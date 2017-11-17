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  5. Серия B
Стадион:
Фрозиноне
0:1
Второй тайм: 47'
Авеллино
0'
0:1
5' Пенальти
Luigi Castaldo I
38' Желтая карточка
Лашик Ричард
47'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
Авеллино производит замену. Лашик Ричард уходит, и Nicola Falasco заменяет его
Желтая карточка
38'
Лашик Ричард получает желтую карточку.
37'
Фрозиноне производит замену. Чофани Маттео уходит, и Руссо Адриано заменяет его
Описание гола
5'
Г О О О О О Л - Luigi Castaldo из команды Авеллино забивает пенальти
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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