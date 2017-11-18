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  5. Серия B
Стадион:
Парма
4:0
Конец матча
Асколи
0'
1:0
6' Гол
Якопони Симоне
2:0
74' Гол
Инсинье Роберто
77' Красная карточка
Аддэ Брайт
82' Желтая карточка
Лукарелли Алессандро
2:0
83' Не забитый пенальти
Claudio Santini
86' Желтая карточка
Скоццарелла Маттео
3:0
87' Гол
Bertrand Yves Baraye
4:0
90' Гол
Мунари Джанни
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мунари Джанни.
Описание гола
87'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Bertrand Yves Baraye.
Желтая карточка
86'
Скоццарелла Маттео получает желтую карточку.
Описание гола
83'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Claudio Santini бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч обратно в игру
Желтая карточка
82'
Лукарелли Алессандро получает желтую карточку.

77'
УДАЛЕНИЕ! Аддэ Брайт получил жёлтую карточку и покинул поле.
Описание гола
74'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Инсинье Роберто.
67'
Асколи производит замену. Ignacio Lores уходит, и Клеменца Лука заменяет его
64'
Парма производит замену. Ди Гаудио Антонио уходит, и Bertrand Yves Baraye заменяет его
57'
Парма производит замену. Manuel Nocciolini уходит, и Силигарди Лука заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Якопони Симоне.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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