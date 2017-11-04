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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Дженоа
0:1
Второй тайм: 71'
Сампдория
0'
23' Желтая карточка
Берешиньски Бартош
0:1
24' Гол
Рамирес Гастон
27' Желтая карточка
Лападула Джанлука
44' Желтая карточка
Феррари Джанмарко
58' Желтая карточка
Велозу Мигель
69' Желтая карточка
Россеттини Лука
71'
Второй тайм
Фол, нарушение
71'
Омеонга Стефан из команды Дженоа делает подножку. Баррето Эдгар заработал фол.
71'
Баррето Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает навес
70'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Жуканович Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Торрейра Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Желтая карточка
69'
Россеттини Лука - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
69'
Россеттини Лука из команды Дженоа делает подножку. Сапата Дуван заработал фол.
68'
Удар от ворот произведет Сампдория
68'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает неудачный навес.
67'
Тактическая замена. Ригони Лука уходит с поля и его заменяет Пандев Горан
67'
Вивиано Эмильяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает навес
66'
Баррето Эдгар попал в створ, но вратарь справился с ударом.
66'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает навес
65'
Удар от ворот произведет Сампдория
65'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает неудачный навес.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
65'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Вивиано Эмильяно вышел из ворот и забрал мяч.
64'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес
62'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
62'
Иццо Армандо наказан за толчок Сапата Дуван
60'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Тактическая замена. Рамирес Гастон уходит с поля и его заменяет Баррето Эдгар
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
59'
Удар от ворот произведет Сампдория
59'
Ригони Лука имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
59'
Велозу Мигель из команды Дженоа делает навес
59'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Перин Маттиа вышел из ворот и забрал мяч.
59'
Стринич Иван из команды Сампдория делает навес
Желтая карточка
58'
Велозу Мигель получает желтую карточку.
Фол, нарушение
58'
Велозу Мигель из команды Дженоа. Это Квальярелла Фабио заработал фол.
Фол, нарушение
58'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает подножку. Иццо Армандо заработал фол.
58'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Сапата Дуван из команды Сампдория делает навес
57'
Удар от ворот произведет Дженоа
56'
Квальярелла Фабио имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
56'
Россеттини Лука ошибается в защите.
56'
Удар от ворот произведет Дженоа
Фол, нарушение
56'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает подножку. Линетти Кароль заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
54'
Удар от ворот произведет Сампдория
53'
Тактическая замена. Рози Алеандро уходит с поля и его заменяет Лазович Дарко
53'
Ригони Лука отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
53'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа делает навес
52'
Квальярелла Фабио нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
51'
Рози Алеандро из команды Дженоа. Это Стринич Иван заработал фол.
51'
Удар от ворот произведет Дженоа
51'
Линетти Кароль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
51'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Жуканович Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Прает Деннис из команды Сампдория делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
49'
Сапата Дуван наказан за толчок Иццо Армандо
Фол, нарушение
48'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа делает подножку. Рамирес Гастон заработал фол.
47'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
46'
Сапата Дуван наказан за толчок Иццо Армандо
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Вивиано Эмильяно вышел из ворот и забрал мяч.
45'
Велозу Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Желтая карточка
44'
Феррари Джанмарко получает желтую карточку.
Фол, нарушение
44'
Феррари Джанмарко из команды Сампдория. Это Лападула Джанлука заработал фол.
43'
Иццо Армандо из команды Дженоа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
43'
Удар от ворот произведет Сампдория
42'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
42'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Прает Деннис из команды Сампдория делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
39'
Омеонга Стефан из команды Дженоа делает подножку. Торрейра Лукас заработал фол.
39'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Иццо Армандо из команды Дженоа делает навес
39'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Иццо Армандо нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Велозу Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
38'
Квальярелла Фабио возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
38'
Стринич Иван наказан за толчок Ригони Лука
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
37'
Квальярелла Фабио получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
37'
Квальярелла Фабио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
34'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Рози Алеандро из команды Дженоа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
Игроки ФК "Дженоа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
33'
Перин Маттиа вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Стринич Иван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Рози Алеандро из команды Дженоа делает подножку. Сапата Дуван заработал фол.
32'
Жуканович Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Рамирес Гастон из команды Сампдория делает навес
Фол, нарушение
31'
Велозу Мигель из команды Дженоа делает подножку. Сапата Дуван заработал фол.
31'
Удар от ворот произведет Сампдория
31'
Рози Алеандро попадает в перекладину. Какой шанс!
30'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
29'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Рамирес Гастон отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Желтая карточка
27'
Лападула Джанлука получает желтую карточку.
Фол, нарушение
27'
Лападула Джанлука из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Торрейра Лукас.
27'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой справа.
27'
Россеттини Лука выбил мяч на угловой.
27'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
27'
Прает Деннис из команды Сампдория делает навес
25'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
24'
Сапата Дуван сделал результативную передачу.
Описание гола
24'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Рамирес Гастон записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
23'
Удар от ворот произведет Сампдория
Желтая карточка
23'
Берешиньски Бартош получает желтую карточку.
Фол, нарушение
23'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает подножку. Лападула Джанлука заработал фол.
22'
Феррари Джанмарко пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
22'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой слева.
21'
Россеттини Лука выбил мяч на угловой.
21'
Игрок из команды Сампдория делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
21'
Сапата Дуван из команды Сампдория сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
21'
Прает Деннис из команды Сампдория делает навес
Фол, нарушение
20'
Велозу Мигель из команды Дженоа делает подножку. Берешиньски Бартош заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
19'
Удар от ворот произведет Сампдория
19'
Лападула Джанлука имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
19'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает отличный пас
19'
Сапата Дуван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Велозу Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает подножку. Адель Таарабт заработал фол.
15'
Удар от ворот произведет Сампдория
15'
Адель Таарабт бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
15'
Адель Таарабт на финте ушёл от оппонента.
15'
Игроки ФК "Дженоа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
14'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Перин Маттиа вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Прает Деннис из команды Сампдория делает навес
14'
Рамирес Гастон из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает навес
Фол, нарушение
10'
Берешиньски Бартош блокирует соперника. Адель Таарабт заработал своей команде штрафной.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
9'
Удар от ворот произведет Дженоа
9'
Прает Деннис из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
9'
Рамирес Гастон из команды Сампдория делает навес
Фол, нарушение
8'
Рози Алеандро из команды Дженоа делает подножку. Линетти Кароль заработал фол.
Офсайд
8'
Адель Таарабт из команды Дженоа в офсайде
7'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Дженоа
7'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Стринич Иван из команды Сампдория делает навес
5'
Прает Деннис из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
4'
Ригони Лука совершает грубый фол. Стринич Иван был жертвой
3'
После дальнего удара, который нанес Прает Деннис мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
2'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает подножку. Прает Деннис заработал фол.
1'
Удар от ворот произведет Сампдория
1'
Лападула Джанлука наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
1'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сампдория". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дженоа 0:1 Сампдория
Дженоа
20.2% (36)
Ничья:
40.4% (72)
Сампдория
39.3% (70)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
33.7% (60)
Сампдория:
27% (48)
Дженоа:
10.7% (19)
Дженоа:
7.9% (14)
Сампдория:
6.7% (12)
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