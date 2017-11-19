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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Беневенто
1:1
Второй тайм: 70'
Сассуоло
0'
25' Желтая карточка
Летиция Гаэтано
30' Желтая карточка
Маньянелли Франческо
43' Желтая карточка
Коста Андреа
0:1
57' Гол
Матри Алессандро
1:1
65' Гол
Арментерос Самуэль
68' Вторая желтая карточка
Летиция Гаэтано
70'
Второй тайм
Фол, нарушение
69'
Чичиретти Амато из команды Беневенто. Это Маньянелли Франческо заработал фол.
68'
Тактическая замена. Чибсах Юссиф уходит с поля и его заменяет Венути Лоренцо
68'
Летиция Гаэтано получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
68'
Летиция Гаэтано атакует сзади соперника. Матри Алессандро пострадал.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Чичиретти Амато сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Арментерос Самуэль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
Угловой
65'
Катальди Данило из команды Беневенто подал угловой слева.
65'
Чибсах Юссиф имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
65'
Париджини Витторио из команды Беневенто сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
63'
Каннаваро Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Арментерос Самуэль из команды Беневенто делает навес
63'
Консильи Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
63'
Чибсах Юссиф оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
62'
Арментерос Самуэль из команды Беневенто делает передачу за спину защитников.
61'
Тактическая замена. Биондини Давид уходит с поля и его заменяет Сенси Стефано
61'
Тактическая замена. Д'Аллесандро Марко уходит с поля и его заменяет Париджини Витторио
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
Бриньоли Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Биондини Давид из команды Сассуоло делает навес
57'
Пелузо Федерико сделал результативную передачу.
Описание гола
57'
Матри Алессандро из команды Сассуоло добил мяч в ворота.
57'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
57'
Бриньоли Альберто ошибается в защите.
57'
Удар от ворот произведет Беневенто
57'
Матри Алессандро имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
57'
Политано Маттео из команды Сассуоло сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
56'
Консильи Андреа вышел из ворот и забрал мяч.
56'
Чичиретти Амато из команды Беневенто делает навес
56'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Удар от ворот произведет Беневенто
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
55'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
53'
Биондини Давид наказан за толчок Антей Лука
53'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Политано Маттео попал в створ, но вратарь справился с ударом.
52'
Политано Маттео из команды Сассуоло устремляется вперед с мячом.
52'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
51'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло. Это Ди Кьяра Джанлука заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
50'
Бриньоли Альберто вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
50'
Политано Маттео из команды Сассуоло подал угловой справа.
50'
Виола Николас выбил мяч на угловой.
50'
Гаццола Марчелло из команды Сассуоло делает навес
49'
Удар от ворот произведет Беневенто
49'
Политано Маттео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Коста Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Политано Маттео из команды Сассуоло подал угловой слева.
48'
Матри Алессандро бьет и мяч от рикошета проходит мимо
47'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников.
47'
Антей Лука ошибается в защите.
47'
Удар от ворот произведет Сассуоло
46'
Рагуза Антонио отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
46'
Матри Алессандро из команды Сассуоло сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
47'
Матри Алессандро блокирует соперника. Виола Николас заработал своей команде штрафной.
Офсайд
46'
Виола Николас из команды Беневенто в офсайде
46'
Каннаваро Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Д'Аллесандро Марко из команды Беневенто подал угловой справа.
46'
Ачерби Франческо выбил мяч на угловой.
46'
Чичиретти Амато из команды Беневенто делает навес
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Угловой
45'
Д'Аллесандро Марко из команды Беневенто разыграл угловой с правого угла.
45'
Каннаваро Паоло выбил мяч на угловой.
45'
Чибсах Юссиф из команды Беневенто делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
45'
Удар от ворот произведет Беневенто
44'
Политано Маттео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
43'
Коста Андреа - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
43'
Коста Андреа из команды Беневенто. Это Политано Маттео заработал фол.
Офсайд
42'
Арментерос Самуэль из команды Беневенто в офсайде
42'
Удар от ворот произведет Беневенто
41'
Политано Маттео отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
41'
Политано Маттео на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
41'
Катальди Данило из команды Беневенто делает подножку. Маньянелли Франческо заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
40'
Антей Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Биондини Давид из команды Сассуоло делает навес
39'
Чибсах Юссиф отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
39'
Катальди Данило из команды Беневенто делает пас партнеру.
Офсайд
38'
Арментерос Самуэль из команды Беневенто в офсайде
Фол, нарушение
37'
Виола Николас из команды Беневенто. Это Миссироли Симоне заработал фол.
37'
Ачерби Франческо из команды Сассуоло остановил атаку, перехватив мяч.
37'
Чибсах Юссиф из команды Беневенто делает пас партнеру.
Фол, нарушение
36'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло. Это Катальди Данило заработал фол.
35'
Чичиретти Амато из команды Беневенто отвел угрозу отличным подкатом
35'
Матри Алессандро из команды Сассуоло устремляется вперед с мячом.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
35'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Удар от ворот произведет Сассуоло
34'
Катальди Данило из команды Беневенто делает неудачный навес.
34'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Каннаваро Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Д'Аллесандро Марко из команды Беневенто подал угловой справа.
33'
Ачерби Франческо выбил мяч на угловой.
32'
Чичиретти Амато из команды Беневенто делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Чичиретти Амато на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
32'
Арментерос Самуэль блокирует соперника. Маньянелли Франческо заработал своей команде штрафной.
31'
Чичиретти Амато отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Желтая карточка
30'
Маньянелли Франческо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
30'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло. Это Летиция Гаэтано заработал фол.
30'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто устремляется вперед с мячом.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
29'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Удар от ворот произведет Сассуоло
27'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Чичиретти Амато из команды Беневенто делает навес
Фол, нарушение
26'
Матри Алессандро наказан за толчок Антей Лука
26'
Маньянелли Франческо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
25'
Летиция Гаэтано получает желтую карточку.
Фол, нарушение
25'
Летиция Гаэтано атакует сзади соперника. Рагуза Антонио пострадал.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
24'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
24'
Чичиретти Амато из команды Беневенто делает передачу за спину защитников.
23'
Удар от ворот произведет Сассуоло
23'
Катальди Данило бьет из пределов штрафной и упускает момент!
23'
Чичиретти Амато из команды Беневенто делает пас партнеру.
21'
Бриньоли Альберто вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Политано Маттео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Летиция Гаэтано совершает грубый фол. Пелузо Федерико был жертвой
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
18'
Удар от ворот произведет Беневенто
18'
Политано Маттео бьет из пределов штрафной и упускает момент!
18'
Летиция Гаэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Маньянелли Франческо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Чибсах Юссиф блокирует соперника. Политано Маттео заработал своей команде штрафной.
16'
Удар от ворот произведет Сассуоло
16'
Чичиретти Амато из команды Беневенто делает неудачный навес.
15'
Рагуза Антонио нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
13'
Коста Андреа из команды Беневенто опасно играет. Чуть не пострадал Политано Маттео.
13'
Удар от ворот произведет Беневенто
12'
Матри Алессандро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
12'
Политано Маттео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто делает подножку. Рагуза Антонио заработал фол.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
10'
Арментерос Самуэль из команды Беневенто опасно играет. Чуть не пострадал Консильи Андреа.
Угловой
10'
Д'Аллесандро Марко из команды Беневенто подал угловой справа.
10'
Ачерби Франческо выбил мяч на угловой.
10'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто делает навес
9'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
9'
Ди Кьяра Джанлука из команды Беневенто делает подножку. Биондини Давид заработал фол.
8'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Чичиретти Амато из команды Беневенто делает навес
8'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Удар от ворот произведет Беневенто
5'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
5'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
5'
Д'Аллесандро Марко из команды Беневенто делает подножку. Гаццола Марчелло заработал фол.
Офсайд
4'
Арментерос Самуэль из команды Беневенто в офсайде
3'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Биондини Давид из команды Сассуоло. Это Арментерос Самуэль заработал фол.
Фол, нарушение
2'
Чибсах Юссиф наказан за толчок Миссироли Симоне
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сассуоло". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Беневенто 1:1 Сассуоло
Беневенто
10.8% (20)
Ничья:
33.9% (63)
Сассуоло
55.4% (103)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
28.5% (53)
Сассуоло:
26.3% (49)
Сассуоло:
17.7% (33)
Сассуоло:
7.5% (14)
Беневенто:
5.4% (10)
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