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Стадион: Ренато Кури
1:0
3' ГолCristian Buonaiuto
2:0
9' ГолFilippo Bandinelli
24' Желтая карточкаMaodo Mbaye
31' Желтая карточкаПашиути Лоренцо
3:0
33' ГолДи Кармине Самуэль
4:0
60' ГолДи Кармине Самуэль
5:0
65' ГолХан Кван Сон
5:0
86' Не забитый пенальтиGiancarlo Malcore
|
3'
1:0
9'
2:0
24'
31'
33'
3:0
60'
4:0
65'
5:0
86'
5:0
Состав команд
33
Бриги
Маттео
16
Хан
Кван
Сон
24
Maodo
Mbaye
29
Mbala
Nzola
Перуджа 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Росати Антонио Вратарь
- 17 Бельмонте Никола Защитник
- 14 Вольта Массимо Защитник
- 6 Salvatore Monaco II Защитник
- 4 Паяч Марко Защитник
- 15 Santiago Colombatto Полузащитник
- 33 Бриги Маттео Полузащитник
- 25 Filippo Bandinelli Полузащитник
- 11 Cristian Buonaiuto Полузащитник
- 16 Хан Кван Сон Нападающий
- 10 Ди Кармине Самуэль Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Timothy Nocchi Вратарь
- 8 Simone Emmanuello Защитник
- 13 Alberto Dossena Защитник
- 2 Дзанон Дамиано Защитник
- 23 Бьянко Раффаэле Полузащитник
- 26 Террани Джованни Полузащитник
- 20 Фалько Филиппо Полузащитник
- 9 Мустаккьо Маттиа Полузащитник
- 21 Фрик Яник Нападающий
- 5 Nicolo Casale
- 12 Alessandro Santopadre
- Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Карпи 4-4-2
- Основной состав
- 22 Коломби Симоне Вратарь
- 25 Tobias Pachonik Защитник
- 14 Лиджи Алессандро Защитник
- 23 Броско Риккардо Защитник
- 13 Поли Фабрицио Защитник
- 19 Пашиути Лоренцо Полузащитник
- 24 Maodo Mbaye Полузащитник
- 5 Luca Verna Полузащитник
- 3 Капела Анибал Полузащитник
- 9 Giancarlo Malcore Нападающий
- 29 Mbala Nzola Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Калапай Лука Защитник
- 4 Alessio Sabbione Защитник
- 28 Беллони Никколо Полузащитник
- 17 Манкони Якопо Полузащитник
- 6 Романо Антонио Полузащитник
- 2 Виттурини Давиде Полузащитник
- 8 Джорико Даниэле Полузащитник
- 30 Saber Hraiech Нападающий
- 15 Ямга Кевин Нападающий
- 1 Federico Serraiocco
- 18 Cristian Carletti
- 21 Dario Saric
- Главный тренер: Кастори Фабрицио
Предыдущие игры
Перуджа (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 12.11.2017 Венеция 1:0 Перуджа СB
- 06.11.2017 Перуджа 1:1 Авеллино СB
- 28.10.2017 Кремонезе 3:3 Перуджа СB
- 24.10.2017 Перуджа 0:3 Чезена СB
- 21.10.2017 Специя 4:2 Перуджа СB
- 13.10.2017 Фоджа 2:1 Перуджа СB
- 08.10.2017 Перуджа 1:5 Про Верчелли СB
- 30.09.2017 Брешия 2:1 Перуджа СB
- 23.09.2017 Перуджа 1:0 Фрозиноне СB
- 19.09.2017 Палермо 1:0 Перуджа СB
- 16.09.2017 Перуджа 3:0 Парма СB
- 11.09.2017 Читтаделла 1:1 Перуджа СB
- 03.09.2017 Перуджа 4:2 Пескара СB
- 26.08.2017 Виртус Энтелла 1:5 Перуджа СB
- 12.08.2017 Беневенто 0:4 Перуджа КИ
- 06.08.2017 Перуджа 2:1 Губбио КИ
- 30.07.2017 Перуджа 1:1 СПАЛ 2013 ТМК
- 30.05.2017 Перуджа 1:1 Беневенто СB
- 27.05.2017 Беневенто 1:0 Перуджа СB
- 18.05.2017 Перуджа 3:2 Салернитана СB
Карпи (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 12.11.2017 Карпи 1:1 Брешия СB
- 04.11.2017 Карпи 4:2 Асколи СB
- 30.10.2017 Тернана 0:0 Карпи СB
- 24.10.2017 Карпи 1:3 Палермо СB
- 21.10.2017 Про Верчелли 0:0 Карпи СB
- 14.10.2017 Карпи 2:1 Чезена СB
- 08.10.2017 Венеция 2:0 Карпи СB
- 30.09.2017 Карпи 0:1 Пескара СB
- 23.09.2017 Виртус Энтелла 0:0 Карпи СB
- 19.09.2017 Карпи 1:3 Фоджа СB
- 16.09.2017 Кремонезе 1:1 Карпи СB
- 09.09.2017 Карпи 1:0 Салернитана СB
- 03.09.2017 Специя 0:1 Карпи СB
- 26.08.2017 Карпи 1:0 Новара СB
- 12.08.2017 Карпи 3:3 Салернитана КИ
- 06.08.2017 Карпи 4:0 Ливорно КИ
- 29.07.2017 Карпи 3:4 Кьево ТМК
- 18.07.2017 Наполи 4:1 Карпи ТМК
- 08.06.2017 Беневенто 1:0 Карпи СB
- 04.06.2017 Карпи 0:0 Беневенто СB
Последние игры между собой
Перуджа: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Карпи: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Перуджа
Карпи
-
2 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 19
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|15
|8
|2
|5
|28 - 19
|26
|2.
|Парма
|15
|8
|2
|5
|22 - 14
|26
|3.
|Палермо
|14
|6
|7
|1
|19 - 12
|25
|4.
|Венеция
|15
|6
|7
|2
|17 - 11
|25
|5.
|Фрозиноне
|15
|6
|7
|2
|22 - 16
|25
|6.
|Эмполи
|15
|7
|3
|5
|31 - 24
|24
|7.
|Кремонезе
|14
|5
|6
|3
|23 - 17
|21
|8.
|Салернитана
|14
|4
|9
|1
|24 - 20
|21
|9.
|Пескара
|15
|5
|5
|5
|25 - 25
|20
|10.
|Карпи
|15
|5
|5
|5
|13 - 19
|20
|11.
|Авеллино
|15
|5
|4
|6
|22 - 23
|19
|12.
|Читтаделла
|14
|5
|3
|6
|19 - 18
|18
|13.
|Перуджа
|15
|5
|3
|7
|28 - 26
|18
|14.
|Новара
|15
|5
|3
|7
|17 - 18
|18
|15.
|Брешия
|15
|4
|6
|5
|15 - 17
|18
|16.
|Фоджа
|15
|4
|6
|5
|26 - 32
|18
|17.
|Специя
|15
|4
|5
|6
|14 - 19
|17
|18.
|Про Верчелли
|15
|4
|4
|7
|20 - 24
|16
|19.
|Виртус Энтелла
|15
|3
|7
|5
|18 - 22
|16
|20.
|Тернана
|15
|2
|9
|4
|22 - 27
|15
|21.
|Чезена
|15
|3
|5
|7
|23 - 33
|14
|22.
|Асколи
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Giancarlo Malcore бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч обратно в игру
77'
Перуджа производит замену. Cristian Buonaiuto уходит, и Террани Джованни заменяет его
77'
Карпи производит замену. Mbala Nzola уходит, и Романо Антонио заменяет его
68'
Перуджа производит замену. Ди Кармине Самуэль уходит, и Фрик Яник заменяет его
67'
Перуджа производит замену. Filippo Bandinelli уходит, и Бьянко Раффаэле заменяет его
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Kwang-Song Han.
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ди Кармине Самуэль.
50'
Карпи производит замену. Tobias Pachonik уходит, и Alessio Sabbione заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ди Кармине Самуэль.
32'
Карпи производит замену. Maodo Mbaye уходит, и Dario Saric заменяет его
31'
Пашиути Лоренцо получает желтую карточку.
24'
Maodo Mbaye получает желтую карточку.
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Filippo Bandinelli.
3'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Cristian Buonaiuto.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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