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Стадион: Стадио Адриатико
1:0
10' ГолКапоне Кристиан
1:1
15' ГолЧочев Ивайло
1:2
33' ГолНесторовски Илья
2:2
46' ГолБругман Гастон
52' Желтая карточкаMarco Carraro
80' Желтая карточкаКода Андреа
89' Желтая карточкаБово Чезаре
|
10'
1:0
15'
1:1
33'
1:2
46'
2:2
52'
80'
89'
Состав команд
13
Кода
Андреа
Пескара 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фиорилло Винченцо Вратарь
- 2 Крешенци Алессандро Защитник
- 13 Кода Андреа Защитник
- 6 Бово Чезаре Защитник
- 27 Маццотта Антонио Защитник
- 30 Marco Carraro Полузащитник
- 16 Бругман Гастон Полузащитник
- 25 Палацци Андреа Полузащитник
- 29 Капоне Кристиан Нападающий
- 17 Петтинари Стефано Нападающий
- 7 Leonardo Mancuso Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Пильячелли Мирко Вратарь
- 18 Форнасьер Микеле Защитник
- 23 Marco Perrotta Защитник
- 11 Дзампано Франческо Защитник
- 3 Бальцано Антонио Защитник
- 14 Вальцания Лука Полузащитник
- 9 Ганц Симоне Нападающий
- 35 Баэс Хайме Нападающий
- 10 Бенали Ахмед Нападающий
- 34 Дель Соле Фердинандо Нападающий
- 15 Edgar Elizalde
- 8 Franck Kanoute
- Главный тренер: Земан Зденек
Палермо 3-5-2
- Основной состав
- 12 Посавец Йосип Вратарь
- 15 Ционек Тьяго Защитник
- 6 Струна Альяж Защитник
- 24 Przemyslaw Szyminski Защитник
- 3 Рисполи Андреа Полузащитник
- 35 Муравски Радослав Полузащитник
- 8 Яяло Мато Полузащитник
- 18 Чочев Ивайло Полузащитник
- 21 Luca Antonio Fiordilino Полузащитник
- 10 Коронадо Игор Нападающий
- 30 Несторовски Илья Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Гнаоре Эдди Полузащитник
- 33 Петерманн Давиде Полузащитник
- 7 Трайковски Александар Полузащитник
- 11 Эмбало Карлос Полузащитник
- 27 Моначелло Гаетано Нападающий
- 20 Ла Гумина Антонино Нападающий
- 34 Agostino Rizzo
- 31 Samuele Guddo
- 4 Andrea Accardi
- 1 Luca Maniero II
- Главный тренер: Диего Бортолуззи
Предыдущие игры
Пескара (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 28.10.2017 Пескара 0:3 Брешия СB
- 24.10.2017 Эмполи 3:1 Пескара СB
- 21.10.2017 Пескара 2:1 Авеллино СB
- 14.10.2017 Парма 0:1 Пескара СB
- 08.10.2017 Пескара 1:2 Читтаделла СB
- 30.09.2017 Карпи 0:1 Пескара СB
- 23.09.2017 Кремонезе 0:0 Пескара СB
- 19.09.2017 Пескара 2:2 Виртус Энтелла СB
- 16.09.2017 Салернитана 2:2 Пескара СB
- 08.09.2017 Пескара 3:3 Фрозиноне СB
- 03.09.2017 Перуджа 4:2 Пескара СB
- 27.08.2017 Пескара 5:1 Фоджа СB
- 12.08.2017 Брешия 1:3 Пескара КИ
- 06.08.2017 Пескара 5:3 Триестина КИ
- 28.05.2017 Фиорентина 2:2 Пескара СA
- 22.05.2017 Пескара 2:0 Палермо СA
- 14.05.2017 Болонья 3:1 Пескара СA
- 07.05.2017 Пескара 0:1 Кротоне СA
- 30.04.2017 Кальяри 1:0 Пескара СA
- 24.04.2017 Пескара 1:4 Рома СA
Палермо (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 28.10.2017 Палермо 2:0 Виртус Энтелла СB
- 24.10.2017 Карпи 1:3 Палермо СB
- 21.10.2017 Палермо 0:2 Новара СB
- 14.10.2017 Фрозиноне 0:0 Палермо СB
- 08.10.2017 Палермо 1:1 Парма СB
- 30.09.2017 Асколи 0:0 Палермо СB
- 25.09.2017 Палермо 2:1 Про Верчелли СB
- 19.09.2017 Палермо 1:0 Перуджа СB
- 16.09.2017 Фоджа 1:1 Палермо СB
- 09.09.2017 Палермо 3:3 Эмполи СB
- 02.09.2017 Брешия 0:0 Палермо СB
- 26.08.2017 Палермо 2:0 Специя СB
- 12.08.2017 Кальяри 1:1 Палермо КИ
- 06.08.2017 Палермо 5:0 Виртус Франкавилла КИ
- 28.05.2017 Палермо 2:1 Эмполи СA
- 22.05.2017 Пескара 2:0 Палермо СA
- 14.05.2017 Палермо 1:0 Дженоа СA
- 07.05.2017 Кьево 1:1 Палермо СA
- 30.04.2017 Палермо 2:0 Фиорентина СA
- 23.04.2017 Лацио 6:2 Палермо СA
Последние игры между собой
Пескара: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Палермо: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|13
|5
|7
|1
|17 - 11
|22
|2.
|Эмполи
|12
|6
|2
|4
|24 - 18
|20
|3.
|Парма
|12
|6
|2
|4
|15 - 11
|20
|4.
|Фрозиноне
|12
|5
|5
|2
|18 - 13
|20
|5.
|Бари
|12
|6
|1
|5
|23 - 16
|19
|6.
|Салернитана
|12
|4
|7
|1
|19 - 15
|19
|7.
|Кремонезе
|12
|4
|6
|2
|19 - 13
|18
|8.
|Венеция
|12
|4
|6
|2
|14 - 10
|18
|9.
|Читтаделла
|12
|5
|2
|5
|17 - 15
|17
|10.
|Новара
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|11.
|Пескара
|13
|4
|5
|4
|22 - 23
|17
|12.
|Авеллино
|12
|5
|1
|6
|20 - 21
|16
|13.
|Брешия
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|14.
|Карпи
|12
|4
|4
|4
|8 - 11
|16
|15.
|Перуджа
|12
|4
|2
|6
|22 - 24
|14
|16.
|Специя
|12
|4
|2
|6
|11 - 16
|14
|17.
|Фоджа
|12
|3
|5
|4
|21 - 28
|14
|18.
|Виртус Энтелла
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|19.
|Асколи
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|20.
|Чезена
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|21.
|Тернана
|12
|2
|6
|4
|19 - 24
|12
|22.
|Про Верчелли
|12
|2
|4
|6
|16 - 20
|10
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Бово Чезаре получает желтую карточку.
88'
Пескара производит замену. Петтинари Стефано уходит, и Ганц Симоне заменяет его
80'
Кода Андреа получает желтую карточку.
78'
Пескара производит замену. Палацци Андреа уходит, и Вальцания Лука заменяет его
73'
Палермо производит замену. Муравски Радослав уходит, и Гнаоре Эдди заменяет его
73'
Пескара производит замену. Leonardo Mancuso уходит, и Ferdinando Del Sole заменяет его
67'
Палермо производит замену. Коронадо Игор уходит, и Эмбало Карлос заменяет его
52'
Marco Carraro получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Бругман Гастон.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Несторовски Илья.
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чочев Ивайло.
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Капоне Кристиан.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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