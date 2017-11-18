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Стадион:
Виртус Энтелла
0:0
Конец матча
Венеция
0'
90' Желтая карточка
Домицци Мауриццио
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Домицци Мауриццио получает желтую карточку.
87'
Виртус Энтелла производит замену. Эрамо Мирко уходит, и Ардиццоне Франческо заменяет его
81'
Венеция производит замену. Марсура Давиде уходит, и Гейхо Алекс заменяет его
74'
Виртус Энтелла производит замену. Andrea La Mantia уходит, и Davide Diaw заменяет его
69'
Венеция производит замену. Stefano Moreo уходит, и Зигони Джанмарко заменяет его

62'
Виртус Энтелла производит замену. Де Лука Джузеппе уходит, и Луппи Давиде заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
Венеция производит замену. Гарофало Агостино уходит, и Дель Гроссо Кристиано заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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