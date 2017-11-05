Стадион: Sardegna Arena
0:1
6' ГолСукулини Бруно
11' Желтая карточкаКараччоло Антонио
0:1
12' Не забитый пенальтиЧигарини Лука
1:1
28' ГолЧеппители Лука
45' Желтая карточкаРафаэл Биттенкур
48' Желтая карточкаСукулини Бруно
74' Желтая карточкаФарес Мохамед
79' Желтая карточкаВалоти Матиа
2:1
85' ГолФараго Паоло
87' Желтая карточкаЧигарини Лука
Новости после матча
Второй тайм
69'
Тактическая замена. Черчи Алессио уходит с поля и его заменяет Верде Даниэле
68'
68'
После дальнего удара, который нанес Педру Жоау III мяч отбит вратарем
68'
68'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой справа.
67'
Чеппители Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой справа.
66'
Барелла Николо из команды Кальяри попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
65'
Черчи Алессио из команды Верона делает неудачный навес.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
65'
Тактическая замена. Сау Марко уходит с поля и его заменяет Педру Жоау III
64'
Валоти Матиа из команды Верона делает подножку. Барелла Николо заработал фол.
64'
Рафаэл Биттенкур вышел из ворот и забрал мяч.
63'
Паволетти Леонардо попал в створ, но вратарь справился с ударом.
63'
Барелла Николо из команды Кальяри делает пас партнеру.
62'
Барелла Николо на финте ушёл от оппонента.
62'
Фарес Мохамед из команды Верона. Это Сау Марко заработал фол.
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
59'
Паволетти Леонардо мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
58'
Судья показывает тренеру домашней команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
58'
Верона совершает вбрасывание на своей половине поля
57'
Эрто Томас из команды Верона остановил атаку, перехватив мяч.
56'
56'
Фарес Мохамед из команды Верона в офсайде
55'
Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
54'
Тактическая замена. Касерес Мартин уходит с поля и его заменяет Валоти Матиа
54'
Андреолли Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
53'
53'
Паццини Джампаоло нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Фараго Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Ионице Артур из команды Кальяри делает подножку. Черчи Алессио заработал фол.
51'
51'
Паволетти Леонардо бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
51'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
50'
49'
49'
49'
Сукулини Бруно получает желтую карточку.
49'
Сукулини Бруно атакует сзади соперника. Паволетти Леонардо пострадал.
46'
46'
Николас Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Рафаэл Биттенкур получает желтую карточку за неспортивное поведение
46'
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Фарес Мохамед из команды Верона бьет головой мимо ворот
46'
Сукулини Бруно из команды Верона делает навес прямо в штрафную.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Матч остановлен
44'
Сау Марко из команды Кальяри опасно играет. Чуть не пострадал Ромуло Соуза.
43'
43'
43'
43'
43'
43'
42'
Падоин Симоне коснулся мяча рукой.
41'
Касерес Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
41'
Романья Филиппо из команды Кальяри попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
40'
40'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
40'
Рафаэл Биттенкур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
39'
39'
Паццини Джампаоло из команды Верона опасно играет. Чуть не пострадал Романья Филиппо.
39'
39'
Фараго Паоло отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
38'
38'
Сау Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Чигарини Лука из команды Кальяри делает передачу за спину защитников.
38'
Сукулини Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Ионице Артур из команды Кальяри делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
37'
Барелла Николо из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
После дальнего удара, который нанес Романья Филиппо мяч отбит вратарем
37'
37'
37'
Эрто Томас выбил мяч на угловой.
35'
35'
35'
35'
Фарес Мохамед из команды Верона делает подножку. Барелла Николо заработал фол.
35'
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
34'
34'
33'
Паволетти Леонардо попал в створ, но вратарь справился с ударом.
33'
32'
32'
Фараго Паоло из команды Кальяри попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
32'
Николас Давид вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
31'
Сау Марко из команды Кальяри опасно играет. Чуть не пострадал Фоссати Марко.
30'
30'
Фоссати Марко отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
30'
Романья Филиппо из команды Кальяри делает подножку. Паццини Джампаоло заработал фол.
28'
Чигарини Лука сделал результативную передачу.
28'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Чеппители Лука записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
28'
27'
Чигарини Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
27'
26'
Ионице Артур из команды Кальяри делает навес
26'
Чигарини Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
26'
Барелла Николо из команды Кальяри делает навес
25'
25'
Чигарини Лука отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
25'
25'
25'
25'
25'
24'
24'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри подал угловой слева.
24'
Барелла Николо из команды Кальяри попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
22'
Черчи Алессио из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
22'
Касерес Мартин из команды Верона делает неудачный навес.
21'
21'
Чигарини Лука из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
18'
18'
18'
18'
17'
17'
После дальнего удара, который нанес Сау Марко мяч отбит вратарем
17'
Сау Марко на финте ушёл от оппонента.
15'
15'
15'
Караччоло Антонио выбил мяч на угловой.
15'
Барелла Николо из команды Кальяри делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
15'
15'
14'
Николас Давид вышел из ворот и забрал мяч.
14'
14'
Фарес Мохамед из команды Верона делает подножку. Барелла Николо заработал фол.
12'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Чигарини Лука бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч
11'
Караччоло Антонио сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
11'
ПЕНАЛЬТИ! – Караччоло Антонио серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Сау Марко заработал пенальти для своей команды
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Николас Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Барелла Николо из команды Кальяри опасно играет. Чуть не пострадал Фоссати Марко.
9'
9'
Андреолли Марко бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
Паволетти Леонардо пробил головой, вратарь справился с ударом.
8'
7'
6'
Черчи Алессио сделал результативную передачу.
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сукулини Бруно из клуба "Верона" отправил мяч головой в ворота.
6'
Черчи Алессио из команды Верона делает навес
6'
Сукулини Бруно из команды Верона разыграл угловой с правого угла.
6'
Чеппители Лука выбил мяч на угловой.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
5'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри опасно играет. Чуть не пострадал Николас Давид.
4'
4'
4'
Барелла Николо из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
4'
3'
Паццини Джампаоло из команды Верона делает подножку. Барелла Николо заработал фол.
2'
2'
Николас Давид из команды Верона отвел угрозу отличным подкатом
1'
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Верона". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кальяри 2:1 Верона
Кальяри
77.7% (143)
Ничья:
19.6% (36)
Верона
2.7% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Кальяри:
38.6% (71)
2:1 Кальяри:
28.8% (53)
1:1 Ничья:
17.4% (32)
2:0 Кальяри:
7.1% (13)
1:2 Верона:
2.2% (4)
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