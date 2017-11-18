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  5. Серия B
Стадион:
Перуджа
5:0
Конец матча
Карпи
0'
1:0
3' Гол
Cristian Buonaiuto
2:0
9' Гол
Filippo Bandinelli
24' Желтая карточка
Maodo Mbaye
31' Желтая карточка
Пашиути Лоренцо
3:0
33' Гол
Ди Кармине Самуэль
4:0
60' Гол
Ди Кармине Самуэль
5:0
65' Гол
Хан Кван Сон
5:0
86' Не забитый пенальти
Giancarlo Malcore
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
86'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Giancarlo Malcore бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч обратно в игру
77'
Перуджа производит замену. Cristian Buonaiuto уходит, и Террани Джованни заменяет его
77'
Карпи производит замену. Mbala Nzola уходит, и Романо Антонио заменяет его
68'
Перуджа производит замену. Ди Кармине Самуэль уходит, и Фрик Яник заменяет его
67'
Перуджа производит замену. Filippo Bandinelli уходит, и Бьянко Раффаэле заменяет его

Описание гола
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Kwang-Song Han.
Описание гола
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ди Кармине Самуэль.
50'
Карпи производит замену. Tobias Pachonik уходит, и Alessio Sabbione заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ди Кармине Самуэль.
32'
Карпи производит замену. Maodo Mbaye уходит, и Dario Saric заменяет его
Желтая карточка
31'
Пашиути Лоренцо получает желтую карточку.
Желтая карточка
24'
Maodo Mbaye получает желтую карточку.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Filippo Bandinelli.
Описание гола
3'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Cristian Buonaiuto.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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