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Стадион:
Венеция
1:0
Первый тайм: 32'
Перуджа
0'
1:0
6' Гол
Гарофало Агостино
9' Желтая карточка
Бентивольо Симоне
22' Желтая карточка
Бьянко Раффаэле
32'
Первый тайм
Желтая карточка
22'
Бьянко Раффаэле получает желтую карточку.
Желтая карточка
9'
Бентивольо Симоне получает желтую карточку.
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гарофало Агостино.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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