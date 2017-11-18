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Стадион: Марио Ригамонти
30' Желтая карточкаNicolas Devis Giani
45' Желтая карточкаДаль'Ольо Якопо
56' Желтая карточкаTommaso Cancellotti
1:0
72' ГолКараччоло Андреа
1:1
78' ГолАммари Нажиб
79' Желтая карточкаДе Кол Филиппо
81' Желтая карточкаМарилунго Гуидо
84' Вторая желтая карточкаДаль'Ольо Якопо
|
45'
72'
1:0
78'
1:1
79'
81'
84'
Состав команд
5
Pepin
I
Брешия 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Минелли Стефано Вратарь
- 3 Сомма Микеле Защитник
- 35 Гастальделло Даниэле Защитник
- 19 Ланчини Эдоардо Защитник
- 40 Tommaso Cancellotti Полузащитник
- 8 Мартинелли Алессандро Полузащитник
- 25 Dimitri Bisoli Полузащитник
- 33 Лонги Алессандро Полузащитник
- 5 Pepin I Полузащитник
- 30 Фурлан Федерико Полузащитник
- 9 Караччоло Андреа Нападающий
- Запасные игроки
- 37 Пелаготти Альберто Вратарь
- 15 Копполаро Мауро Защитник
- 11 Nicola Lancini Защитник
- 29 Enzo Di Santantonio Полузащитник
- 18 Jonathan Alexis Ferrante Полузащитник
- 23 Даль'Ольо Якопо Полузащитник
- 20 Ндой Эмануэле Полузащитник
- 7 Торрегросса Эрнесто Нападающий
- 21 Matteo Cortesi Нападающий
- 28 Багадур Рикардо Нападающий
- 38 Ривас Ригоберто Нападающий
- 22 Lorenzo Andrenacci
- Главный тренер: Боскалья Роберто
Специя 4-3-1-2
- Основной состав
- 43 Манфредини Никколо Вратарь
- 23 Де Кол Филиппо Защитник
- 4 Капелли Даниэле Защитник
- 5 Nicolas Devis Giani Защитник
- 3 Lopez Walter II Защитник
- 24 Luca Vignali Полузащитник
- 7 Больцони Франческо Полузащитник
- 21 Пессина Маттео Полузащитник
- 26 Giuseppe Mastinu Полузащитник
- 10 Джилардино Альберто Нападающий
- 29 Граноче Пабло Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Thomas Saloni Вратарь
- 6 Pietro Ceccaroni Защитник
- 28 Мази Альберто Защитник
- 13 Tommaso Augello Защитник
- 42 Аммари Нажиб Полузащитник
- 17 Калабрези Артуро Полузащитник
- 25 Giulio Maggiore Полузащитник
- 38 Марилунго Гуидо Нападающий
- 18 David Okereke Нападающий
- 11 Солери Эдоардо Нападающий
- 9 Francesco Forte I
- 41 Jacopo Giuliani
- Главный тренер: Ди Карло Доменико
Предыдущие игры
Брешия (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 12.11.2017 Карпи 1:1 Брешия СB
- 04.11.2017 Брешия 1:2 Венеция СB
- 28.10.2017 Пескара 0:3 Брешия СB
- 23.10.2017 Брешия 2:1 Бари СB
- 20.10.2017 Кремонезе 2:0 Брешия СB
- 14.10.2017 Брешия 0:1 Новара СB
- 08.10.2017 Виртус Энтелла 3:0 Брешия СB
- 03.10.2017 Тернана 1:1 Брешия СB
- 30.09.2017 Брешия 2:1 Перуджа СB
- 23.09.2017 Брешия 2:2 Фоджа СB
- 16.09.2017 Брешия 0:0 Про Верчелли СB
- 10.09.2017 Парма 0:1 Брешия СB
- 02.09.2017 Брешия 0:0 Палермо СB
- 26.08.2017 Авеллино 2:1 Брешия СB
- 12.08.2017 Брешия 1:3 Пескара КИ
- 06.08.2017 Брешия 1:0 Падова КИ
- 22.07.2017 Брешия 2:2 Кальяри ТМК
- 18.05.2017 Брешия 2:1 Трапани СB
- 13.05.2017 Про Верчелли 2:2 Брешия СB
- 06.05.2017 Брешия 1:1 Латина СB
Специя (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 11.11.2017 Специя 1:1 Фрозиноне СB
- 05.11.2017 Эмполи 1:1 Специя СB
- 28.10.2017 Специя 0:0 Читтаделла СB
- 24.10.2017 Асколи 3:1 Специя СB
- 21.10.2017 Специя 4:2 Перуджа СB
- 14.10.2017 Тернана 4:2 Специя СB
- 07.10.2017 Чезена 1:0 Специя СB
- 30.09.2017 Специя 1:0 Бари СB
- 23.09.2017 Салернитана 2:0 Специя СB
- 19.09.2017 Специя 1:0 Новара СB
- 15.09.2017 Венеция 0:0 Специя СB
- 09.09.2017 Специя 2:1 Виртус Энтелла СB
- 03.09.2017 Специя 0:1 Карпи СB
- 26.08.2017 Палермо 2:0 Специя СB
- 12.08.2017 Сассуоло 2:0 Специя КИ
- 05.08.2017 Специя 3:0 Реджана КИ
- 23.05.2017 Беневенто 2:1 Специя СB
- 18.05.2017 Виченца 0:1 Специя СB
- 13.05.2017 Специя 0:0 Пиза СB
- 05.05.2017 Перуджа 0:0 Специя СB
Последние игры между собой
Брешия: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 8
Специя: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 1
- 18.03.2017 Брешия 1:1 Специя Серия B
- 21.10.2016 Специя 2:0 Брешия Серия B
- 09.05.2016 Специя 2:1 Брешия Серия B
- 19.12.2015 Брешия 1:1 Специя Серия B
- 08.08.2015 Специя 1:0 Брешия Кубок Италии
- 02.05.2015 Специя 4:1 Брешия Серия B
- 13.12.2014 Брешия 0:1 Специя Серия B
- 22.03.2014 Брешия 0:2 Специя Серия B
- 12.10.2013 Специя 2:2 Брешия Серия B
- 02.02.2013 Брешия 0:0 Специя Серия B
- 09.09.2012 Специя 3:1 Брешия Серия B
- 29.03.2008 Брешия 1:0 Специя Серия B
- 30.10.2007 Специя 1:0 Брешия Серия B
Брешия
Специя
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|15
|8
|2
|5
|28 - 19
|26
|2.
|Парма
|15
|8
|2
|5
|22 - 14
|26
|3.
|Палермо
|14
|6
|7
|1
|19 - 12
|25
|4.
|Венеция
|15
|6
|7
|2
|17 - 11
|25
|5.
|Фрозиноне
|15
|6
|7
|2
|22 - 16
|25
|6.
|Эмполи
|15
|7
|3
|5
|31 - 24
|24
|7.
|Кремонезе
|14
|5
|6
|3
|23 - 17
|21
|8.
|Салернитана
|14
|4
|9
|1
|24 - 20
|21
|9.
|Пескара
|15
|5
|5
|5
|25 - 25
|20
|10.
|Карпи
|15
|5
|5
|5
|13 - 19
|20
|11.
|Авеллино
|15
|5
|4
|6
|22 - 23
|19
|12.
|Читтаделла
|14
|5
|3
|6
|19 - 18
|18
|13.
|Перуджа
|15
|5
|3
|7
|28 - 26
|18
|14.
|Новара
|15
|5
|3
|7
|17 - 18
|18
|15.
|Брешия
|15
|4
|6
|5
|15 - 17
|18
|16.
|Фоджа
|15
|4
|6
|5
|26 - 32
|18
|17.
|Специя
|15
|4
|5
|6
|14 - 19
|17
|18.
|Про Верчелли
|15
|4
|4
|7
|20 - 24
|16
|19.
|Виртус Энтелла
|15
|3
|7
|5
|18 - 22
|16
|20.
|Тернана
|15
|2
|9
|4
|22 - 27
|15
|21.
|Чезена
|15
|3
|5
|7
|23 - 33
|14
|22.
|Асколи
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Брешия производит замену. Pepin уходит, и Enzo Di Santantonio заменяет его
84'
Даль'Ольо Якопо получает вторую желтую карточку. Удаление.
81'
Марилунго Гуидо получает желтую карточку.
79'
Де Кол Филиппо получает желтую карточку.
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Аммари Нажиб.
73'
Специя производит замену. Luca Vignali уходит, и Аммари Нажиб заменяет его
72'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Караччоло Андреа.
60'
Специя производит замену. Граноче Пабло уходит, и Марилунго Гуидо заменяет его
60'
Специя производит замену. Больцони Франческо уходит, и Giulio Maggiore заменяет его
56'
Tommaso Cancellotti получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Даль'Ольо Якопо получает желтую карточку.
38'
Брешия производит замену. Сомма Микеле уходит, и Копполаро Мауро заменяет его
30'
Николас Девис Джани получает желтую карточку.
28'
Брешия производит замену. Мартинелли Алессандро уходит, и Даль'Ольо Якопо заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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