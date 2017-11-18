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Стадион: Эннио Тардини
1:0
6' ГолЯкопони Симоне
2:0
74' ГолИнсинье Роберто
77' Красная карточкаАддэ Брайт
82' Желтая карточкаЛукарелли Алессандро
2:0
83' Не забитый пенальтиClaudio Santini
86' Желтая карточкаСкоццарелла Маттео
3:0
87' ГолBertrand Yves Baraye
4:0
90' ГолМунари Джанни
|
6'
1:0
74'
2:0
77'
83'
2:0
87'
3:0
90'
4:0
Состав команд
33
Дези
Якопо
14
Vasile
Mogos
19
Аддэ
Брайт
Парма 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фраттали Пьерлуиджи Вратарь
- 7 Pasquale Mazzochi Защитник
- 2 Якопони Симоне Защитник
- 6 Лукарелли Алессандро Защитник
- 28 Гальоло Риккардо Защитник
- 33 Дези Якопо Полузащитник
- 21 Скоццарелла Маттео Полузащитник
- 29 Скавоне Мануэль Полузащитник
- 19 Инсинье Роберто Нападающий
- 18 Manuel Nocciolini Нападающий
- 20 Ди Гаудио Антонио Нападающий
- Запасные игроки
- 8 Скалья Луиджи Альберто Защитник
- 11 Мунари Джанни Полузащитник
- 26 Силигарди Лука Нападающий
- 10 Bertrand Yves Baraye Нападающий
- 35 Andrea Dini
- 14 Marco Frediani
- 13 Juan Manuel Ramos
- 4 Francesco Corapi
- 22 Michele Nardi
- Главный тренер: Донадони Роберто
Асколи 4-3-3
- Основной состав
- 1 Ланни Иван Вратарь
- 14 Vasile Mogos Защитник
- 4 Де Сантис Иван Защитник
- 13 Guillame Gigliotti Защитник
- 26 Giovanni Pinto Защитник
- 8 Карпани Джанлука Полузащитник
- 19 Аддэ Брайт Полузащитник
- 6 Бьянки Томмазо Полузащитник
- 10 Ignacio Lores Нападающий
- 30 Фавилли Андреа Нападающий
- 29 Бальдини Энрико Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Riccardo Ragni Вратарь
- 23 Чиналья Давиде Защитник
- 25 Filippo Florio Защитник
- 5 Менгони Андреа Защитник
- 21 Fabio Castellano Полузащитник
- 18 Samuele Parlati Полузащитник
- 11 Gianmarco De Feo Полузащитник
- 7 Claudio Santini Нападающий
- 27 Клеменца Лука Нападающий
- 9 Роззети Лоренцо Нападающий
- 12 Vincenzo Venditti
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Предыдущие игры
Парма (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 12.11.2017 Читтаделла 1:2 Парма СB
- 04.11.2017 Фрозиноне 2:1 Парма СB
- 29.10.2017 Парма 2:0 Авеллино СB
- 24.10.2017 Фоджа 0:3 Парма СB
- 21.10.2017 Парма 3:1 Виртус Энтелла СB
- 14.10.2017 Парма 0:1 Пескара СB
- 08.10.2017 Палермо 1:1 Парма СB
- 29.09.2017 Парма 2:2 Салернитана СB
- 23.09.2017 Венеция 0:1 Парма СB
- 19.09.2017 Парма 1:2 Эмполи СB
- 16.09.2017 Перуджа 3:0 Парма СB
- 10.09.2017 Парма 0:1 Брешия СB
- 03.09.2017 Новара 0:1 Парма СB
- 25.08.2017 Парма 1:0 Кремонезе СB
- 13.08.2017 Фиорентина 0:0 Парма ТМК
- 06.08.2017 Бари 2:1 Парма КИ
- 17.06.2017 Парма 2:0 Алессандрия ЛПП
- 13.06.2017 Парма 1:1 Порденоне Кальчо ЛПП
- 04.06.2017 Луччезе 1:2 Парма ЛПП
- 31.05.2017 Парма 2:1 Луччезе ЛПП
Асколи (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 12.11.2017 Асколи 0:2 Фоджа СB
- 04.11.2017 Карпи 4:2 Асколи СB
- 28.10.2017 Бари 3:0 Асколи СB
- 24.10.2017 Асколи 3:1 Специя СB
- 21.10.2017 Тернана 1:1 Асколи СB
- 14.10.2017 Асколи 3:3 Венеция СB
- 07.10.2017 Салернитана 0:0 Асколи СB
- 30.09.2017 Асколи 0:0 Палермо СB
- 24.09.2017 Чезена 0:2 Асколи СB
- 19.09.2017 Асколи 0:1 Фрозиноне СB
- 16.09.2017 Эмполи 3:0 Асколи СB
- 09.09.2017 Асколи 1:2 Новара СB
- 03.09.2017 Асколи 1:0 Про Верчелли СB
- 26.08.2017 Читтаделла 3:2 Асколи СB
- 12.08.2017 Кьево 2:1 Асколи КИ
- 05.08.2017 Асколи 3:2 Юве Стабия КИ
- 18.05.2017 Асколи 1:2 Тернана СB
- 14.05.2017 Бари 0:1 Асколи СB
- 06.05.2017 Асколи 1:1 Беневенто СB
- 29.04.2017 Латина 0:0 Асколи СB
Последние игры между собой
Парма
Асколи
-
3 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
39 Владение мячом, % 61
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|15
|8
|2
|5
|28 - 19
|26
|2.
|Парма
|15
|8
|2
|5
|22 - 14
|26
|3.
|Палермо
|14
|6
|7
|1
|19 - 12
|25
|4.
|Венеция
|15
|6
|7
|2
|17 - 11
|25
|5.
|Фрозиноне
|15
|6
|7
|2
|22 - 16
|25
|6.
|Эмполи
|15
|7
|3
|5
|31 - 24
|24
|7.
|Кремонезе
|14
|5
|6
|3
|23 - 17
|21
|8.
|Салернитана
|14
|4
|9
|1
|24 - 20
|21
|9.
|Пескара
|15
|5
|5
|5
|25 - 25
|20
|10.
|Карпи
|15
|5
|5
|5
|13 - 19
|20
|11.
|Авеллино
|15
|5
|4
|6
|22 - 23
|19
|12.
|Читтаделла
|14
|5
|3
|6
|19 - 18
|18
|13.
|Перуджа
|15
|5
|3
|7
|28 - 26
|18
|14.
|Новара
|15
|5
|3
|7
|17 - 18
|18
|15.
|Брешия
|15
|4
|6
|5
|15 - 17
|18
|16.
|Фоджа
|15
|4
|6
|5
|26 - 32
|18
|17.
|Специя
|15
|4
|5
|6
|14 - 19
|17
|18.
|Про Верчелли
|15
|4
|4
|7
|20 - 24
|16
|19.
|Виртус Энтелла
|15
|3
|7
|5
|18 - 22
|16
|20.
|Тернана
|15
|2
|9
|4
|22 - 27
|15
|21.
|Чезена
|15
|3
|5
|7
|23 - 33
|14
|22.
|Асколи
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мунари Джанни.
87'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Bertrand Yves Baraye.
86'
Скоццарелла Маттео получает желтую карточку.
83'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Claudio Santini бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч обратно в игру
82'
Лукарелли Алессандро получает желтую карточку.
77'
УДАЛЕНИЕ! Аддэ Брайт получил жёлтую карточку и покинул поле.
74'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Инсинье Роберто.
67'
Асколи производит замену. Ignacio Lores уходит, и Клеменца Лука заменяет его
64'
Парма производит замену. Ди Гаудио Антонио уходит, и Bertrand Yves Baraye заменяет его
57'
Парма производит замену. Manuel Nocciolini уходит, и Силигарди Лука заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Якопони Симоне.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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