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  5. Серия B
Стадион:
Брешия
1:1
Конец матча
Специя
0'
30' Желтая карточка
Nicolas Devis Giani
45' Желтая карточка
Даль'Ольо Якопо
56' Желтая карточка
Tommaso Cancellotti
1:0
72' Гол
Караччоло Андреа
1:1
78' Гол
Аммари Нажиб
79' Желтая карточка
Де Кол Филиппо
81' Желтая карточка
Марилунго Гуидо
84' Вторая желтая карточка
Даль'Ольо Якопо
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Брешия производит замену. Pepin уходит, и Enzo Di Santantonio заменяет его
84'
Даль'Ольо Якопо получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
81'
Марилунго Гуидо получает желтую карточку.
Желтая карточка
79'
Де Кол Филиппо получает желтую карточку.
Описание гола
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Аммари Нажиб.

73'
Специя производит замену. Luca Vignali уходит, и Аммари Нажиб заменяет его
Описание гола
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Караччоло Андреа.
60'
Специя производит замену. Граноче Пабло уходит, и Марилунго Гуидо заменяет его
60'
Специя производит замену. Больцони Франческо уходит, и Giulio Maggiore заменяет его
Желтая карточка
56'
Tommaso Cancellotti получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Даль'Ольо Якопо получает желтую карточку.
38'
Брешия производит замену. Сомма Микеле уходит, и Копполаро Мауро заменяет его
Желтая карточка
30'
Николас Девис Джани получает желтую карточку.
28'
Брешия производит замену. Мартинелли Алессандро уходит, и Даль'Ольо Якопо заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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