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Стадион: Артемио Франки
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Состав команд
31
Уго
Витор
13
Астори
Давид
77
Теро
Сириль
Фиорентина 4-3-3
- Основной состав
- 57 Спортьелло Марко Вратарь
- 20 Песселья Херман Защитник
- 31 Уго Витор Защитник
- 13 Астори Давид Защитник
- 3 Бираги Кристиано Защитник
- 24 Бенасси Марко Полузащитник
- 5 Бадель Милан Полузащитник
- 17 Верету Жордан Полузащитник
- 25 Кьеза Федерико Нападающий
- 9 Симеоне Джованни Нападающий
- 77 Теро Сириль Нападающий
- Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Лорини Венсан Травмирован
Рома 4-3-3
- Основной состав
- 1 Алисон Бекер Вратарь
- 24 Флоренци Алессандро Защитник
- 20 Фасио Федерико Защитник
- 5 Жуан Жезус Защитник
- 11 Коларов Александар Защитник
- 4 Наингголан Раджа Полузащитник
- 16 Де Росси Даниэле Полузащитник
- 6 Стротман Кевин Полузащитник
- 8 Перотти Диего Нападающий
- 9 Джеко Эдин Нападающий
- 92 Эль-Шаарави Стефан Нападающий
- Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Кардсдорп Рик Травмирован
- Манолас Костас Травмирован
- Эмерсон Палмиери Травмирован
- Перес Бруно Травмирован
- Дефрель Грегоре Травмирован
- Нура Абдуллахи Травмирован
Предыдущие игры
Фиорентина (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 29.10.2017 Кротоне 2:1 Фиорентина СA
- 25.10.2017 Фиорентина 3:0 Торино СA
- 22.10.2017 Беневенто 0:3 Фиорентина СA
- 15.10.2017 Фиорентина 2:1 Удинезе СA
- 01.10.2017 Кьево 2:1 Фиорентина СA
- 24.09.2017 Фиорентина 1:1 Аталанта СA
- 20.09.2017 Ювентус 1:0 Фиорентина СA
- 16.09.2017 Фиорентина 2:1 Болонья СA
- 10.09.2017 Верона 0:5 Фиорентина СA
- 27.08.2017 Фиорентина 1:2 Сампдория СA
- 23.08.2017 Реал Мадрид 2:1 Фиорентина ТМК
- 20.08.2017 Интер Милан 3:0 Фиорентина СA
- 13.08.2017 Фиорентина 0:0 Парма ТМК
- 10.08.2017 Пистоезе 0:3 Фиорентина ТМК
- 06.08.2017 Вольфсбург 0:2 Фиорентина ТМК
- 01.08.2017 Айнтрахт Бр 2:3 Фиорентина ТМК
- 29.07.2017 Спортинг Л 1:0 Фиорентина ТМК
- 22.07.2017 Фиорентина 1:1 Бари ТМК
- 19.07.2017 Фиорентина 5:0 Тренто ТМК
- 15.07.2017 Фиорентина 11:0 Трентино Тим ТМК
Рома (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 31.10.2017 Рома 3:0 Челси ЛЧ
- 28.10.2017 Рома 1:0 Болонья СA
- 25.10.2017 Рома 1:0 Кротоне СA
- 22.10.2017 Торино 0:1 Рома СA
- 18.10.2017 Челси 3:3 Рома ЛЧ
- 14.10.2017 Рома 0:1 Наполи СA
- 01.10.2017 Милан 0:2 Рома СA
- 27.09.2017 Карабах 1:2 Рома ЛЧ
- 23.09.2017 Рома 3:1 Удинезе СA
- 20.09.2017 Беневенто 0:4 Рома СA
- 16.09.2017 Рома 3:0 Верона СA
- 12.09.2017 Рома 0:0 Атлетико М ЛЧ
- 01.09.2017 Рома 4:1 Шапекоэнсе ТМК
- 26.08.2017 Рома 1:3 Интер Милан СA
- 20.08.2017 Аталанта 0:1 Рома СA
- 13.08.2017 Сельта 4:1 Рома ТМК
- 10.08.2017 Севилья 2:1 Рома ТМК
- 30.07.2017 Рома 1:1 Ювентус МКЧ
- 26.07.2017 Тоттенхэм 2:3 Рома МКЧ
- 20.07.2017 Рома 1:1 ПСЖ МКЧ
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Рома: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
- 07.02.2017 Рома 4:0 Фиорентина Серия A
- 18.09.2016 Фиорентина 1:0 Рома Серия A
- 04.03.2016 Рома 4:1 Фиорентина Серия A
- 25.10.2015 Фиорентина 1:2 Рома Серия A
- 19.03.2015 Рома 0:3 Фиорентина Лига Европы
- 12.03.2015 Фиорентина 1:1 Рома Лига Европы
- 03.02.2015 Рома 0:2 Фиорентина Кубок Италии
- 25.01.2015 Фиорентина 1:1 Рома Серия A
- 30.08.2014 Рома 2:0 Фиорентина Серия A
- 19.04.2014 Фиорентина 0:1 Рома Серия A
- 08.12.2013 Рома 2:1 Фиорентина Серия A
- 04.05.2013 Фиорентина 0:1 Рома Серия A
- 16.01.2013 Фиорентина 0:1 Рома Кубок Италии
- 08.12.2012 Рома 4:2 Фиорентина Серия A
- 25.04.2012 Рома 1:2 Фиорентина Серия A
- 11.01.2012 Рома 3:0 Фиорентина Кубок Италии
- 04.12.2011 Фиорентина 3:0 Рома Серия A
- 20.03.2011 Фиорентина 2:2 Рома Серия A
- 10.11.2010 Рома 3:2 Фиорентина Серия A
- 07.02.2010 Фиорентина 0:1 Рома Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|32 - 8
|31
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|22 - 8
|29
|3.
|Ювентус
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|33 - 10
|28
|4.
|Лацио
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|31 - 12
|28
|5.
|Рома
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|17 - 5
|24
|6.
|Сампдория
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|24 - 13
|23
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 13
|16
|8.
|Милан
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 16
|16
|9.
|Торино
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 18
|16
|10.
|Аталанта
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 15
|15
|11.
|Кьево
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|12.
|Болонья
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|13.
|Удинезе
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|18 - 22
|12
|14.
|Кротоне
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 23
|12
|15.
|Кальяри
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|9 - 20
|9
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 19
|8
|17.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 19
|8
|18.
|Верона
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 24
|6
|19.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 19
|6
|20.
|Беневенто
|Заявка
|11
|0
|0
|11
|4 - 29
|0
-
До начала матча осталось 10 часов 32 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Фиорентина - Рома, который состоится 05.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Фиорентина - Рома, который состоится 05.11.2017.
Новости матча
-
Фасио продлил контракт с "Ромой" — 15:17
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Прогнозы на матч Фиорентина - Рома
Фиорентина
8% (11)
Ничья:
27.5% (38)
Рома
64.5% (89)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Рома:
41.3% (57)
1:1 Ничья:
23.9% (33)
0:1 Рома:
12.3% (17)
2:1 Фиорентина:
6.5% (9)
1:3 Рома:
5.1% (7)
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