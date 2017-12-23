Второй тайм

- На этом все! Прозвучал финальный свисток! Матч завершился со счетом 1-0!

90' Фальчинелли перехватил мяч на половине поля соперника и заработал штрафной для своей команды.

90' Последняя замена в нашем поединке. Вместо Альфреда Дункана под овации трибун вышел Паоло Каннаваро.

90' Канселу выдал красивый пас пяткой в штрафную на Эдера, который тут же пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.

90' Забрасывал Перишич на ход Икарди в штрафную соперника, но Консильи вышел из ворот и оказался первым на мяче.

90' Очередной навес Кандревы с правого фланга закончился ничем. Ачерби был первым на мяче и выбил его в аут.

90' Пять минут есть еще у "Интера", чтобы спасти этот матч. Именно столько добавил арбитр.

89' Убежали миланцы в контратаку. Эдер протащил мяч по правому флангу и навесил на дальнюю штангу, где Перишич головой сбросил в центр на Икарди, но того опередил Ачерби и выбил мяч подальше от своих ворот.

88' Миссироли на скорости прорывался по флангу, но получил по ногам от Далберта. Штрафной удар исполнят футболисты "Сассуоло".

87' Мариу с правого фланга навесил на одиннадцать метров, где пытался пробить головой Икарди, но проиграл верховую борьбу Гольданиге.

85' Зацепился за мяч Икарди в штрафной соперника и головой сбросил на Эдера, который слету пробил в дальний угол. В сантиметрах от штанги пролетела сфера.

84' На скорости оторвался от защитника Дункан и метров с двадцати пяти пробил в ближний угол. Прочитал эпизод Ханданович и спокойно забрал мяч в руки.

83' Замена в составе "Сасуолло". Вместо Маттео Политано на поле вышел Лука Маццители.

82' Навесил на линию вратарской Канселу. Здесь совсем немного не хватило Икарди, чтобы головой дотянуться до мяча и пробить по воротам.

81' Политано с правого фланга сместился в штрафную и с острого угла пробил по воротам. Ханданович вытянулся в струну и отбил мяч.

80' Последняя замена в составе "Интера". Жоау Мариу появился на поле. Сменил он Миранду.

79' Очередная контратака прошла у хозяев. Политано получил мяч на фланге и выполнил навес на дальнюю штангу. куда врывался Рагуза, но до него мяч не дошел. Грамотно на перехвате сыграл Миранда.

77' Не сможет продолжить игру Д'Амброзио. Вместо него доигрывать будет Эстеван Далберт.

76' Пауза в матче. Получил повреждение Д'Амброзио. Покинул он пределы поля в сопровождении медиков.

75' Опасно пробивал с угла вратарской Перишич после навеса от Кандревы. Мяч летел точно в дальний угол, но Гольданига буквально с линии вынес его головой.

74' Вот уже ответную контратаку не по правилам сорвал Канселу. Судья без раздумий показал нарушителю желтую.

73' В грубом подкате Маньянелли уложил на газон Икарди, сорвав тем самым контратаку соперника. Такое обычно наказывается желтыми.

72' Перед своей штрафной Шкриньяр уложил на газон Фальчинелли. Опасный стандарт исполнят хозяева.

71' Выбежали в контратаку футболисты "Сассуоло". Протащил мяч по флангу Политано и забросил в штрафную, но Ханданович вышел из ворот и оказался первым на мяче.

70' Мягко забросил в штрафную Эдер на Икарди, но того опередил Лиропа и выбил снаряд на угловой.

69' Небольшая потасовка у нас произошла в центре поля. Это что-то не поделили Гальярдини и Рагуза. Арбитру пришлось вмешаться, но обошлось без желтых.

68' Кандрева прострелил на одиннадцать метров с правого фланга. Здесь первым был Ачерби и выбил мяч далеко в центр поля.

66' Контратака прошла у хозяев. Ругуза протащил мяч через пол поля и выдал в штрафную на Фальчинелли, который пробил сходу в ближний угол, но не попал в створ ворот.

65' Длинным пасом со своей половины поля Гольданига искал в штрафной соперника Фальчинелли, но того в верховой борьбе переиграл Миранда и отобрал мяч.

64' Эдер прямой ногой сыграл в калено Маньянелли. Можно было показывать желтую, но арбитр ограничился устным предупреждением.

63' Замена в составе хозяев. Вместо Доминико Берарди на поле вышел Антонио Рагуза.

62' Канселу заехал сзади по ногам Берарди в районе центрального круга. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

60' Перишич мягко навесил на дальнюю штангу, где готов был замыкать Икарди, но его опередил Ачерби и выбил на угловой.

59' Последовала подача со штрафного на одиннадцать метров, но здесь выиграл верх Гольданига и выбил мяч за боковую линю.

58' Получил по ногам Гальярдини на фланге от Дункана. Штрафной удар исполнят футболисты "Интера".

57' Навешивал с правого фланга Кандоева на линию вратарской, но здесь Ачерби головой выбил снаряд за пределы поля.

56' Слишком эмоционально доказывал что-то четвертому арбитру Джузеппе Якини. Судья вначале сделал предупреждение, а после удалил тренера "Сассуоло".

55' Получил мяч в штрафной соперника Кандрева и пробил сходу в ближний угол. Грамотную позицию занял Консильи и справился с этим выстрелом.

54' Миссироли с правого фланга прострелил в штрафную, где Фальчинелли в борьбе с защитником оказался на газоне, но арбитр не углядел нарушения и продолжил игру.

53' Снова в контратаку убегал Фальчинелли. Протащил он мяч к штрафной и стрельнул по воротам. но на пути мяча оказался защитник.

52' Фальчинелли на скорости ворвался в штрафную, но здесь его поджидал Гальярдини, который грамотно поставил корпус и отобрал мяч.

51' Пробивал метров с двадцати пяти Кандрева. Мяч полетел очень сильно, но рядом со штангой. Будет удар от ворот.

49' Нет гола! Подошел исполнять одиннадцатиметровый Икарди. Пробил он в левый от себя угол, но Консильи угадал направление мяча и выручил свою команду.

48' Канселу подхватил мяч на фланге и выполнил прострел в штрафную. Здесь мяч попал в руку защитнику. Это пенальти!

47' Замена произошла в составе "Интера" в перерыве. Вместо Марсело Брозовича на поле вышел Эдер Мартинс.