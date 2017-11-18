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  5. Серия B
Стадион:
Эмполи
5:3
Конец матча
Чезена
0'
12' Желтая карточка
Лолло Лоренцо
1:0
14' Гол
Доннарумма Альфредо
57' Желтая карточка
Эспозито Андреа
2:0
59' Пенальти
Доннарумма Альфредо
61' Желтая карточка
Сек Мустафа
67' Желтая карточка
Риджионе Микеле
3:0
72' Гол
Капуто Франческо
3:1
76' Гол
Фацци Николо
4:1
85' Гол
Зайц Миха
5:1
87' Гол
Крунич Раде
5:2
90' Гол
Джаллоу Ламин
5:3
90' Гол
Мончини Габриэле
90'+5
Второй тайм
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мончини Габриэле.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Джаллоу Ламин.
Описание гола
87'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Крунич Раде.
86'
Чезена производит замену. Купиш Томаш уходит, и Мончини Габриэле заменяет его
Описание гола
85'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Зайц Миха.

82'
Чезена производит замену. Пертиконе Романо уходит, и Вита Алессио заменяет его
81'
Эмполи производит замену. Доннарумма Альфредо уходит, и Зайц Миха заменяет его
Описание гола
76'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фацци Николо.
Описание гола
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Капуто Франческо.
69'
Эмполи производит замену. Сек Мустафа уходит, и Луперто Себастьяно заменяет его
Желтая карточка
67'
Риджионе Микеле получает желтую карточку.
Желтая карточка
61'
Сек Мустафа получает желтую карточку.
59'
Чезена производит замену. Даль Монте Никола уходит, и Глиоцци Этторе заменяет его
Описание гола
59'
Г О О О О О Л - Доннарумма Альфредо из команды Эмполи забивает пенальти
Желтая карточка
57'
Эспозито Андреа получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Доннарумма Альфредо.
Желтая карточка
12'
Лолло Лоренцо получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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