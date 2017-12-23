Стадион: Олимпийский (Рим) Зрители: 25000
40' Желтая карточкаМилинкович-Савич Сергей
1:0
56' ГолЛукаку Джордан
68' Желтая карточкаАйети Арлинд
74' Желтая карточкаБудимир Анте
2:0
78' ГолИммобиле Чиро
3:0
86' ГолЛулич Сенад
4:0
89' ГолАндерсон Фелипе
Новости после матча
Второй тайм
93'
Лацио заслуженно побеждает в отличном матче
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 25000 болельщиков
93'
92'
Отличные скиллы показывает Андерсон Фелипе, обводя своих соперников
92'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
89'
Пароло Марко сделал результативную передачу.
89'
Г О О О О Л - Андерсон Фелипе из команды Лацио забил гол! Легко это для такого игрока, как Андерсон Фелипе
89'
Пароло Марко из команды Лацио делает навес прямо в штрафную.
89'
Иммобиле Чиро из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
89'
89'
88'
88'
Иммобиле Чиро из команды Лацио нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
88'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес прямо в штрафную.
88'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает пас партнеру.
87'
87'
87'
Тонев Александар из команды Кротоне навешивает в штрафную с рикошетом.
86'
Андерсон Фелипе сделал результативную передачу.
86'
Г О О О О Л - Лулич Сенад изменил счет на табло!
86'
Андерсон Фелипе из команды Лацио делает навес прямо в штрафную.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
85'
Де Врей Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Фараони Марко из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
85'
84'
Тротта Марселло нанес удар, мяч был парирован, но Стракоша Томас не удержал его в руках.
84'
Тонев Александар из команды Кротоне делает пас партнеру.
84'
83'
Тактическая замена. Будимир Анте уходит с поля и его заменяет Сими Нванкво
83'
Тактическая замена. Сампиризи Марио уходит с поля и его заменяет Фараони Марко
83'
Тактическая замена. Альберто Луис уходит с поля и его заменяет Андерсон Фелипе
82'
Уоллас Оливейра пробил головой, вратарь справился с ударом.
82'
82'
Альберто Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Лукаку Джордан из команды Лацио навешивает в штрафную с рикошетом.
81'
Тротта Марселло нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
80'
Чеккерини Федерико из команды Кротоне хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
80'
Иммобиле Чиро из команды Лацио находит одноклубника четким пасом пяткой.
80'
Судья сигнализирует, что Барберис Андреа из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Альберто Луис
78'
Лулич Сенад сделал результативную передачу.
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Иммобиле Чиро из клуба "Лацио" отправил мяч головой в ворота.
78'
Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
78'
Лукаку Джордан из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
77'
76'
76'
Мартелла Бруно не смог попасть в створ ударом издали
75'
Лулич Сенад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Барберис Андреа из команды Кротоне подал угловой слева.
75'
Габаррон Патрисио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Мандрагора Роландо из команды Кротоне делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
75'
Судья сигнализирует, что Лукас Лейва из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Будимир Анте
74'
Будимир Анте получил желтую карточку от судьи
74'
Будимир Анте из команды Кротоне толкнул локтем оппонента. Это Лукас Лейва заработал фол
73'
73'
Иммобиле Чиро из команды Лацио нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
73'
Альберто Луис из команды Лацио увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
72'
72'
Как он промахнулся? Марусич Адам имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
72'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес прямо в штрафную.
71'
Лулич Сенад из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...
71'
71'
Тонев Александар из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
71'
Лулич Сенад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Барберис Андреа из команды Кротоне подал угловой слева.
71'
Габаррон Патрисио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Будимир Анте из команды Кротоне делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
70'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
69'
69'
Альберто Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Айети Арлинд получил желтую карточку от судьи
68'
Айети Арлинд из команды Кротоне опасно и грубо сыграл. Лукаку Джордан пострадал.
67'
67'
67'
Габаррон Патрисио из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
66'
Тактическая замена. Мурджа Алессандро уходит с поля и его заменяет Лукас Лейва
65'
Тактическая замена. Милинкович-Савич Сергей уходит с поля и его заменяет Лулич Сенад
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
65'
Тактическая замена. Стоян Адриан уходит с поля и его заменяет Тонев Александар
65'
Какой промах! Мартелла Бруно имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
65'
63'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...
63'
Альберто Луис из команды Лацио направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
62'
Пароло Марко пробил головой, вратарь справился с ударом.
62'
61'
Чеккерини Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Марусич Адам из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
60'
60'
Стракоша Томас ошибается в защите.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
59'
59'
59'
58'
58'
58'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио навешивает в штрафную с рикошетом.
56'
Отличный командный гол!
56'
Иммобиле Чиро сделал результативную передачу.
56'
Г О О О О Л - Лукаку Джордан из команды Лацио забил гол! Легко это для такого игрока, как Лукаку Джордан
56'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает навес прямо в штрафную.
56'
Иммобиле Чиро из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...
56'
Альберто Луис из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
55'
Уоллас Оливейра не смог попасть в створ ударом издали
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
54'
54'
54'
Судья сигнализирует, что Пароло Марко из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Роден Маркус
52'
52'
Шанс! Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио пробил головой, но мимо
52'
Габаррон Патрисио из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
52'
51'
50'
50'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
49'
49'
49'
Мандрагора Роландо из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
48'
Судья сигнализирует, что Габаррон Патрисио из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Барберис Андреа
48'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
48'
48'
47'
47'
Мурджа Алессандро из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
47'
47'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает навес прямо в штрафную.
47'
47'
Мурджа Алессандро из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Милинкович-Савич Сергей не смог попасть в створ ударом издали
47'
47'
Лукаку Джордан из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
47'
46'
Лукаку Джордан из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Марусич Адам из команды Лацио играет слишком грубо. Стоян Адриан оказался на газоне.
45'
Марусич Адам из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Судья сигнализирует, что Мартелла Бруно из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Альберто Луис
45'
Чеккерини Федерико возвращается на поле, всё в порядке.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
44'
44'
Уоллас Оливейра не смог попасть в створ ударом издали
44'
44'
Ох, нехорошо это выглядит. Чеккерини Федерико получил травму и медбригада забирает его с поля.
44'
Чеккерини Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
43'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
43'
Иммобиле Чиро из команды Лацио сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
42'
42'
Как он промахнулся? Пароло Марко имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
42'
Плохо сыграл Айети Арлинд - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
42'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает навес прямо в штрафную.
42'
Судья сигнализирует, что Айети Арлинд из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Иммобиле Чиро
41'
Будимир Анте нанес удар головой, но Стракоша Томас спокойно отбил мяч.
41'
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
40'
Рефери не любит споров - именно за это Милинкович-Савич Сергей сейчас получил желтую
40'
Иммобиле Чиро нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает передачу одноклубнику.
40'
Габаррон Патрисио из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
39'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
39'
39'
Плохо сыграл Де Врей Стефан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
39'
Барберис Андреа из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
39'
Стракоша Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Барберис Андреа из команды Кротоне подал угловой справа.
38'
Плохо сыграл Габаррон Патрисио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
38'
36'
36'
Игрок из команды Кротоне делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
36'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
36'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
36'
Уоллас Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Стоян Адриан из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
33'
32'
Тротта Марселло из команды Кротоне в офсайде
32'
Барберис Андреа из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
31'
Уоллас Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Барберис Андреа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Пароло Марко из команды Лацио опасно и грубо сыграл. Стоян Адриан пострадал.
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
30'
Шанс! Уоллас Оливейра из команды Лацио пробил головой, но мимо
30'
30'
Айети Арлинд предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Пароло Марко из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
30'
30'
30'
Будимир Анте из команды Кротоне сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
29'
29'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
29'
28'
28'
28'
28'
Безумный фол. Альберто Луис грубо играет против соперника. Пострадал Роден Маркус
27'
Будимир Анте из команды Кротоне плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
27'
26'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
26'
Судья сигнализирует, что Мандрагора Роландо из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Мурджа Алессандро
25'
Судья сигнализирует, что Пароло Марко из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Барберис Андреа
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
24'
Тротта Марселло пробует нанести удар издали, но Стракоша Томас держит все под контролем
23'
23'
Тротта Марселло не смог попасть в створ ударом издали
22'
Мартелла Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Лукаку Джордан из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
21'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
20'
20'
Барберис Андреа из команды Кротоне делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
19'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает пас партнеру.
19'
Барберис Андреа пробил со штрафного прямо в стенку
18'
Де Врей Стефан коснулся мяча рукой.
18'
Стоян Адриан из команды Кротоне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
18'
17'
17'
17'
Альберто Луис из команды Лацио забрасывает мяч в штрафную.
17'
17'
Лукаку Джордан из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
16'
16'
Сампиризи Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Судья сигнализирует, что Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Тротта Марселло
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Мартелла Бруно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Иммобиле Чиро наказан за толчок Айети Арлинд
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
10'
9'
9'
Судья сигнализирует, что Стоян Адриан из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Габаррон Патрисио
8'
8'
Марусич Адам нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает пас партнеру.
8'
7'
7'
Шанс! Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио пробил головой, но мимо
6'
6'
Кордац Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
6'
5'
5'
Альберто Луис хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
5'
Марусич Адам из команды Лацио делает отличный кросс...
5'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
4'
4'
Лукаку Джордан из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
3'
Судья сигнализирует, что Габаррон Патрисио из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Мандрагора Роландо
2'
Айети Арлинд из команды Кротоне хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
2'
Альберто Луис из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лацио". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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-
Кого купить лидерам Серии А — 13:00
Прогнозы на матч Лацио 4:0 Кротоне
Лацио
88.9% (177)
Ничья:
4% (8)
Кротоне
7% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Лацио:
46.7% (93)
3:0 Лацио:
12.6% (25)
2:1 Лацио:
9% (18)
3:1 Лацио:
8% (16)
1:0 Лацио:
5.5% (11)
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