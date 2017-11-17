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Стадион: Stadio Benito Stirpe
0:1
5' ПенальтиLuigi Castaldo I
38' Желтая карточкаЛашик Ричард
|
5'
0:1
38'
Состав команд
32
Крайнц
Лука
28
Чано
Камилло
Фрозиноне 3-4-2-1
- Основной состав
- 22 Барди Франческо Вратарь
- 23 Бригенти Николо Защитник
- 15 Ариаудо Лоренцо Защитник
- 32 Крайнц Лука Защитник
- 13 Чофани Маттео Полузащитник
- 5 Гори Мирко Полузащитник
- 8 Майелло Раффаэле Полузащитник
- 11 Бегетто Андреа Полузащитник
- 28 Чано Камилло Полузащитник
- 18 Дионизи Федерико Полузащитник
- 9 Чофани Даниэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Дзаппино Массимо Вратарь
- 27 Вигорито Мауро Вратарь
- 4 Руссо Адриано Защитник
- 6 Emmanuel Besea Полузащитник
- 3 Кривелло Роберто Полузащитник
- 20 Читро Никола Нападающий
- 25 Alessandro Gori
- 29 Valerio Mastrantonio
- 24 Andrea Errico
- 14 Andrea Tarasco
- 16 Michele Volpe
- 19 Luca Matarese
- Главный тренер: Стеллоне Роберто
Авеллино 3-5-2
- Основной состав
- 22 Леццерини Лука Вратарь
- 5 Крешич Антон Защитник
- 6 Мильорини Марко Защитник
- 15 Pierre-Yves Ngawa Защитник
- 17 Молина Сальваторе Полузащитник
- 4 Моретти Федерико Полузащитник
- 14 Francesco Di Tacchio Полузащитник
- 18 Лашик Ричард Полузащитник
- 27 Лавероне Лоренцо Полузащитник
- 10 Luigi Castaldo I Нападающий
- 9 Ардеманьи Маттео Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Раду Йонуц Вратарь
- 3 Маркицца Риккардо Защитник
- 13 Nicola Falasco Защитник
- 20 Пагера Фабрицио Полузащитник
- 26 Бидуи Софьян Полузащитник
- 7 Камара Идрисса Нападающий
- 19 Асенсио Рауль Нападающий
- 12 Rino Iuliano
- 24 Duilio Evangelista
- 16 Erik Gliha
- Главный тренер: Тессер Аттилио
Предыдущие игры
Фрозиноне (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 11.11.2017 Специя 1:1 Фрозиноне СB
- 04.11.2017 Фрозиноне 2:1 Парма СB
- 28.10.2017 Венеция 1:1 Фрозиноне СB
- 24.10.2017 Фрозиноне 4:2 Тернана СB
- 21.10.2017 Салернитана 1:1 Фрозиноне СB
- 14.10.2017 Фрозиноне 0:0 Палермо СB
- 08.10.2017 Новара 2:1 Фрозиноне СB
- 02.10.2017 Фрозиноне 0:0 Кремонезе СB
- 23.09.2017 Перуджа 1:0 Фрозиноне СB
- 19.09.2017 Асколи 0:1 Фрозиноне СB
- 16.09.2017 Фрозиноне 3:2 Бари СB
- 08.09.2017 Пескара 3:3 Фрозиноне СB
- 03.09.2017 Фрозиноне 2:1 Читтаделла СB
- 26.08.2017 Про Верчелли 0:2 Фрозиноне СB
- 12.08.2017 Удинезе 3:2 Фрозиноне КИ
- 06.08.2017 Пиза 0:1 Фрозиноне КИ
- 29.05.2017 Фрозиноне 0:1 Карпи СB
- 26.05.2017 Карпи 0:0 Фрозиноне СB
- 18.05.2017 Фрозиноне 2:1 Про Верчелли СB
- 13.05.2017 Беневенто 2:1 Фрозиноне СB
Авеллино (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 11.11.2017 Авеллино 0:0 Виртус Энтелла СB
- 06.11.2017 Перуджа 1:1 Авеллино СB
- 29.10.2017 Парма 2:0 Авеллино СB
- 24.10.2017 Авеллино 1:0 Про Верчелли СB
- 21.10.2017 Пескара 2:1 Авеллино СB
- 15.10.2017 Авеллино 2:3 Салернитана СB
- 08.10.2017 Бари 2:1 Авеллино СB
- 30.09.2017 Авеллино 3:2 Эмполи СB
- 23.09.2017 Новара 1:2 Авеллино СB
- 18.09.2017 Авеллино 1:1 Венеция СB
- 15.09.2017 Чезена 3:1 Авеллино СB
- 09.09.2017 Авеллино 5:1 Фоджа СB
- 03.09.2017 Кремонезе 3:1 Авеллино СB
- 26.08.2017 Авеллино 2:1 Брешия СB
- 13.08.2017 Верона 3:1 Авеллино КИ
- 06.08.2017 Авеллино 1:0 Матера КИ
- 18.05.2017 Авеллино 2:1 Латина СB
- 13.05.2017 Салернитана 2:0 Авеллино СB
- 06.05.2017 Авеллино 1:1 Бари СB
- 01.05.2017 Беневенто 2:1 Авеллино СB
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Авеллино: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
- 03.04.2017 Фрозиноне 1:1 Авеллино Серия B
- 06.11.2016 Авеллино 0:1 Фрозиноне Серия B
- 14.02.2015 Авеллино 3:0 Фрозиноне Серия B
- 23.09.2014 Фрозиноне 0:0 Авеллино Серия B
- 03.12.2013 Авеллино 2:1 Фрозиноне Кубок Италии
- 17.02.2013 Авеллино 1:0 Фрозиноне Про Прима Дивизионе
- 07.10.2012 Фрозиноне 2:1 Авеллино Про Прима Дивизионе
- 17.03.2009 Фрозиноне 2:0 Авеллино Серия B
- 25.10.2008 Авеллино 0:0 Фрозиноне Серия B
- 09.02.2008 Авеллино 0:1 Фрозиноне Серия B
Фрозиноне
Авеллино
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|14
|6
|7
|1
|19 - 12
|25
|2.
|Венеция
|14
|6
|6
|2
|17 - 11
|24
|3.
|Фрозиноне
|0:1
|15
|6
|6
|3
|21 - 16
|24
|4.
|Бари
|14
|7
|2
|5
|26 - 18
|23
|5.
|Парма
|14
|7
|2
|5
|18 - 14
|23
|6.
|Эмполи
|14
|6
|3
|5
|26 - 21
|21
|7.
|Кремонезе
|14
|5
|6
|3
|23 - 17
|21
|8.
|Салернитана
|14
|4
|9
|1
|24 - 20
|21
|9.
|Авеллино
|1:0
|15
|6
|3
|6
|22 - 22
|21
|10.
|Карпи
|14
|5
|5
|4
|13 - 14
|20
|11.
|Читтаделла
|14
|5
|3
|6
|19 - 18
|18
|12.
|Новара
|14
|5
|3
|6
|16 - 16
|18
|13.
|Пескара
|14
|4
|5
|5
|22 - 24
|17
|14.
|Брешия
|14
|4
|5
|5
|14 - 16
|17
|15.
|Фоджа
|14
|4
|5
|5
|25 - 31
|17
|16.
|Про Верчелли
|14
|4
|4
|6
|19 - 21
|16
|17.
|Специя
|14
|4
|4
|6
|13 - 18
|16
|18.
|Перуджа
|14
|4
|3
|7
|23 - 26
|15
|19.
|Виртус Энтелла
|14
|3
|6
|5
|18 - 22
|15
|20.
|Чезена
|14
|3
|5
|6
|20 - 28
|14
|21.
|Тернана
|14
|2
|8
|4
|21 - 26
|14
|22.
|Асколи
|14
|3
|4
|7
|15 - 23
|13
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
Авеллино производит замену. Лашик Ричард уходит, и Nicola Falasco заменяет его
38'
Лашик Ричард получает желтую карточку.
37'
Фрозиноне производит замену. Чофани Маттео уходит, и Руссо Адриано заменяет его
5'
Г О О О О О Л - Luigi Castaldo из команды Авеллино забивает пенальти
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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