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Стадион: Сильвио Пиола
1:1
Перерыв
0:1
29' ГолКапуто Франческо
1:1
34' ГолФиренце Марко
39' Желтая карточкаЛолло Лоренцо
|
29'
0:1
34'
1:1
39'
Состав команд
13
Легати
Элия
Про Верчелли 4-3-3
- Основной состав
- 32 Марконе Ричард Вратарь
- 2 Берра Филиппо Защитник
- 13 Легати Элия Защитник
- 27 Бергамелли Дарио Защитник
- 3 Маммарелла Карло Защитник
- 8 Альтобелли Даниэле Полузащитник
- 5 Вивес Джузеппе Полузащитник
- 10 Кастилья Лука Полузащитник
- 9 Claudio Morra Нападающий
- 7 Райчевич Филип Нападающий
- 23 Фиренце Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Alessandro Gilardi Вратарь
- 33 Бруно Лука Защитник
- 18 Гильоне Паоло Защитник
- 20 Luca Barlocco Защитник
- 15 Dramane Konate Защитник
- 4 Рокка Микеле Полузащитник
- 24 Пульезе Марио Полузащитник
- 29 Alessandro Polidori Нападающий
- 34 Sangiorgi Alessandro
- 31 Davide De Marino
- 26 Matteo Della Morte
- 1 Tommaso Nobile
- Главный тренер: Фоскарини Клаудио
Эмполи 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Проведель Иван Вратарь
- 28 Giovanni Di Lorenzo Защитник
- 26 Романьоли Симоне Защитник
- 13 Луперто Себастьяно Защитник
- 31 Унтерзее Жоэль Полузащитник
- 8 Крунич Раде Полузащитник
- 20 Лолло Лоренцо Полузащитник
- 23 Паскуаль Мануэль Полузащитник
- 6 Зайц Миха Полузащитник
- 11 Капуто Франческо Нападающий
- 9 Доннарумма Альфредо Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Террачано Пьетро Вратарь
- 22 Джакомель Алессандро Вратарь
- 27 Нинкович Никола Полузащитник
- 3 Сек Мустафа Полузащитник
- 7 Пью Алессандро Нападающий
- Simone Canestrelli
- 30 Stefano Bicagli
- 4 Пикки Альберто
- 25 Davide Zappella
- 15 Hamed Traore
- Главный тренер: Мартушьелло Джованни
Предыдущие игры
Про Верчелли (последние 20 матчей: +3 =8 -9)
- 04.11.2017 Новара 0:1 Про Верчелли СB
- 29.10.2017 Про Верчелли 1:4 Фоджа СB
- 24.10.2017 Авеллино 1:0 Про Верчелли СB
- 21.10.2017 Про Верчелли 0:0 Карпи СB
- 14.10.2017 Про Верчелли 2:2 Бари СB
- 08.10.2017 Перуджа 1:5 Про Верчелли СB
- 30.09.2017 Про Верчелли 5:2 Чезена СB
- 25.09.2017 Палермо 2:1 Про Верчелли СB
- 19.09.2017 Про Верчелли 1:1 Салернитана СB
- 16.09.2017 Брешия 0:0 Про Верчелли СB
- 09.09.2017 Про Верчелли 1:4 Кремонезе СB
- 03.09.2017 Асколи 1:0 Про Верчелли СB
- 26.08.2017 Про Верчелли 0:2 Фрозиноне СB
- 05.08.2017 Про Верчелли 1:2 Лечче КИ
- 18.05.2017 Фрозиноне 2:1 Про Верчелли СB
- 13.05.2017 Про Верчелли 2:2 Брешия СB
- 07.05.2017 СПАЛ 2013 0:0 Про Верчелли СB
- 29.04.2017 Про Верчелли 0:1 Перуджа СB
- 25.04.2017 Пиза 1:1 Про Верчелли СB
- 22.04.2017 Про Верчелли 0:0 Салернитана СB
Эмполи (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 05.11.2017 Эмполи 1:1 Специя СB
- 28.10.2017 Салернитана 2:1 Эмполи СB
- 24.10.2017 Эмполи 3:1 Пескара СB
- 21.10.2017 Венеция 1:0 Эмполи СB
- 16.10.2017 Виртус Энтелла 2:3 Эмполи СB
- 08.10.2017 Эмполи 3:1 Фоджа СB
- 30.09.2017 Авеллино 3:2 Эмполи СB
- 23.09.2017 Эмполи 0:1 Читтаделла СB
- 19.09.2017 Парма 1:2 Эмполи СB
- 16.09.2017 Эмполи 3:0 Асколи СB
- 09.09.2017 Палермо 3:3 Эмполи СB
- 03.09.2017 Эмполи 3:2 Бари СB
- 26.08.2017 Тернана 1:1 Эмполи СB
- 05.08.2017 Эмполи 2:2 Ренате КИ
- 28.05.2017 Палермо 2:1 Эмполи СA
- 21.05.2017 Эмполи 0:1 Аталанта СA
- 14.05.2017 Кальяри 3:2 Эмполи СA
- 07.05.2017 Эмполи 3:1 Болонья СA
- 30.04.2017 Эмполи 1:3 Сассуоло СA
- 23.04.2017 Милан 1:2 Эмполи СA
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|13
|6
|5
|2
|20 - 14
|23
|2.
|Палермо
|13
|5
|7
|1
|17 - 11
|22
|3.
|Эмполи
|1:1
|14
|6
|4
|4
|26 - 20
|22
|4.
|Кремонезе
|13
|5
|6
|2
|22 - 15
|21
|5.
|Венеция
|13
|5
|6
|2
|16 - 11
|21
|6.
|Бари
|13
|6
|2
|5
|25 - 18
|20
|7.
|Парма
|13
|6
|2
|5
|16 - 13
|20
|8.
|Салернитана
|13
|4
|8
|1
|21 - 17
|20
|9.
|Карпи
|13
|5
|4
|4
|12 - 13
|19
|10.
|Читтаделла
|13
|5
|3
|5
|18 - 16
|18
|11.
|Новара
|13
|5
|2
|6
|15 - 15
|17
|12.
|Авеллино
|13
|5
|2
|6
|21 - 22
|17
|13.
|Пескара
|13
|4
|5
|4
|22 - 23
|17
|14.
|Брешия
|13
|4
|4
|5
|13 - 15
|16
|15.
|Перуджа
|13
|4
|3
|6
|23 - 25
|15
|16.
|Специя
|13
|4
|3
|6
|12 - 17
|15
|17.
|Виртус Энтелла
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|18.
|Фоджа
|13
|3
|5
|5
|23 - 31
|14
|19.
|Про Верчелли
|1:1
|14
|3
|5
|6
|18 - 21
|14
|20.
|Асколи
|13
|3
|4
|6
|15 - 21
|13
|21.
|Чезена
|13
|3
|4
|6
|17 - 25
|13
|22.
|Тернана
|13
|2
|7
|4
|20 - 25
|13
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
39'
Лолло Лоренцо получает желтую карточку.
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фиренце Марко.
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Капуто Франческо.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Vercelli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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