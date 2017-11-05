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Кайрат
 
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Актобе
announcement
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До начала матча осталось 5 часов 31 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кайрат - Актобе, который состоится 05.11.2017.

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