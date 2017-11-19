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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
СПАЛ 2013
1:0
Второй тайм: 70'
Фиорентина
0'
28' Желтая карточка
Песселья Херман
40' Желтая карточка
Боррьелло Марко
1:0
43' Гол
Палоски Альберто
61' Желтая карточка
Бенасси Марко
66' Желтая карточка
Карлос Санчес
70'
Второй тайм
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Фол, нарушение
70'
Флоккари Сержио наказан за толчок Песселья Херман
Фол, нарушение
69'
Бабакар Хоума наказан за толчок Грасси Альберто
68'
Ойконому Мариос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой справа.
68'
Викари Франческо выбил мяч на угловой.
68'
Гаспар Бруну из команды Фиорентина делает навес
68'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает навес
67'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
66'
Карлос Санчес сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
66'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
66'
Карлос Санчес из команды Фиорентина нарушает. Палоски Альберто пострадал, однако рефери не останавливает игру.
65'
Симеоне Джованни пробил головой, вратарь справился с ударом.
65'
Гаспар Бруну из команды Фиорентина делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Фол, нарушение
65'
Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 делает подножку. Бабакар Хоума заработал фол.
65'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Вивиани Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Астори Давид из команды Фиорентина. Это Флоккари Сержио заработал фол.
64'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
63'
Карлос Санчес нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
63'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой справа.
63'
Бабакар Хоума бьет и мяч от рикошета проходит мимо
62'
Тактическая замена. Диаш Жиль уходит с поля и его заменяет Сапонара Риккардо
Желтая карточка
60'
Бенасси Марко получает желтую карточку.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Фол, нарушение
60'
Бенасси Марко совершает грубый фол. Скьяттарелла Паскуале был жертвой
60'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает навес
59'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
59'
Диаш Жиль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Офсайд
59'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 в офсайде
Описание гола
58'
Гол, который забил Палоски Альберто не засчитан.
58'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
58'
Тактическая замена. Боррьелло Марко уходит с поля и его заменяет Флоккари Сержио
57'
Диаш Жиль из команды Фиорентина делает навес
56'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
56'
Кьеза Федерико отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
56'
Кьеза Федерико на финте ушёл от оппонента.
55'
Ойконому Мариос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
55'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Гомис Альфред вышел из ворот и забрал мяч.
54'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает навес
53'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
53'
Кьеза Федерико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
53'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой справа.
52'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
52'
Бабакар Хоума нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
52'
Карлос Санчес из команды Фиорентина остановил атаку, перехватив мяч.
52'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает навес
52'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Гаспар Бруну из команды Фиорентина делает навес
51'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Астори Давид из команды Фиорентина делает навес
51'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Бенасси Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
48'
Диаш Жиль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Бенасси Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 делает подножку. Бенасси Марко заработал фол.
46'
Тактическая замена. Оливера Максимильяно уходит с поля и его заменяет Бабакар Хоума
46'
Саламон Бартош получил травму и заменен. Ойконому Мариос выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
47'
Удар от ворот произведет Фиорентина
47'
Матьелло Федерико отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
47'
Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
47'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает навес
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Описание гола
43'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 добил мяч в ворота.
42'
ШТАНГА! – Фелипе Диас ударом головой попадает в штангу
42'
Вивиани Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Оливера Максимильяно из команды Фиорентина делает подножку. Лаццари Мануэль заработал фол.
41'
Бенасси Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает навес
Фол, нарушение
41'
Бенасси Марко нарушает правила. Боррьелло Марко пострадал
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Желтая карточка
40'
Боррьелло Марко получает желтую карточку.
Фол, нарушение
40'
Боррьелло Марко из команды СПАЛ 2013 опасно играет. Чуть не пострадал Карлос Санчес.
Фол, нарушение
39'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает подножку. Палоски Альберто заработал фол.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
37'
Саламон Бартош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Песселья Херман из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Угловой
36'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой слева.
36'
Оливера Максимильяно бьет и мяч от рикошета проходит мимо
36'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой справа.
35'
Матьелло Федерико выбил мяч на угловой.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
35'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
34'
Боррьелло Марко из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
34'
Бенасси Марко наказан за толчок Грасси Альберто
Офсайд
33'
Диаш Жиль из команды Фиорентина в офсайде
32'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Желтая карточка
28'
Песселья Херман получает желтую карточку.
Фол, нарушение
28'
Песселья Херман совершает грубый фол. Палоски Альберто был жертвой
27'
Гомис Альфред вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Бенасси Марко делает скидку назад вдоль ворот
25'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Офсайд
24'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 в офсайде
Фол, нарушение
24'
Диаш Жиль из команды Фиорентина делает подножку. Грасси Альберто заработал фол.
23'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой справа.
23'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Диаш Жиль из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
22'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой справа.
22'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
21'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает подножку. Викари Франческо заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
19'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
19'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает подножку. Вивиани Федерико заработал фол.
Травма, повреждение
19'
Скьяттарелла Паскуале возвращается на поле, всё в порядке.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
18'
Скьяттарелла Паскуале получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
17'
Скьяттарелла Паскуале на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
17'
Верету Жордан из команды Фиорентина делает подножку. Скьяттарелла Паскуале заработал фол.
17'
Диаш Жиль из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
16'
Матьелло Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Оливера Максимильяно из команды Фиорентина делает навес
15'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
13'
Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает навес
13'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Гаспар Бруну из команды Фиорентина делает навес
12'
Верету Жордан отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Фол, нарушение
10'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает подножку. Диаш Жиль заработал фол.
9'
Боррьелло Марко не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
9'
Вивиани Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает подножку. Лаццари Мануэль заработал фол.
8'
Карлос Санчес из команды Фиорентина остановил атаку, перехватив мяч.
7'
Боррьелло Марко из команды СПАЛ 2013 делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
4'
Симеоне Джованни нарушает правила. Викари Франческо пострадал
4'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Гаспар Бруну из команды Фиорентина делает навес
3'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
2'
Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 делает подножку. Гаспар Бруну заработал фол.
1'
Гаспар Бруну из команды Фиорентина остановил атаку, перехватив мяч.
1'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "СПАЛ 2013". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 1:0 Фиорентина
СПАЛ 2013
1.6% (3)
Ничья:
8.2% (15)
Фиорентина
90.2% (166)

Вы не участвовали в прогнозе

Фиорентина:
36.4% (67)
Фиорентина:
23.9% (44)
Фиорентина:
17.9% (33)
Фиорентина:
7.1% (13)
Ничья:
7.1% (13)
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