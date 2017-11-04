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Стадион:
Ювентус
 
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Беневенто
announcement
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До начала матча осталось 10 часов 31 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ювентус - Беневенто, который состоится 05.11.2017.
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Прогнозы на матч Ювентус - Беневенто
Ювентус
100% (136)
Ничья:
0% (0)
Беневенто
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
45.6% (62)
Ювентус:
22.1% (30)
Ювентус:
16.9% (23)
Ювентус:
4.4% (6)
Ювентус:
3.7% (5)
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