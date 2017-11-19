Стадион: Чиро Вигорито
25' Желтая карточкаЛетиция Гаэтано
30' Желтая карточкаМаньянелли Франческо
43' Желтая карточкаКоста Андреа
0:1
57' ГолМатри Алессандро
1:1
65' ГолАрментерос Самуэль
68' Вторая желтая карточкаЛетиция Гаэтано
Второй тайм
69'
Чичиретти Амато из команды Беневенто. Это Маньянелли Франческо заработал фол.
68'
Тактическая замена. Чибсах Юссиф уходит с поля и его заменяет Венути Лоренцо
68'
Летиция Гаэтано получает вторую желтую карточку. Удаление.
68'
Летиция Гаэтано атакует сзади соперника. Матри Алессандро пострадал.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Чичиретти Амато сделал результативную передачу.
65'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Арментерос Самуэль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
65'
Катальди Данило из команды Беневенто подал угловой слева.
65'
Чибсах Юссиф имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
65'
Париджини Витторио из команды Беневенто сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
63'
63'
Арментерос Самуэль из команды Беневенто делает навес
63'
Консильи Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
63'
Чибсах Юссиф оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
62'
Арментерос Самуэль из команды Беневенто делает передачу за спину защитников.
61'
Тактическая замена. Биондини Давид уходит с поля и его заменяет Сенси Стефано
61'
Тактическая замена. Д'Аллесандро Марко уходит с поля и его заменяет Париджини Витторио
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
Бриньоли Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Биондини Давид из команды Сассуоло делает навес
57'
Пелузо Федерико сделал результативную передачу.
57'
Матри Алессандро из команды Сассуоло добил мяч в ворота.
57'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
57'
Бриньоли Альберто ошибается в защите.
57'
57'
Матри Алессандро имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
57'
Политано Маттео из команды Сассуоло сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
56'
Консильи Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
56'
56'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
55'
53'
Биондини Давид наказан за толчок Антей Лука
53'
52'
Политано Маттео попал в створ, но вратарь справился с ударом.
52'
Политано Маттео из команды Сассуоло устремляется вперед с мячом.
52'
51'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло. Это Ди Кьяра Джанлука заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
50'
Бриньоли Альберто вышел из ворот и забрал мяч.
50'
Политано Маттео из команды Сассуоло подал угловой справа.
50'
Виола Николас выбил мяч на угловой.
50'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает навес
49'
49'
49'
Арментерос Самуэль наказан за толчок Маньянелли Франческо
48'
Коста Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Политано Маттео из команды Сассуоло подал угловой слева.
48'
Матри Алессандро бьет и мяч от рикошета проходит мимо
47'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников.
47'
Антей Лука ошибается в защите.
47'
46'
Рагуза Антонио отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
46'
Матри Алессандро из команды Сассуоло сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
47'
Матри Алессандро блокирует соперника. Виола Николас заработал своей команде штрафной.
46'
Виола Николас из команды Беневенто в офсайде
46'
46'
46'
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Д'Аллесандро Марко из команды Беневенто разыграл угловой с правого угла.
45'
Каннаваро Паоло выбил мяч на угловой.
45'
Чибсах Юссиф из команды Беневенто делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
45'
44'
43'
Коста Андреа - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
43'
Коста Андреа из команды Беневенто. Это Политано Маттео заработал фол.
42'
42'
41'
Политано Маттео отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
41'
Политано Маттео на финте ушёл от оппонента.
41'
Катальди Данило из команды Беневенто делает подножку. Маньянелли Франческо заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
40'
Антей Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Биондини Давид из команды Сассуоло делает навес
39'
Чибсах Юссиф отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
39'
Катальди Данило из команды Беневенто делает пас партнеру.
38'
37'
Виола Николас из команды Беневенто. Это Миссироли Симоне заработал фол.
37'
Ачерби Франческо из команды Сассуоло остановил атаку, перехватив мяч.
37'
Чибсах Юссиф из команды Беневенто делает пас партнеру.
36'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло. Это Катальди Данило заработал фол.
35'
Чичиретти Амато из команды Беневенто отвел угрозу отличным подкатом
35'
Матри Алессандро из команды Сассуоло устремляется вперед с мячом.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
35'
34'
34'
Катальди Данило из команды Беневенто делает неудачный навес.
34'
33'
33'
33'
32'
Чичиретти Амато из команды Беневенто делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Чичиретти Амато на финте ушёл от оппонента.
32'
Арментерос Самуэль блокирует соперника. Маньянелли Франческо заработал своей команде штрафной.
31'
Чичиретти Амато отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
30'
Маньянелли Франческо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
30'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло. Это Летиция Гаэтано заработал фол.
30'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто устремляется вперед с мячом.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
29'
28'
28'
Биондини Давид наказан за толчок Д'Аллесандро Марко
27'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
26'
Матри Алессандро наказан за толчок Антей Лука
26'
Маньянелли Франческо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Летиция Гаэтано получает желтую карточку.
25'
Летиция Гаэтано атакует сзади соперника. Рагуза Антонио пострадал.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
24'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
24'
Чичиретти Амато из команды Беневенто делает передачу за спину защитников.
23'
23'
Катальди Данило бьет из пределов штрафной и упускает момент!
23'
Чичиретти Амато из команды Беневенто делает пас партнеру.
21'
Бриньоли Альберто вышел из ворот и забрал мяч.
21'
21'
Летиция Гаэтано совершает грубый фол. Пелузо Федерико был жертвой
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
18'
18'
Политано Маттео бьет из пределов штрафной и упускает момент!
18'
Летиция Гаэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Маньянелли Франческо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Чибсах Юссиф блокирует соперника. Политано Маттео заработал своей команде штрафной.
16'
16'
Чичиретти Амато из команды Беневенто делает неудачный навес.
15'
Рагуза Антонио нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
13'
Коста Андреа из команды Беневенто опасно играет. Чуть не пострадал Политано Маттео.
13'
12'
Матри Алессандро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
12'
12'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто делает подножку. Рагуза Антонио заработал фол.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
10'
Арментерос Самуэль из команды Беневенто опасно играет. Чуть не пострадал Консильи Андреа.
10'
10'
10'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто делает навес
9'
9'
Ди Кьяра Джанлука из команды Беневенто делает подножку. Биондини Давид заработал фол.
8'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
7'
Арментерос Самуэль наказан за толчок Каннаваро Паоло
6'
5'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
5'
Д'Аллесандро Марко из команды Беневенто делает подножку. Гаццола Марчелло заработал фол.
4'
3'
3'
Биондини Давид из команды Сассуоло. Это Арментерос Самуэль заработал фол.
2'
Чибсах Юссиф наказан за толчок Миссироли Симоне
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сассуоло". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Беневенто 1:1 Сассуоло
Беневенто
10.8% (20)
Ничья:
33.9% (63)
Сассуоло
55.4% (103)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
28.5% (53)
0:1 Сассуоло:
26.3% (49)
1:2 Сассуоло:
17.7% (33)
0:2 Сассуоло:
7.5% (14)
1:0 Беневенто:
5.4% (10)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация