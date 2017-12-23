  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия A
Отчёт о матче}
Стадион: Зрители: 19000
Сассуоло
1:0
Отчёт о матче
Интер Милан
0'
21' Желтая карточка
Брозович Марсело
1:0
34' Гол
Фальчинелли Диего
1:0
49' Не забитый пенальти
Икарди Мауро
73' Желтая карточка
Маньянелли Франческо
74' Желтая карточка
Канселу Жоау
90'+7
Новости после матча

-
"Сассуоло" сенсационно обыграл на своем поле "Интер" со счетом 1-0. Полностью смогли разрушить игру соперника хозяева и заслуженно добыли три очка. А у миланцев, похоже, "рождественский спад" игровой формы. На этом я, Федосов Дмитрий прощаюсь с Вами!
Второй тайм
Свисток
-
На этом все! Прозвучал финальный свисток! Матч завершился со счетом 1-0! 
90'
Фальчинелли перехватил мяч на половине поля соперника и заработал штрафной для своей команды.
Замена
90'
Последняя замена в нашем поединке. Вместо Альфреда Дункана под овации трибун вышел Паоло Каннаваро.
90'
Канселу выдал красивый пас пяткой в штрафную на Эдера, который тут же пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.
90'
Забрасывал Перишич на ход Икарди в штрафную соперника, но Консильи вышел из ворот и оказался первым на мяче.

90'
Очередной навес Кандревы с правого фланга закончился ничем. Ачерби был первым на мяче и выбил его в аут.
Дополнительное время
90'
Пять минут есть еще у "Интера", чтобы спасти этот матч. Именно столько добавил арбитр.
89'
Убежали миланцы в контратаку. Эдер протащил мяч по правому флангу и навесил на дальнюю штангу, где Перишич головой сбросил в центр на Икарди, но того опередил Ачерби и выбил мяч подальше от своих ворот.
Фол, нарушение
88'
Миссироли на скорости прорывался по флангу, но получил по ногам от Далберта. Штрафной удар исполнят футболисты "Сассуоло".
87'
Мариу с правого фланга навесил на одиннадцать метров, где пытался пробить головой Икарди, но проиграл верховую борьбу Гольданиге.
Опасный момент
85'
Зацепился за мяч Икарди в штрафной соперника и головой сбросил на Эдера, который слету пробил в дальний угол. В сантиметрах от штанги пролетела сфера.
84'
На скорости оторвался от защитника Дункан и метров с двадцати пяти пробил в ближний угол. Прочитал эпизод Ханданович и спокойно забрал мяч в руки.
Замена
83'
Замена в составе "Сасуолло". Вместо Маттео Политано на поле вышел Лука Маццители.
82'
Навесил на линию вратарской Канселу. Здесь совсем немного не хватило Икарди, чтобы головой дотянуться до мяча и пробить по воротам.
81'
Политано с правого фланга сместился в штрафную и с острого угла пробил по воротам. Ханданович вытянулся в струну и отбил мяч.
Замена
80'
Последняя замена в составе "Интера". Жоау Мариу появился на поле. Сменил он Миранду.
79'
Очередная контратака прошла у хозяев. Политано получил мяч на фланге и выполнил навес на дальнюю штангу. куда врывался Рагуза, но до него мяч не дошел. Грамотно на перехвате сыграл Миранда.
Замена
77'
Не сможет продолжить игру Д'Амброзио. Вместо него доигрывать будет Эстеван Далберт.
Травма, повреждение
76'
Пауза в матче. Получил повреждение Д'Амброзио. Покинул он пределы поля в сопровождении медиков.
Опасный момент
75'
Опасно пробивал с угла вратарской Перишич после навеса от Кандревы. Мяч летел точно в дальний угол, но Гольданига буквально с линии вынес его головой.
Желтая карточка
74'
Вот уже ответную контратаку не по правилам сорвал Канселу. Судья без раздумий показал нарушителю желтую.
Желтая карточка
73'
В грубом подкате Маньянелли уложил на газон Икарди, сорвав тем самым контратаку соперника. Такое обычно наказывается желтыми.
Фол, нарушение
72'
Перед своей штрафной Шкриньяр уложил на газон  Фальчинелли. Опасный стандарт исполнят хозяева.
71'
Выбежали в контратаку футболисты "Сассуоло". Протащил мяч по флангу Политано и забросил в штрафную, но Ханданович вышел из ворот и оказался первым на мяче.
Угловой
70'
Мягко забросил в штрафную Эдер на Икарди, но того опередил Лиропа и выбил снаряд на угловой.
69'
Небольшая потасовка у нас произошла в центре поля. Это что-то не поделили Гальярдини и Рагуза. Арбитру пришлось вмешаться, но обошлось без желтых.
68'
Кандрева прострелил на одиннадцать метров с правого фланга. Здесь первым был Ачерби и выбил мяч далеко в центр поля.
66'
Контратака прошла у хозяев. Ругуза протащил мяч через пол поля и выдал в штрафную на Фальчинелли, который пробил сходу в ближний угол, но не попал в створ ворот.
65'
Длинным пасом со своей половины поля Гольданига искал в штрафной соперника Фальчинелли, но того в верховой борьбе переиграл Миранда и отобрал мяч.
64'
Эдер прямой ногой сыграл в калено Маньянелли. Можно было показывать желтую, но арбитр ограничился устным предупреждением.
Замена
63'
Замена в составе хозяев. Вместо Доминико Берарди на поле вышел Антонио Рагуза.
62'
Канселу заехал сзади по ногам Берарди в районе центрального круга. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
Угловой
60'
Перишич мягко навесил на дальнюю штангу, где готов был замыкать Икарди, но его опередил Ачерби и выбил на угловой.
59'
Последовала подача со штрафного на одиннадцать метров, но здесь выиграл верх Гольданига и выбил мяч за боковую линю.
58'
Получил по ногам Гальярдини на фланге от Дункана. Штрафной удар исполнят футболисты "Интера".
57'
Навешивал с правого фланга Кандоева на линию вратарской, но здесь Ачерби головой выбил снаряд за пределы поля.
56'
Слишком эмоционально доказывал что-то четвертому арбитру Джузеппе Якини. Судья вначале сделал предупреждение, а после удалил тренера "Сассуоло".
55'
Получил мяч в штрафной соперника Кандрева и пробил сходу в ближний угол. Грамотную позицию занял Консильи и справился с этим выстрелом.
Судья
54'
Миссироли с правого фланга прострелил в штрафную, где Фальчинелли в борьбе с защитником оказался на газоне, но арбитр не углядел нарушения и продолжил игру.
53'
Снова в контратаку убегал Фальчинелли. Протащил он мяч к штрафной и стрельнул по воротам. но на пути мяча оказался защитник.
52'
Фальчинелли на скорости ворвался в штрафную, но здесь его поджидал Гальярдини, который грамотно поставил корпус и отобрал мяч.
51'
Пробивал метров с двадцати пяти Кандрева. Мяч полетел очень сильно, но рядом со штангой. Будет удар от ворот.
Не забитый пенальти
49'
Нет гола! Подошел исполнять одиннадцатиметровый Икарди. Пробил он в левый от себя угол, но Консильи угадал направление мяча и выручил свою команду.
Пенальти!
48'
Канселу подхватил мяч на фланге и выполнил прострел в штрафную. Здесь мяч попал в руку защитнику. Это пенальти!
47'
Замена произошла в составе "Интера" в перерыве. Вместо Марсело Брозовича на поле вышел Эдер Мартинс.
Второй тайм начался
46'
Стартовала вторая половина поединка!
Второй тайм
Первый тайм
Перерыв
-
На этом первый тайм окончен. Нас ждет перерыв. Игра возобновится через пятнадцать минут.
45'
Пробивал головой Икарди метров с семи после навеса с правого фланга от Кандревы, но мяч прилетел точно в руки Консильи.
 
Дополнительное время
45'
Одну минуту компенсировал арбитр к времени первого тайма.
44'
Навесил Миранда с левого фланга на одиннадцать метров, но здесь Ачерби головой выбил мяч за пределы поля.
Опасный момент
42'
Мягко забросил в штрафную Брозович на Икарди. Мауро элегантно пробросил снаряд над Консильи, но с линии ворот выбил сферу Ачерби.
41'
Зацепился за мяч Гальярдини в штрафной соперника и выскочил один на один с голкипером, но судья остановил эту атаку, зафиксировав нарушение правил.
40'
Пробивал по воротам с дальней дистанции Брозович. Мяч полетел совсем рядом от дальней штанги.
39'
Убежал по левому флангу Берарди и выполнил прострел в штрафную, но первым на мяче здесь оказался вышедший из ворот Ханданович.
37'
Канселу от лицевой простреливал в штрафную, но мяч в полете покинул пределы поля. Будет удар от ворот.
36'
Еще один хороший шанс был у "Сассуоло". Берарди получил мяч в штрафной и сходу пробил в дальний угол. Ханданович все видел и спокойно поймал мяч в руки.
Травма, повреждение
35'
Получил повреждение автор забитого гола. Влетел он в штангу всем телом. Медики уже вышли на помощь своему игроку.
Описание гола
34'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Диего Фальчинелли! Хорошая контратака прошла у хозяев. Протащил мяч по флангу Политано и выдал пас во вратарскую, где Фальчинелли головой занес снаряд в сетку.
32'
Навесил в штрафную с левого фланга Перишич. Здесь первым на мяче оказался Гольданига и выбил его подальше.
31'
Подал со штрафного Кандрева на ближнюю штангу, где пытался пробить по воротам Валеро, но проиграл борьбу Маньянелли.
30'
Последовал навес со штрафного на одиннадцать метров, где пробил головой Фальчинелли, но сделал это с нарушением правил.
29'
Заехал Канселу сзади по ногам Фальчинелли в центре поля. Судья все видел и назначил штрафной удар.
27'
Протащил мяч по флангу Перишич и прострелил в штрафную на Икарди, но того опередил Ачерби и выбил сферу подальше от ворот.
26'
Снова было опасно у ворот "Сассуоло"! Пробил с угла вратарской головой Перигшич. Мяч летел точно в ближний угол, но Консильи выручил свою команду.
Опасный момент
25'
Как же сейчас повезло хозяевам! Вывел Брозович разрезающим пасом Икарди один на один с голкипером. Мауро пробил в ближний угол, но мяч прошел рядом со штангой.
24'
Политано на скорости ворвался в штрафную и выкатил под удар Берарди, который сходу из под защитника зарядил в дальний угол, но не попал.
23'
Навесил Кандрева с углового на дальнюю штангу, где головой пробивал Перишич, но мяч был заблокирован защитником.
Травма, повреждение
22'
Пауза в матче. Получил в прошлом эпизоде повреждение Берарди. Потребуется ему помощь медиков.
Желтая карточка
21'
А вот и первая желтая в нашем поединке. Брозович буквально скосил в центре поля Берарди. За такую грубость увидел Марсело перед собой "горчичник".
20'
Перишич мягко забрасывал в штрафную на Икарди, но тот проиграл скоростную дуэль Ачерби.
19'
Запускал Пелузо пасом по флангу Дункана, но того опередил Канселу и вытеснил оппонента вместе с мячом за пределы поля.
18'
Канселу навешивал с правого фланга на линию вратарской, куда врывался Икарди, но его опередил вышедший из ворот Консильи.
17'
Пробивал по воротам метров с двадцати восьми Маньянелли. Мяч полетел сильно, но очень неточно.
15'
Пробил головой Икарди после подачи с левого фланга от Перишича, но мяч прилетел точно в руки голкиперу.
14'
Длинным пасом со своей половины поля искал Маньянелли в штрафной соперника Фальчинелли, но того опередил Миранда и спокойно отобрал мяч.
13'
Дункан запускал по флангу Политано, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч. Будет удар от ворот.
12'
Прорывался по правой бровке Кандрева, но напоролся на Пелузо, который в чистом подкате выбил снаряд за пределы поля.
11'
Политано зацепился за мяч на половине поля соперника и запустил пасом по флангу Дункана, но тому не хватило скорости, чтобы сохранить снаряд в пределах поля.
10'
Вот уже навесил Кандрева на ближнюю штангу, но здесь вышел из ворот Консильи и оказался первым на мяче.
9'
Кандрева подал с правого фланга на дальнюю штангу, но там никто из партнеров не сумел откликнуться на этот пас.
8'
Навесил с углового Кандрева в центр штрафной площади, где Шкриньяр выиграл верховую борьбу и пробил головой. Над перекладиной прошел снаряд.
7'
Сместился с фланга в центр Кандрева и пробил по воротам из под защитника. Мяч прилетел точно в руки голкиперу.
6'
Навешивал с правого фланга в штрафную Кандрева, но мяч попал в защитника и вылетел за боковую линию.
5'
Кандрева отдавал разрезающий пас в штрафную на Гальярдини, но того опередил Ачерби и выбил снаряд за пределы поля.
4'
В грубом подкате в районе центрального круга Брозович сбил Дункана. Штрафной исполнят хозяева.
3'
Перишич протащил мяч к штрафной соперника и метров с двадцати зарядил по воротам. Над перекладиной пролетела сфера.
2'
Хозяева будут играть в зелено-черных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы. Сразу же миланцы взяли мяч под свой контроль.
Первый тайм начался
1'
Матч начался!
Первый тайм
-
Приветствую всех любителей футбола! Восемнадцатый тур итальянской Серии А продолжится поединком между "Сассуоло" и "Интером".  Гостям нужно сегодня добывать максимум очков, чтобы продолжать борьбу за чемпионство, но сделать это будет непросто. Против них сегодня будет играть очень дисциплинированная и сыгранная команда. Комментировать этот поединок для Вас будет Федосов Дмитрий!
Новости матча
Новости после матча

Второй тайм
97'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Сассуоло вырывает победу
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Сегодняшная посещаемость составляет 19000 болельщиков
Фол, нарушение
96'
Судья сигнализирует, что Шкриньяр Милан из команды Интер Милан поставил подножку. Пострадал Фальчинелли Диего
96'
Далберт Эстеван из команды Интер Милан хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
95'
Фальчинелли Диего из команды Сассуоло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
95'
Тактическая замена. Дункан Альфред уходит с поля и его заменяет Каннаваро Паоло
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Канселу Жоау из команды Интер Милан поставил подножку. Пострадал Фальчинелли Диего
94'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Валеро Борха из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
94'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Эдер Мартинс из команды Интер Милан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Фальчинелли Диего из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Далберт Эстеван
93'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
92'
Далберт Эстеван из команды Интер Милан навешивает в штрафную с рикошетом.
92'
Канселу Жоау из команды Интер Милан делает неудачный навес.
92'
Игрок клуба "Интер Милан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Маньянелли Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Перишич Иван из команды Интер Милан сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
91'
Канселу Жоау из команды Интер Милан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
Мариу Жоау из команды Интер Милан сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
91'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
90'
Консильи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
90'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло играет слишком грубо. Шкриньяр Милан оказался на газоне.
89'
Ачерби Франческо из команды Сассуоло хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
89'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
89'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Перишич Иван из команды Интер Милан делает передачу одноклубнику.
89'
Эдер Мартинс из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
89'
Игроки ФК "Интер Милан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
89'
Канселу Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Маццители Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Консильи Андреа из команды Сассуоло сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Далберт Эстеван из команды Интер Милан поставил подножку. Пострадал Миссироли Симоне
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Далберт Эстеван из команды Интер Милан поставил подножку. Пострадал Лирола Поль
87'
Миссироли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Мариу Жоау из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
86'
Икарди Мауро из команды Интер Милан опасно и грубо сыграл. Гольданига Эдоардо пострадал.
86'
Канселу Жоау из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
85'
Удар от ворот произведет Сассуоло
85'
Эдер Мартинс из команды Интер Милан не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
85'
Икарди Мауро из команды Интер Милан делает передачу одноклубнику.
85'
Канселу Жоау выбил мяч подальше от ворот.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
85'
Маньянелли Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан навешивает в штрафную с рикошетом.
84'
После дальнего удара, который нанес Дункан Альфред мяч отбит вратарем
83'
Политано Маттео получил травму и заменен. Маццители Лука выходит на поле.
Травма, повреждение
83'
Политано Маттео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
83'
Икарди Мауро из команды Интер Милан в офсайде
82'
Перишич Иван из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Лирола Поль из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Перишич Иван
81'
Политано Маттео нанес удар, мяч был парирован, но Ханданович Самир не удержал его в руках.
81'
Политано Маттео из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
81'
Игрок клуба "Интер Милан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Тактическая замена. Миранда Жоао уходит с поля и его заменяет Мариу Жоау
80'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
80'
Канселу Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Политано Маттео из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
79'
Игрок клуба "Интер Милан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
78'
Эдер Мартинс наказан за толчок Ачерби Франческо
78'
Перишич Иван из команды Интер Милан делает передачу одноклубнику.
78'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
78'
Ханданович Самир взял и забрал мяч на выходе
78'
Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Политано Маттео из команды Сассуоло подал угловой слева.
77'
Шкриньяр Милан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Дункан Альфред из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
77'
Д'Амброзио Данило получил травму и заменен. Далберт Эстеван выходит на поле.
Фол, нарушение
76'
Шкриньяр Милан наказан за толчок Фальчинелли Диего
Травма, повреждение
76'
Ох, нехорошо это выглядит. Д'Амброзио Данило получил травму и медбригада забирает его с поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
75'
Удар от ворот произведет Интер Милан
75'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло делает неудачный навес.
Желтая карточка
74'
Канселу Жоау получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Канселу Жоау из команды Интер Милан поставил подножку. Пострадал Рагуза Антонио
74'
Гольданига Эдоардо из команды Сассуоло хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
74'
Шанс! Перишич Иван из команды Интер Милан пробил головой, но мимо
74'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
73'
Маньянелли Франческо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
73'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Икарди Мауро пострадал.
73'
Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
ШАНС! Дункан Альфред нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Политано Маттео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Канселу Жоау из команды Интер Милан поставил подножку. Пострадал Миссироли Симоне
72'
Ханданович Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Политано Маттео из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
71'
Игроки ФК "Сассуоло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
71'
Консильи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Плохо сыграл Лирола Поль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
71'
Шанс! Шкриньяр Милан из команды Интер Милан пробил головой, но мимо
Угловой
71'
Эдер Мартинс из команды Интер Милан подал угловой слева.
71'
Лирола Поль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Гальярдини Роберто из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
69'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Рагуза Антонио из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Гальярдини Роберто
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Канселу Жоау из команды Интер Милан поставил подножку. Пострадал Рагуза Антонио
68'
Пелузо Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
67'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Д'Амброзио Данило из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
66'
Удар от ворот произведет Интер Милан
66'
ШАНС! Фальчинелли Диего нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло делает пас партнеру.
66'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
65'
Игрок клуба "Интер Милан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Удар от ворот произведет Интер Милан
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
64'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Тактическая замена. Берарди Доменико уходит с поля и его заменяет Рагуза Антонио
Фол, нарушение
62'
Канселу Жоау наказан за толчок Берарди Доменико
61'
Игрок клуба "Интер Милан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
61'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
61'
Маньянелли Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Канселу Жоау из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
61'
Перишич Иван из команды Интер Милан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Угловой
60'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан разыграл угловой с левого угла.
60'
Лирола Поль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
59'
Игрок клуба "Интер Милан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Маньянелли Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Кандрева Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Безумный фол. Дункан Альфред грубо играет против соперника. Пострадал Гальярдини Роберто
58'
Игрок клуба "Интер Милан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Валеро Борха из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
58'
Игрок клуба "Интер Милан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Валеро Борха из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
58'
Опасность предотвращена - Ачерби Франческо из команды Сассуоло вступил в отбор удачно
57'
Перишич Иван из команды Интер Милан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
57'
Гальярдини Роберто из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
57'
Маньянелли Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Канселу Жоау из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
56'
Икарди Мауро наказан за толчок Консильи Андреа
56'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
56'
Канселу Жоау из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Дункан Альфред из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Гальярдини Роберто
56'
Судья показывает тренеру домашней команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Офсайд
55'
Икарди Мауро из команды Интер Милан в офсайде
55'
Кандрева Антонио нанес удар издали, а Консильи Андреа отбил его обратно в игру!
55'
Игроки ФК "Интер Милан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
55'
Лирола Поль из команды Сассуоло сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Берарди Доменико мяча так и не получил
54'
Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
54'
Канселу Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
53'
Миранда Жоао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Фальчинелли Диего из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Берарди Доменико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Д'Амброзио Данило
51'
Удар от ворот произведет Сассуоло
51'
Кандрева Антонио не смог попасть в створ ударом издали
51'
Игрок клуба "Интер Милан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
50'
Удар от ворот произведет Сассуоло
50'
Миранда Жоао не смог попасть в створ ударом издали
50'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан делает навес прямо в штрафную.
Угловой
49'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан разыграл угловой с левого угла.
Описание гола
49'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Икарди Мауро из команды Интер Милан пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.
Фол, нарушение
48'
ПЕНАЛЬТИ! - Ачерби Франческо играет рукой в штрафной! Ачерби Франческо вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
48'
Канселу Жоау из команды Интер Милан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Перишич Иван из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
47'
Игрок клуба "Интер Милан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Берарди Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан подал угловой справа.
47'
Гольданига Эдоардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
47'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан подал угловой справа.
47'
Канселу Жоау из команды Интер Милан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Угловой
46'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан разыграл угловой с правого угла.
46'
Кандрева Антонио нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Тактическая замена. Брозович Марсело уходит с поля и его заменяет Эдер Мартинс
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
46'
Шанс! Икарди Мауро из команды Интер Милан пробил головой, но мимо
46'
Канселу Жоау из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
46'
Игрок клуба "Интер Милан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игрок клуба "Интер Милан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Брозович Марсело из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
44'
Фальчинелли Диего наказан за толчок Миранда Жоао
44'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
43'
Перишич Иван из команды Интер Милан подал угловой слева.
43'
Ачерби Франческо из команды Сассуоло хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
43'
Близко! Бьет Икарди Мауро из команды Интер Милан, но мяч успели вынести с линии ворот!
43'
Брозович Марсело из команды Интер Милан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Канселу Жоау из команды Интер Милан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Гальярдини Роберто из команды Интер Милан поставил подножку. Пострадал Маньянелли Франческо
41'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Политано Маттео из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Шкриньяр Милан
40'
Удар от ворот произведет Сассуоло
40'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
39'
Ханданович Самир взял и забрал мяч на выходе
39'
Берарди Доменико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
39'
Берарди Доменико из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
39'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Канселу Жоау из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
38'
Удар от ворот произведет Сассуоло
Травма, повреждение
37'
Фальчинелли Диего возвращается на поле, всё в порядке.
37'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Берарди Доменико нанес удар, мяч был парирован, но Ханданович Самир не удержал его в руках.
36'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Травма, повреждение
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Фальчинелли Диего получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
34'
Фальчинелли Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Маньянелли Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Политано Маттео сделал результативную передачу.
Описание гола
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Фальчинелли Диего из клуба "Сассуоло" отправил мяч головой в ворота.
34'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает отличный кросс...
34'
Политано Маттео из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
33'
Д'Амброзио Данило из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
33'
Шкриньяр Милан наказан за толчок Фальчинелли Диего
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Пелузо Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Д'Амброзио Данило из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
32'
Игрок клуба "Интер Милан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Маньянелли Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Кандрева Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Берарди Доменико наказан за толчок Канселу Жоау
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Фальчинелли Диего из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Канселу Жоау
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Брозович Марсело из команды Интер Милан поставил подножку. Пострадал Ачерби Франческо
29'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Дункан Альфред из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Кандрева Антонио
27'
Консильи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Перишич Иван из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
27'
Игрок клуба "Интер Милан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Ачерби Франческо из команды Сассуоло хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
27'
Икарди Мауро из команды Интер Милан находит одноклубника четким пасом пяткой.
26'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Перишич Иван из команды Интер Милан делает навес прямо в штрафную.
25'
Головой пробил Перишич Иван, но голкипер отбил его в поле!
25'
Гальярдини Роберто из команды Интер Милан делает пас партнеру.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Офсайд
25'
Икарди Мауро из команды Интер Милан в офсайде
25'
Брозович Марсело из команды Интер Милан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Удар от ворот произведет Интер Милан
24'
Берарди Доменико из команды Сассуоло нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
24'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает навес прямо в штрафную.
24'
Берарди Доменико из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Игрок клуба "Интер Милан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан подал угловой справа.
23'
Опасность предотвращена - Маньянелли Франческо из команды Сассуоло вступил в отбор удачно
23'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан идет с мячом вперед на обострение...
Угловой
23'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан разыграл угловой с правого угла.
22'
Ачерби Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
21'
Судья подбегает и показывает Брозович Марсело из команды Интер Милан отложенную желтую карточку за фол.
Фол, нарушение
21'
Брозович Марсело из команды Интер Милан вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Берарди Доменико не пострадал и надо продолжать игру!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
19'
Удар от ворот произведет Сассуоло
18'
Шанс! Перишич Иван из команды Интер Милан пробил головой, но мимо
18'
Брозович Марсело из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
18'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
18'
Канселу Жоау из команды Интер Милан навешивает в штрафную с рикошетом.
17'
Удар от ворот произведет Интер Милан
17'
Лирола Поль не смог попасть в створ ударом издали
17'
Игрок клуба "Интер Милан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
15'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Гальярдини Роберто из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
15'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
14'
Игрок клуба "Интер Милан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Пелузо Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Перишич Иван из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
13'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Шкриньяр Милан из команды Интер Милан поставил подножку. Пострадал Фальчинелли Диего
11'
Игрок клуба "Интер Милан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Удар от ворот произведет Интер Милан
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
10'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
10'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
10'
Пелузо Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
9'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Перишич Иван из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
9'
Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
9'
Шкриньяр Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Политано Маттео из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
8'
Удар от ворот произведет Сассуоло
8'
Шанс! Шкриньяр Милан из команды Интер Милан пробил головой, но мимо
Угловой
8'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан подал угловой справа.
8'
Опасность предотвращена - Пелузо Федерико из команды Сассуоло вступил в отбор удачно
8'
Канселу Жоау из команды Интер Милан идет с мячом вперед на обострение...
7'
После дальнего удара, который нанес Кандрева Антонио мяч отбит вратарем
6'
Ачерби Франческо из команды Сассуоло хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
6'
Брозович Марсело из команды Интер Милан находит одноклубника четким пасом пяткой.
6'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан делает пас партнеру.
6'
Игрок клуба "Интер Милан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
4'
Безумный фол. Брозович Марсело грубо играет против соперника. Пострадал Маньянелли Франческо
4'
Игрок клуба "Интер Милан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
3'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Перишич Иван из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
2'
Удар от ворот произведет Сассуоло
2'
Перишич Иван не смог попасть в створ ударом издали
1'
Удар от ворот произведет Интер Милан
1'
Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сассуоло". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сассуоло 1:0 Интер Милан
Сассуоло
3.5% (7)
Ничья:
8.1% (16)
Интер Милан
88.4% (175)

Вы не участвовали в прогнозе

Интер Милан:
32.3% (64)
Интер Милан:
21.7% (43)
Интер Милан:
19.2% (38)
Ничья:
6.1% (12)
Интер Милан:
5.6% (11)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация