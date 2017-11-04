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Стадион:
Кьево
 
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Наполи
announcement
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До начала матча осталось 10 часов 31 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кьево - Наполи, который состоится 05.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Кьево - Наполи
Кьево
0% (0)
Ничья:
2.9% (4)
Наполи
97.1% (134)

Вы не участвовали в прогнозе

Наполи:
34.1% (47)
Наполи:
27.5% (38)
Наполи:
21.7% (30)
Наполи:
9.4% (13)
Ничья:
2.9% (4)
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