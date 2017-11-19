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Стадион: Аречи
1:0
Второй тайм: 69'
1:0
34' ГолMatteo Ricci II
44' Желтая карточкаПеше Симоне
|
34'
1:0
44'
67'
Состав команд
27
Уйкани
Самир
18
Пеше
Симоне
Салернитана 3-5-2
- Основной состав
- 22 Радунович Борис Вратарь
- 2 Пучино Раффаэле Защитник
- 5 Мантовани Валерио Защитник
- 3 Витале Луиджи Защитник
- 13 Кийине Софиан Полузащитник
- 7 Синьорелли Франко Полузащитник
- 27 Matteo Ricci II Полузащитник
- 17 Минала Джозеф Полузащитник
- 11 Алекс Энрике II Полузащитник
- 9 Родригес Алехандро Нападающий
- 24 Бокалон Риккардо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Адамонис Марюс Вратарь
- 33 Руссо Стефано Вратарь
- 34 Попеску Штефан Защитник
- 23 Оджер Мозес Полузащитник
- 15 Риццо Джузеппе Полузащитник
- 25 Ди Роберто Нунцио Полузащитник
- 8 Зито Антонио Полузащитник
- 31 Emanuele Cicerelli Нападающий
- 30 Росси Алессандро Нападающий
- 18 Sofiane Ahmed Kadi
- 26 Patrick Asmah
- Главный тренер: Торренте Винченцо
Кремонезе 4-3-1-2
- Основной состав
- 27 Уйкани Самир Вратарь
- 29 Альмичи Альберто Защитник
- 21 Канини Микеле Защитник
- 3 Клейтон Машадо Защитник
- 33 Ренцетти Франческо Защитник
- 34 Арини Мариано Полузащитник
- 18 Пеше Симоне Полузащитник
- 5 Кроче Даниэле Полузащитник
- 7 Пикколо Антонио Полузащитник
- 14 Мокулу Бенжамен Нападающий
- 9 Andrea Brighenti Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Nicola Ravaglia Вратарь
- 35 Чинелли Антонио Защитник
- 40 Гарсия Пол Защитник
- 15 Ivan Marconi Защитник
- 2 Прокопио Маттео Защитник
- 31 Мацек Роман Полузащитник
- 20 Giampietro Perrulli Полузащитник
- 8 Michele Cavion Полузащитник
- 6 Gaetano Castrovilli Полузащитник
- 19 Stefano Scappini Нападающий
- 23 Fabio Scarsella
- 16 Eduardo D'Avino
Предыдущие игры
Салернитана (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 12.11.2017 Чезена 3:3 Салернитана СB
- 04.11.2017 Салернитана 2:2 Бари СB
- 28.10.2017 Салернитана 2:1 Эмполи СB
- 24.10.2017 Новара 2:3 Салернитана СB
- 21.10.2017 Салернитана 1:1 Фрозиноне СB
- 15.10.2017 Авеллино 2:3 Салернитана СB
- 07.10.2017 Салернитана 0:0 Асколи СB
- 29.09.2017 Парма 2:2 Салернитана СB
- 23.09.2017 Салернитана 2:0 Специя СB
- 19.09.2017 Про Верчелли 1:1 Салернитана СB
- 16.09.2017 Салернитана 2:2 Пескара СB
- 09.09.2017 Карпи 1:0 Салернитана СB
- 04.09.2017 Салернитана 3:3 Тернана СB
- 26.08.2017 Венеция 0:0 Салернитана СB
- 12.08.2017 Карпи 3:3 Салернитана КИ
- 06.08.2017 Салернитана 2:1 Алессандрия КИ
- 18.05.2017 Перуджа 3:2 Салернитана СB
- 13.05.2017 Салернитана 2:0 Авеллино СB
- 06.05.2017 Карпи 2:0 Салернитана СB
- 01.05.2017 Салернитана 1:3 Фрозиноне СB
Кремонезе (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 12.11.2017 Кремонезе 1:2 Палермо СB
- 04.11.2017 Фоджа 2:3 Кремонезе СB
- 28.10.2017 Кремонезе 3:3 Перуджа СB
- 24.10.2017 Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе СB
- 20.10.2017 Кремонезе 2:0 Брешия СB
- 14.10.2017 Читтаделла 1:2 Кремонезе СB
- 08.10.2017 Кремонезе 3:3 Тернана СB
- 02.10.2017 Фрозиноне 0:0 Кремонезе СB
- 23.09.2017 Кремонезе 0:0 Пескара СB
- 19.09.2017 Бари 1:0 Кремонезе СB
- 16.09.2017 Кремонезе 1:1 Карпи СB
- 09.09.2017 Про Верчелли 1:4 Кремонезе СB
- 03.09.2017 Кремонезе 3:1 Авеллино СB
- 25.08.2017 Парма 1:0 Кремонезе СB
- 12.08.2017 Бари 2:1 Кремонезе КИ
- 09.08.2017 Сассуоло 3:0 Кремонезе ТМК
- 06.08.2017 Виртус Энтелла 0:1 Кремонезе КИ
- 26.07.2017 Сампдория 3:0 Кремонезе ТМК
- 20.05.2017 Фоджа 3:1 Кремонезе ЛПС
- 13.05.2017 Кремонезе 1:2 Венеция ЛПС
Последние игры между собой
Салернитана: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Кремонезе: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 27.03.2011 Салернитана 2:1 Кремонезе Серия C1 A
Салернитана
Кремонезе
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|15
|8
|2
|5
|28 - 19
|26
|2.
|Парма
|15
|8
|2
|5
|22 - 14
|26
|3.
|Палермо
|14
|6
|7
|1
|19 - 12
|25
|4.
|Венеция
|15
|6
|7
|2
|17 - 11
|25
|5.
|Фрозиноне
|15
|6
|7
|2
|22 - 16
|25
|6.
|Эмполи
|15
|7
|3
|5
|31 - 24
|24
|7.
|Салернитана
|1:0
|15
|5
|9
|1
|25 - 20
|24
|8.
|Кремонезе
|0:1
|15
|5
|6
|4
|23 - 18
|21
|9.
|Пескара
|15
|5
|5
|5
|25 - 25
|20
|10.
|Карпи
|15
|5
|5
|5
|13 - 19
|20
|11.
|Авеллино
|15
|5
|4
|6
|22 - 23
|19
|12.
|Читтаделла
|14
|5
|3
|6
|19 - 18
|18
|13.
|Перуджа
|15
|5
|3
|7
|28 - 26
|18
|14.
|Новара
|15
|5
|3
|7
|17 - 18
|18
|15.
|Брешия
|15
|4
|6
|5
|15 - 17
|18
|16.
|Фоджа
|15
|4
|6
|5
|26 - 32
|18
|17.
|Специя
|15
|4
|5
|6
|14 - 19
|17
|18.
|Про Верчелли
|15
|4
|4
|7
|20 - 24
|16
|19.
|Виртус Энтелла
|15
|3
|7
|5
|18 - 22
|16
|20.
|Тернана
|15
|2
|9
|4
|22 - 27
|15
|21.
|Чезена
|15
|3
|5
|7
|23 - 33
|14
|22.
|Асколи
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
Второй тайм
67'
[player1] получает желтую карточку.
62'
Салернитана производит замену. Родригес Алехандро уходит, и Росси Алессандро заменяет его
56'
Кремонезе производит замену. Кроче Даниэле уходит, и Gaetano Castrovilli заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
Пеше Симоне получает желтую карточку.
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Matteo Ricci.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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