- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Джованни Цини
1:0
21' ГолКлейтон Машадо
1:1
23' ГолРисполи Андреа
32' Желтая карточкаАльмичи Альберто
45' Желтая карточкаАрини Мариано
1:2
52' ГолЧочев Ивайло
|
21'
1:0
23'
1:1
32'
45'
52'
1:2
Состав команд
27
Уйкани
Самир
18
Пеше
Симоне
Кремонезе 4-3-3
- Основной состав
- 27 Уйкани Самир Вратарь
- 29 Альмичи Альберто Защитник
- 21 Канини Микеле Защитник
- 3 Клейтон Машадо Защитник
- 33 Ренцетти Франческо Защитник
- 34 Арини Мариано Полузащитник
- 18 Пеше Симоне Полузащитник
- 5 Кроче Даниэле Полузащитник
- 7 Пикколо Антонио Нападающий
- 9 Andrea Brighenti Нападающий
- 14 Мокулу Бенжамен Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Nicola Ravaglia Вратарь
- 40 Гарсия Пол Защитник
- 35 Чинелли Антонио Защитник
- 15 Ivan Marconi Защитник
- 2 Прокопио Маттео Защитник
- 20 Giampietro Perrulli Полузащитник
- 8 Michele Cavion Полузащитник
- 6 Gaetano Castrovilli Полузащитник
- 31 Мацек Роман Полузащитник
- 19 Stefano Scappini Нападающий
- 16 Eduardo D'Avino
- 23 Fabio Scarsella
Палермо 3-5-1-1
- Основной состав
- 22 Помини Альберто Вратарь
- 6 Струна Альяж Защитник
- 2 Беллучи Джузеппе Защитник
- 24 Przemyslaw Szyminski Защитник
- 3 Рисполи Андреа Полузащитник
- 35 Муравски Радослав Полузащитник
- 8 Яяло Мато Полузащитник
- 18 Чочев Ивайло Полузащитник
- 11 Эмбало Карлос Полузащитник
- 10 Коронадо Игор Полузащитник
- 30 Несторовски Илья Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Гнаоре Эдди Полузащитник
- 33 Петерманн Давиде Полузащитник
- 21 Luca Antonio Fiordilino Полузащитник
- 20 Ла Гумина Антонино Нападающий
- 27 Моначелло Гаетано Нападающий
- 1 Luca Maniero II
- 4 Andrea Accardi
- 31 Samuele Guddo
- 26 Simone Santoro
- Главный тренер: Диего Бортолуззи
Предыдущие игры
Кремонезе (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 04.11.2017 Фоджа 2:3 Кремонезе СB
- 28.10.2017 Кремонезе 3:3 Перуджа СB
- 24.10.2017 Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе СB
- 20.10.2017 Кремонезе 2:0 Брешия СB
- 14.10.2017 Читтаделла 1:2 Кремонезе СB
- 08.10.2017 Кремонезе 3:3 Тернана СB
- 02.10.2017 Фрозиноне 0:0 Кремонезе СB
- 23.09.2017 Кремонезе 0:0 Пескара СB
- 19.09.2017 Бари 1:0 Кремонезе СB
- 16.09.2017 Кремонезе 1:1 Карпи СB
- 09.09.2017 Про Верчелли 1:4 Кремонезе СB
- 03.09.2017 Кремонезе 3:1 Авеллино СB
- 25.08.2017 Парма 1:0 Кремонезе СB
- 12.08.2017 Бари 2:1 Кремонезе КИ
- 09.08.2017 Сассуоло 3:0 Кремонезе ТМК
- 06.08.2017 Виртус Энтелла 0:1 Кремонезе КИ
- 26.07.2017 Сампдория 3:0 Кремонезе ТМК
- 20.05.2017 Фоджа 3:1 Кремонезе ЛПС
- 13.05.2017 Кремонезе 1:2 Венеция ЛПС
- 06.05.2017 Кремонезе 3:2 Расинг Рим ЛП
Палермо (последние 20 матчей: +9 =8 -3)
- 03.11.2017 Пескара 2:2 Палермо СB
- 28.10.2017 Палермо 2:0 Виртус Энтелла СB
- 24.10.2017 Карпи 1:3 Палермо СB
- 21.10.2017 Палермо 0:2 Новара СB
- 14.10.2017 Фрозиноне 0:0 Палермо СB
- 08.10.2017 Палермо 1:1 Парма СB
- 30.09.2017 Асколи 0:0 Палермо СB
- 25.09.2017 Палермо 2:1 Про Верчелли СB
- 19.09.2017 Палермо 1:0 Перуджа СB
- 16.09.2017 Фоджа 1:1 Палермо СB
- 09.09.2017 Палермо 3:3 Эмполи СB
- 02.09.2017 Брешия 0:0 Палермо СB
- 26.08.2017 Палермо 2:0 Специя СB
- 12.08.2017 Кальяри 1:1 Палермо КИ
- 06.08.2017 Палермо 5:0 Виртус Франкавилла КИ
- 28.05.2017 Палермо 2:1 Эмполи СA
- 22.05.2017 Пескара 2:0 Палермо СA
- 14.05.2017 Палермо 1:0 Дженоа СA
- 07.05.2017 Кьево 1:1 Палермо СA
- 30.04.2017 Палермо 2:0 Фиорентина СA
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|2:1
|14
|6
|7
|1
|19 - 12
|25
|2.
|Венеция
|14
|6
|6
|2
|17 - 11
|24
|3.
|Фрозиноне
|14
|6
|6
|2
|21 - 15
|24
|4.
|Парма
|1:0
|14
|7
|2
|5
|17 - 13
|23
|5.
|Эмполи
|14
|6
|3
|5
|26 - 21
|21
|6.
|Кремонезе
|1:2
|14
|5
|6
|3
|23 - 17
|21
|7.
|Бари
|13
|6
|2
|5
|25 - 18
|20
|8.
|Карпи
|1:1
|14
|5
|5
|4
|13 - 14
|20
|9.
|Салернитана
|1:2
|14
|4
|8
|2
|22 - 19
|20
|10.
|Читтаделла
|0:1
|14
|5
|3
|6
|18 - 17
|18
|11.
|Новара
|0:0
|14
|5
|3
|6
|15 - 15
|18
|12.
|Авеллино
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|13.
|Пескара
|13
|4
|5
|4
|22 - 23
|17
|14.
|Брешия
|1:1
|14
|4
|5
|5
|14 - 16
|17
|15.
|Про Верчелли
|14
|4
|4
|6
|19 - 21
|16
|16.
|Специя
|14
|4
|4
|6
|13 - 18
|16
|17.
|Чезена
|2:1
|14
|4
|4
|6
|19 - 26
|16
|18.
|Перуджа
|14
|4
|3
|7
|23 - 26
|15
|19.
|Виртус Энтелла
|14
|3
|6
|5
|18 - 22
|15
|20.
|Фоджа
|0:0
|14
|3
|6
|5
|23 - 31
|15
|21.
|Асколи
|0:0
|14
|3
|5
|6
|15 - 21
|14
|22.
|Тернана
|0:0
|14
|2
|8
|4
|20 - 25
|14
Второй тайм
64'
Кремонезе производит замену. Арини Мариано уходит, и Michele Cavion заменяет его
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чочев Ивайло.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Арини Мариано получает желтую карточку.
32'
Альмичи Альберто получает желтую карточку.
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рисполи Андреа.
21'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Клейтон Машадо.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
- Венесуэла
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Межконтинентальные стыковые матчи
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация