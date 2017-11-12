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  5. Серия B
Стадион:
Асколи
0:1
Второй тайм: 69'
Фоджа
0'
0:1
66' Гол
Кампорезе Микеле
69'
Второй тайм
Описание гола
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кампорезе Микеле.
60'
Асколи производит замену. Клеменца Лука уходит, и Бальдини Энрико заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
6'
Фоджа производит замену. Francesco Deli уходит, и Феделе Маттео заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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