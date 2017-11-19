Стадион: Паоло Мацца
1:0
Второй тайм: 70'
28' Желтая карточкаПесселья Херман
40' Желтая карточкаБоррьелло Марко
1:0
43' ГолПалоски Альберто
61' Желтая карточкаБенасси Марко
66' Желтая карточкаКарлос Санчес
Второй тайм
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Сапонара Риккардо из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
70'
Флоккари Сержио наказан за толчок Песселья Херман
69'
Бабакар Хоума наказан за толчок Грасси Альберто
68'
Ойконому Мариос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
68'
Викари Франческо выбил мяч на угловой.
68'
68'
68'
67'
67'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Карлос Санчес сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
66'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
66'
Карлос Санчес из команды Фиорентина нарушает. Палоски Альберто пострадал, однако рефери не останавливает игру.
65'
Симеоне Джованни пробил головой, вратарь справился с ударом.
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
65'
Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 делает подножку. Бабакар Хоума заработал фол.
65'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
64'
Астори Давид из команды Фиорентина. Это Флоккари Сержио заработал фол.
64'
63'
Карлос Санчес нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
63'
Бабакар Хоума бьет и мяч от рикошета проходит мимо
62'
Тактическая замена. Диаш Жиль уходит с поля и его заменяет Сапонара Риккардо
60'
Бенасси Марко получает желтую карточку.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
60'
Бенасси Марко совершает грубый фол. Скьяттарелла Паскуале был жертвой
60'
60'
59'
59'
Диаш Жиль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
59'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 в офсайде
58'
Гол, который забил Палоски Альберто не засчитан.
58'
58'
Тактическая замена. Боррьелло Марко уходит с поля и его заменяет Флоккари Сержио
57'
Диаш Жиль из команды Фиорентина делает навес
56'
56'
Кьеза Федерико отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
56'
Кьеза Федерико на финте ушёл от оппонента.
55'
Ойконому Мариос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
55'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Гомис Альфред вышел из ворот и забрал мяч.
54'
53'
53'
Кьеза Федерико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
53'
53'
52'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
52'
Бабакар Хоума нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
52'
Карлос Санчес из команды Фиорентина остановил атаку, перехватив мяч.
52'
52'
51'
51'
51'
Астори Давид из команды Фиорентина делает навес
51'
51'
Бенасси Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
48'
Диаш Жиль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
47'
Бенасси Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 делает подножку. Бенасси Марко заработал фол.
46'
Тактическая замена. Оливера Максимильяно уходит с поля и его заменяет Бабакар Хоума
46'
Саламон Бартош получил травму и заменен. Ойконому Мариос выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
47'
Удар от ворот произведет Фиорентина
47'
Матьелло Федерико отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
47'
Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
47'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
43'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 добил мяч в ворота.
42'
ШТАНГА! – Фелипе Диас ударом головой попадает в штангу
42'
42'
Оливера Максимильяно из команды Фиорентина делает подножку. Лаццари Мануэль заработал фол.
41'
Бенасси Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
Бенасси Марко нарушает правила. Боррьелло Марко пострадал
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
40'
Боррьелло Марко получает желтую карточку.
40'
Боррьелло Марко из команды СПАЛ 2013 опасно играет. Чуть не пострадал Карлос Санчес.
39'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает подножку. Палоски Альберто заработал фол.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Саламон Бартош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Песселья Херман из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
36'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой слева.
36'
Оливера Максимильяно бьет и мяч от рикошета проходит мимо
36'
36'
35'
Матьелло Федерико выбил мяч на угловой.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
35'
34'
Боррьелло Марко из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Бенасси Марко наказан за толчок Грасси Альберто
33'
Диаш Жиль из команды Фиорентина в офсайде
32'
31'
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
28'
Песселья Херман получает желтую карточку.
28'
Песселья Херман совершает грубый фол. Палоски Альберто был жертвой
27'
Гомис Альфред вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Бенасси Марко делает скидку назад вдоль ворот
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
24'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 в офсайде
24'
Диаш Жиль из команды Фиорентина делает подножку. Грасси Альберто заработал фол.
23'
23'
23'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Диаш Жиль из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
22'
22'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
21'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает подножку. Викари Франческо заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
19'
19'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает подножку. Вивиани Федерико заработал фол.
19'
Скьяттарелла Паскуале возвращается на поле, всё в порядке.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Скьяттарелла Паскуале получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
17'
Скьяттарелла Паскуале на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Верету Жордан из команды Фиорентина делает подножку. Скьяттарелла Паскуале заработал фол.
17'
Диаш Жиль из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
16'
Матьелло Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Оливера Максимильяно из команды Фиорентина делает навес
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
13'
Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
12'
12'
Верету Жордан отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
10'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает подножку. Диаш Жиль заработал фол.
9'
Боррьелло Марко не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
9'
9'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает подножку. Лаццари Мануэль заработал фол.
8'
Карлос Санчес из команды Фиорентина остановил атаку, перехватив мяч.
7'
Боррьелло Марко из команды СПАЛ 2013 делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
4'
Симеоне Джованни нарушает правила. Викари Франческо пострадал
4'
4'
3'
2'
Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 делает подножку. Гаспар Бруну заработал фол.
1'
Гаспар Бруну из команды Фиорентина остановил атаку, перехватив мяч.
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "СПАЛ 2013". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 1:0 Фиорентина
СПАЛ 2013
1.6% (3)
Ничья:
8.2% (15)
Фиорентина
90.2% (166)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Фиорентина:
36.4% (67)
0:1 Фиорентина:
23.9% (44)
0:2 Фиорентина:
17.9% (33)
1:3 Фиорентина:
7.1% (13)
1:1 Ничья:
7.1% (13)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация