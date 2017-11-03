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Стадион:
Интер Милан
 
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Торино
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До начала матча осталось 8 часов 1 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Интер Милан - Торино, который состоится 05.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Интер Милан - Торино
Интер Милан
97.2% (140)
Ничья:
2.1% (3)
Торино
0.7% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Интер Милан:
40.3% (58)
Интер Милан:
31.3% (45)
Интер Милан:
15.3% (22)
Интер Милан:
4.9% (7)
Интер Милан:
2.8% (4)
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