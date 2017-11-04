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Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Состав команд
19
Кастро
Лукас
25
Рейна
Пепе
17
Гамшик
Марек
14
Мертенс
Дрис
Кьево 4-3-1-2
- Основной состав
- 70 Соррентино Стефано Вратарь
- 29 Каччаторе Фабрицио Защитник
- 3 Дайнелли Дарио Защитник
- 5 Гамберини Алессандро Защитник
- 18 Гобби Массимо Защитник
- 56 Хетемай Перпарим Полузащитник
- 8 Радованович Иван Полузащитник
- 77 Бастьен Самюэль Полузащитник
- 19 Кастро Лукас Полузащитник
- 23 Бирса Вальтер Нападающий
- 45 Инглесе Роберто Нападающий
- Главный тренер: Маран Роландо
Наполи 4-3-3
- Основной состав
- 25 Рейна Пепе Вратарь
- 11 Маджио Кристиан Защитник
- 33 Альбиоль Рауль Защитник
- 26 Кулибали Калиду Защитник
- 23 Хюсай Эльсейд Защитник
- 20 Зелиньски Петр Полузащитник
- 42 Диавара Амаду Полузащитник
- 17 Гамшик Марек Полузащитник
- 7 Кальехон Хосе Нападающий
- 14 Мертенс Дрис Нападающий
- 24 Инсинье Лоренцо Нападающий
- Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Милик Аркадиуш Травмирован
- Гулам Фаузи Травмирован
Предыдущие игры
Кьево (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 29.10.2017 Сампдория 4:1 Кьево СA
- 25.10.2017 Кьево 1:4 Милан СA
- 22.10.2017 Кьево 3:2 Верона СA
- 15.10.2017 Сассуоло 0:0 Кьево СA
- 01.10.2017 Кьево 2:1 Фиорентина СA
- 24.09.2017 Кальяри 0:2 Кьево СA
- 20.09.2017 Дженоа 1:1 Кьево СA
- 17.09.2017 Кьево 1:1 Аталанта СA
- 09.09.2017 Ювентус 3:0 Кьево СA
- 27.08.2017 Кьево 1:2 Лацио СA
- 20.08.2017 Удинезе 1:2 Кьево СA
- 12.08.2017 Кьево 2:1 Асколи КИ
- 06.08.2017 СПАЛ 2013 1:1 Кьево ТМК
- 29.07.2017 Карпи 3:4 Кьево ТМК
- 26.07.2017 Кьево 2:0 Тренто ТМК
- 25.07.2017 Кьево 6:0 Чиливерге Маццано ТМК
- 22.07.2017 Наполи 1:1 Кьево ТМК
- 15.07.2017 Кьево 2:0 Лугано ТМК
- 27.05.2017 Аталанта 1:0 Кьево СA
- 20.05.2017 Кьево 3:5 Рома СA
Наполи (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 01.11.2017 Наполи 2:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 29.10.2017 Наполи 3:1 Сассуоло СA
- 25.10.2017 Дженоа 2:3 Наполи СA
- 21.10.2017 Наполи 0:0 Интер Милан СA
- 17.10.2017 Манчестер Сити 2:1 Наполи ЛЧ
- 14.10.2017 Рома 0:1 Наполи СA
- 01.10.2017 Наполи 3:0 Кальяри СA
- 26.09.2017 Наполи 3:1 Фейеноорд ЛЧ
- 23.09.2017 СПАЛ 2013 2:3 Наполи СA
- 20.09.2017 Лацио 1:4 Наполи СA
- 17.09.2017 Наполи 6:0 Беневенто СA
- 13.09.2017 Шахтёр Дн 2:1 Наполи ЛЧ
- 10.09.2017 Болонья 0:3 Наполи СA
- 27.08.2017 Наполи 3:1 Аталанта СA
- 22.08.2017 Ницца 0:2 Наполи ЛЧ
- 19.08.2017 Верона 1:3 Наполи СA
- 16.08.2017 Наполи 2:0 Ницца ЛЧ
- 10.08.2017 Наполи 2:0 Эспаньол ТМК
- 06.08.2017 Борнмут 2:2 Наполи ТМК
- 02.08.2017 Наполи 2:0 Бавария КА
Последние игры между собой
Кьево: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 11
Наполи: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 6
- 22.07.2017 Наполи 1:1 Кьево Товарищеские матчи. Клубы
- 19.02.2017 Кьево 1:3 Наполи Серия A
- 24.09.2016 Наполи 2:0 Кьево Серия A
- 05.03.2016 Наполи 3:1 Кьево Серия A
- 25.10.2015 Кьево 0:1 Наполи Серия A
- 01.02.2015 Кьево 1:2 Наполи Серия A
- 14.09.2014 Наполи 0:1 Кьево Серия A
- 25.01.2014 Наполи 1:1 Кьево Серия A
- 31.08.2013 Кьево 2:4 Наполи Серия A
- 10.03.2013 Кьево 2:0 Наполи Серия A
- 28.10.2012 Наполи 1:0 Кьево Серия A
- 13.02.2012 Наполи 2:0 Кьево Серия A
- 21.09.2011 Кьево 1:0 Наполи Серия A
- 02.02.2011 Кьево 2:0 Наполи Серия A
- 22.09.2010 Наполи 1:3 Кьево Серия A
- 02.05.2010 Кьево 1:2 Наполи Серия A
- 20.12.2009 Наполи 2:0 Кьево Серия A
- 31.05.2009 Наполи 3:0 Кьево Серия A
- 18.01.2009 Кьево 2:1 Наполи Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|32 - 8
|31
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|22 - 8
|29
|3.
|Ювентус
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|33 - 10
|28
|4.
|Лацио
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|31 - 12
|28
|5.
|Рома
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|17 - 5
|24
|6.
|Сампдория
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|24 - 13
|23
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 13
|16
|8.
|Милан
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 16
|16
|9.
|Торино
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 18
|16
|10.
|Аталанта
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 15
|15
|11.
|Кьево
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|12.
|Болонья
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|13.
|Удинезе
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|18 - 22
|12
|14.
|Кротоне
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 23
|12
|15.
|Кальяри
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|9 - 20
|9
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 19
|8
|17.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 19
|8
|18.
|Верона
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 24
|6
|19.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 19
|6
|20.
|Беневенто
|Заявка
|11
|0
|0
|11
|4 - 29
|0
-
До начала матча осталось 10 часов 31 минуту.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кьево - Наполи, который состоится 05.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кьево - Наполи, который состоится 05.11.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Кьево - Наполи
Кьево
0% (0)
Ничья:
2.9% (4)
Наполи
97.1% (134)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Наполи:
34.1% (47)
0:2 Наполи:
27.5% (38)
1:3 Наполи:
21.7% (30)
0:1 Наполи:
9.4% (13)
1:1 Ничья:
2.9% (4)
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