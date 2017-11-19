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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Торино
1:1
Второй тайм: 69'
Кьево
0'
0:1
14' Гол
Хетемай Перпарим
1:1
34' Гол
Базелли Даниэле
69'
Второй тайм
68'
Удар от ворот произведет Кьево
68'
Ляич Адем отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
68'
Фальке Яго из команды Торино делает пас партнеру.
67'
Бастьен Самюэль пробил головой, вратарь справился с ударом.
67'
Гобби Массимо из команды Кьево делает навес
66'
Удар от ворот произведет Кьево
66'
Тактическая замена. Оби Джоэл уходит с поля и его заменяет Ньянг М'Байе
66'
Белотти Андреа имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
66'
Фальке Яго бьет с лёта, но мяч попадает в перекладину
65'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
65'
Радованович Иван из команды Кьево делает подножку. Оби Джоэл заработал фол.
64'
Сиригу Сальваторе вышел из ворот и забрал мяч.
63'
Радованович Иван выбил мяч подальше от ворот.
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
63'
Меджорини Риккардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
62'
Ринкон Томас из команды Торино делает подножку. Хетемай Перпарим заработал фол.
62'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
61'
Гобби Массимо атакует сзади соперника. Де Сильвестри Лоренцо пострадал.
61'
Удар от ворот произведет Кьево
61'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает неудачный навес.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
60'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает подножку. Оби Джоэл заработал фол.
60'
Каччаторе Фабрицио нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
57'
Оби Джоэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
56'
Бастьен Самюэль совершает грубый фол. Ринкон Томас был жертвой
56'
Соррентино Стефано вышел из ворот и забрал мяч.
56'
Белотти Андреа из команды Торино нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
55'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
55'
Гобби Массимо из команды Кьево делает подножку. Де Сильвестри Лоренцо заработал фол.
Фол, нарушение
54'
Белотти Андреа наказан за толчок Томович Ненад
Фол, нарушение
53'
Меджорини Риккардо из команды Кьево опасно играет. Чуть не пострадал Ансальди Кристиан.
53'
Удар от ворот произведет Торино
53'
Меджорини Риккардо из команды Кьево бьет головой мимо ворот
53'
Бастьен Самюэль из команды Кьево делает навес
53'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Бирса Вальтер нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Хетемай Перпарим имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
52'
Меджорини Риккардо из команды Кьево делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
51'
Оби Джоэл из команды Торино в офсайде
50'
Томович Ненад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
50'
Сиригу Сальваторе вышел из ворот и забрал мяч.
50'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает навес
50'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Бастьен Самюэль из команды Кьево делает навес
Офсайд
49'
Инглесе Роберто из команды Кьево в офсайде
48'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Офсайд
46'
Инглесе Роберто из команды Кьево в офсайде
46'
Гобби Массимо из команды Кьево делает навес
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Фальке Яго нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Фальке Яго из команды Торино делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
44'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
44'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
43'
Базелли Даниэле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Белотти Андреа из команды Торино делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
42'
Белотти Андреа из команды Торино устремляется вперед с мячом.
41'
Базелли Даниэле из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
40'
Удар от ворот произведет Кьево
40'
Ляич Адем отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
40'
Фальке Яго из команды Торино делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Офсайд
40'
Меджорини Риккардо из команды Кьево в офсайде
39'
Радованович Иван из команды Кьево сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
39'
Игрок из команды Кьево делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
38'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Хетемай Перпарим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Ляич Адем из команды Торино подал угловой слева.
37'
Ляич Адем из команды Торино делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
34'
Оби Джоэл сделал результативную передачу.
Описание гола
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Базелли Даниэле из клуба "Торино" отправил мяч головой в ворота.
33'
Оби Джоэл из команды Торино делает навес
33'
Сиригу Сальваторе вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Радованович Иван выбил мяч подальше от ворот.
32'
Удар от ворот произведет Кьево
32'
Базелли Даниэле отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
31'
Ляич Адем из команды Торино делает пас партнеру.
31'
Игроки ФК "Торино" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
30'
Сиригу Сальваторе вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает навес
30'
Удар от ворот произведет Кьево
30'
Н'Кулу Николя отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
29'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Хетемай Перпарим атакует сзади соперника. Белотти Андреа пострадал.
29'
Соррентино Стефано вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Н'Кулу Николя выбил мяч подальше от ворот.
Угловой
28'
Ляич Адем из команды Торино разыграл угловой с левого угла.
28'
Кастро Лукас получил травму и заменен. Бастьен Самюэль выходит на поле.
28'
Оби Джоэл из команды Торино попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
26'
Кастро Лукас получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Травма, повреждение
25'
Кастро Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Томович Ненад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Ляич Адем из команды Торино делает навес
24'
Фальке Яго нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Базелли Даниэле из команды Торино делает пас партнеру.
24'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает навес
24'
Ринкон Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Томович Ненад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает навес
Фол, нарушение
22'
Фальке Яго из команды Торино. Это Цесар Боштян заработал фол.
21'
Инглесе Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает навес
Угловой
21'
Ляич Адем из команды Торино разыграл угловой с правого угла.
21'
Томович Ненад выбил мяч на угловой.
21'
Белотти Андреа из команды Торино устремляется вперед с мячом.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
20'
Н'Кулу Николя из команды Торино делает подножку. Инглесе Роберто заработал фол.
20'
Удар от ворот произведет Кьево
19'
Ляич Адем отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
19'
Ансальди Кристиан из команды Торино делает пас партнеру.
18'
Сиригу Сальваторе вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Радованович Иван выбил мяч подальше от ворот.
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
Матч остановлен
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
14'
Меджорини Риккардо из команды Кьево сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Описание гола
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Последовал прекрасный заброс на футболиста команды "Кьево", а он уже решил момент. Браво!
14'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
13'
Игроки ФК "Кьево" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
13'
Ляич Адем из команды Торино разыграл угловой с правого угла.
13'
Ляич Адем исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
12'
Кастро Лукас из команды Кьево делает подножку. Белотти Андреа заработал фол.
10'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
10'
После дальнего удара, который нанес Оби Джоэл мяч отбит вратарем
9'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
ШТАНГА! – Кастро Лукас ударом головой попадает в штангу
7'
Гобби Массимо из команды Кьево делает навес
6'
Радованович Иван из команды Кьево отвел угрозу отличным подкатом
6'
Ляич Адем из команды Торино сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Офсайд
4'
Инглесе Роберто из команды Кьево. Это Н'Кулу Николя заработал фол.
4'
Кастро Лукас из команды Кьево делает навес
Фол, нарушение
4'
Н'Кулу Николя из команды Торино опасно играет. Чуть не пострадал Меджорини Риккардо.
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
2'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
2'
Инглесе Роберто попал в створ, но вратарь справился с ударом.
2'
Меджорини Риккардо из команды Кьево делает передачу одноклубнику.
2'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
2'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево делает навес
1'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кьево". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Торино 1:1 Кьево
Торино
86.4% (159)
Ничья:
9.8% (18)
Кьево
3.8% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Торино:
41.8% (77)
Торино:
29.3% (54)
Торино:
10.9% (20)
Ничья:
8.2% (15)
Торино:
2.2% (4)
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