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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Олимпийский (Рим)
Состав команд
26
Раду
Стефан
77
Марусич
Адам
16
Пароло
Марко
19
Лулич
Сенад
53
Аднан
Али
99
Балич
Андрия
14
Янкто
Якуб
20
Лопес
Макси
18
Перица
Стипе
Лацио 3-5-1-1
- Основной состав
- 1 Стракоша Томас Вратарь
- 15 Баштуш Бартоломеу Защитник
- 3 Де Врей Стефан Защитник
- 26 Раду Стефан Защитник
- 77 Марусич Адам Полузащитник
- 16 Пароло Марко Полузащитник
- 6 Лукас Лейва Полузащитник
- 21 Милинкович-Савич Сергей Полузащитник
- 19 Лулич Сенад Полузащитник
- 18 Альберто Луис Полузащитник
- 17 Иммобиле Чиро Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Варгич Иван Вратарь
- 23 Гуерриери Гуидо Вратарь
- 33 Маурисио дос Сантос Защитник
- 27 Луис Фелипе Защитник
- 4 Габаррон Патрисио Защитник
- 96 Мурджа Алессандро Полузащитник
- 8 Баста Душан Полузащитник
- 5 Лукаку Джордан Полузащитник
- 29 Паломби Симоне Нападающий
- 7 Нани Луиш Нападающий
- 30 Нету Педру Нападающий
- 66 Jordao
- Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Андерсон Фелипе Травмирован
- Уоллас Оливейра Травмирован
- Ди Дженнаро Давид Травмирован
Удинезе 4-4-2
- Основной состав
- 1 Бицарри Альбано Вратарь
- 19 Стрюгер-Ларсен Йенс Защитник
- 5 Данило Ларанжера Защитник
- 3 Каэтано Самир Защитник
- 53 Аднан Али Защитник
- 10 Де Пауль Родриго Полузащитник
- 72 Барак Антонин Полузащитник
- 99 Балич Андрия Полузащитник
- 14 Янкто Якуб Полузащитник
- 20 Лопес Макси Нападающий
- 18 Перица Стипе Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Скуффет Симоне Вратарь
- 25 Борселлини Давиде Вратарь
- 55 Бохневич Павел Защитник
- 97 Пеццелла Джузеппе Защитник
- 17 Нюйтинк Брэм Защитник
- 27 Видмер Сильван Полузащитник
- 21 Понтиссо Симоне Полузащитник
- 6 Фофана Секо Полузащитник
- 7 Матос Ридер Полузащитник
- 13 Ингельссон Сванте Нападающий
- 9 Баич Риад Нападающий
- 15 Ласанья Кевин Нападающий
- Главный тренер: Дельнери Луиджи
- Травмы и дисквалификации
- Халльфредссон Эмиль Травмирован
- Бехрами Валон Травмирован
Предыдущие игры
Лацио (последние 20 матчей: +18 =1 -1)
- 02.11.2017 Лацио 1:0 Ницца ЛЕ
- 29.10.2017 Беневенто 1:5 Лацио СA
- 25.10.2017 Болонья 1:2 Лацио СA
- 22.10.2017 Лацио 3:0 Кальяри СA
- 19.10.2017 Ницца 1:3 Лацио ЛЕ
- 14.10.2017 Ювентус 1:2 Лацио СA
- 01.10.2017 Лацио 6:1 Сассуоло СA
- 28.09.2017 Лацио 2:0 Зульте-Варегем ЛЕ
- 24.09.2017 Верона 0:3 Лацио СA
- 20.09.2017 Лацио 1:4 Наполи СA
- 17.09.2017 Дженоа 2:3 Лацио СA
- 14.09.2017 Витесс 2:3 Лацио ЛЕ
- 10.09.2017 Лацио 4:1 Милан СA
- 27.08.2017 Кьево 1:2 Лацио СA
- 20.08.2017 Лацио 0:0 СПАЛ 2013 СA
- 13.08.2017 Ювентус 2:3 Лацио С
- 05.08.2017 Малага 0:1 Лацио ТМК
- 30.07.2017 Байер Л 1:3 Лацио ТМК
- 22.07.2017 Лацио 2:0 СПАЛ 2013 ТМК
- 19.07.2017 Триестина 0:3 Лацио ТМК
Удинезе (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 29.10.2017 Удинезе 2:1 Аталанта СA
- 25.10.2017 Сассуоло 0:1 Удинезе СA
- 22.10.2017 Удинезе 2:6 Ювентус СA
- 15.10.2017 Фиорентина 2:1 Удинезе СA
- 07.10.2017 Домжале 1:1 Удинезе ТМК
- 30.09.2017 Удинезе 4:0 Сампдория СA
- 23.09.2017 Рома 3:1 Удинезе СA
- 20.09.2017 Удинезе 2:3 Торино СA
- 17.09.2017 Милан 2:1 Удинезе СA
- 10.09.2017 Удинезе 1:0 Дженоа СA
- 02.09.2017 Горица 0:0 Удинезе ТМК
- 02.09.2017 Истра Пула 0:1 Удинезе ТМК
- 27.08.2017 СПАЛ 2013 3:2 Удинезе СA
- 20.08.2017 Удинезе 1:2 Кьево СA
- 12.08.2017 Удинезе 3:2 Фрозиноне КИ
- 09.08.2017 Сельта 1:1 Удинезе ТМК
- 05.08.2017 Удинезе 1:2 АЗ Алкмаар ТМК
- 30.07.2017 Удинезе 1:1 Ганновер 96 ТМК
- 26.07.2017 Хаддерсфилд Таун 1:2 Удинезе ТМК
- 23.07.2017 Удинезе 2:2 Кайсериспор ТМК
Последние игры между собой
Лацио: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Удинезе: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
- 26.02.2017 Лацио 1:0 Удинезе Серия A
- 01.10.2016 Удинезе 0:3 Лацио Серия A
- 31.01.2016 Удинезе 0:0 Лацио Серия A
- 17.12.2015 Лацио 2:1 Удинезе Кубок Италии
- 13.09.2015 Лацио 2:0 Удинезе Серия A
- 15.02.2015 Удинезе 0:1 Лацио Серия A
- 25.09.2014 Лацио 0:1 Удинезе Серия A
- 19.01.2014 Удинезе 2:3 Лацио Серия A
- 25.08.2013 Лацио 2:1 Удинезе Серия A
- 20.04.2013 Удинезе 1:0 Лацио Серия A
- 27.11.2012 Лацио 3:0 Удинезе Серия A
- 29.04.2012 Удинезе 2:0 Лацио Серия A
- 18.12.2011 Лацио 2:2 Удинезе Серия A
- 08.05.2011 Удинезе 2:1 Лацио Серия A
- 19.12.2010 Лацио 3:2 Удинезе Серия A
- 15.05.2010 Лацио 3:1 Удинезе Серия A
- 10.01.2010 Удинезе 1:1 Лацио Серия A
- 09.05.2009 Лацио 1:3 Удинезе Серия A
- 14.12.2008 Удинезе 3:3 Лацио Серия A
- 15.03.2008 Удинезе 2:2 Лацио Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|32 - 8
|32
|2.
|Ювентус
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|35 - 11
|31
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|23 - 9
|30
|4.
|Лацио
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|31 - 12
|28
|5.
|Рома
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|21 - 7
|27
|6.
|Сампдория
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|24 - 13
|23
|7.
|Торино
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 19
|17
|8.
|Милан
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 16
|16
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|21 - 17
|16
|10.
|Кьево
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 19
|16
|11.
|Аталанта
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 15
|15
|12.
|Болонья
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|13.
|Удинезе
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|18 - 22
|12
|14.
|Кальяри
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|11 - 21
|12
|15.
|Кротоне
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 23
|12
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 19
|8
|17.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 19
|8
|18.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 19
|6
|19.
|Верона
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|20.
|Беневенто
|Заявка
|12
|0
|0
|12
|5 - 31
|0
-
Начало матча отложено.
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Начало матча отложено.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лацио - Удинезе
Лацио
95.1% (175)
Ничья:
3.3% (6)
Удинезе
1.6% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Лацио:
31% (57)
2:0 Лацио:
29.9% (55)
3:1 Лацио:
14.1% (26)
1:0 Лацио:
11.4% (21)
3:0 Лацио:
4.3% (8)
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