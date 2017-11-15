  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Наполи
 
Позже
Милан
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 21 час 17 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Наполи - Милан, который состоится 18.11.2017.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Наполи - Милан
Наполи
74.6% (53)
Ничья:
19.7% (14)
Милан
5.6% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Наполи:
35.2% (25)
Наполи:
16.9% (12)
Ничья:
14.1% (10)
Наполи:
9.9% (7)
Наполи:
7% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация