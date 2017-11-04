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Стадион: Читта-дель-Триколоре
Состав команд
Сассуоло 4-3-3
- Основной состав
- 47 Консильи Андреа Вратарь
- 23 Гаццола Марчелло Защитник
- 28 Каннаваро Паоло Защитник
- 15 Ачерби Франческо Защитник
- 13 Пелузо Федерико Защитник
- 12 Сенси Стефано Полузащитник
- 4 Маньянелли Франческо Полузащитник
- 7 Миссироли Симоне Полузащитник
- 16 Политано Маттео Нападающий
- 11 Фальчинелли Диего Нападающий
- 90 Рагуза Антонио Нападающий
- Главный тренер: Букки Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Берарди Доменико Травмирован
- Гольданига Эдоардо Травмирован
- Адьяпонг Клод Травмирован
- Дель Орко Кристиан Травмирован
- Фраттези Давиде Травмирован
- Летсерт Тимо Травмирован
- Дункан Альфред Травмирован
Милан 3-4-2-1
- Основной состав
- 99 Доннарумма Джанлуиджи Вратарь
- 17 Сапата Кристиан Защитник
- 19 Бонуччи Леонардо Защитник
- 13 Романьоли Алессио Защитник
- 11 Борини Фабио Полузащитник
- 79 Кесси Франк Полузащитник
- 73 Локателли Мануэль Полузащитник
- 68 Родригес Рикардо Полузащитник
- 8 Сусо Хесус Полузащитник
- 10 Чалханоглу Хакан Полузащитник
- 7 Калинич Никола Нападающий
- Главный тренер: Монтелла Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Билья Лукас Травмирован
- Калабрия Давиде Травмирован
- Конти Андреа Травмирован
- Бонавентура Джакомо Травмирован
Предыдущие игры
Сассуоло (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 29.10.2017 Наполи 3:1 Сассуоло СA
- 25.10.2017 Сассуоло 0:1 Удинезе СA
- 22.10.2017 СПАЛ 2013 0:1 Сассуоло СA
- 15.10.2017 Сассуоло 0:0 Кьево СA
- 01.10.2017 Лацио 6:1 Сассуоло СA
- 24.09.2017 Сассуоло 0:1 Болонья СA
- 20.09.2017 Кальяри 0:1 Сассуоло СA
- 17.09.2017 Сассуоло 1:3 Ювентус СA
- 10.09.2017 Аталанта 2:1 Сассуоло СA
- 27.08.2017 Торино 3:0 Сассуоло СA
- 20.08.2017 Сассуоло 0:0 Дженоа СA
- 12.08.2017 Сассуоло 2:0 Специя КИ
- 09.08.2017 Сассуоло 3:0 Кремонезе ТМК
- 05.08.2017 Сассуоло 1:0 Про Пьяченца ТМК
- 04.08.2017 Кастельветро 0:5 Сассуоло ТМК
- 27.07.2017 Сассуоло 1:1 Айнтрахт Фр ТМК
- 28.05.2017 Торино 5:3 Сассуоло СA
- 21.05.2017 Сассуоло 6:2 Кальяри СA
- 14.05.2017 Интер Милан 1:2 Сассуоло СA
- 07.05.2017 Сассуоло 2:2 Фиорентина СA
Милан (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 02.11.2017 АЕК 0:0 Милан ЛЕ
- 28.10.2017 Милан 0:2 Ювентус СA
- 25.10.2017 Кьево 1:4 Милан СA
- 22.10.2017 Милан 0:0 Дженоа СA
- 19.10.2017 Милан 0:0 АЕК ЛЕ
- 15.10.2017 Интер Милан 3:2 Милан СA
- 01.10.2017 Милан 0:2 Рома СA
- 28.09.2017 Милан 3:2 Риека ЛЕ
- 24.09.2017 Сампдория 2:0 Милан СA
- 20.09.2017 Милан 2:0 СПАЛ 2013 СA
- 17.09.2017 Милан 2:1 Удинезе СA
- 14.09.2017 Аустрия Вена 1:5 Милан ЛЕ
- 10.09.2017 Лацио 4:1 Милан СA
- 27.08.2017 Милан 2:1 Кальяри СA
- 24.08.2017 Шкендия 0:1 Милан ЛЕ
- 20.08.2017 Кротоне 0:3 Милан СA
- 17.08.2017 Милан 6:0 Шкендия ЛЕ
- 09.08.2017 Милан 1:2 Бетис ТМК
- 03.08.2017 Милан 2:0 Университатя Крайова ЛЕ
- 27.07.2017 Университатя Крайова 0:1 Милан ЛЕ
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 6
Милан: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 6
- 26.02.2017 Сассуоло 0:1 Милан Серия A
- 02.10.2016 Милан 4:3 Сассуоло Серия A
- 11.08.2016 Сассуоло 3:2 Милан Товарищеские матчи. Клубы
- 06.03.2016 Сассуоло 2:0 Милан Серия A
- 25.10.2015 Милан 2:1 Сассуоло Серия A
- 13.08.2015 Сассуоло 1:1 Милан Товарищеские матчи. Клубы
- 17.05.2015 Сассуоло 3:2 Милан Серия A
- 13.01.2015 Милан 2:1 Сассуоло Кубок Италии
- 06.01.2015 Милан 1:2 Сассуоло Серия A
- 18.05.2014 Милан 2:1 Сассуоло Серия A
- 12.01.2014 Сассуоло 4:3 Милан Серия A
- 24.07.2013 Сассуоло 2:1 Милан TIM Трофи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|32 - 8
|31
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|22 - 8
|29
|3.
|Ювентус
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|33 - 10
|28
|4.
|Лацио
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|31 - 12
|28
|5.
|Рома
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|17 - 5
|24
|6.
|Сампдория
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|24 - 13
|23
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 13
|16
|8.
|Милан
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 16
|16
|9.
|Торино
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 18
|16
|10.
|Аталанта
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 15
|15
|11.
|Кьево
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|12.
|Болонья
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|13.
|Удинезе
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|18 - 22
|12
|14.
|Кротоне
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 23
|12
|15.
|Кальяри
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|9 - 20
|9
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 19
|8
|17.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 19
|8
|18.
|Верона
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 24
|6
|19.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 19
|6
|20.
|Беневенто
|Заявка
|11
|0
|0
|11
|4 - 29
|0
-
До начала матча осталось 16 часов 16 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Сассуоло - Милан, который состоится 05.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Сассуоло - Милан, который состоится 05.11.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Сассуоло - Милан
Сассуоло
1.5% (2)
Ничья:
14.3% (19)
Милан
84.2% (112)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Милан:
45.1% (60)
0:1 Милан:
26.3% (35)
1:1 Ничья:
13.5% (18)
0:2 Милан:
8.3% (11)
1:3 Милан:
2.3% (3)
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