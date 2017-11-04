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Стадион:
Фиорентина
 
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Рома
announcement
-
До начала матча осталось 10 часов 32 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Фиорентина - Рома, который состоится 05.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Фиорентина - Рома
Фиорентина
8% (11)
Ничья:
27.5% (38)
Рома
64.5% (89)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
41.3% (57)
Ничья:
23.9% (33)
Рома:
12.3% (17)
Фиорентина:
6.5% (9)
Рома:
5.1% (7)
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