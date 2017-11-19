Стадион: Дачия-Арена
13' Желтая карточкаАнджелла Габриэле
0:1
55' ГолПедру Жоау III
Второй тайм
72'
71'
71'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
69'
69'
Перица Стипе из команды Удинезе бьет головой мимо ворот
68'
Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Тактическая замена. Балич Андрия уходит с поля и его заменяет Фофана Секо
67'
Андреолли Марко из команды Кальяри. Это Перица Стипе заработал фол.
67'
Барелла Николо бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
67'
67'
Ионице Артур из команды Кальяри делает навес
66'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
65'
Педру Жоау III возвращается на поле, всё в порядке.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Тактическая замена. Лопес Макси уходит с поля и его заменяет Ласанья Кевин
64'
Педру Жоау III получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
63'
Педру Жоау III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Рафаэл Биттенкур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Вратарь парирует удар, который нанес Лопес Макси, и мяч снова в игре
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
60'
После удара головой, который нанес Перица Стипе, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
60'
60'
60'
59'
Перица Стипе нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
58'
Педру Жоау III из команды Кальяри наносит неточный удар с лета
58'
58'
Чигарини Лука из команды Кальяри попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
58'
58'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой справа.
57'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает подножку. Педру Жоау III заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
Фараго Паоло сделал результативную передачу.
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Педру Жоау III из клуба "Кальяри" отправил мяч головой в ворота.
54'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
54'
Данило Ларанжера наказан за толчок Педру Жоау III
54'
53'
Де Пауль Родриго бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
52'
Фараго Паоло из команды Кальяри. Это Каэтано Самир заработал фол.
51'
Педру Жоау III из команды Кальяри в офсайде
51'
Чигарини Лука из команды Кальяри делает навес
50'
Фараго Паоло из команды Кальяри в офсайде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Перица Стипе нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает пас партнеру.
48'
47'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри делает неудачный навес.
47'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
45'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает навес
44'
44'
44'
44'
44'
Ионице Артур из команды Кальяри делает пас партнеру.
43'
43'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
42'
Педру Жоау III из команды Кальяри в офсайде
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
Андреолли Марко из команды Кальяри. Это Данило Ларанжера заработал фол.
40'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой справа.
39'
Паволетти Леонардо бьет и мяч от рикошета проходит мимо
39'
Барелла Николо из команды Кальяри делает пас партнеру.
39'
39'
Фараго Паоло бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
39'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой слева.
38'
Фараго Паоло нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
38'
Барелла Николо из команды Кальяри делает пас партнеру.
37'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри в офсайде
36'
36'
36'
Барелла Николо из команды Кальяри делает неудачный навес.
35'
Анджелла Габриэле наказан за толчок Паволетти Леонардо
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
35'
Видмер Сильван из команды Удинезе в офсайде
34'
Барак Антонин бьет и мяч от рикошета проходит мимо
33'
33'
Данило Ларанжера из команды Удинезе делает неудачный навес.
33'
Ионице Артур наказан за толчок Перица Стипе
31'
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
29'
Янкто Якуб наказан за толчок Фараго Паоло
27'
Бицарри Альбано вышел из ворот и забрал мяч.
27'
26'
26'
26'
Вратарь парирует удар, который нанес Паволетти Леонардо, и мяч снова в игре
26'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает пас партнеру.
25'
Чеппители Лука из команды Кальяри делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
24'
Чеппители Лука из команды Кальяри в офсайде
24'
23'
Рафаэл Биттенкур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
22'
Чеппители Лука выбил мяч на угловой.
22'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает навес
22'
22'
21'
Янкто Якуб из команды Удинезе бьет головой мимо ворот
21'
Барак Антонин из команды Удинезе делает навес
20'
Перица Стипе нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
20'
20'
19'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает навес
19'
Видмер Сильван из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
16'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает неудачный навес.
16'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе разыграл угловой с левого угла.
16'
Барак Антонин из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
15'
Янкто Якуб из команды Удинезе. Это Чеппители Лука заработал фол.
14'
Педру Жоау III исполняет штрафной удар, но его блокируют
13'
Анджелла Габриэле получает желтую карточку.
13'
Анджелла Габриэле из команды Удинезе опасно играет. Чуть не пострадал Педру Жоау III.
12'
12'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри бьет головой мимо ворот
11'
11'
10'
Янкто Якуб из команды Удинезе в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
10'
Андреолли Марко из команды Кальяри опасно играет. Чуть не пострадал Каэтано Самир.
9'
Лопес Макси имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
9'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Барак Антонин и мяч снова в игре
9'
9'
Каэтано Самир из команды Удинезе делает навес
8'
Лопес Макси из команды Удинезе делает пас партнеру.
8'
8'
Чеппители Лука из команды Кальяри. Это Де Пауль Родриго заработал фол.
7'
Барак Антонин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
7'
7'
Барелла Николо из команды Кальяри делает навес
6'
6'
Ионице Артур из команды Кальяри наносит неточный удар с лета
6'
Чигарини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Каэтано Самир из команды Удинезе делает подножку. Фараго Паоло заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
4'
Андреолли Марко атакует сзади соперника. Перица Стипе пострадал.
3'
Ионице Артур из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
3'
2'
2'
1'
Чеппители Лука выбил мяч на угловой.
1'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Удинезе". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Удинезе 0:1 Кальяри
Удинезе
87.5% (161)
Ничья:
10.9% (20)
Кальяри
1.6% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Удинезе:
46.2% (85)
1:0 Удинезе:
29.9% (55)
1:1 Ничья:
9.2% (17)
2:0 Удинезе:
5.4% (10)
3:2 Удинезе:
2.2% (4)
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