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Стадион: Партенио
0:0
Второй тайм: 58'
33' Желтая карточкаНиццетто Лука
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33'
Состав команд
Авеллино 3-5-2
- Основной состав
- 22 Леццерини Лука Вратарь
- 25 Суагер Эмануэле Защитник
- 6 Мильорини Марко Защитник
- 15 Pierre-Yves Ngawa Защитник
- 27 Лавероне Лоренцо Полузащитник
- 14 Francesco Di Tacchio Полузащитник
- 4 Моретти Федерико Полузащитник
- 8 Д'Анджело Анджело Полузащитник
- 17 Молина Сальваторе Полузащитник
- 19 Асенсио Рауль Нападающий
- 9 Ардеманьи Маттео Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Nicola Falasco Защитник
- 3 Маркицца Риккардо Защитник
- 5 Крешич Антон Защитник
- 2 Пекорини Симоне Защитник
- 26 Бидуи Софьян Полузащитник
- 20 Пагера Фабрицио Полузащитник
- 7 Камара Идрисса Нападающий
- 10 Luigi Castaldo I
- 12 Rino Iuliano
- 28 Alessio Pozzi
- Главный тренер: Тессер Аттилио
Виртус Энтелла 4-3-1-2
- Основной состав
- 22 Якобуччи Алессандро Вратарь
- 4 Белли Франческо Защитник
- 15 Пеллиццер Микеле Защитник
- 13 Бенедетти Симоне Защитник
- 29 Бривио Давиде Защитник
- 23 Крими Марко Полузащитник
- 8 Трояно Микеле Полузащитник
- 11 Simone Palermo Полузащитник
- 7 Ниццетто Лука Полузащитник
- 19 Andrea La Mantia Нападающий
- 10 Де Лука Джузеппе Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Де Сантис Эрос Защитник
- 28 Joel Baraye Защитник
- 14 Эрамо Мирко Полузащитник
- 21 Manuel Di Paola Полузащитник
- 17 Ардиццоне Франческо Полузащитник
- 20 Davide Diaw Нападающий
- 25 Dany Mota Нападающий
- 26 Michele Currarino
- 1 Andrea Paroni
- 18 Gabriel Cleur
- 12 Samuelle Massolo
- Главный тренер: Альетти Альфредо
Предыдущие игры
Авеллино (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 06.11.2017 Перуджа 1:1 Авеллино СB
- 29.10.2017 Парма 2:0 Авеллино СB
- 24.10.2017 Авеллино 1:0 Про Верчелли СB
- 21.10.2017 Пескара 2:1 Авеллино СB
- 15.10.2017 Авеллино 2:3 Салернитана СB
- 08.10.2017 Бари 2:1 Авеллино СB
- 30.09.2017 Авеллино 3:2 Эмполи СB
- 23.09.2017 Новара 1:2 Авеллино СB
- 18.09.2017 Авеллино 1:1 Венеция СB
- 15.09.2017 Чезена 3:1 Авеллино СB
- 09.09.2017 Авеллино 5:1 Фоджа СB
- 03.09.2017 Кремонезе 3:1 Авеллино СB
- 26.08.2017 Авеллино 2:1 Брешия СB
- 13.08.2017 Верона 3:1 Авеллино КИ
- 06.08.2017 Авеллино 1:0 Матера КИ
- 18.05.2017 Авеллино 2:1 Латина СB
- 13.05.2017 Салернитана 2:0 Авеллино СB
- 06.05.2017 Авеллино 1:1 Бари СB
- 01.05.2017 Беневенто 2:1 Авеллино СB
- 25.04.2017 Асколи 2:0 Авеллино СB
Виртус Энтелла (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 04.11.2017 Виртус Энтелла 2:2 Чезена СB
- 28.10.2017 Палермо 2:0 Виртус Энтелла СB
- 24.10.2017 Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе СB
- 21.10.2017 Парма 3:1 Виртус Энтелла СB
- 16.10.2017 Виртус Энтелла 2:3 Эмполи СB
- 08.10.2017 Виртус Энтелла 3:0 Брешия СB
- 30.09.2017 Читтаделла 0:1 Виртус Энтелла СB
- 23.09.2017 Виртус Энтелла 0:0 Карпи СB
- 19.09.2017 Пескара 2:2 Виртус Энтелла СB
- 16.09.2017 Виртус Энтелла 3:1 Тернана СB
- 09.09.2017 Специя 2:1 Виртус Энтелла СB
- 03.09.2017 Фоджа 1:1 Виртус Энтелла СB
- 26.08.2017 Виртус Энтелла 1:5 Перуджа СB
- 06.08.2017 Виртус Энтелла 0:1 Кремонезе КИ
- 18.05.2017 Виртус Энтелла 4:1 Читтаделла СB
- 13.05.2017 Новара 2:0 Виртус Энтелла СB
- 06.05.2017 Виртус Энтелла 1:2 Верона СB
- 29.04.2017 Трапани 2:0 Виртус Энтелла СB
- 25.04.2017 Виртус Энтелла 0:1 Латина СB
- 22.04.2017 Специя 2:0 Виртус Энтелла СB
Последние игры между собой
Авеллино: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|13
|6
|5
|2
|20 - 14
|23
|2.
|Палермо
|13
|5
|7
|1
|17 - 11
|22
|3.
|Кремонезе
|13
|5
|6
|2
|22 - 15
|21
|4.
|Венеция
|13
|5
|6
|2
|16 - 11
|21
|5.
|Эмполи
|14
|6
|3
|5
|26 - 21
|21
|6.
|Бари
|13
|6
|2
|5
|25 - 18
|20
|7.
|Парма
|13
|6
|2
|5
|16 - 13
|20
|8.
|Салернитана
|13
|4
|8
|1
|21 - 17
|20
|9.
|Карпи
|13
|5
|4
|4
|12 - 13
|19
|10.
|Читтаделла
|13
|5
|3
|5
|18 - 16
|18
|11.
|Авеллино
|0:0
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|12.
|Новара
|13
|5
|2
|6
|15 - 15
|17
|13.
|Пескара
|13
|4
|5
|4
|22 - 23
|17
|14.
|Брешия
|13
|4
|4
|5
|13 - 15
|16
|15.
|Про Верчелли
|14
|4
|4
|6
|19 - 21
|16
|16.
|Перуджа
|13
|4
|3
|6
|23 - 25
|15
|17.
|Специя
|13
|4
|3
|6
|12 - 17
|15
|18.
|Виртус Энтелла
|0:0
|14
|3
|6
|5
|18 - 22
|15
|19.
|Фоджа
|13
|3
|5
|5
|23 - 31
|14
|20.
|Асколи
|13
|3
|4
|6
|15 - 21
|13
|21.
|Чезена
|13
|3
|4
|6
|17 - 25
|13
|22.
|Тернана
|13
|2
|7
|4
|20 - 25
|13
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
33'
Ниццетто Лука получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Partenio. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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