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Стадион:
Про Верчелли
1:1
Перерыв
Эмполи
0'
0:1
29' Гол
Капуто Франческо
1:1
34' Гол
Фиренце Марко
39' Желтая карточка
Лолло Лоренцо
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
39'
Лолло Лоренцо получает желтую карточку.
Описание гола
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фиренце Марко.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Капуто Франческо.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Vercelli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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