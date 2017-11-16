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Стадион:
Сампдория
 
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Ювентус
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 9 часов 44 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Сампдория - Ювентус, который состоится 19.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Сампдория - Ювентус
Сампдория
8.9% (7)
Ничья:
10.1% (8)
Ювентус
81% (64)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
41.8% (33)
Ювентус:
16.5% (13)
Ювентус:
15.2% (12)
Ничья:
10.1% (8)
Сампдория:
7.6% (6)
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