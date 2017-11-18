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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Stadio Silvio Piola, Novara
6' Желтая карточкаШаудоне Даниэле
36' Желтая карточкаLorenzo Dickman
40' Желтая карточкаAlessandro Micai
0:1
48' ГолJacopo Petriccione
63' Желтая карточкаPetar Golubovic
81' Желтая карточкаJacopo Petriccione
85' Желтая карточкаБузеллато Массимилиано
0:2
90' ГолАндерсон Дхаван
1:2
90' ГолМаньеро Риккардо
|
36'
40'
48'
0:1
63'
90'
0:2
90'
1:2
Состав команд
Новара 3-5-2
- Основной состав
- 1 Lorenzo Montipo Вратарь
- 31 Petar Golubovic Защитник
- 3 Дель Фабро Дарио Защитник
- 4 Мантовани Андреа Защитник
- 24 Lorenzo Dickman Полузащитник
- 23 Marco Moscati Полузащитник
- 21 Орланди Андреа Полузащитник
- 9 Шаудоне Даниэле Полузащитник
- 27 Кальдерони Марко Полузащитник
- 15 Да Крус Алессио Нападающий
- 10 Македа Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Фарелли Симоне Вратарь
- 22 Бенедеттини Элиа Вратарь
- 2 Трост Магнус Защитник
- 11 Ди Мариано Франческо Полузащитник
- 5 Казарини Федерико Полузащитник
- 20 Помпеу Роналдо Полузащитник
- 30 Маньеро Риккардо Нападающий
- 26 Moutir Chaija
- 14 Mustafa Beye
- 16 Nicolas Schiavi
- 17 Gennaro Armeno
- Главный тренер: Барони Марко
Бари 4-3-3
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 13 Андерсон Дхаван Защитник
- 5 Тонуччи Денис Защитник
- 32 Дьомбер Норберт Защитник
- 29 Фьямоцци Риккардо Защитник
- 21 Тельо Андрес Полузащитник
- 8 Баша Мигьен Полузащитник
- 7 Jacopo Petriccione Полузащитник
- 11 Галано Кристиан Нападающий
- 18 Karamoko Cisse Нападающий
- 16 Импрота Риккардо Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Диаките Мобидо Защитник
- 4 Сабелли Стефано Защитник
- 15 Кассани Маттиа Защитник
- 31 Бузеллато Массимилиано Полузащитник
- 20 Сальцано Аньелло Полузащитник
- 23 Йоколано Симоне Полузащитник
- 27 Нене Да Сильва Нападающий
- 10 Бриенца Франко Нападающий
- 24 Флоро Флорес Антонио Нападающий
- 9 Козак Либор Нападающий
- 22 Victor De Lucia
- 34 Emanuele Conti
- Главный тренер: Каплоне Андреа
Предыдущие игры
Новара (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 12.11.2017 Тернана 1:1 Новара СB
- 04.11.2017 Новара 0:1 Про Верчелли СB
- 28.10.2017 Чезена 2:2 Новара СB
- 24.10.2017 Новара 2:3 Салернитана СB
- 21.10.2017 Палермо 0:2 Новара СB
- 14.10.2017 Брешия 0:1 Новара СB
- 08.10.2017 Новара 2:1 Фрозиноне СB
- 01.10.2017 Фоджа 2:2 Новара СB
- 23.09.2017 Новара 1:2 Авеллино СB
- 19.09.2017 Специя 1:0 Новара СB
- 16.09.2017 Новара 1:0 Читтаделла СB
- 09.09.2017 Асколи 1:2 Новара СB
- 03.09.2017 Новара 0:1 Парма СB
- 26.08.2017 Карпи 1:0 Новара СB
- 06.08.2017 Новара 1:2 Пьяченца КИ
- 02.08.2017 Аталанта 1:0 Новара ТМК
- 18.05.2017 Карпи 2:0 Новара СB
- 13.05.2017 Новара 2:0 Виртус Энтелла СB
- 06.05.2017 Чезена 0:1 Новара СB
- 30.04.2017 Новара 2:3 Брешия СB
Бари (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 12.11.2017 Бари 1:0 Пескара СB
- 04.11.2017 Салернитана 2:2 Бари СB
- 28.10.2017 Бари 3:0 Асколи СB
- 23.10.2017 Брешия 2:1 Бари СB
- 20.10.2017 Бари 4:2 Читтаделла СB
- 14.10.2017 Про Верчелли 2:2 Бари СB
- 08.10.2017 Бари 2:1 Авеллино СB
- 30.09.2017 Специя 1:0 Бари СB
- 23.09.2017 Бари 3:0 Тернана СB
- 19.09.2017 Бари 1:0 Кремонезе СB
- 16.09.2017 Фрозиноне 3:2 Бари СB
- 09.09.2017 Бари 0:2 Венеция СB
- 03.09.2017 Эмполи 3:2 Бари СB
- 28.08.2017 Бари 3:0 Чезена СB
- 12.08.2017 Бари 2:1 Кремонезе КИ
- 06.08.2017 Бари 2:1 Парма КИ
- 22.07.2017 Фиорентина 1:1 Бари ТМК
- 18.05.2017 СПАЛ 2013 2:1 Бари СB
- 14.05.2017 Бари 0:1 Асколи СB
- 06.05.2017 Авеллино 1:1 Бари СB
Последние игры между собой
Новара: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Бари: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
- 26.03.2017 Бари 0:0 Новара Серия B
- 25.10.2016 Новара 1:0 Бари Серия B
- 25.05.2016 Бари 3:4 Новара Серия B
- 19.03.2016 Новара 1:2 Бари Серия B
- 31.10.2015 Бари 1:1 Новара Серия B
- 30.05.2014 Бари 4:1 Новара Серия B
- 29.12.2013 Новара 0:1 Бари Серия B
- 04.05.2013 Новара 0:1 Бари Серия B
- 15.12.2012 Бари 1:3 Новара Серия B
Новара
Бари
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|15
|8
|2
|5
|28 - 19
|26
|2.
|Парма
|15
|8
|2
|5
|22 - 14
|26
|3.
|Палермо
|14
|6
|7
|1
|19 - 12
|25
|4.
|Венеция
|15
|6
|7
|2
|17 - 11
|25
|5.
|Фрозиноне
|15
|6
|7
|2
|22 - 16
|25
|6.
|Эмполи
|15
|7
|3
|5
|31 - 24
|24
|7.
|Кремонезе
|14
|5
|6
|3
|23 - 17
|21
|8.
|Салернитана
|14
|4
|9
|1
|24 - 20
|21
|9.
|Пескара
|15
|5
|5
|5
|25 - 25
|20
|10.
|Карпи
|15
|5
|5
|5
|13 - 19
|20
|11.
|Авеллино
|15
|5
|4
|6
|22 - 23
|19
|12.
|Читтаделла
|14
|5
|3
|6
|19 - 18
|18
|13.
|Перуджа
|15
|5
|3
|7
|28 - 26
|18
|14.
|Новара
|15
|5
|3
|7
|17 - 18
|18
|15.
|Брешия
|15
|4
|6
|5
|15 - 17
|18
|16.
|Фоджа
|15
|4
|6
|5
|26 - 32
|18
|17.
|Специя
|15
|4
|5
|6
|14 - 19
|17
|18.
|Про Верчелли
|15
|4
|4
|7
|20 - 24
|16
|19.
|Виртус Энтелла
|15
|3
|7
|5
|18 - 22
|16
|20.
|Тернана
|15
|2
|9
|4
|22 - 27
|15
|21.
|Чезена
|15
|3
|5
|7
|23 - 33
|14
|22.
|Асколи
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
Второй тайм
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Маньеро Риккардо.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Андерсон Дхаван.
85'
Бари производит замену. Карамоко Сиссе уходит, и Флоро Флорес Антонио заменяет его
85'
Бузеллато Массимилиано получает желтую карточку.
81'
Jacopo Petriccione получает желтую карточку.
80'
Бари производит замену. Галано Кристиан уходит, и Бриенца Франко заменяет его
70'
Новара производит замену. Да Крус Алессио уходит, и Ди Мариано Франческо заменяет его
70'
Бари производит замену. Баша Мигьен уходит, и Бузеллато Массимилиано заменяет его
65'
Новара производит замену. Македа Федерико уходит, и Маньеро Риккардо заменяет его
56'
Новара производит замену. Шаудоне Даниэле уходит, и Moutir Chaija заменяет его
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Jacopo Petriccione.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
40'
Alessandro Micai получает желтую карточку.
36'
Lorenzo Dickman получает желтую карточку.
6'
Шаудоне Даниэле получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Novara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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