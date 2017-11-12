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  5. Серия B
Стадион:
Тернана
0:0
Второй тайм: 71'
Новара
0'
60' Желтая карточка
Орланди Андреа
71'
Второй тайм
62'
Тернана производит замену. Federico Angiulli уходит, и Mattia Finotto заменяет его
Желтая карточка
60'
Орланди Андреа получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
4'
Новара производит замену. Кьоза Марко уходит, и Дель Фабро Дарио заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Libero Liberati. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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