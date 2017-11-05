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Кайрат (последние 20 матчей: +16 =3 -1)
- 28.10.2017 Астана 0:2 Кайрат ПЛ
- 21.10.2017 Кайрат 2:1 Акжайык ПЛ
- 14.10.2017 Кайрат 1:0 Атырау К
- 30.09.2017 Иртыш Павлодар 1:1 Кайрат ПЛ
- 24.09.2017 Кайрат 2:0 Тобол ПЛ
- 20.09.2017 Кайрат 5:1 Ордабасы ПЛ
- 16.09.2017 Тараз 1:5 Кайрат ПЛ
- 10.09.2017 Кайрат 3:1 Кайсар ПЛ
- 26.08.2017 Атырау 0:1 Кайрат ПЛ
- 20.08.2017 Кайрат 3:1 Шахтёр Караганда ПЛ
- 13.08.2017 Окжетпес 0:1 Кайрат ПЛ
- 30.07.2017 Актобе 1:2 Кайрат ПЛ
- 23.07.2017 Кайрат 1:1 Атырау ПЛ
- 20.07.2017 Скендербеу 2:0 Кайрат ЛЕ
- 13.07.2017 Кайрат 1:1 Скендербеу ЛЕ
- 09.07.2017 Акжайык 0:1 Кайрат ПЛ
- 06.07.2017 Атлантас 1:2 Кайрат ЛЕ
- 29.06.2017 Кайрат 6:0 Атлантас ЛЕ
- 24.06.2017 Ордабасы 0:2 Кайрат ПЛ
- 21.06.2017 Кайрат 3:1 Ордабасы КК
Актобе (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 28.10.2017 Актобе 2:0 Ордабасы ПЛ
- 21.10.2017 Иртыш Павлодар 1:1 Актобе ПЛ
- 01.10.2017 Тараз 1:0 Актобе ПЛ
- 24.09.2017 Актобе 0:1 Кайсар ПЛ
- 20.09.2017 Актобе 1:0 Тобол ПЛ
- 16.09.2017 Атырау 2:2 Актобе ПЛ
- 10.09.2017 Актобе 2:0 Шахтёр Караганда ПЛ
- 26.08.2017 Окжетпес 0:2 Актобе ПЛ
- 19.08.2017 Акжайык 2:2 Актобе ПЛ
- 11.08.2017 Актобе 0:3 Астана ПЛ
- 30.07.2017 Актобе 1:2 Кайрат ПЛ
- 26.07.2017 Акжайык 2:2 Актобе ПЛ
- 22.07.2017 Актобе 1:1 Кайсар ПЛ
- 15.07.2017 Тараз 1:1 Актобе ПЛ
- 08.07.2017 Актобе 3:0 Окжетпес ПЛ
- 02.07.2017 Шахтёр Караганда 0:2 Актобе ПЛ
- 28.06.2017 Актобе 0:1 Шахтёр Караганда ПЛ
- 25.06.2017 Атырау 2:0 Актобе ПЛ
- 18.06.2017 Актобе 2:4 Астана ПЛ
- 14.06.2017 СКА-Хабаровск 1:1 Актобе ТМК
Последние игры между собой
Кайрат: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Актобе: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
- 30.07.2017 Актобе 1:2 Кайрат Премьер-лига
- 08.03.2017 Кайрат 1:0 Актобе Премьер-лига
- 25.09.2016 Актобе 0:1 Кайрат Премьер-лига: Чемпионская группа
- 20.08.2016 Кайрат 3:1 Актобе Премьер-лига: Чемпионская группа
- 19.06.2016 Актобе 2:6 Кайрат Премьер-лига
- 23.04.2016 Кайрат 3:0 Актобе Премьер-лига
- 31.10.2015 Актобе 0:3 Кайрат Премьер-лига
- 27.09.2015 Кайрат 2:1 Актобе Премьер-лига
- 16.05.2015 Кайрат 1:2 Актобе Премьер-лига
- 11.03.2015 Актобе 0:0 Кайрат Премьер-лига
- 01.11.2014 Актобе 1:0 Кайрат Премьер-лига
- 28.09.2014 Кайрат 2:0 Актобе Премьер-лига
- 06.07.2014 Кайрат 7:1 Актобе Премьер-лига
- 01.05.2014 Актобе 1:0 Кайрат Премьер-лига
- 29.09.2013 Кайрат 0:1 Актобе Премьер-лига
- 25.08.2013 Актобе 2:0 Кайрат Премьер-лига
- 21.07.2013 Актобе 1:1 Кайрат Премьер-лига
- 11.05.2013 Кайрат 1:0 Актобе Премьер-лига
- 24.10.2012 Кайрат 0:3 Актобе Премьер-лига
- 22.04.2012 Актобе 1:1 Кайрат Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астана
|Заявка
|32
|24
|4
|4
|72 - 21
|76
|2.
|Кайрат
|Заявка
|32
|22
|9
|1
|72 - 26
|75
|3.
|Ордабасы
|Заявка
|32
|17
|4
|11
|41 - 35
|55
|4.
|Иртыш Павлодар
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|34 - 32
|45
|5.
|Тобол
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|34 - 26
|44
|6.
|Шахтёр Караганда
|Заявка
|32
|12
|4
|16
|36 - 49
|40
|7.
|Кайсар
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|29 - 36
|39
|8.
|Атырау
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|34 - 52
|35
|9.
|Актобе
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|36 - 43
|33
|10.
|Тараз
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|29 - 49
|32
|11.
|Акжайык
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|29 - 45
|30
|12.
|Окжетпес
|Заявка
|32
|7
|3
|22
|26 - 58
|24
-
До начала матча осталось 5 часов 31 минуту.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кайрат - Актобе, который состоится 05.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кайрат - Актобе, который состоится 05.11.2017.
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