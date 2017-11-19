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Стадион:
Салернитана
1:0
Второй тайм: 69'
Кремонезе
0'
1:0
34' Гол
Matteo Ricci II
44' Желтая карточка
Пеше Симоне
67' Желтая карточка
 69'
Второй тайм
Желтая карточка
67'
[player1] получает желтую карточку.
62'
Салернитана производит замену. Родригес Алехандро уходит, и Росси Алессандро заменяет его
56'
Кремонезе производит замену. Кроче Даниэле уходит, и Gaetano Castrovilli заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
44'
Пеше Симоне получает желтую карточку.
Описание гола
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Matteo Ricci.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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