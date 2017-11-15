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Стадион:
Рома
 
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Лацио
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 32 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рома - Лацио, который состоится 18.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Рома - Лацио
Рома
72.1% (49)
Ничья:
19.1% (13)
Лацио
8.8% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
52.9% (36)
Ничья:
11.8% (8)
Рома:
8.8% (6)
Рома:
8.8% (6)
Ничья:
4.4% (3)
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