Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
0:1
14' ГолХетемай Перпарим
1:1
34' ГолБазелли Даниэле
Второй тайм
68'
Удар от ворот произведет Кьево
68'
68'
Фальке Яго из команды Торино делает пас партнеру.
67'
Бастьен Самюэль пробил головой, вратарь справился с ударом.
67'
66'
Удар от ворот произведет Кьево
66'
Тактическая замена. Оби Джоэл уходит с поля и его заменяет Ньянг М'Байе
66'
Белотти Андреа имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
66'
Фальке Яго бьет с лёта, но мяч попадает в перекладину
65'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
65'
Радованович Иван из команды Кьево делает подножку. Оби Джоэл заработал фол.
64'
63'
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
63'
Меджорини Риккардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Ринкон Томас из команды Торино делает подножку. Хетемай Перпарим заработал фол.
62'
61'
Гобби Массимо атакует сзади соперника. Де Сильвестри Лоренцо пострадал.
61'
Удар от ворот произведет Кьево
61'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает неудачный навес.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
60'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает подножку. Оби Джоэл заработал фол.
60'
Каччаторе Фабрицио нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Белотти Андреа наказан за толчок Каччаторе Фабрицио
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Оби Джоэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Бастьен Самюэль совершает грубый фол. Ринкон Томас был жертвой
56'
Соррентино Стефано вышел из ворот и забрал мяч.
56'
Белотти Андреа из команды Торино нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
55'
Гобби Массимо из команды Кьево делает подножку. Де Сильвестри Лоренцо заработал фол.
54'
Белотти Андреа наказан за толчок Томович Ненад
53'
Меджорини Риккардо из команды Кьево опасно играет. Чуть не пострадал Ансальди Кристиан.
53'
Удар от ворот произведет Торино
53'
Меджорини Риккардо из команды Кьево бьет головой мимо ворот
53'
Бастьен Самюэль из команды Кьево делает навес
53'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Бирса Вальтер нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Хетемай Перпарим имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
52'
Меджорини Риккардо из команды Кьево делает навес прямо в штрафную.
50'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
50'
50'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает навес
50'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Бастьен Самюэль из команды Кьево делает навес
49'
Инглесе Роберто из команды Кьево в офсайде
48'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
Хетемай Перпарим наказан за толчок Де Сильвестри Лоренцо
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
46'
Инглесе Роберто из команды Кьево в офсайде
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Фальке Яго нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Фальке Яго из команды Торино делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
44'
44'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Базелли Даниэле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Белотти Андреа из команды Торино делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
42'
Белотти Андреа из команды Торино устремляется вперед с мячом.
41'
Базелли Даниэле из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
40'
Удар от ворот произведет Кьево
40'
40'
Фальке Яго из команды Торино делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
40'
Меджорини Риккардо из команды Кьево в офсайде
39'
Радованович Иван из команды Кьево сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
39'
Игрок из команды Кьево делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
38'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
37'
Хетемай Перпарим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
34'
Оби Джоэл сделал результативную передачу.
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Базелли Даниэле из клуба "Торино" отправил мяч головой в ворота.
33'
33'
32'
Удар от ворот произведет Кьево
32'
Базелли Даниэле отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
31'
Игроки ФК "Торино" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
30'
30'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает навес
30'
Удар от ворот произведет Кьево
30'
Н'Кулу Николя отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
29'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Хетемай Перпарим атакует сзади соперника. Белотти Андреа пострадал.
29'
Соррентино Стефано вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Н'Кулу Николя выбил мяч подальше от ворот.
28'
Кастро Лукас получил травму и заменен. Бастьен Самюэль выходит на поле.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Кастро Лукас получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
25'
Кастро Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
24'
Фальке Яго нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Базелли Даниэле из команды Торино делает пас партнеру.
24'
24'
Ринкон Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
23'
22'
Фальке Яго из команды Торино. Это Цесар Боштян заработал фол.
21'
Инглесе Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
21'
Томович Ненад выбил мяч на угловой.
21'
Белотти Андреа из команды Торино устремляется вперед с мячом.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
20'
Н'Кулу Николя из команды Торино делает подножку. Инглесе Роберто заработал фол.
20'
Удар от ворот произведет Кьево
19'
19'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает пас партнеру.
18'
18'
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
Матч остановлен
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
14'
Меджорини Риккардо из команды Кьево сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Последовал прекрасный заброс на футболиста команды "Кьево", а он уже решил момент. Браво!
14'
13'
Игроки ФК "Кьево" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Ляич Адем исполняет штрафной удар, но его блокируют
12'
Кастро Лукас из команды Кьево делает подножку. Белотти Андреа заработал фол.
10'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
10'
После дальнего удара, который нанес Оби Джоэл мяч отбит вратарем
9'
7'
ШТАНГА! – Кастро Лукас ударом головой попадает в штангу
7'
6'
Радованович Иван из команды Кьево отвел угрозу отличным подкатом
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
4'
Инглесе Роберто из команды Кьево. Это Н'Кулу Николя заработал фол.
4'
Кастро Лукас из команды Кьево делает навес
4'
Н'Кулу Николя из команды Торино опасно играет. Чуть не пострадал Меджорини Риккардо.
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
2'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
2'
Инглесе Роберто попал в створ, но вратарь справился с ударом.
2'
Меджорини Риккардо из команды Кьево делает передачу одноклубнику.
2'
2'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
1'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кьево". Встреча началась!
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Торино 1:1 Кьево
Торино
86.4% (159)
Ничья:
9.8% (18)
Кьево
3.8% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Торино:
41.8% (77)
1:0 Торино:
29.3% (54)
2:0 Торино:
10.9% (20)
1:1 Ничья:
8.2% (15)
3:1 Торино:
2.2% (4)
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