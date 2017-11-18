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  5. Серия B
Стадион:
Новара
1:2
Конец матча
Бари
0'
6' Желтая карточка
Шаудоне Даниэле
36' Желтая карточка
Lorenzo Dickman
40' Желтая карточка
Alessandro Micai
0:1
48' Гол
Jacopo Petriccione
63' Желтая карточка
Petar Golubovic
81' Желтая карточка
Jacopo Petriccione
85' Желтая карточка
Бузеллато Массимилиано
0:2
90' Гол
Андерсон Дхаван
1:2
90' Гол
Маньеро Риккардо
90'+8
Второй тайм
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Маньеро Риккардо.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Андерсон Дхаван.
85'
Бари производит замену. Карамоко Сиссе уходит, и Флоро Флорес Антонио заменяет его
Желтая карточка
85'
Бузеллато Массимилиано получает желтую карточку.
Желтая карточка
81'
Jacopo Petriccione получает желтую карточку.

80'
Бари производит замену. Галано Кристиан уходит, и Бриенца Франко заменяет его
70'
Новара производит замену. Да Крус Алессио уходит, и Ди Мариано Франческо заменяет его
70'
Бари производит замену. Баша Мигьен уходит, и Бузеллато Массимилиано заменяет его
65'
Новара производит замену. Македа Федерико уходит, и Маньеро Риккардо заменяет его
56'
Новара производит замену. Шаудоне Даниэле уходит, и Moutir Chaija заменяет его
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Jacopo Petriccione.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
40'
Alessandro Micai получает желтую карточку.
Желтая карточка
36'
Lorenzo Dickman получает желтую карточку.
Желтая карточка
6'
Шаудоне Даниэле получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Novara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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