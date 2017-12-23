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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 25000
Лацио
4:0
Конец матча
Кротоне
0'
40' Желтая карточка
Милинкович-Савич Сергей
1:0
56' Гол
Лукаку Джордан
68' Желтая карточка
Айети Арлинд
74' Желтая карточка
Будимир Анте
2:0
78' Гол
Иммобиле Чиро
3:0
86' Гол
Лулич Сенад
4:0
89' Гол
Андерсон Фелипе
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
93'
Лацио заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 25000 болельщиков
93'
Кордац Алекс взял и забрал мяч на выходе
92'
Отличные скиллы показывает Андерсон Фелипе, обводя своих соперников
92'
[2] - столько добавил арбитр времени.

90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
89'
Пароло Марко сделал результативную передачу.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Андерсон Фелипе из команды Лацио забил гол! Легко это для такого игрока, как Андерсон Фелипе
89'
Пароло Марко из команды Лацио делает навес прямо в штрафную.
89'
Иммобиле Чиро из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
89'
Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе
89'
Мартелла Бруно из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
88'
Удар от ворот произведет Кротоне
88'
Иммобиле Чиро из команды Лацио нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
88'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес прямо в штрафную.
88'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает пас партнеру.
87'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Габаррон Патрисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Тонев Александар из команды Кротоне навешивает в штрафную с рикошетом.
86'
Андерсон Фелипе сделал результативную передачу.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Лулич Сенад изменил счет на табло!
86'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает навес прямо в штрафную.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
85'
Де Врей Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Фараони Марко из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
85'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Тротта Марселло нанес удар, мяч был парирован, но Стракоша Томас не удержал его в руках.
84'
Тонев Александар из команды Кротоне делает пас партнеру.
84'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Тактическая замена. Будимир Анте уходит с поля и его заменяет Сими Нванкво
83'
Тактическая замена. Сампиризи Марио уходит с поля и его заменяет Фараони Марко
83'
Тактическая замена. Альберто Луис уходит с поля и его заменяет Андерсон Фелипе
82'
Уоллас Оливейра пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
82'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.
82'
Альберто Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Лукаку Джордан из команды Лацио навешивает в штрафную с рикошетом.
81'
Тротта Марселло нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
80'
Чеккерини Федерико из команды Кротоне хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
80'
Иммобиле Чиро из команды Лацио находит одноклубника четким пасом пяткой.
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Барберис Андреа из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Альберто Луис
78'
Лулич Сенад сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Иммобиле Чиро из клуба "Лацио" отправил мяч головой в ворота.
78'
Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
78'
Лукаку Джордан из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
77'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Удар от ворот произведет Лацио
76'
Мартелла Бруно не смог попасть в створ ударом издали
75'
Лулич Сенад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Барберис Андреа из команды Кротоне подал угловой слева.
75'
Габаррон Патрисио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Мандрагора Роландо из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Лукас Лейва из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Будимир Анте
Желтая карточка
74'
Будимир Анте получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
74'
Будимир Анте из команды Кротоне толкнул локтем оппонента. Это Лукас Лейва заработал фол
73'
Удар от ворот произведет Кротоне
73'
Иммобиле Чиро из команды Лацио нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
73'
Альберто Луис из команды Лацио увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
72'
Удар от ворот произведет Кротоне
72'
Как он промахнулся? Марусич Адам имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
72'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес прямо в штрафную.
71'
Лулич Сенад из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...
71'
Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе
71'
Тонев Александар из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
71'
Лулич Сенад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Барберис Андреа из команды Кротоне подал угловой слева.
71'
Габаррон Патрисио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Будимир Анте из команды Кротоне делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
70'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
70'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
69'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Альберто Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
68'
Айети Арлинд получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
68'
Айети Арлинд из команды Кротоне опасно и грубо сыграл. Лукаку Джордан пострадал.
67'
Кордац Алекс взял и забрал мяч на выходе
67'
Марусич Адам из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
67'
Габаррон Патрисио из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Удар от ворот произведет Лацио
66'
Тактическая замена. Мурджа Алессандро уходит с поля и его заменяет Лукас Лейва
65'
Тактическая замена. Милинкович-Савич Сергей уходит с поля и его заменяет Лулич Сенад
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
65'
Тактическая замена. Стоян Адриан уходит с поля и его заменяет Тонев Александар
65'
Какой промах! Мартелла Бруно имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
65'
Сампиризи Марио из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
63'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...
63'
Альберто Луис из команды Лацио направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
62'
Пароло Марко пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
62'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.
61'
Чеккерини Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Марусич Адам из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
60'
Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе
60'
Стракоша Томас ошибается в защите.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
59'
Удар от ворот произведет Кротоне
Угловой
59'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.
59'
Сампиризи Марио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Марусич Адам из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
58'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио навешивает в штрафную с рикошетом.
56'
Отличный командный гол!
56'
Иммобиле Чиро сделал результативную передачу.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Лукаку Джордан из команды Лацио забил гол! Легко это для такого игрока, как Лукаку Джордан
56'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает навес прямо в штрафную.
56'
Иммобиле Чиро из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...
56'
Альберто Луис из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Удар от ворот произведет Кротоне
55'
Уоллас Оливейра не смог попасть в створ ударом издали
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
54'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Пароло Марко из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Роден Маркус
52'
Удар от ворот произведет Кротоне
52'
Шанс! Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио пробил головой, но мимо
52'
Габаррон Патрисио из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
52'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Удар от ворот произведет Лацио
50'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Марусич Адам из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
49'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Габаррон Патрисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Мандрагора Роландо из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Габаррон Патрисио из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Барберис Андреа
Офсайд
48'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
48'
Айети Арлинд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.
47'
Сампиризи Марио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Мурджа Алессандро из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
47'
Кордац Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает навес прямо в штрафную.
47'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Мурджа Алессандро из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
46'
Удар от ворот произведет Лацио
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Милинкович-Савич Сергей не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
47'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.
47'
Лукаку Джордан из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Кордац Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Лукаку Джордан из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Марусич Адам из команды Лацио играет слишком грубо. Стоян Адриан оказался на газоне.
45'
Марусич Адам из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Мартелла Бруно из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Альберто Луис
Травма, повреждение
45'
Чеккерини Федерико возвращается на поле, всё в порядке.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
44'
Удар от ворот произведет Кротоне
44'
Уоллас Оливейра не смог попасть в створ ударом издали
44'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
44'
Ох, нехорошо это выглядит. Чеккерини Федерико получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
44'
Чеккерини Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
43'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Айети Арлинд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Иммобиле Чиро из команды Лацио сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
42'
Удар от ворот произведет Кротоне
42'
Как он промахнулся? Пароло Марко имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
42'
Плохо сыграл Айети Арлинд - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
42'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Айети Арлинд из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Иммобиле Чиро
41'
Будимир Анте нанес удар головой, но Стракоша Томас спокойно отбил мяч.
41'
Мартелла Бруно из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
41'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Желтая карточка
40'
Рефери не любит споров - именно за это Милинкович-Савич Сергей сейчас получил желтую
40'
Иммобиле Чиро нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает передачу одноклубнику.
40'
Габаррон Патрисио из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
39'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
39'
Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе
39'
Плохо сыграл Де Врей Стефан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
39'
Барберис Андреа из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
39'
Стракоша Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Барберис Андреа из команды Кротоне подал угловой справа.
38'
Плохо сыграл Габаррон Патрисио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
38'
Сампиризи Марио из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
36'
Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе
36'
Игрок из команды Кротоне делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
36'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Уоллас Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Стоян Адриан из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
35'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
33'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
32'
Тротта Марселло из команды Кротоне в офсайде
32'
Барберис Андреа из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
31'
Уоллас Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Барберис Андреа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Пароло Марко из команды Лацио опасно и грубо сыграл. Стоян Адриан пострадал.
31'
Удар от ворот произведет Кротоне
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
30'
Шанс! Уоллас Оливейра из команды Лацио пробил головой, но мимо
Угловой
30'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой справа.
30'
Айети Арлинд предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Пароло Марко из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
30'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Марусич Адам из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
30'
Будимир Анте из команды Кротоне сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
29'
Кордац Алекс взял и забрал мяч на выходе
29'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
29'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Габаррон Патрисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Мартелла Бруно из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
28'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
28'
Безумный фол. Альберто Луис грубо играет против соперника. Пострадал Роден Маркус
27'
Будимир Анте из команды Кротоне плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
27'
Сампиризи Марио из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
Офсайд
26'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Мандрагора Роландо из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Мурджа Алессандро
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Пароло Марко из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Барберис Андреа
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
24'
Тротта Марселло пробует нанести удар издали, но Стракоша Томас держит все под контролем
23'
Удар от ворот произведет Лацио
23'
Тротта Марселло не смог попасть в створ ударом издали
22'
Мартелла Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Лукаку Джордан из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
21'
Удар от ворот произведет Лацио
20'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
20'
Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе
20'
Барберис Андреа из команды Кротоне делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
19'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает пас партнеру.
19'
Барберис Андреа пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
18'
Де Врей Стефан коснулся мяча рукой.
18'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Айети Арлинд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Марусич Адам из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
17'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Айети Арлинд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Альберто Луис из команды Лацио забрасывает мяч в штрафную.
17'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Лукаку Джордан из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
16'
Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе
16'
Сампиризи Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Тротта Марселло
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
14'
Мартелла Бруно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
11'
Иммобиле Чиро наказан за толчок Айети Арлинд
11'
Марусич Адам из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
10'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Стоян Адриан из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Габаррон Патрисио
8'
Игрок клуба "Лацио" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Марусич Адам нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает пас партнеру.
8'
Марусич Адам из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
7'
Удар от ворот произведет Кротоне
7'
Шанс! Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио пробил головой, но мимо
Угловой
6'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.
6'
Кордац Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
6'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.
6'
Кордац Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.
5'
Альберто Луис хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
5'
Марусич Адам из команды Лацио делает отличный кросс...
5'
Кордац Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
4'
Сампиризи Марио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Лукаку Джордан из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Габаррон Патрисио из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Мандрагора Роландо
2'
Айети Арлинд из команды Кротоне хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
2'
Альберто Луис из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лацио". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лацио 4:0 Кротоне
Лацио
88.9% (177)
Ничья:
4% (8)
Кротоне
7% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Лацио:
46.7% (93)
Лацио:
12.6% (25)
Лацио:
9% (18)
Лацио:
8% (16)
Лацио:
5.5% (11)
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