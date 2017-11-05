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Стадион:
Аталанта
0:0
Первый тайм: 5'
СПАЛ 2013
0' 5'
Первый тайм
5'
Игрок клуба "Аталанта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
4'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает навес
3'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Аталанта
3'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 бьет головой мимо ворот
3'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 делает навес
2'
Толой Рафаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 делает навес
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "СПАЛ 2013". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Atleti Azzurri d'Italia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аталанта 0:0 СПАЛ 2013
Аталанта
95.2% (177)
Ничья:
4.8% (9)
СПАЛ 2013
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Аталанта:
50.5% (94)
Аталанта:
18.3% (34)
Аталанта:
15.1% (28)
Аталанта:
5.4% (10)
Ничья:
4.8% (9)
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