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Стадион:
Интер Милан
 
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Аталанта
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 29 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Интер Милан - Аталанта, который состоится 19.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Интер Милан - Аталанта
Интер Милан
92.4% (73)
Ничья:
5.1% (4)
Аталанта
2.5% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Интер Милан:
45.6% (36)
Интер Милан:
27.8% (22)
Интер Милан:
12.7% (10)
Интер Милан:
3.8% (3)
Ничья:
2.5% (2)
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