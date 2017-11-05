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Стадион:
Лацио
 
Отложен
Удинезе
Судья
-
Начало матча отложено.
Судья
-
Начало матча отложено.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лацио - Удинезе
Лацио
95.1% (175)
Ничья:
3.3% (6)
Удинезе
1.6% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Лацио:
31% (57)
Лацио:
29.9% (55)
Лацио:
14.1% (26)
Лацио:
11.4% (21)
Лацио:
4.3% (8)
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