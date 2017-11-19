  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Кротоне
0:1
Второй тайм: 56'
Дженоа
0'
0:1
11' Гол
Ригони Лука
33' Желтая карточка
Сполли Николас
39' Желтая карточка
Стоян Адриан
55' Желтая карточка
Велозу Мигель
56'
Второй тайм
56'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Барберис Андреа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Желтая карточка
55'
Велозу Мигель получает желтую карточку.
Фол, нарушение
55'
Велозу Мигель блокирует соперника. Стоян Адриан заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
54'
Велозу Мигель из команды Дженоа опасно играет. Чуть не пострадал Мандрагора Роландо.
53'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Удар от ворот произведет Кротоне
53'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
53'
Игроки ФК "Дженоа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Сампиризи Марио из команды Кротоне делает навес
51'
Удар от ворот произведет Дженоа
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
49'
Кордац Алекс вышел из ворот и забрал мяч.
49'
Велозу Мигель из команды Дженоа делает навес
49'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
46'
Адель Таарабт из команды Дженоа в офсайде
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Пандев Горан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Стоян Адриан из команды Кротоне подал угловой слева.
46'
Тротта Марселло из команды Кротоне попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает передачу за спину защитников.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
45'
Тротта Марселло наказан за толчок Жуканович Эрвин
45'
Будимир Анте из команды Кротоне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Барберис Андреа из команды Кротоне делает пас партнеру.
44'
Удар от ворот произведет Дженоа
44'
Шимич Штефан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
44'
Стоян Адриан из команды Кротоне подал угловой справа.
43'
Сполли Николас выбил мяч на угловой.
43'
Мандрагора Роландо из команды Кротоне делает навес
Угловой
43'
Стоян Адриан из команды Кротоне разыграл угловой с левого угла.
43'
Стоян Адриан из команды Кротоне попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Мандрагора Роландо попал в створ, но вратарь справился с ударом.
42'
Тротта Марселло из команды Кротоне делает пас партнеру.
42'
Удар от ворот произведет Кротоне
41'
Пандев Горан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
41'
Чеккерини Федерико сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
41'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает навес
Офсайд
40'
Тротта Марселло из команды Кротоне в офсайде
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Желтая карточка
39'
Стоян Адриан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
39'
Стоян Адриан совершает грубый фол. Ригони Лука был жертвой
Фол, нарушение
39'
Рози Алеандро из команды Дженоа сфолил, но рефери указал продолжить игру.
Фол, нарушение
37'
Лашальт Диего блокирует соперника. Сампиризи Марио заработал своей команде штрафной.
37'
Сампиризи Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Пандев Горан из команды Дженоа делает навес
36'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
36'
Налини Андреа наказан за толчок Лашальт Диего
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
35'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Бертолаччи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает навес
35'
Удар от ворот произведет Дженоа
34'
Барберис Андреа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
34'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Мандрагора Роландо из команды Кротоне делает навес
34'
Барберис Андреа из команды Кротоне сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Желтая карточка
33'
Сполли Николас получает желтую карточку.
Фол, нарушение
33'
Сполли Николас совершает грубый фол. Будимир Анте был жертвой
33'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Пандев Горан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
32'
Пандев Горан на финте ушёл от оппонента.
32'
Ригони Лука имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
32'
Пандев Горан из команды Дженоа делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
31'
Чеккерини Федерико коснулся мяча рукой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
Кордац Алекс вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Иццо Армандо из команды Дженоа делает навес
30'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Адель Таарабт и мяч снова в игре
30'
Адель Таарабт из команды Дженоа устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
29'
Адель Таарабт наказан за толчок Шимич Штефан
Фол, нарушение
28'
Пандев Горан из команды Дженоа делает подножку. Чеккерини Федерико заработал фол.
27'
Шимич Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ригони Лука из команды Дженоа делает передачу одноклубнику.
27'
Шимич Штефан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
27'
Пандев Горан из команды Дженоа делает навес
26'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
26'
Шимич Штефан совершает грубый фол. Адель Таарабт был жертвой
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
Мандрагора Роландо из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
После дальнего удара, который нанес Налини Андреа мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
23'
Ригони Лука из команды Дженоа делает подножку. Тротта Марселло заработал фол.
23'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Велозу Мигель из команды Дженоа подал угловой справа.
22'
Шимич Штефан выбил мяч на угловой.
Угловой
22'
Велозу Мигель из команды Дженоа подал угловой справа.
22'
Ригони Лука имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
21'
Пандев Горан из команды Дженоа делает передачу за спину защитников.
21'
Кордац Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает навес
Фол, нарушение
20'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает подножку. Тротта Марселло заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
18'
Перин Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Мандрагора Роландо из команды Кротоне делает навес
18'
Перин Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Стоян Адриан из команды Кротоне подал угловой слева.
17'
Тротта Марселло из команды Кротоне попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
После дальнего удара, который нанес Стоян Адриан мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
16'
Иццо Армандо из команды Дженоа делает подножку. Будимир Анте заработал фол.
16'
Жуканович Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Тротта Марселло из команды Кротоне делает навес
16'
Шимич Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Игроки ФК "Дженоа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
15'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Барберис Андреа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Велозу Мигель наказан за толчок Налини Андреа
Фол, нарушение
13'
Будимир Анте из команды Кротоне опасно играет. Чуть не пострадал Жуканович Эрвин.
13'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
12'
Пандев Горан блокирует соперника. Мартелла Бруно заработал своей команде штрафной.
11'
Лашальт Диего сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ригони Лука из клуба "Дженоа" отправил мяч головой в ворота.
11'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает отличный навес.
10'
Удар от ворот произведет Кротоне
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
9'
Мандрагора Роландо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
9'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает навес
8'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Тротта Марселло из команды Кротоне попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает навес
8'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Пандев Горан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
7'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает передачу одноклубнику.
7'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает навес
7'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Адель Таарабт из команды Дженоа попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Удар от ворот произведет Дженоа
6'
Чеккерини Федерико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
6'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Мартелла Бруно из команды Кротоне попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Мартелла Бруно из команды Кротоне устремляется вперед с мячом.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
5'
Тротта Марселло из команды Кротоне опасно играет. Чуть не пострадал Велозу Мигель.
Фол, нарушение
5'
Налини Андреа наказан за толчок Бертолаччи Андреа
5'
Мандрагора Роландо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Рози Алеандро наказан за толчок Стоян Адриан
4'
Удар от ворот произведет Кротоне
3'
Пандев Горан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
3'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
3'
Ригони Лука из команды Дженоа делает навес
3'
Удар от ворот произведет Кротоне
2'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа бьет головой мимо ворот
2'
Велозу Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Сампиризи Марио из команды Кротоне делает подножку. Пандев Горан заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кротоне". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кротоне 0:1 Дженоа
Кротоне
33.2% (62)
Ничья:
39% (73)
Дженоа
27.8% (52)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
33.2% (62)
Кротоне:
22.5% (42)
Дженоа:
12.8% (24)
Дженоа:
10.2% (19)
Кротоне:
9.6% (18)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация