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Стадион: Сан Никола
24' Желтая карточкаФьямоцци Риккардо
42' Желтая карточкаMarco Carraro
|
42'
Состав команд
21
Тельо
Андрес
Бари 4-3-3
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 13 Андерсон Дхаван Защитник
- 32 Дьомбер Норберт Защитник
- 5 Тонуччи Денис Защитник
- 29 Фьямоцци Риккардо Защитник
- 21 Тельо Андрес Полузащитник
- 31 Бузеллато Массимилиано Полузащитник
- 7 Jacopo Petriccione Полузащитник
- 16 Импрота Риккардо Нападающий
- 18 Karamoko Cisse Нападающий
- 11 Галано Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Кассани Маттиа Защитник
- 30 Диаките Мобидо Защитник
- 4 Сабелли Стефано Защитник
- 23 Йоколано Симоне Полузащитник
- 20 Сальцано Аньелло Полузащитник
- 10 Бриенца Франко Нападающий
- 9 Козак Либор Нападающий
- 24 Флоро Флорес Антонио Нападающий
- 27 Нене Да Сильва Нападающий
- 34 Emanuele Conti
- 26 Giuseppe Scalera
- 22 Victor De Lucia
- Главный тренер: Каплоне Андреа
Пескара 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фиорилло Винченцо Вратарь
- 11 Дзампано Франческо Защитник
- 23 Marco Perrotta Защитник
- 18 Форнасьер Микеле Защитник
- 27 Маццотта Антонио Защитник
- 30 Marco Carraro Полузащитник
- 25 Палацци Андреа Полузащитник
- 16 Бругман Гастон Полузащитник
- 34 Дель Соле Фердинандо Нападающий
- 17 Петтинари Стефано Нападающий
- 7 Leonardo Mancuso Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Пильячелли Мирко Вратарь
- 2 Крешенци Алессандро Защитник
- 24 Селаси Рансфорд Полузащитник
- 33 Кулибали Мамаду Полузащитник
- 14 Вальцания Лука Полузащитник
- 9 Ганц Симоне Нападающий
- 20 Латте Лат Эммануэль Нападающий
- 35 Баэс Хайме Нападающий
- 32 Каппеллуццо Пьерлуиджи Нападающий
- 15 Edgar Elizalde
- 8 Franck Kanoute
- Главный тренер: Земан Зденек
Предыдущие игры
Бари (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 04.11.2017 Салернитана 2:2 Бари СB
- 28.10.2017 Бари 3:0 Асколи СB
- 23.10.2017 Брешия 2:1 Бари СB
- 20.10.2017 Бари 4:2 Читтаделла СB
- 14.10.2017 Про Верчелли 2:2 Бари СB
- 08.10.2017 Бари 2:1 Авеллино СB
- 30.09.2017 Специя 1:0 Бари СB
- 23.09.2017 Бари 3:0 Тернана СB
- 19.09.2017 Бари 1:0 Кремонезе СB
- 16.09.2017 Фрозиноне 3:2 Бари СB
- 09.09.2017 Бари 0:2 Венеция СB
- 03.09.2017 Эмполи 3:2 Бари СB
- 28.08.2017 Бари 3:0 Чезена СB
- 12.08.2017 Бари 2:1 Кремонезе КИ
- 06.08.2017 Бари 2:1 Парма КИ
- 22.07.2017 Фиорентина 1:1 Бари ТМК
- 18.05.2017 СПАЛ 2013 2:1 Бари СB
- 14.05.2017 Бари 0:1 Асколи СB
- 06.05.2017 Авеллино 1:1 Бари СB
- 29.04.2017 Бари 0:0 Пиза СB
Пескара (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 03.11.2017 Пескара 2:2 Палермо СB
- 28.10.2017 Пескара 0:3 Брешия СB
- 24.10.2017 Эмполи 3:1 Пескара СB
- 21.10.2017 Пескара 2:1 Авеллино СB
- 14.10.2017 Парма 0:1 Пескара СB
- 08.10.2017 Пескара 1:2 Читтаделла СB
- 30.09.2017 Карпи 0:1 Пескара СB
- 23.09.2017 Кремонезе 0:0 Пескара СB
- 19.09.2017 Пескара 2:2 Виртус Энтелла СB
- 16.09.2017 Салернитана 2:2 Пескара СB
- 08.09.2017 Пескара 3:3 Фрозиноне СB
- 03.09.2017 Перуджа 4:2 Пескара СB
- 27.08.2017 Пескара 5:1 Фоджа СB
- 12.08.2017 Брешия 1:3 Пескара КИ
- 06.08.2017 Пескара 5:3 Триестина КИ
- 28.05.2017 Фиорентина 2:2 Пескара СA
- 22.05.2017 Пескара 2:0 Палермо СA
- 14.05.2017 Болонья 3:1 Пескара СA
- 07.05.2017 Пескара 0:1 Кротоне СA
- 30.04.2017 Кальяри 1:0 Пескара СA
Последние игры между собой
Бари: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Пескара: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
- 30.01.2016 Пескара 3:1 Бари Серия B
- 19.09.2015 Бари 0:0 Пескара Серия B
- 20.03.2015 Пескара 0:0 Бари Серия B
- 28.10.2014 Бари 1:1 Пескара Серия B
- 22.02.2014 Бари 1:0 Пескара Серия B
- 21.09.2013 Пескара 0:1 Бари Серия B
- 31.03.2012 Пескара 1:2 Бари Серия B
- 28.10.2011 Бари 0:2 Пескара Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|14
|6
|7
|1
|19 - 12
|25
|2.
|Венеция
|14
|6
|6
|2
|17 - 11
|24
|3.
|Фрозиноне
|14
|6
|6
|2
|21 - 15
|24
|4.
|Парма
|14
|7
|2
|5
|18 - 14
|23
|5.
|Бари
|0:0
|14
|6
|3
|5
|25 - 18
|21
|6.
|Эмполи
|14
|6
|3
|5
|26 - 21
|21
|7.
|Кремонезе
|14
|5
|6
|3
|23 - 17
|21
|8.
|Салернитана
|14
|4
|9
|1
|24 - 20
|21
|9.
|Карпи
|14
|5
|5
|4
|13 - 14
|20
|10.
|Читтаделла
|14
|5
|3
|6
|19 - 18
|18
|11.
|Новара
|14
|5
|3
|6
|16 - 16
|18
|12.
|Авеллино
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|13.
|Пескара
|0:0
|14
|4
|6
|4
|22 - 23
|18
|14.
|Брешия
|14
|4
|5
|5
|14 - 16
|17
|15.
|Фоджа
|14
|4
|5
|5
|25 - 31
|17
|16.
|Про Верчелли
|14
|4
|4
|6
|19 - 21
|16
|17.
|Специя
|14
|4
|4
|6
|13 - 18
|16
|18.
|Перуджа
|14
|4
|3
|7
|23 - 26
|15
|19.
|Виртус Энтелла
|14
|3
|6
|5
|18 - 22
|15
|20.
|Чезена
|14
|3
|5
|6
|20 - 28
|14
|21.
|Тернана
|14
|2
|8
|4
|21 - 26
|14
|22.
|Асколи
|14
|3
|4
|7
|15 - 23
|13
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
Marco Carraro получает желтую карточку.
24'
Фьямоцци Риккардо получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Nicola. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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