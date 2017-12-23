Стадион: Читта-дель-Триколоре Зрители: 19000
21' Желтая карточкаБрозович Марсело
1:0
34' ГолФальчинелли Диего
1:0
49' Не забитый пенальтиИкарди Мауро
73' Желтая карточкаМаньянелли Франческо
74' Желтая карточкаКанселу Жоау
Новости после матча
-
"Сассуоло" сенсационно обыграл на своем поле "Интер" со счетом 1-0. Полностью смогли разрушить игру соперника хозяева и заслуженно добыли три очка. А у миланцев, похоже, "рождественский спад" игровой формы. На этом я, Федосов Дмитрий прощаюсь с Вами!
Второй тайм
-
На этом все! Прозвучал финальный свисток! Матч завершился со счетом 1-0!
90'
Фальчинелли перехватил мяч на половине поля соперника и заработал штрафной для своей команды.
90'
Последняя замена в нашем поединке. Вместо Альфреда Дункана под овации трибун вышел Паоло Каннаваро.
90'
Канселу выдал красивый пас пяткой в штрафную на Эдера, который тут же пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.
90'
Забрасывал Перишич на ход Икарди в штрафную соперника, но Консильи вышел из ворот и оказался первым на мяче.
90'
Очередной навес Кандревы с правого фланга закончился ничем. Ачерби был первым на мяче и выбил его в аут.
90'
Пять минут есть еще у "Интера", чтобы спасти этот матч. Именно столько добавил арбитр.
89'
Убежали миланцы в контратаку. Эдер протащил мяч по правому флангу и навесил на дальнюю штангу, где Перишич головой сбросил в центр на Икарди, но того опередил Ачерби и выбил мяч подальше от своих ворот.
88'
Миссироли на скорости прорывался по флангу, но получил по ногам от Далберта. Штрафной удар исполнят футболисты "Сассуоло".
87'
Мариу с правого фланга навесил на одиннадцать метров, где пытался пробить головой Икарди, но проиграл верховую борьбу Гольданиге.
85'
Зацепился за мяч Икарди в штрафной соперника и головой сбросил на Эдера, который слету пробил в дальний угол. В сантиметрах от штанги пролетела сфера.
84'
На скорости оторвался от защитника Дункан и метров с двадцати пяти пробил в ближний угол. Прочитал эпизод Ханданович и спокойно забрал мяч в руки.
83'
Замена в составе "Сасуолло". Вместо Маттео Политано на поле вышел Лука Маццители.
82'
Навесил на линию вратарской Канселу. Здесь совсем немного не хватило Икарди, чтобы головой дотянуться до мяча и пробить по воротам.
81'
Политано с правого фланга сместился в штрафную и с острого угла пробил по воротам. Ханданович вытянулся в струну и отбил мяч.
80'
Последняя замена в составе "Интера". Жоау Мариу появился на поле. Сменил он Миранду.
79'
Очередная контратака прошла у хозяев. Политано получил мяч на фланге и выполнил навес на дальнюю штангу. куда врывался Рагуза, но до него мяч не дошел. Грамотно на перехвате сыграл Миранда.
77'
Не сможет продолжить игру Д'Амброзио. Вместо него доигрывать будет Эстеван Далберт.
76'
Пауза в матче. Получил повреждение Д'Амброзио. Покинул он пределы поля в сопровождении медиков.
75'
Опасно пробивал с угла вратарской Перишич после навеса от Кандревы. Мяч летел точно в дальний угол, но Гольданига буквально с линии вынес его головой.
74'
Вот уже ответную контратаку не по правилам сорвал Канселу. Судья без раздумий показал нарушителю желтую.
73'
В грубом подкате Маньянелли уложил на газон Икарди, сорвав тем самым контратаку соперника. Такое обычно наказывается желтыми.
72'
Перед своей штрафной Шкриньяр уложил на газон Фальчинелли. Опасный стандарт исполнят хозяева.
71'
Выбежали в контратаку футболисты "Сассуоло". Протащил мяч по флангу Политано и забросил в штрафную, но Ханданович вышел из ворот и оказался первым на мяче.
70'
Мягко забросил в штрафную Эдер на Икарди, но того опередил Лиропа и выбил снаряд на угловой.
69'
Небольшая потасовка у нас произошла в центре поля. Это что-то не поделили Гальярдини и Рагуза. Арбитру пришлось вмешаться, но обошлось без желтых.
68'
Кандрева прострелил на одиннадцать метров с правого фланга. Здесь первым был Ачерби и выбил мяч далеко в центр поля.
66'
Контратака прошла у хозяев. Ругуза протащил мяч через пол поля и выдал в штрафную на Фальчинелли, который пробил сходу в ближний угол, но не попал в створ ворот.
65'
Длинным пасом со своей половины поля Гольданига искал в штрафной соперника Фальчинелли, но того в верховой борьбе переиграл Миранда и отобрал мяч.
64'
Эдер прямой ногой сыграл в калено Маньянелли. Можно было показывать желтую, но арбитр ограничился устным предупреждением.
63'
Замена в составе хозяев. Вместо Доминико Берарди на поле вышел Антонио Рагуза.
62'
Канселу заехал сзади по ногам Берарди в районе центрального круга. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
60'
Перишич мягко навесил на дальнюю штангу, где готов был замыкать Икарди, но его опередил Ачерби и выбил на угловой.
59'
Последовала подача со штрафного на одиннадцать метров, но здесь выиграл верх Гольданига и выбил мяч за боковую линю.
58'
Получил по ногам Гальярдини на фланге от Дункана. Штрафной удар исполнят футболисты "Интера".
57'
Навешивал с правого фланга Кандоева на линию вратарской, но здесь Ачерби головой выбил снаряд за пределы поля.
56'
Слишком эмоционально доказывал что-то четвертому арбитру Джузеппе Якини. Судья вначале сделал предупреждение, а после удалил тренера "Сассуоло".
55'
Получил мяч в штрафной соперника Кандрева и пробил сходу в ближний угол. Грамотную позицию занял Консильи и справился с этим выстрелом.
54'
Миссироли с правого фланга прострелил в штрафную, где Фальчинелли в борьбе с защитником оказался на газоне, но арбитр не углядел нарушения и продолжил игру.
53'
Снова в контратаку убегал Фальчинелли. Протащил он мяч к штрафной и стрельнул по воротам. но на пути мяча оказался защитник.
52'
Фальчинелли на скорости ворвался в штрафную, но здесь его поджидал Гальярдини, который грамотно поставил корпус и отобрал мяч.
51'
Пробивал метров с двадцати пяти Кандрева. Мяч полетел очень сильно, но рядом со штангой. Будет удар от ворот.
49'
Нет гола! Подошел исполнять одиннадцатиметровый Икарди. Пробил он в левый от себя угол, но Консильи угадал направление мяча и выручил свою команду.
48'
Канселу подхватил мяч на фланге и выполнил прострел в штрафную. Здесь мяч попал в руку защитнику. Это пенальти!
47'
Замена произошла в составе "Интера" в перерыве. Вместо Марсело Брозовича на поле вышел Эдер Мартинс.
46'
Стартовала вторая половина поединка!
Второй тайм
Первый тайм
-
На этом первый тайм окончен. Нас ждет перерыв. Игра возобновится через пятнадцать минут.
45'
Пробивал головой Икарди метров с семи после навеса с правого фланга от Кандревы, но мяч прилетел точно в руки Консильи.
45'
Одну минуту компенсировал арбитр к времени первого тайма.
44'
Навесил Миранда с левого фланга на одиннадцать метров, но здесь Ачерби головой выбил мяч за пределы поля.
42'
Мягко забросил в штрафную Брозович на Икарди. Мауро элегантно пробросил снаряд над Консильи, но с линии ворот выбил сферу Ачерби.
41'
Зацепился за мяч Гальярдини в штрафной соперника и выскочил один на один с голкипером, но судья остановил эту атаку, зафиксировав нарушение правил.
40'
Пробивал по воротам с дальней дистанции Брозович. Мяч полетел совсем рядом от дальней штанги.
39'
Убежал по левому флангу Берарди и выполнил прострел в штрафную, но первым на мяче здесь оказался вышедший из ворот Ханданович.
37'
Канселу от лицевой простреливал в штрафную, но мяч в полете покинул пределы поля. Будет удар от ворот.
36'
Еще один хороший шанс был у "Сассуоло". Берарди получил мяч в штрафной и сходу пробил в дальний угол. Ханданович все видел и спокойно поймал мяч в руки.
35'
Получил повреждение автор забитого гола. Влетел он в штангу всем телом. Медики уже вышли на помощь своему игроку.
34'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Диего Фальчинелли! Хорошая контратака прошла у хозяев. Протащил мяч по флангу Политано и выдал пас во вратарскую, где Фальчинелли головой занес снаряд в сетку.
32'
Навесил в штрафную с левого фланга Перишич. Здесь первым на мяче оказался Гольданига и выбил его подальше.
31'
Подал со штрафного Кандрева на ближнюю штангу, где пытался пробить по воротам Валеро, но проиграл борьбу Маньянелли.
30'
Последовал навес со штрафного на одиннадцать метров, где пробил головой Фальчинелли, но сделал это с нарушением правил.
29'
Заехал Канселу сзади по ногам Фальчинелли в центре поля. Судья все видел и назначил штрафной удар.
27'
Протащил мяч по флангу Перишич и прострелил в штрафную на Икарди, но того опередил Ачерби и выбил сферу подальше от ворот.
26'
Снова было опасно у ворот "Сассуоло"! Пробил с угла вратарской головой Перигшич. Мяч летел точно в ближний угол, но Консильи выручил свою команду.
25'
Как же сейчас повезло хозяевам! Вывел Брозович разрезающим пасом Икарди один на один с голкипером. Мауро пробил в ближний угол, но мяч прошел рядом со штангой.
24'
Политано на скорости ворвался в штрафную и выкатил под удар Берарди, который сходу из под защитника зарядил в дальний угол, но не попал.
23'
Навесил Кандрева с углового на дальнюю штангу, где головой пробивал Перишич, но мяч был заблокирован защитником.
22'
Пауза в матче. Получил в прошлом эпизоде повреждение Берарди. Потребуется ему помощь медиков.
21'
А вот и первая желтая в нашем поединке. Брозович буквально скосил в центре поля Берарди. За такую грубость увидел Марсело перед собой "горчичник".
20'
Перишич мягко забрасывал в штрафную на Икарди, но тот проиграл скоростную дуэль Ачерби.
19'
Запускал Пелузо пасом по флангу Дункана, но того опередил Канселу и вытеснил оппонента вместе с мячом за пределы поля.
18'
Канселу навешивал с правого фланга на линию вратарской, куда врывался Икарди, но его опередил вышедший из ворот Консильи.
17'
Пробивал по воротам метров с двадцати восьми Маньянелли. Мяч полетел сильно, но очень неточно.
15'
Пробил головой Икарди после подачи с левого фланга от Перишича, но мяч прилетел точно в руки голкиперу.
14'
Длинным пасом со своей половины поля искал Маньянелли в штрафной соперника Фальчинелли, но того опередил Миранда и спокойно отобрал мяч.
13'
Дункан запускал по флангу Политано, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч. Будет удар от ворот.
12'
Прорывался по правой бровке Кандрева, но напоролся на Пелузо, который в чистом подкате выбил снаряд за пределы поля.
11'
Политано зацепился за мяч на половине поля соперника и запустил пасом по флангу Дункана, но тому не хватило скорости, чтобы сохранить снаряд в пределах поля.
10'
Вот уже навесил Кандрева на ближнюю штангу, но здесь вышел из ворот Консильи и оказался первым на мяче.
9'
Кандрева подал с правого фланга на дальнюю штангу, но там никто из партнеров не сумел откликнуться на этот пас.
8'
Навесил с углового Кандрева в центр штрафной площади, где Шкриньяр выиграл верховую борьбу и пробил головой. Над перекладиной прошел снаряд.
7'
Сместился с фланга в центр Кандрева и пробил по воротам из под защитника. Мяч прилетел точно в руки голкиперу.
6'
Навешивал с правого фланга в штрафную Кандрева, но мяч попал в защитника и вылетел за боковую линию.
5'
Кандрева отдавал разрезающий пас в штрафную на Гальярдини, но того опередил Ачерби и выбил снаряд за пределы поля.
4'
В грубом подкате в районе центрального круга Брозович сбил Дункана. Штрафной исполнят хозяева.
3'
Перишич протащил мяч к штрафной соперника и метров с двадцати зарядил по воротам. Над перекладиной пролетела сфера.
2'
Хозяева будут играть в зелено-черных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы. Сразу же миланцы взяли мяч под свой контроль.
1'
Матч начался!
Первый тайм
-
Приветствую всех любителей футбола! Восемнадцатый тур итальянской Серии А продолжится поединком между "Сассуоло" и "Интером". Гостям нужно сегодня добывать максимум очков, чтобы продолжать борьбу за чемпионство, но сделать это будет непросто. Против них сегодня будет играть очень дисциплинированная и сыгранная команда. Комментировать этот поединок для Вас будет Федосов Дмитрий!
Новости матча
-
-
-
Кого купить лидерам Серии А — 13:00
-
Новости после матча
Второй тайм
97'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Сассуоло вырывает победу
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Сегодняшная посещаемость составляет 19000 болельщиков
96'
Судья сигнализирует, что Шкриньяр Милан из команды Интер Милан поставил подножку. Пострадал Фальчинелли Диего
96'
Далберт Эстеван из команды Интер Милан хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
95'
Фальчинелли Диего из команды Сассуоло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
95'
Тактическая замена. Дункан Альфред уходит с поля и его заменяет Каннаваро Паоло
94'
Судья сигнализирует, что Канселу Жоау из команды Интер Милан поставил подножку. Пострадал Фальчинелли Диего
94'
94'
94'
94'
Эдер Мартинс из команды Интер Милан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
93'
Судья сигнализирует, что Фальчинелли Диего из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Далберт Эстеван
93'
92'
92'
Далберт Эстеван из команды Интер Милан навешивает в штрафную с рикошетом.
92'
Канселу Жоау из команды Интер Милан делает неудачный навес.
92'
92'
92'
Перишич Иван из команды Интер Милан сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
91'
91'
Мариу Жоау из команды Интер Милан сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
91'
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
90'
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
90'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло играет слишком грубо. Шкриньяр Милан оказался на газоне.
89'
89'
89'
89'
Перишич Иван из команды Интер Милан делает передачу одноклубнику.
89'
Эдер Мартинс из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
89'
Игроки ФК "Интер Милан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
89'
89'
Маццители Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Консильи Андреа из команды Сассуоло сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
88'
Судья сигнализирует, что Далберт Эстеван из команды Интер Милан поставил подножку. Пострадал Миссироли Симоне
87'
Судья сигнализирует, что Далберт Эстеван из команды Интер Милан поставил подножку. Пострадал Лирола Поль
87'
Миссироли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Мариу Жоау из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
86'
Икарди Мауро из команды Интер Милан опасно и грубо сыграл. Гольданига Эдоардо пострадал.
86'
85'
85'
Эдер Мартинс из команды Интер Милан не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
85'
Икарди Мауро из команды Интер Милан делает передачу одноклубнику.
85'
Канселу Жоау выбил мяч подальше от ворот.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
85'
84'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан навешивает в штрафную с рикошетом.
84'
После дальнего удара, который нанес Дункан Альфред мяч отбит вратарем
83'
Политано Маттео получил травму и заменен. Маццители Лука выходит на поле.
83'
Политано Маттео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
82'
82'
Судья сигнализирует, что Лирола Поль из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Перишич Иван
81'
Политано Маттео нанес удар, мяч был парирован, но Ханданович Самир не удержал его в руках.
81'
Политано Маттео из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
81'
80'
Тактическая замена. Миранда Жоао уходит с поля и его заменяет Мариу Жоау
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
80'
80'
79'
78'
Эдер Мартинс наказан за толчок Ачерби Франческо
78'
Перишич Иван из команды Интер Милан делает передачу одноклубнику.
78'
78'
Ханданович Самир взял и забрал мяч на выходе
78'
78'
Политано Маттео из команды Сассуоло подал угловой слева.
77'
Шкриньяр Милан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Дункан Альфред из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
77'
Д'Амброзио Данило получил травму и заменен. Далберт Эстеван выходит на поле.
76'
Шкриньяр Милан наказан за толчок Фальчинелли Диего
76'
Ох, нехорошо это выглядит. Д'Амброзио Данило получил травму и медбригада забирает его с поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
75'
75'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло делает неудачный навес.
74'
Канселу Жоау получил желтую карточку от судьи
74'
Судья сигнализирует, что Канселу Жоау из команды Интер Милан поставил подножку. Пострадал Рагуза Антонио
74'
Гольданига Эдоардо из команды Сассуоло хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
74'
Шанс! Перишич Иван из команды Интер Милан пробил головой, но мимо
74'
73'
Маньянелли Франческо получил желтую карточку от судьи
73'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Икарди Мауро пострадал.
73'
73'
ШАНС! Дункан Альфред нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
73'
Политано Маттео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Судья сигнализирует, что Канселу Жоау из команды Интер Милан поставил подножку. Пострадал Миссироли Симоне
72'
Ханданович Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
71'
Игроки ФК "Сассуоло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
71'
71'
Плохо сыграл Лирола Поль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
71'
Шанс! Шкриньяр Милан из команды Интер Милан пробил головой, но мимо
71'
Эдер Мартинс из команды Интер Милан подал угловой слева.
71'
Лирола Поль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
69'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
69'
Судья сигнализирует, что Рагуза Антонио из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Гальярдини Роберто
68'
Судья сигнализирует, что Канселу Жоау из команды Интер Милан поставил подножку. Пострадал Рагуза Антонио
68'
68'
67'
67'
66'
66'
ШАНС! Фальчинелли Диего нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло делает пас партнеру.
66'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
65'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
64'
Эдер Мартинс наказан за толчок Маньянелли Франческо
64'
63'
Тактическая замена. Берарди Доменико уходит с поля и его заменяет Рагуза Антонио
62'
Канселу Жоау наказан за толчок Берарди Доменико
61'
61'
61'
61'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
61'
61'
61'
Перишич Иван из команды Интер Милан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
60'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан разыграл угловой с левого угла.
60'
Лирола Поль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
59'
59'
59'
Кандрева Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Безумный фол. Дункан Альфред грубо играет против соперника. Пострадал Гальярдини Роберто
58'
58'
58'
58'
58'
58'
58'
Опасность предотвращена - Ачерби Франческо из команды Сассуоло вступил в отбор удачно
57'
Перишич Иван из команды Интер Милан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
57'
57'
57'
56'
Икарди Мауро наказан за толчок Консильи Андреа
56'
56'
56'
Судья сигнализирует, что Дункан Альфред из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Гальярдини Роберто
56'
Судья показывает тренеру домашней команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
55'
55'
Кандрева Антонио нанес удар издали, а Консильи Андреа отбил его обратно в игру!
55'
Игроки ФК "Интер Милан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
55'
Лирола Поль из команды Сассуоло сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Берарди Доменико мяча так и не получил
54'
54'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
54'
54'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
53'
Миранда Жоао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Фальчинелли Диего из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
53'
Судья сигнализирует, что Берарди Доменико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Д'Амброзио Данило
51'
51'
Кандрева Антонио не смог попасть в створ ударом издали
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
50'
50'
Миранда Жоао не смог попасть в створ ударом издали
50'
50'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан делает навес прямо в штрафную.
49'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан разыграл угловой с левого угла.
49'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Икарди Мауро из команды Интер Милан пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.
48'
ПЕНАЛЬТИ! - Ачерби Франческо играет рукой в штрафной! Ачерби Франческо вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
48'
48'
47'
47'
47'
Берарди Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Гольданига Эдоардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
47'
Канселу Жоау из команды Интер Милан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан разыграл угловой с правого угла.
46'
Кандрева Антонио нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Тактическая замена. Брозович Марсело уходит с поля и его заменяет Эдер Мартинс
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
46'
Шанс! Икарди Мауро из команды Интер Милан пробил головой, но мимо
46'
46'
46'
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
45'
Брозович Марсело из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
44'
Фальчинелли Диего наказан за толчок Миранда Жоао
44'
43'
Перишич Иван из команды Интер Милан подал угловой слева.
43'
43'
Близко! Бьет Икарди Мауро из команды Интер Милан, но мяч успели вынести с линии ворот!
43'
Брозович Марсело из команды Интер Милан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
41'
Судья сигнализирует, что Гальярдини Роберто из команды Интер Милан поставил подножку. Пострадал Маньянелли Франческо
41'
41'
Судья сигнализирует, что Политано Маттео из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Шкриньяр Милан
40'
40'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
39'
Ханданович Самир взял и забрал мяч на выходе
39'
Берарди Доменико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
39'
Берарди Доменико из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
39'
39'
38'
37'
Фальчинелли Диего возвращается на поле, всё в порядке.
37'
36'
36'
Берарди Доменико нанес удар, мяч был парирован, но Ханданович Самир не удержал его в руках.
36'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Фальчинелли Диего получил травму и медбригада забирает его с поля.
34'
Фальчинелли Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
34'
Политано Маттео сделал результативную передачу.
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Фальчинелли Диего из клуба "Сассуоло" отправил мяч головой в ворота.
34'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает отличный кросс...
34'
Политано Маттео из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
33'
33'
Шкриньяр Милан наказан за толчок Фальчинелли Диего
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
32'
32'
32'
32'
Кандрева Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Берарди Доменико наказан за толчок Канселу Жоау
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
29'
Судья сигнализирует, что Фальчинелли Диего из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Канселу Жоау
29'
Судья сигнализирует, что Брозович Марсело из команды Интер Милан поставил подножку. Пострадал Ачерби Франческо
29'
28'
28'
Судья сигнализирует, что Дункан Альфред из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Кандрева Антонио
27'
27'
27'
27'
27'
Икарди Мауро из команды Интер Милан находит одноклубника четким пасом пяткой.
26'
26'
Перишич Иван из команды Интер Милан делает навес прямо в штрафную.
25'
Головой пробил Перишич Иван, но голкипер отбил его в поле!
25'
Гальярдини Роберто из команды Интер Милан делает пас партнеру.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
25'
25'
Брозович Марсело из команды Интер Милан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
24'
Берарди Доменико из команды Сассуоло нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
24'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает навес прямо в штрафную.
24'
Берарди Доменико из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
23'
23'
23'
Опасность предотвращена - Маньянелли Франческо из команды Сассуоло вступил в отбор удачно
23'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан идет с мячом вперед на обострение...
23'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан разыграл угловой с правого угла.
22'
Ачерби Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
21'
Судья подбегает и показывает Брозович Марсело из команды Интер Милан отложенную желтую карточку за фол.
21'
Брозович Марсело из команды Интер Милан вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Берарди Доменико не пострадал и надо продолжать игру!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
19'
18'
Шанс! Перишич Иван из команды Интер Милан пробил головой, но мимо
18'
Брозович Марсело из команды Интер Милан отправил кросс в штрафную...
18'
18'
Канселу Жоау из команды Интер Милан навешивает в штрафную с рикошетом.
17'
17'
Лирола Поль не смог попасть в створ ударом издали
17'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
15'
15'
15'
15'
14'
14'
14'
13'
12'
Судья сигнализирует, что Шкриньяр Милан из команды Интер Милан поставил подножку. Пострадал Фальчинелли Диего
11'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
10'
10'
10'
9'
9'
9'
9'
9'
9'
9'
8'
8'
Шанс! Шкриньяр Милан из команды Интер Милан пробил головой, но мимо
8'
8'
Опасность предотвращена - Пелузо Федерико из команды Сассуоло вступил в отбор удачно
8'
Канселу Жоау из команды Интер Милан идет с мячом вперед на обострение...
7'
После дальнего удара, который нанес Кандрева Антонио мяч отбит вратарем
6'
6'
Брозович Марсело из команды Интер Милан находит одноклубника четким пасом пяткой.
6'
Кандрева Антонио из команды Интер Милан делает пас партнеру.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
4'
Безумный фол. Брозович Марсело грубо играет против соперника. Пострадал Маньянелли Франческо
4'
4'
4'
3'
3'
2'
2'
Перишич Иван не смог попасть в створ ударом издали
1'
1'
Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сассуоло". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
-
-
-
Кого купить лидерам Серии А — 13:00
-
Прогнозы на матч Сассуоло 1:0 Интер Милан
Сассуоло
3.5% (7)
Ничья:
8.1% (16)
Интер Милан
88.4% (175)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Интер Милан:
32.3% (64)
0:1 Интер Милан:
21.7% (43)
0:2 Интер Милан:
19.2% (38)
1:1 Ничья:
6.1% (12)
1:3 Интер Милан:
5.6% (11)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация