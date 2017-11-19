Стадион: Эцио Шида
0:1
11' ГолРигони Лука
33' Желтая карточкаСполли Николас
39' Желтая карточкаСтоян Адриан
55' Желтая карточкаВелозу Мигель
Второй тайм
56'
56'
Барберис Андреа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
55'
Велозу Мигель получает желтую карточку.
55'
Велозу Мигель блокирует соперника. Стоян Адриан заработал своей команде штрафной.
54'
Велозу Мигель из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Мандрагора Роландо.
53'
53'
53'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
53'
Игроки ФК "Дженоа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
52'
Сампиризи Марио из команды Кротоне делает навес
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
49'
Кордац Алекс вышел из ворот и забрал мяч.
49'
Велозу Мигель из команды Дженоа делает навес
49'
48'
46'
Адель Таарабт из команды Дженоа в офсайде
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Пандев Горан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Стоян Адриан из команды Кротоне подал угловой слева.
46'
46'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает передачу за спину защитников.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
45'
Тротта Марселло наказан за толчок Жуканович Эрвин
45'
Будимир Анте из команды Кротоне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Барберис Андреа из команды Кротоне делает пас партнеру.
44'
44'
Шимич Штефан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
44'
Стоян Адриан из команды Кротоне подал угловой справа.
43'
Сполли Николас выбил мяч на угловой.
43'
43'
Стоян Адриан из команды Кротоне разыграл угловой с левого угла.
43'
Стоян Адриан из команды Кротоне попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Мандрагора Роландо попал в створ, но вратарь справился с ударом.
42'
Тротта Марселло из команды Кротоне делает пас партнеру.
42'
41'
Пандев Горан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
41'
Чеккерини Федерико сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
41'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает навес
40'
Тротта Марселло из команды Кротоне в офсайде
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
39'
Стоян Адриан получает желтую карточку.
39'
Стоян Адриан совершает грубый фол. Ригони Лука был жертвой
39'
Рози Алеандро из команды Дженоа сфолил, но рефери указал продолжить игру.
37'
Лашальт Диего блокирует соперника. Сампиризи Марио заработал своей команде штрафной.
37'
Сампиризи Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Пандев Горан из команды Дженоа делает навес
36'
36'
Налини Андреа наказан за толчок Лашальт Диего
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
35'
35'
Бертолаччи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает навес
35'
34'
Барберис Андреа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
34'
34'
34'
Барберис Андреа из команды Кротоне сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
33'
Сполли Николас получает желтую карточку.
33'
Сполли Николас совершает грубый фол. Будимир Анте был жертвой
33'
33'
Пандев Горан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
32'
Пандев Горан на финте ушёл от оппонента.
32'
Ригони Лука имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
32'
Пандев Горан из команды Дженоа делает передачу за спину защитников.
31'
Чеккерини Федерико коснулся мяча рукой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
Кордац Алекс вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Иццо Армандо из команды Дженоа делает навес
30'
30'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Адель Таарабт и мяч снова в игре
30'
Адель Таарабт из команды Дженоа устремляется вперед с мячом.
29'
Адель Таарабт наказан за толчок Шимич Штефан
28'
Пандев Горан из команды Дженоа делает подножку. Чеккерини Федерико заработал фол.
27'
Шимич Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ригони Лука из команды Дженоа делает передачу одноклубнику.
27'
Шимич Штефан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
27'
Пандев Горан из команды Дженоа делает навес
26'
26'
Шимич Штефан совершает грубый фол. Адель Таарабт был жертвой
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
Мандрагора Роландо из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
После дальнего удара, который нанес Налини Андреа мяч отбит вратарем
23'
Ригони Лука из команды Дженоа делает подножку. Тротта Марселло заработал фол.
23'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Велозу Мигель из команды Дженоа подал угловой справа.
22'
Шимич Штефан выбил мяч на угловой.
22'
Велозу Мигель из команды Дженоа подал угловой справа.
22'
Ригони Лука имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
21'
Пандев Горан из команды Дженоа делает передачу за спину защитников.
21'
Кордац Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает навес
20'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает подножку. Тротта Марселло заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
18'
Перин Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
Перин Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Стоян Адриан из команды Кротоне подал угловой слева.
17'
17'
После дальнего удара, который нанес Стоян Адриан мяч отбит вратарем
16'
Иццо Армандо из команды Дженоа делает подножку. Будимир Анте заработал фол.
16'
Жуканович Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Тротта Марселло из команды Кротоне делает навес
16'
Шимич Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Игроки ФК "Дженоа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
15'
15'
Барберис Андреа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Велозу Мигель наказан за толчок Налини Андреа
13'
Будимир Анте из команды Кротоне опасно играет. Чуть не пострадал Жуканович Эрвин.
13'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Пандев Горан блокирует соперника. Мартелла Бруно заработал своей команде штрафной.
11'
Лашальт Диего сделал результативную передачу.
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ригони Лука из клуба "Дженоа" отправил мяч головой в ворота.
11'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает отличный навес.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
9'
Мандрагора Роландо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
9'
9'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает навес
8'
8'
8'
8'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает навес
8'
7'
Пандев Горан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
7'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает передачу одноклубнику.
7'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает навес
7'
7'
Адель Таарабт из команды Дженоа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
6'
Чеккерини Федерико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
6'
6'
Мартелла Бруно из команды Кротоне попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Мартелла Бруно из команды Кротоне устремляется вперед с мячом.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
5'
Тротта Марселло из команды Кротоне опасно играет. Чуть не пострадал Велозу Мигель.
5'
Налини Андреа наказан за толчок Бертолаччи Андреа
5'
Мандрагора Роландо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Рози Алеандро наказан за толчок Стоян Адриан
4'
3'
Пандев Горан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
3'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
3'
Ригони Лука из команды Дженоа делает навес
3'
2'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа бьет головой мимо ворот
2'
Велозу Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Сампиризи Марио из команды Кротоне делает подножку. Пандев Горан заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кротоне". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
-
Баллардини возглавил "Дженоа" — 21:51
Прогнозы на матч Кротоне 0:1 Дженоа
Кротоне
33.2% (62)
Ничья:
39% (73)
Дженоа
27.8% (52)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
33.2% (62)
1:0 Кротоне:
22.5% (42)
1:2 Дженоа:
12.8% (24)
0:1 Дженоа:
10.2% (19)
2:1 Кротоне:
9.6% (18)
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