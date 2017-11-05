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Стадион: Атлети Адзурри д'Италия
Состав команд
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
27
Фелипе
Диас
20
Мора
Лука
Аталанта 3-5-1-1
- Основной состав
- 1 Бериша Этрит Вратарь
- 13 Кальдара Маттиа Защитник
- 3 Толой Рафаэл Защитник
- 6 Паломино Хосе Защитник
- 33 Хатебур Ханс Полузащитник
- 4 Кристанте Бриан Полузащитник
- 11 Фройлер Ремо Полузащитник
- 37 Спинаццола Леонардо Полузащитник
- 15 Де Рон Мартен Полузащитник
- 10 Гомес Алехандро Полузащитник
- 29 Петанья Андреа Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Росси Франческо Вратарь
- 91 Голлини Пьерлуиджи Вратарь
- 28 Манчини Джанлука Защитник
- 5 Мазиелло Андреа Защитник
- 21 Кастань Тимоти Полузащитник
- 32 Хаас Николас Полузащитник
- 8 Госенс Робин Полузащитник
- 27 Куртич Ясмин Нападающий
- 9 Корнелиус Андреас Нападающий
- 7 Орсолини Риккардо Нападающий
- 20 Видо Лука Нападающий
- Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Шмидт Жоао Травмирован
СПАЛ 2013 3-5-2
- Основной состав
- 1 Гомис Альфред Вратарь
- 21 Саламон Бартош Защитник
- 23 Викари Франческо Защитник
- 27 Фелипе Диас Защитник
- 29 Лаццари Мануэль Полузащитник
- 88 Грасси Альберто Полузащитник
- 77 Вивиани Федерико Полузащитник
- 20 Мора Лука Полузащитник
- 14 Матьелло Федерико Полузащитник
- 7 Антенуччи Мирко Нападающий
- 43 Палоски Альберто Нападающий
- Запасные игроки
- 92 Маркеджани Габриэле Вратарь
- 6 Кремонези Микеле Защитник
- 2 Ойконому Мариос Защитник
- 18 Скьявон Эрос Полузащитник
- 12 Конате Па Полузащитник
- 11 Риццо Лука Полузащитник
- 8 Беллемо Алессандро Полузащитник
- 33 Коста Филиппо Полузащитник
- 24 Витале Маттиа Полузащитник
- 9 Бонаццоли Федерико Нападающий
- 22 Боррьелло Марко Нападающий
- 93 Luca Seri
- Главный тренер: Leonardo Semplici
- Травмы и дисквалификации
- Мерет Алекс Травмирован
- Флоккари Сержио Травмирован
- Вяйсянен Саули Травмирован
- Скьяттарелла Паскуале Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Аталанта (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 02.11.2017 Аполлон 1:1 Аталанта ЛЕ
- 29.10.2017 Удинезе 2:1 Аталанта СA
- 25.10.2017 Аталанта 3:0 Верона СA
- 22.10.2017 Аталанта 1:0 Болонья СA
- 19.10.2017 Аталанта 3:1 Аполлон ЛЕ
- 15.10.2017 Сампдория 3:1 Аталанта СA
- 01.10.2017 Аталанта 2:2 Ювентус СA
- 28.09.2017 Лион 1:1 Аталанта ЛЕ
- 24.09.2017 Фиорентина 1:1 Аталанта СA
- 20.09.2017 Аталанта 5:1 Кротоне СA
- 17.09.2017 Кьево 1:1 Аталанта СA
- 14.09.2017 Аталанта 3:0 Эвертон ЛЕ
- 10.09.2017 Аталанта 2:1 Сассуоло СA
- 02.09.2017 Аталанта 4:1 Алессандрия ТМК
- 27.08.2017 Наполи 3:1 Аталанта СA
- 20.08.2017 Аталанта 0:1 Рома СA
- 11.08.2017 Валенсия 1:2 Аталанта ТМК
- 02.08.2017 Аталанта 1:0 Новара ТМК
- 01.08.2017 Боруссия Д 0:1 Аталанта ТМК
- 26.07.2017 Аталанта 1:0 Лилль ТМК
СПАЛ 2013 (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 29.10.2017 СПАЛ 2013 1:0 Дженоа СA
- 25.10.2017 Ювентус 4:1 СПАЛ 2013 СA
- 22.10.2017 СПАЛ 2013 0:1 Сассуоло СA
- 15.10.2017 Болонья 2:1 СПАЛ 2013 СA
- 01.10.2017 СПАЛ 2013 1:1 Кротоне СA
- 23.09.2017 СПАЛ 2013 2:3 Наполи СA
- 20.09.2017 Милан 2:0 СПАЛ 2013 СA
- 17.09.2017 СПАЛ 2013 0:2 Кальяри СA
- 10.09.2017 Интер Милан 2:0 СПАЛ 2013 СA
- 27.08.2017 СПАЛ 2013 3:2 Удинезе СA
- 20.08.2017 Лацио 0:0 СПАЛ 2013 СA
- 12.08.2017 СПАЛ 2013 1:0 Ренате КИ
- 06.08.2017 СПАЛ 2013 1:1 Кьево ТМК
- 30.07.2017 Перуджа 1:1 СПАЛ 2013 ТМК
- 27.07.2017 Местре 1:3 СПАЛ 2013 ТМК
- 26.07.2017 СПАЛ 2013 2:0 Триестина ТМК
- 22.07.2017 Лацио 2:0 СПАЛ 2013 ТМК
- 15.07.2017 СПАЛ 2013 4:0 Тамаи ТМК
- 18.05.2017 СПАЛ 2013 2:1 Бари СB
- 13.05.2017 Тернана 2:1 СПАЛ 2013 СB
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|32 - 8
|32
|2.
|Ювентус
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|35 - 11
|31
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|23 - 9
|30
|4.
|Лацио
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|31 - 12
|28
|5.
|Рома
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|21 - 7
|27
|6.
|Сампдория
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|24 - 13
|23
|7.
|Торино
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 19
|17
|8.
|Милан
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 16
|16
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|21 - 17
|16
|10.
|Кьево
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 19
|16
|11.
|Аталанта
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 15
|15
|12.
|Болонья
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|13.
|Удинезе
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|18 - 22
|12
|14.
|Кальяри
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|11 - 21
|12
|15.
|Кротоне
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 23
|12
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 19
|8
|17.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 19
|8
|18.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 19
|6
|19.
|Верона
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|20.
|Беневенто
|Заявка
|12
|0
|0
|12
|5 - 31
|0
Первый тайм
5'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
4'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает навес
3'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Аталанта
3'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 бьет головой мимо ворот
3'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 делает навес
2'
Толой Рафаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 делает навес
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "СПАЛ 2013". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Atleti Azzurri d'Italia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аталанта 0:0 СПАЛ 2013
Аталанта
95.2% (177)
Ничья:
4.8% (9)
СПАЛ 2013
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Аталанта:
50.5% (94)
2:1 Аталанта:
18.3% (34)
1:0 Аталанта:
15.1% (28)
3:1 Аталанта:
5.4% (10)
1:1 Ничья:
4.8% (9)
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