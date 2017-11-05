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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Кальяри
2:1
Конец матча
Верона
0'
0:1
6' Гол
Сукулини Бруно
11' Желтая карточка
Караччоло Антонио
0:1
12' Не забитый пенальти
Чигарини Лука
1:1
28' Гол
Чеппители Лука
45' Желтая карточка
Рафаэл Биттенкур
48' Желтая карточка
Сукулини Бруно
74' Желтая карточка
Фарес Мохамед
79' Желтая карточка
Валоти Матиа
2:1
85' Гол
Фараго Паоло
87' Желтая карточка
Чигарини Лука
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
69'
Тактическая замена. Черчи Алессио уходит с поля и его заменяет Верде Даниэле
68'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
После дальнего удара, который нанес Педру Жоау III мяч отбит вратарем
68'
Эрто Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой справа.
67'
Чеппители Лука нанес удар, но тот был заблокирован.

Угловой
66'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой справа.
66'
Барелла Николо из команды Кальяри попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Черчи Алессио из команды Верона делает неудачный навес.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
65'
Тактическая замена. Сау Марко уходит с поля и его заменяет Педру Жоау III
Фол, нарушение
64'
Валоти Матиа из команды Верона делает подножку. Барелла Николо заработал фол.
64'
Рафаэл Биттенкур вышел из ворот и забрал мяч.
63'
Паволетти Леонардо попал в створ, но вратарь справился с ударом.
63'
Барелла Николо из команды Кальяри делает пас партнеру.
62'
Барелла Николо на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
62'
Фарес Мохамед из команды Верона. Это Сау Марко заработал фол.
61'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
59'
Паволетти Леонардо мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
58'
Судья показывает тренеру домашней команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
58'
Верона совершает вбрасывание на своей половине поля
57'
Эрто Томас из команды Верона остановил атаку, перехватив мяч.
56'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
56'
Фарес Мохамед из команды Верона в офсайде
55'
Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
54'
Тактическая замена. Касерес Мартин уходит с поля и его заменяет Валоти Матиа
Травма, повреждение
54'
Андреолли Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Паццини Джампаоло нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Фараго Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
52'
Ионице Артур из команды Кальяри делает подножку. Черчи Алессио заработал фол.
51'
Удар от ворот произведет Верона
51'
Паволетти Леонардо бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
51'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
50'
Удар от ворот произведет Верона
49'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Чигарини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
49'
Сукулини Бруно получает желтую карточку.
Фол, нарушение
49'
Сукулини Бруно атакует сзади соперника. Паволетти Леонардо пострадал.
46'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Николас Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
46'
Рафаэл Биттенкур получает желтую карточку за неспортивное поведение
46'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает навес
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Удар от ворот произведет Кальяри
46'
Фарес Мохамед из команды Верона бьет головой мимо ворот
46'
Сукулини Бруно из команды Верона делает навес прямо в штрафную.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Матч остановлен
Фол, нарушение
44'
Сау Марко из команды Кальяри опасно играет. Чуть не пострадал Ромуло Соуза.
43'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Эрто Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Романья Филиппо из команды Кальяри делает навес
43'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает навес
Фол, нарушение
42'
Падоин Симоне коснулся мяча рукой.
41'
Касерес Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Эрто Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Романья Филиппо из команды Кальяри попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Супрайен Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
40'
Рафаэл Биттенкур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
39'
Удар от ворот произведет Верона
Фол, нарушение
39'
Паццини Джампаоло из команды Верона опасно играет. Чуть не пострадал Романья Филиппо.
39'
Удар от ворот произведет Верона
39'
Фараго Паоло отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
38'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой справа.
38'
Сау Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Чигарини Лука из команды Кальяри делает передачу за спину защитников.
38'
Сукулини Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Ионице Артур из команды Кальяри делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
37'
Барелла Николо из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
После дальнего удара, который нанес Романья Филиппо мяч отбит вратарем
37'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой справа.
37'
Эрто Томас выбил мяч на угловой.
35'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Супрайен Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Чигарини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Фарес Мохамед из команды Верона делает подножку. Барелла Николо заработал фол.
35'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Романья Филиппо из команды Кальяри делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
34'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает навес
33'
Паволетти Леонардо попал в створ, но вратарь справился с ударом.
33'
Сау Марко из команды Кальяри делает пас партнеру.
33'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Фараго Паоло из команды Кальяри попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
32'
Николас Давид вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
31'
Сау Марко из команды Кальяри опасно играет. Чуть не пострадал Фоссати Марко.
30'
Удар от ворот произведет Кальяри
30'
Фоссати Марко отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Фол, нарушение
30'
Романья Филиппо из команды Кальяри делает подножку. Паццини Джампаоло заработал фол.
28'
Чигарини Лука сделал результативную передачу.
Описание гола
28'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Чеппители Лука записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
Угловой
28'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой справа.
27'
Чигарини Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает навес
27'
Эрто Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Ионице Артур из команды Кальяри делает навес
26'
Чигарини Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Барелла Николо из команды Кальяри делает навес
25'
Удар от ворот произведет Верона
25'
Чигарини Лука отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
25'
Эрто Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Романья Филиппо из команды Кальяри делает навес
25'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает навес
24'
Эрто Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри подал угловой слева.
24'
Барелла Николо из команды Кальяри попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
Удар от ворот произведет Верона
22'
Черчи Алессио из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Удар от ворот произведет Кальяри
22'
Касерес Мартин из команды Верона делает неудачный навес.
21'
Удар от ворот произведет Верона
21'
Чигарини Лука из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
18'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Удар от ворот произведет Верона
18'
Сау Марко из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
18'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
После дальнего удара, который нанес Сау Марко мяч отбит вратарем
17'
Сау Марко на финте ушёл от оппонента.
15'
Супрайен Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой справа.
15'
Караччоло Антонио выбил мяч на угловой.
15'
Барелла Николо из команды Кальяри делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
15'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Эрто Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Николас Давид вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Чигарини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Фарес Мохамед из команды Верона делает подножку. Барелла Николо заработал фол.
Описание гола
12'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Чигарини Лука бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч
Желтая карточка
11'
Караччоло Антонио сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
11'
ПЕНАЛЬТИ! – Караччоло Антонио серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Сау Марко заработал пенальти для своей команды
10'
Сау Марко из команды Кальяри наносит очень неточный удар.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Николас Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
9'
Барелла Николо из команды Кальяри опасно играет. Чуть не пострадал Фоссати Марко.
9'
Удар от ворот произведет Верона
9'
Андреолли Марко бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
Паволетти Леонардо пробил головой, вратарь справился с ударом.
8'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает навес
7'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Черчи Алессио сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сукулини Бруно из клуба "Верона" отправил мяч головой в ворота.
6'
Черчи Алессио из команды Верона делает навес
Угловой
6'
Сукулини Бруно из команды Верона разыграл угловой с правого угла.
6'
Чеппители Лука выбил мяч на угловой.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
5'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри опасно играет. Чуть не пострадал Николас Давид.
4'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает навес
4'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Барелла Николо из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
4'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Паццини Джампаоло из команды Верона делает подножку. Барелла Николо заработал фол.
2'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Николас Давид из команды Верона отвел угрозу отличным подкатом
1'
Удар от ворот произведет Верона
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Верона". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кальяри 2:1 Верона
Кальяри
77.7% (143)
Ничья:
19.6% (36)
Верона
2.7% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Кальяри:
38.6% (71)
Кальяри:
28.8% (53)
Ничья:
17.4% (32)
Кальяри:
7.1% (13)
Верона:
2.2% (4)
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