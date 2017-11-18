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  5. Серия B
Стадион:
Пескара
3:1
Конец матча
Про Верчелли
0'
1:0
37' Гол
Петтинари Стефано
2:0
55' Гол
Петтинари Стефано
3:0
60' Гол
Капоне Кристиан
3:1
65' Гол
Claudio Morra
76' Желтая карточка
Marco Perrotta
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
79'
Пескара производит замену. Leonardo Mancuso уходит, и Ferdinando Del Sole заменяет его
Желтая карточка
76'
Marco Perrotta получает желтую карточку.
69'
Про Верчелли производит замену. Luca Barlocco уходит, и Гильоне Паоло заменяет его
69'
Пескара производит замену. Палацци Андреа уходит, и Вальцания Лука заменяет его
66'
Про Верчелли производит замену. Джермано Умберто уходит, и Рокка Микеле заменяет его

Описание гола
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Claudio Morra.
61'
Про Верчелли производит замену. Ваюши Армандо уходит, и Claudio Morra заменяет его
Описание гола
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Капоне Кристиан.
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Петтинари Стефано.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Петтинари Стефано.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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