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Стадион: Дино Мануцци
3:1
Второй тайм: 70'
1:0
3' ГолКупиш Томаш
2:0
22' ГолКоне Мусса
23' Желтая карточкаКоне Мусса
2:1
27' ГолРодригес Алехандро
39' Желтая карточкаДжаллоу Ламин
45' Желтая карточкаРодригес Алехандро
55' Желтая карточкаФацци Николо
65' Желтая карточкаГатто Леонардо
3:1
66' Гол в свои воротаПучино Раффаэле
68' Вторая желтая карточкаГатто Леонардо
|
3'
1:0
22'
2:0
23'
27'
2:1
39'
55'
65'
66'
3:1
68'
Состав команд
20
Купиш
Томаш
23
Коне
Мусса
Чезена 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Альярди Федерико Вратарь
- 2 Пертиконе Романо Защитник
- 16 Эспозито Андреа Защитник
- 29 Сконьямильо Дженнаро Защитник
- 7 Фацци Николо Защитник
- 20 Купиш Томаш Полузащитник
- 8 Скьявоне Андреа Полузащитник
- 23 Коне Мусса Полузащитник
- 14 Даль Монте Никола Полузащитник
- 5 Лариби Карим Полузащитник
- 30 Джаллоу Ламин Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Фулиньяти Андреа Вратарь
- 22 Мельграти Рикардо Вратарь
- 32 Риджионе Микеле Защитник
- 4 Кашоне Эммануэль Защитник
- 28 Carmine Setola Полузащитник
- 25 Сбрисса Джованни Полузащитник
- 24 Вита Алессио Полузащитник
- 3 Давиде Мордини Полузащитник
- 11 Мончини Габриэле Нападающий
- 17 Панико Джузеппе Нападающий
- 9 Глиоцци Этторе Нападающий
- 26 Tommaso Farabegoli
- Главный тренер: Драго Массимо
Салернитана 3-5-2
- Основной состав
- 1 Адамонис Марюс Вратарь
- 2 Пучино Раффаэле Защитник
- 5 Мантовани Валерио Защитник
- 3 Витале Луиджи Защитник
- 19 Гатто Леонардо Полузащитник
- 7 Синьорелли Франко Полузащитник
- 27 Matteo Ricci II Полузащитник
- 17 Минала Джозеф Полузащитник
- 11 Алекс Энрике II Полузащитник
- 9 Родригес Алехандро Нападающий
- 24 Бокалон Риккардо Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Руссо Стефано Вратарь
- 23 Оджер Мозес Полузащитник
- 8 Зито Антонио Полузащитник
- 25 Ди Роберто Нунцио Полузащитник
- 13 Кийине Софиан Полузащитник
- 15 Риццо Джузеппе Полузащитник
- 31 Emanuele Cicerelli Нападающий
- 30 Росси Алессандро Нападающий
- 26 Patrick Asmah
- 12 Michalis Iliadis
- 18 Sofiane Ahmed Kadi
- Главный тренер: Торренте Винченцо
Предыдущие игры
Чезена (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 04.11.2017 Виртус Энтелла 2:2 Чезена СB
- 28.10.2017 Чезена 2:2 Новара СB
- 24.10.2017 Перуджа 0:3 Чезена СB
- 21.10.2017 Чезена 3:3 Фоджа СB
- 14.10.2017 Карпи 2:1 Чезена СB
- 07.10.2017 Чезена 1:0 Специя СB
- 30.09.2017 Про Верчелли 5:2 Чезена СB
- 24.09.2017 Чезена 0:2 Асколи СB
- 19.09.2017 Читтаделла 4:0 Чезена СB
- 15.09.2017 Чезена 3:1 Авеллино СB
- 09.09.2017 Тернана 1:0 Чезена СB
- 03.09.2017 Чезена 0:0 Венеция СB
- 28.08.2017 Бари 3:0 Чезена СB
- 13.08.2017 Дженоа 2:1 Чезена КИ
- 06.08.2017 Чезена 2:1 Самбенедеттесе КИ
- 18.05.2017 Чезена 0:0 Верона СB
- 13.05.2017 Трапани 1:2 Чезена СB
- 06.05.2017 Чезена 0:1 Новара СB
- 29.04.2017 Читтаделла 2:3 Чезена СB
- 25.04.2017 Чезена 4:1 Беневенто СB
Салернитана (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 04.11.2017 Салернитана 2:2 Бари СB
- 28.10.2017 Салернитана 2:1 Эмполи СB
- 24.10.2017 Новара 2:3 Салернитана СB
- 21.10.2017 Салернитана 1:1 Фрозиноне СB
- 15.10.2017 Авеллино 2:3 Салернитана СB
- 07.10.2017 Салернитана 0:0 Асколи СB
- 29.09.2017 Парма 2:2 Салернитана СB
- 23.09.2017 Салернитана 2:0 Специя СB
- 19.09.2017 Про Верчелли 1:1 Салернитана СB
- 16.09.2017 Салернитана 2:2 Пескара СB
- 09.09.2017 Карпи 1:0 Салернитана СB
- 04.09.2017 Салернитана 3:3 Тернана СB
- 26.08.2017 Венеция 0:0 Салернитана СB
- 12.08.2017 Карпи 3:3 Салернитана КИ
- 06.08.2017 Салернитана 2:1 Алессандрия КИ
- 18.05.2017 Перуджа 3:2 Салернитана СB
- 13.05.2017 Салернитана 2:0 Авеллино СB
- 06.05.2017 Карпи 2:0 Салернитана СB
- 01.05.2017 Салернитана 1:3 Фрозиноне СB
- 25.04.2017 Салернитана 0:0 Бари СB
Последние игры между собой
Чезена: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
Салернитана: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
- 18.02.2017 Салернитана 1:1 Чезена Серия B
- 19.09.2016 Чезена 0:0 Салернитана Серия B
- 07.03.2016 Чезена 1:2 Салернитана Серия B
- 24.10.2015 Салернитана 1:1 Чезена Серия B
- 13.03.2010 Салернитана 0:0 Чезена Серия B
- 03.10.2009 Чезена 3:0 Салернитана Серия B
- 17.08.2008 Салернитана 3:1 Чезена Кубок Италии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|2:1
|14
|6
|7
|1
|19 - 12
|25
|2.
|Венеция
|14
|6
|6
|2
|17 - 11
|24
|3.
|Фрозиноне
|14
|6
|6
|2
|21 - 15
|24
|4.
|Парма
|1:0
|14
|7
|2
|5
|17 - 13
|23
|5.
|Эмполи
|14
|6
|3
|5
|26 - 21
|21
|6.
|Кремонезе
|1:2
|14
|5
|6
|3
|23 - 17
|21
|7.
|Бари
|13
|6
|2
|5
|25 - 18
|20
|8.
|Карпи
|1:1
|14
|5
|5
|4
|13 - 14
|20
|9.
|Салернитана
|1:2
|14
|4
|8
|2
|22 - 19
|20
|10.
|Читтаделла
|0:1
|14
|5
|3
|6
|18 - 17
|18
|11.
|Новара
|0:0
|14
|5
|3
|6
|15 - 15
|18
|12.
|Авеллино
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|13.
|Пескара
|13
|4
|5
|4
|22 - 23
|17
|14.
|Брешия
|1:1
|14
|4
|5
|5
|14 - 16
|17
|15.
|Про Верчелли
|14
|4
|4
|6
|19 - 21
|16
|16.
|Специя
|14
|4
|4
|6
|13 - 18
|16
|17.
|Чезена
|2:1
|14
|4
|4
|6
|19 - 26
|16
|18.
|Перуджа
|14
|4
|3
|7
|23 - 26
|15
|19.
|Виртус Энтелла
|14
|3
|6
|5
|18 - 22
|15
|20.
|Фоджа
|0:0
|14
|3
|6
|5
|23 - 31
|15
|21.
|Асколи
|0:0
|14
|3
|5
|6
|15 - 21
|14
|22.
|Тернана
|0:0
|14
|2
|8
|4
|20 - 25
|14
Второй тайм
68'
Гатто Леонардо получает вторую желтую карточку. Удаление.
66'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Пучино Раффаэле отправил мяч в свои ворота.
65'
Гатто Леонардо получает желтую карточку.
57'
Салернитана производит замену. Родригес Алехандро уходит, и Росси Алессандро заменяет его
55'
Фацци Николо получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Родригес Алехандро получает желтую карточку.
39'
Джаллоу Ламин получает желтую карточку.
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Родригес Алехандро.
23'
Коне Мусса получает желтую карточку.
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Коне Мусса.
3'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Купиш Томаш.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Dino Manuzzi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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