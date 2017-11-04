Стадион: Луиджи Феррарис
23' Желтая карточкаБерешиньски Бартош
0:1
24' ГолРамирес Гастон
27' Желтая карточкаЛападула Джанлука
44' Желтая карточкаФеррари Джанмарко
58' Желтая карточкаВелозу Мигель
69' Желтая карточкаРоссеттини Лука
Второй тайм
71'
Омеонга Стефан из команды Дженоа делает подножку. Баррето Эдгар заработал фол.
71'
Баррето Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает навес
70'
70'
70'
Торрейра Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
69'
Россеттини Лука - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
69'
Россеттини Лука из команды Дженоа делает подножку. Сапата Дуван заработал фол.
68'
68'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает неудачный навес.
67'
Тактическая замена. Ригони Лука уходит с поля и его заменяет Пандев Горан
67'
Вивиано Эмильяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает навес
66'
Баррето Эдгар попал в створ, но вратарь справился с ударом.
66'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает навес
65'
65'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает неудачный навес.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
65'
65'
Вивиано Эмильяно вышел из ворот и забрал мяч.
64'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес
62'
62'
Иццо Армандо наказан за толчок Сапата Дуван
60'
60'
Тактическая замена. Рамирес Гастон уходит с поля и его заменяет Баррето Эдгар
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
59'
59'
Ригони Лука имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
59'
Велозу Мигель из команды Дженоа делает навес
59'
59'
59'
Стринич Иван из команды Сампдория делает навес
58'
Велозу Мигель получает желтую карточку.
58'
Велозу Мигель из команды Дженоа. Это Квальярелла Фабио заработал фол.
58'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает подножку. Иццо Армандо заработал фол.
58'
57'
Сапата Дуван из команды Сампдория делает навес
57'
56'
Квальярелла Фабио имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
56'
Россеттини Лука ошибается в защите.
56'
56'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает подножку. Линетти Кароль заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
54'
53'
Тактическая замена. Рози Алеандро уходит с поля и его заменяет Лазович Дарко
53'
Ригони Лука отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
53'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа делает навес
52'
Квальярелла Фабио нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Рози Алеандро из команды Дженоа. Это Стринич Иван заработал фол.
51'
51'
Линетти Кароль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
51'
50'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
49'
Сапата Дуван наказан за толчок Иццо Армандо
48'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа делает подножку. Рамирес Гастон заработал фол.
47'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
46'
Сапата Дуван наказан за толчок Иццо Армандо
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Вивиано Эмильяно вышел из ворот и забрал мяч.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
44'
Феррари Джанмарко получает желтую карточку.
44'
Феррари Джанмарко из команды Сампдория. Это Лападула Джанлука заработал фол.
43'
Иццо Армандо из команды Дженоа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
43'
42'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
42'
40'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
39'
Омеонга Стефан из команды Дженоа делает подножку. Торрейра Лукас заработал фол.
39'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Иццо Армандо из команды Дженоа делает навес
39'
39'
Иццо Армандо нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
38'
Квальярелла Фабио возвращается на поле, всё в порядке.
38'
Стринич Иван наказан за толчок Ригони Лука
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Квальярелла Фабио получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
37'
Квальярелла Фабио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
34'
33'
Рози Алеандро из команды Дженоа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
Игроки ФК "Дженоа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
33'
33'
Стринич Иван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Рози Алеандро из команды Дженоа делает подножку. Сапата Дуван заработал фол.
32'
32'
Рамирес Гастон из команды Сампдория делает навес
31'
Велозу Мигель из команды Дженоа делает подножку. Сапата Дуван заработал фол.
31'
31'
Рози Алеандро попадает в перекладину. Какой шанс!
30'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
29'
29'
Рамирес Гастон отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
27'
Лападула Джанлука получает желтую карточку.
27'
Лападула Джанлука из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Торрейра Лукас.
27'
27'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой справа.
27'
Россеттини Лука выбил мяч на угловой.
27'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
27'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
24'
Сапата Дуван сделал результативную передачу.
24'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Рамирес Гастон записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
23'
23'
Берешиньски Бартош получает желтую карточку.
23'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает подножку. Лападула Джанлука заработал фол.
22'
Феррари Джанмарко пробил головой, вратарь справился с ударом.
22'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой слева.
21'
Россеттини Лука выбил мяч на угловой.
21'
Игрок из команды Сампдория делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
21'
Сапата Дуван из команды Сампдория сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
21'
20'
Велозу Мигель из команды Дженоа делает подножку. Берешиньски Бартош заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
19'
19'
Лападула Джанлука имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
19'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает отличный пас
19'
Сапата Дуван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
18'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает подножку. Адель Таарабт заработал фол.
15'
15'
Адель Таарабт бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
15'
Адель Таарабт на финте ушёл от оппонента.
15'
Игроки ФК "Дженоа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
14'
14'
14'
14'
Рамирес Гастон из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает навес
12'
Жуканович Эрвин наказан за толчок Квальярелла Фабио
10'
Берешиньски Бартош блокирует соперника. Адель Таарабт заработал своей команде штрафной.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
9'
9'
Прает Деннис из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
9'
Рамирес Гастон из команды Сампдория делает навес
8'
Рози Алеандро из команды Дженоа делает подножку. Линетти Кароль заработал фол.
8'
Адель Таарабт из команды Дженоа в офсайде
7'
7'
7'
6'
6'
Стринич Иван из команды Сампдория делает навес
5'
Прает Деннис из команды Сампдория попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
4'
Ригони Лука совершает грубый фол. Стринич Иван был жертвой
3'
После дальнего удара, который нанес Прает Деннис мяч отбит вратарем
2'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает подножку. Прает Деннис заработал фол.
1'
1'
Лападула Джанлука наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
1'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сампдория". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дженоа 0:1 Сампдория
Дженоа
20.2% (36)
Ничья:
40.4% (72)
Сампдория
39.3% (70)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
33.7% (60)
1:2 Сампдория:
27% (48)
2:1 Дженоа:
10.7% (19)
1:0 Дженоа:
7.9% (14)
0:1 Сампдория:
6.7% (12)
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