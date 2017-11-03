  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Пескара
2:2
Конец матча
Палермо
0'
1:0
10' Гол
Капоне Кристиан
1:1
15' Гол
Чочев Ивайло
1:2
33' Гол
Несторовски Илья
2:2
46' Гол
Бругман Гастон
52' Желтая карточка
Marco Carraro
80' Желтая карточка
Кода Андреа
89' Желтая карточка
Бово Чезаре
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
89'
Бово Чезаре получает желтую карточку.
88'
Пескара производит замену. Петтинари Стефано уходит, и Ганц Симоне заменяет его
Желтая карточка
80'
Кода Андреа получает желтую карточку.
78'
Пескара производит замену. Палацци Андреа уходит, и Вальцания Лука заменяет его
73'
Палермо производит замену. Муравски Радослав уходит, и Гнаоре Эдди заменяет его

73'
Пескара производит замену. Leonardo Mancuso уходит, и Ferdinando Del Sole заменяет его
67'
Палермо производит замену. Коронадо Игор уходит, и Эмбало Карлос заменяет его
Желтая карточка
52'
Marco Carraro получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Описание гола
46'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бругман Гастон.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Несторовски Илья.
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чочев Ивайло.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Капоне Кристиан.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация