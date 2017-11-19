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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Удинезе
0:1
Второй тайм: 73'
Кальяри
0'
13' Желтая карточка
Анджелла Габриэле
0:1
55' Гол
Педру Жоау III
73'
Второй тайм
72'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
69'
Удар от ворот произведет Кальяри
69'
Перица Стипе из команды Удинезе бьет головой мимо ворот
68'
Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Тактическая замена. Балич Андрия уходит с поля и его заменяет Фофана Секо
Фол, нарушение
67'
Андреолли Марко из команды Кальяри. Это Перица Стипе заработал фол.
67'
Барелла Николо бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
67'
Анджелла Габриэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Ионице Артур из команды Кальяри делает навес
66'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
65'
Педру Жоау III возвращается на поле, всё в порядке.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Тактическая замена. Лопес Макси уходит с поля и его заменяет Ласанья Кевин
Травма, повреждение
64'
Педру Жоау III получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
63'
Педру Жоау III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
61'
Рафаэл Биттенкур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Вратарь парирует удар, который нанес Лопес Макси, и мяч снова в игре
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает навес
60'
После удара головой, который нанес Перица Стипе, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
60'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает навес
60'
Андреолли Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой справа.
59'
Перица Стипе нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
58'
Педру Жоау III из команды Кальяри наносит неточный удар с лета
58'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Чигарини Лука из команды Кальяри попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
58'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой справа.
Фол, нарушение
57'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает подножку. Педру Жоау III заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
Фараго Паоло сделал результативную передачу.
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Педру Жоау III из клуба "Кальяри" отправил мяч головой в ворота.
54'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
Фол, нарушение
54'
Данило Ларанжера наказан за толчок Педру Жоау III
54'
Удар от ворот произведет Кальяри
53'
Де Пауль Родриго бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
52'
Фараго Паоло из команды Кальяри. Это Каэтано Самир заработал фол.
Офсайд
51'
Педру Жоау III из команды Кальяри в офсайде
51'
Чигарини Лука из команды Кальяри делает навес
Офсайд
50'
Фараго Паоло из команды Кальяри в офсайде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Перица Стипе нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает пас партнеру.
48'
Удар от ворот произведет Удинезе
47'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри делает неудачный навес.
47'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает навес
44'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Анджелла Габриэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Ионице Артур из команды Кальяри делает пас партнеру.
43'
Удар от ворот произведет Удинезе
43'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Офсайд
42'
Педру Жоау III из команды Кальяри в офсайде
41'
Удар от ворот произведет Кальяри
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
40'
Андреолли Марко из команды Кальяри. Это Данило Ларанжера заработал фол.
Угловой
40'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой справа.
39'
Паволетти Леонардо бьет и мяч от рикошета проходит мимо
39'
Барелла Николо из команды Кальяри делает пас партнеру.
39'
Удар от ворот произведет Удинезе
39'
Фараго Паоло бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
39'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Чигарини Лука из команды Кальяри подал угловой слева.
38'
Фараго Паоло нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
38'
Барелла Николо из команды Кальяри делает пас партнеру.
Офсайд
37'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри в офсайде
36'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает навес
36'
Удар от ворот произведет Удинезе
36'
Барелла Николо из команды Кальяри делает неудачный навес.
35'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Офсайд
35'
Видмер Сильван из команды Удинезе в офсайде
34'
Барак Антонин бьет и мяч от рикошета проходит мимо
33'
Удар от ворот произведет Кальяри
33'
Данило Ларанжера из команды Удинезе делает неудачный навес.
Фол, нарушение
33'
Ионице Артур наказан за толчок Перица Стипе
31'
Удар от ворот произведет Кальяри
31'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
29'
Янкто Якуб наказан за толчок Фараго Паоло
27'
Бицарри Альбано вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает навес
26'
Удар от ворот произведет Удинезе
26'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Вратарь парирует удар, который нанес Паволетти Леонардо, и мяч снова в игре
26'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает пас партнеру.
25'
Чеппители Лука из команды Кальяри делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
24'
Чеппители Лука из команды Кальяри в офсайде
24'
Удар от ворот произведет Удинезе
23'
Рафаэл Биттенкур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой справа.
22'
Чеппители Лука выбил мяч на угловой.
22'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает навес
22'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Удар от ворот произведет Кальяри
21'
Янкто Якуб из команды Удинезе бьет головой мимо ворот
21'
Барак Антонин из команды Удинезе делает навес
20'
Перица Стипе нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
20'
Удар от ворот произведет Кальяри
20'
Андреолли Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает навес
19'
Видмер Сильван из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
Удар от ворот произведет Кальяри
16'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает неудачный навес.
Угловой
16'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе разыграл угловой с левого угла.
16'
Барак Антонин из команды Удинезе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
15'
Янкто Якуб из команды Удинезе. Это Чеппители Лука заработал фол.
14'
Педру Жоау III исполняет штрафной удар, но его блокируют
Желтая карточка
13'
Анджелла Габриэле получает желтую карточку.
Фол, нарушение
13'
Анджелла Габриэле из команды Удинезе опасно играет. Чуть не пострадал Педру Жоау III.
12'
Удар от ворот произведет Удинезе
12'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри бьет головой мимо ворот
11'
Фараго Паоло из команды Кальяри делает навес
11'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
10'
Янкто Якуб из команды Удинезе в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
10'
Андреолли Марко из команды Кальяри опасно играет. Чуть не пострадал Каэтано Самир.
9'
Лопес Макси имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
9'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Барак Антонин и мяч снова в игре
9'
Андреолли Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Каэтано Самир из команды Удинезе делает навес
8'
Лопес Макси из команды Удинезе делает пас партнеру.
8'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает навес
Фол, нарушение
8'
Чеппители Лука из команды Кальяри. Это Де Пауль Родриго заработал фол.
7'
Барак Антонин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
7'
Анджелла Габриэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Барелла Николо из команды Кальяри делает навес
6'
Удар от ворот произведет Удинезе
6'
Ионице Артур из команды Кальяри наносит неточный удар с лета
6'
Чигарини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Каэтано Самир из команды Удинезе делает подножку. Фараго Паоло заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
Фол, нарушение
4'
Андреолли Марко атакует сзади соперника. Перица Стипе пострадал.
3'
Ионице Артур из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
3'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Андреолли Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой справа.
1'
Чеппители Лука выбил мяч на угловой.
1'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Удинезе". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Удинезе 0:1 Кальяри
Удинезе
87.5% (161)
Ничья:
10.9% (20)
Кальяри
1.6% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Удинезе:
46.2% (85)
Удинезе:
29.9% (55)
Ничья:
9.2% (17)
Удинезе:
5.4% (10)
Удинезе:
2.2% (4)
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