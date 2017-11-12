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Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
0:1
66' ГолКампорезе Микеле
|
66'
0:1
Состав команд
14
Vasile
Mogos
Асколи 4-3-3
- Основной состав
- 1 Ланни Иван Вратарь
- 14 Vasile Mogos Защитник
- 4 Де Сантис Иван Защитник
- 13 Guillame Gigliotti Защитник
- 23 Чиналья Давиде Защитник
- 6 Бьянки Томмазо Полузащитник
- 8 Карпани Джанлука Полузащитник
- 18 Samuele Parlati Полузащитник
- 10 Ignacio Lores Нападающий
- 9 Роззети Лоренцо Нападающий
- 27 Клеменца Лука Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Riccardo Ragni Вратарь
- 25 Filippo Florio Защитник
- 26 Giovanni Pinto Защитник
- 5 Менгони Андреа Защитник
- 21 Fabio Castellano Полузащитник
- 28 Д'Урсо Кристиан Полузащитник
- 19 Аддэ Брайт Полузащитник
- 11 Gianmarco De Feo Полузащитник
- 29 Бальдини Энрико Нападающий
- 7 Claudio Santini Нападающий
- 12 Vincenzo Venditti
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Фоджа 4-3-3
- Основной состав
- 1 Гуарна Энрико Вратарь
- 6 Giuseppe Loiacono Защитник
- 31 Кампорезе Микеле Защитник
- 21 Tommaso Coletti Защитник
- 28 Alessandro Celli I Защитник
- 18 Francesco Deli Полузащитник
- 5 Antonio Junior Vacca Полузащитник
- 26 Davide Agazzi Полузащитник
- 17 Никастро Франческо Нападающий
- 19 Fabio Mazzeo Нападающий
- 9 Беретта Джакомо Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Мартинелли Лука Защитник
- 13 Эмпереур Алан Защитник
- 4 Cristian Agnelli Полузащитник
- 30 Феделе Маттео Полузащитник
- 8 Федато Франческо Нападающий
- 2 Лодезани Давиде Нападающий
- 7 Cosimo Chirico Нападающий
- 29 Kyllan Rame
- 12 Stefano Tarolli
- 33 Simone Sarri
- 24 Elio Calderini
Предыдущие игры
Асколи (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 04.11.2017 Карпи 4:2 Асколи СB
- 28.10.2017 Бари 3:0 Асколи СB
- 24.10.2017 Асколи 3:1 Специя СB
- 21.10.2017 Тернана 1:1 Асколи СB
- 14.10.2017 Асколи 3:3 Венеция СB
- 07.10.2017 Салернитана 0:0 Асколи СB
- 30.09.2017 Асколи 0:0 Палермо СB
- 24.09.2017 Чезена 0:2 Асколи СB
- 19.09.2017 Асколи 0:1 Фрозиноне СB
- 16.09.2017 Эмполи 3:0 Асколи СB
- 09.09.2017 Асколи 1:2 Новара СB
- 03.09.2017 Асколи 1:0 Про Верчелли СB
- 26.08.2017 Читтаделла 3:2 Асколи СB
- 12.08.2017 Кьево 2:1 Асколи КИ
- 05.08.2017 Асколи 3:2 Юве Стабия КИ
- 18.05.2017 Асколи 1:2 Тернана СB
- 14.05.2017 Бари 0:1 Асколи СB
- 06.05.2017 Асколи 1:1 Беневенто СB
- 29.04.2017 Латина 0:0 Асколи СB
- 25.04.2017 Асколи 2:0 Авеллино СB
Фоджа (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 04.11.2017 Фоджа 2:3 Кремонезе СB
- 29.10.2017 Про Верчелли 1:4 Фоджа СB
- 24.10.2017 Фоджа 0:3 Парма СB
- 21.10.2017 Чезена 3:3 Фоджа СB
- 13.10.2017 Фоджа 2:1 Перуджа СB
- 08.10.2017 Эмполи 3:1 Фоджа СB
- 01.10.2017 Фоджа 2:2 Новара СB
- 23.09.2017 Брешия 2:2 Фоджа СB
- 19.09.2017 Карпи 1:3 Фоджа СB
- 16.09.2017 Фоджа 1:1 Палермо СB
- 09.09.2017 Авеллино 5:1 Фоджа СB
- 03.09.2017 Фоджа 1:1 Виртус Энтелла СB
- 27.08.2017 Пескара 5:1 Фоджа СB
- 12.08.2017 Сампдория 3:0 Фоджа КИ
- 06.08.2017 Виченца 1:3 Фоджа КИ
- 27.05.2017 Венеция 2:4 Фоджа ЛПС
- 20.05.2017 Фоджа 3:1 Кремонезе ЛПС
- 07.05.2017 Нуова Козенца 2:2 Фоджа ЛП
- 30.04.2017 Фоджа 1:0 Мельфи ЛП
- 23.04.2017 Фонди 2:2 Фоджа ЛП
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|2:1
|14
|6
|7
|1
|19 - 12
|25
|2.
|Венеция
|14
|6
|6
|2
|17 - 11
|24
|3.
|Фрозиноне
|14
|6
|6
|2
|21 - 15
|24
|4.
|Парма
|1:0
|14
|7
|2
|5
|17 - 13
|23
|5.
|Эмполи
|14
|6
|3
|5
|26 - 21
|21
|6.
|Кремонезе
|1:2
|14
|5
|6
|3
|23 - 17
|21
|7.
|Бари
|13
|6
|2
|5
|25 - 18
|20
|8.
|Карпи
|1:1
|14
|5
|5
|4
|13 - 14
|20
|9.
|Салернитана
|1:2
|14
|4
|8
|2
|22 - 19
|20
|10.
|Читтаделла
|0:1
|14
|5
|3
|6
|18 - 17
|18
|11.
|Новара
|0:0
|14
|5
|3
|6
|15 - 15
|18
|12.
|Авеллино
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|13.
|Пескара
|13
|4
|5
|4
|22 - 23
|17
|14.
|Брешия
|1:1
|14
|4
|5
|5
|14 - 16
|17
|15.
|Про Верчелли
|14
|4
|4
|6
|19 - 21
|16
|16.
|Специя
|14
|4
|4
|6
|13 - 18
|16
|17.
|Чезена
|2:1
|14
|4
|4
|6
|19 - 26
|16
|18.
|Перуджа
|14
|4
|3
|7
|23 - 26
|15
|19.
|Виртус Энтелла
|14
|3
|6
|5
|18 - 22
|15
|20.
|Фоджа
|0:0
|14
|3
|6
|5
|23 - 31
|15
|21.
|Асколи
|0:0
|14
|3
|5
|6
|15 - 21
|14
|22.
|Тернана
|0:0
|14
|2
|8
|4
|20 - 25
|14
Второй тайм
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кампорезе Микеле.
60'
Асколи производит замену. Клеменца Лука уходит, и Бальдини Энрико заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
6'
Фоджа производит замену. Francesco Deli уходит, и Феделе Маттео заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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