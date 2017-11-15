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Стадион: Сан-Паоло
Предыдущие игры
Наполи (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 05.11.2017 Кьево 0:0 Наполи СA
- 01.11.2017 Наполи 2:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 29.10.2017 Наполи 3:1 Сассуоло СA
- 25.10.2017 Дженоа 2:3 Наполи СA
- 21.10.2017 Наполи 0:0 Интер Милан СA
- 17.10.2017 Манчестер Сити 2:1 Наполи ЛЧ
- 14.10.2017 Рома 0:1 Наполи СA
- 01.10.2017 Наполи 3:0 Кальяри СA
- 26.09.2017 Наполи 3:1 Фейеноорд ЛЧ
- 23.09.2017 СПАЛ 2013 2:3 Наполи СA
- 20.09.2017 Лацио 1:4 Наполи СA
- 17.09.2017 Наполи 6:0 Беневенто СA
- 13.09.2017 Шахтёр Дн 2:1 Наполи ЛЧ
- 10.09.2017 Болонья 0:3 Наполи СA
- 27.08.2017 Наполи 3:1 Аталанта СA
- 22.08.2017 Ницца 0:2 Наполи ЛЧ
- 19.08.2017 Верона 1:3 Наполи СA
- 16.08.2017 Наполи 2:0 Ницца ЛЧ
- 10.08.2017 Наполи 2:0 Эспаньол ТМК
- 06.08.2017 Борнмут 2:2 Наполи ТМК
Милан (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 05.11.2017 Сассуоло 0:2 Милан СA
- 02.11.2017 АЕК 0:0 Милан ЛЕ
- 28.10.2017 Милан 0:2 Ювентус СA
- 25.10.2017 Кьево 1:4 Милан СA
- 22.10.2017 Милан 0:0 Дженоа СA
- 19.10.2017 Милан 0:0 АЕК ЛЕ
- 15.10.2017 Интер Милан 3:2 Милан СA
- 01.10.2017 Милан 0:2 Рома СA
- 28.09.2017 Милан 3:2 Риека ЛЕ
- 24.09.2017 Сампдория 2:0 Милан СA
- 20.09.2017 Милан 2:0 СПАЛ 2013 СA
- 17.09.2017 Милан 2:1 Удинезе СA
- 14.09.2017 Аустрия Вена 1:5 Милан ЛЕ
- 10.09.2017 Лацио 4:1 Милан СA
- 27.08.2017 Милан 2:1 Кальяри СA
- 24.08.2017 Шкендия 0:1 Милан ЛЕ
- 20.08.2017 Кротоне 0:3 Милан СA
- 17.08.2017 Милан 6:0 Шкендия ЛЕ
- 09.08.2017 Милан 1:2 Бетис ТМК
- 03.08.2017 Милан 2:0 Университатя Крайова ЛЕ
Последние игры между собой
Наполи: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Милан: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
- 21.01.2017 Милан 1:2 Наполи Серия A
- 27.08.2016 Наполи 4:2 Милан Серия A
- 22.02.2016 Наполи 1:1 Милан Серия A
- 04.10.2015 Милан 0:4 Наполи Серия A
- 03.05.2015 Наполи 3:0 Милан Серия A
- 14.12.2014 Милан 2:0 Наполи Серия A
- 08.02.2014 Наполи 3:1 Милан Серия A
- 22.09.2013 Милан 1:2 Наполи Серия A
- 14.04.2013 Милан 1:1 Наполи Серия A
- 17.11.2012 Наполи 2:2 Милан Серия A
- 05.02.2012 Милан 0:0 Наполи Серия A
- 18.09.2011 Наполи 3:1 Милан Серия A
- 28.02.2011 Милан 3:0 Наполи Серия A
- 25.10.2010 Наполи 1:2 Милан Серия A
- 21.03.2010 Милан 1:1 Наполи Серия A
- 28.10.2009 Наполи 2:2 Милан Серия A
- 22.03.2009 Наполи 0:0 Милан Серия A
- 02.11.2008 Милан 1:0 Наполи Серия A
- 11.05.2008 Наполи 3:1 Милан Серия A
- 13.01.2008 Милан 5:2 Наполи Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|32 - 8
|32
|2.
|Ювентус
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|35 - 11
|31
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|23 - 9
|30
|4.
|Лацио
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|31 - 12
|28
|5.
|Рома
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|21 - 7
|27
|6.
|Сампдория
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|24 - 13
|23
|7.
|Милан
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 16
|19
|8.
|Торино
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 19
|17
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|21 - 17
|16
|10.
|Аталанта
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 16
|16
|11.
|Кьево
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 19
|16
|12.
|Болонья
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|13.
|Удинезе
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|18 - 22
|12
|14.
|Кальяри
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|11 - 21
|12
|15.
|Кротоне
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 23
|12
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 20
|9
|17.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|6 - 21
|8
|18.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 19
|6
|19.
|Верона
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|20.
|Беневенто
|Заявка
|12
|0
|0
|12
|5 - 31
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 21 час 17 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Наполи - Милан, который состоится 18.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Наполи - Милан, который состоится 18.11.2017.
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Прогнозы на матч Наполи - Милан
Наполи
74.6% (53)
Ничья:
19.7% (14)
Милан
5.6% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Наполи:
35.2% (25)
2:0 Наполи:
16.9% (12)
1:1 Ничья:
14.1% (10)
3:1 Наполи:
9.9% (7)
1:0 Наполи:
7% (5)
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