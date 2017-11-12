  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Чезена
3:1
Второй тайм: 70'
Салернитана
0'
1:0
3' Гол
Купиш Томаш
2:0
22' Гол
Коне Мусса
23' Желтая карточка
Коне Мусса
2:1
27' Гол
Родригес Алехандро
39' Желтая карточка
Джаллоу Ламин
45' Желтая карточка
Родригес Алехандро
55' Желтая карточка
Фацци Николо
65' Желтая карточка
Гатто Леонардо
3:1
66' Гол в свои ворота
Пучино Раффаэле
68' Вторая желтая карточка
Гатто Леонардо
70'
Второй тайм
68'
Гатто Леонардо получает вторую желтую карточку. Удаление.
Описание гола
66'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Пучино Раффаэле отправил мяч в свои ворота.
Желтая карточка
65'
Гатто Леонардо получает желтую карточку.
57'
Салернитана производит замену. Родригес Алехандро уходит, и Росси Алессандро заменяет его
Желтая карточка
55'
Фацци Николо получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Родригес Алехандро получает желтую карточку.
Желтая карточка
39'
Джаллоу Ламин получает желтую карточку.
Описание гола
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Родригес Алехандро.
Желтая карточка
23'
Коне Мусса получает желтую карточку.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Коне Мусса.
Описание гола
3'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Купиш Томаш.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Dino Manuzzi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация