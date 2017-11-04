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Стадион:
Сассуоло
 
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Милан
announcement
-
До начала матча осталось 16 часов 16 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Сассуоло - Милан, который состоится 05.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Сассуоло - Милан
Сассуоло
1.5% (2)
Ничья:
14.3% (19)
Милан
84.2% (112)

Вы не участвовали в прогнозе

Милан:
45.1% (60)
Милан:
26.3% (35)
Ничья:
13.5% (18)
Милан:
8.3% (11)
Милан:
2.3% (3)
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