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Стадион:
Кремонезе
1:2
Второй тайм: 68'
Палермо
0'
1:0
21' Гол
Клейтон Машадо
1:1
23' Гол
Рисполи Андреа
32' Желтая карточка
Альмичи Альберто
45' Желтая карточка
Арини Мариано
1:2
52' Гол
Чочев Ивайло
68'
Второй тайм
64'
Кремонезе производит замену. Арини Мариано уходит, и Michele Cavion заменяет его
Описание гола
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чочев Ивайло.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Арини Мариано получает желтую карточку.
Желтая карточка
32'
Альмичи Альберто получает желтую карточку.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рисполи Андреа.
Описание гола
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Клейтон Машадо.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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