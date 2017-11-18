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Стадион: Карло Кастеллани
12' Желтая карточкаЛолло Лоренцо
1:0
14' ГолДоннарумма Альфредо
57' Желтая карточкаЭспозито Андреа
2:0
59' ПенальтиДоннарумма Альфредо
61' Желтая карточкаСек Мустафа
67' Желтая карточкаРиджионе Микеле
3:0
72' ГолКапуто Франческо
3:1
76' ГолФацци Николо
4:1
85' ГолЗайц Миха
5:1
87' ГолКрунич Раде
5:2
90' ГолДжаллоу Ламин
5:3
90' ГолМончини Габриэле
|
12'
14'
1:0
57'
59'
2:0
61'
67'
72'
3:0
76'
3:1
85'
4:1
87'
5:1
90'
5:2
90'
5:3
Состав команд
20
Купиш
Томаш
23
Коне
Мусса
Эмполи 3-5-2
- Основной состав
- 1 Проведель Иван Вратарь
- 28 Giovanni Di Lorenzo Защитник
- 2 Шимич Лоренцо Защитник
- 5 Весели Фредерик Защитник
- 31 Унтерзее Жоэль Полузащитник
- 8 Крунич Раде Полузащитник
- 19 Michele Castagnetti Полузащитник
- 20 Лолло Лоренцо Полузащитник
- 3 Сек Мустафа Полузащитник
- 9 Доннарумма Альфредо Нападающий
- 11 Капуто Франческо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Джакомель Алессандро Вратарь
- 21 Террачано Пьетро Вратарь
- 13 Луперто Себастьяно Защитник
- 26 Романьоли Симоне Защитник
- 10 Беннасер Исмаэль Полузащитник
- 6 Зайц Миха Полузащитник
- 27 Нинкович Никола Полузащитник
- 17 Якупович Арнел Нападающий
- 7 Пью Алессандро Нападающий
- 4 Пикки Альберто
- 25 Davide Zappella
- Главный тренер: Мартушьелло Джованни
Чезена 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Альярди Федерико Вратарь
- 2 Пертиконе Романо Защитник
- 32 Риджионе Микеле Защитник
- 16 Эспозито Андреа Защитник
- 7 Фацци Николо Защитник
- 20 Купиш Томаш Полузащитник
- 23 Коне Мусса Полузащитник
- 8 Скьявоне Андреа Полузащитник
- 14 Даль Монте Никола Полузащитник
- 5 Лариби Карим Полузащитник
- 30 Джаллоу Ламин Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Мельграти Рикардо Вратарь
- 33 Фулиньяти Андреа Вратарь
- 29 Сконьямильо Дженнаро Защитник
- 25 Сбрисса Джованни Полузащитник
- 3 Давиде Мордини Полузащитник
- 28 Carmine Setola Полузащитник
- 24 Вита Алессио Полузащитник
- 17 Панико Джузеппе Нападающий
- 9 Глиоцци Этторе Нападающий
- 11 Мончини Габриэле Нападающий
- 26 Tommaso Farabegoli
- 19 Youssef Maleh
- Главный тренер: Драго Массимо
Предыдущие игры
Эмполи (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 11.11.2017 Про Верчелли 2:1 Эмполи СB
- 05.11.2017 Эмполи 1:1 Специя СB
- 28.10.2017 Салернитана 2:1 Эмполи СB
- 24.10.2017 Эмполи 3:1 Пескара СB
- 21.10.2017 Венеция 1:0 Эмполи СB
- 16.10.2017 Виртус Энтелла 2:3 Эмполи СB
- 08.10.2017 Эмполи 3:1 Фоджа СB
- 30.09.2017 Авеллино 3:2 Эмполи СB
- 23.09.2017 Эмполи 0:1 Читтаделла СB
- 19.09.2017 Парма 1:2 Эмполи СB
- 16.09.2017 Эмполи 3:0 Асколи СB
- 09.09.2017 Палермо 3:3 Эмполи СB
- 03.09.2017 Эмполи 3:2 Бари СB
- 26.08.2017 Тернана 1:1 Эмполи СB
- 05.08.2017 Эмполи 2:2 Ренате КИ
- 28.05.2017 Палермо 2:1 Эмполи СA
- 21.05.2017 Эмполи 0:1 Аталанта СA
- 14.05.2017 Кальяри 3:2 Эмполи СA
- 07.05.2017 Эмполи 3:1 Болонья СA
- 30.04.2017 Эмполи 1:3 Сассуоло СA
Чезена (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 12.11.2017 Чезена 3:3 Салернитана СB
- 04.11.2017 Виртус Энтелла 2:2 Чезена СB
- 28.10.2017 Чезена 2:2 Новара СB
- 24.10.2017 Перуджа 0:3 Чезена СB
- 21.10.2017 Чезена 3:3 Фоджа СB
- 14.10.2017 Карпи 2:1 Чезена СB
- 07.10.2017 Чезена 1:0 Специя СB
- 30.09.2017 Про Верчелли 5:2 Чезена СB
- 24.09.2017 Чезена 0:2 Асколи СB
- 19.09.2017 Читтаделла 4:0 Чезена СB
- 15.09.2017 Чезена 3:1 Авеллино СB
- 09.09.2017 Тернана 1:0 Чезена СB
- 03.09.2017 Чезена 0:0 Венеция СB
- 28.08.2017 Бари 3:0 Чезена СB
- 13.08.2017 Дженоа 2:1 Чезена КИ
- 06.08.2017 Чезена 2:1 Самбенедеттесе КИ
- 18.05.2017 Чезена 0:0 Верона СB
- 13.05.2017 Трапани 1:2 Чезена СB
- 06.05.2017 Чезена 0:1 Новара СB
- 29.04.2017 Читтаделла 2:3 Чезена СB
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Чезена: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
- 29.11.2016 Эмполи 1:2 Чезена Кубок Италии
- 08.02.2015 Эмполи 2:0 Чезена Серия A
- 20.09.2014 Чезена 2:2 Эмполи Серия A
- 13.05.2014 Чезена 1:0 Эмполи Серия B
- 14.12.2013 Эмполи 0:0 Чезена Серия B
- 28.04.2013 Эмполи 1:0 Чезена Серия B
- 09.12.2012 Чезена 1:3 Эмполи Серия B
- 23.04.2010 Чезена 2:3 Эмполи Серия B
- 28.11.2009 Эмполи 2:0 Чезена Серия B
Эмполи
Чезена
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|15
|8
|2
|5
|28 - 19
|26
|2.
|Парма
|15
|8
|2
|5
|22 - 14
|26
|3.
|Палермо
|14
|6
|7
|1
|19 - 12
|25
|4.
|Венеция
|15
|6
|7
|2
|17 - 11
|25
|5.
|Фрозиноне
|15
|6
|7
|2
|22 - 16
|25
|6.
|Эмполи
|15
|7
|3
|5
|31 - 24
|24
|7.
|Кремонезе
|14
|5
|6
|3
|23 - 17
|21
|8.
|Салернитана
|14
|4
|9
|1
|24 - 20
|21
|9.
|Пескара
|15
|5
|5
|5
|25 - 25
|20
|10.
|Карпи
|15
|5
|5
|5
|13 - 19
|20
|11.
|Авеллино
|15
|5
|4
|6
|22 - 23
|19
|12.
|Читтаделла
|14
|5
|3
|6
|19 - 18
|18
|13.
|Перуджа
|15
|5
|3
|7
|28 - 26
|18
|14.
|Новара
|15
|5
|3
|7
|17 - 18
|18
|15.
|Брешия
|15
|4
|6
|5
|15 - 17
|18
|16.
|Фоджа
|15
|4
|6
|5
|26 - 32
|18
|17.
|Специя
|15
|4
|5
|6
|14 - 19
|17
|18.
|Про Верчелли
|15
|4
|4
|7
|20 - 24
|16
|19.
|Виртус Энтелла
|15
|3
|7
|5
|18 - 22
|16
|20.
|Тернана
|15
|2
|9
|4
|22 - 27
|15
|21.
|Чезена
|15
|3
|5
|7
|23 - 33
|14
|22.
|Асколи
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
Второй тайм
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мончини Габриэле.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Джаллоу Ламин.
87'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Крунич Раде.
86'
Чезена производит замену. Купиш Томаш уходит, и Мончини Габриэле заменяет его
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Зайц Миха.
82'
Чезена производит замену. Пертиконе Романо уходит, и Вита Алессио заменяет его
81'
Эмполи производит замену. Доннарумма Альфредо уходит, и Зайц Миха заменяет его
76'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фацци Николо.
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Капуто Франческо.
69'
Эмполи производит замену. Сек Мустафа уходит, и Луперто Себастьяно заменяет его
67'
Риджионе Микеле получает желтую карточку.
61'
Сек Мустафа получает желтую карточку.
59'
Чезена производит замену. Даль Монте Никола уходит, и Глиоцци Этторе заменяет его
59'
Г О О О О О Л - Доннарумма Альфредо из команды Эмполи забивает пенальти
57'
Эспозито Андреа получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Доннарумма Альфредо.
12'
Лолло Лоренцо получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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