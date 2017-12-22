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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Кальяри
0:1
Конец матча
Фиорентина
0'
52' Желтая карточка
Уго Витор
72' Желтая карточка
Педру Жоау III
0:1
82' Гол
Бабакар Хоума
90' Желтая карточка
Барелла Николо
90' Красная карточка
Педру Жоау III
90' Желтая карточка
Кьеза Федерико
90'+10
Новости после матча

Второй тайм
100'
Фиорентина заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
100'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
100'
Сегодняшная посещаемость составляет 14297 болельщиков
100'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
99'
Фариас Диего из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
99'
Удар от ворот произведет Кальяри

99'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
98'
Фараго Паоло наказан за толчок Уго Витор
98'
Астори Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
98'
Ван дер Виль Грегори из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
98'
Уго Витор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
98'
Фариас Диего из команды Кальяри подал угловой слева.
98'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Астори Давид из команды Фиорентина.
98'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
97'
Андреолли Марко из команды Кальяри делает пас партнеру.
97'
Астори Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
97'
Барелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
97'
Судья сигнализирует, что Карлос Санчес из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Фараго Паоло
96'
Фариас Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
96'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой справа.
96'
Андреолли Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
96'
Плохо сыграл Барелла Николо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
95'
Игрок из команды Фиорентина делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
95'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
94'
Рефери не любит споров - именно за это Кьеза Федерико сейчас получил желтую
Фол, нарушение
94'
Андреолли Марко из команды Кальяри играет слишком грубо. Бабакар Хоума оказался на газоне.
94'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
93'
Матч остановлен
93'
Педру Жоау III получает красную карточку за не спортивное поведение
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
91'
Кьеза Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
[6] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
91'
Барелла Николо получает желтую карточку за неспортивное поведение
90'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Удар от ворот произведет Фиорентина
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
90'
Падоин Симоне из команды Кальяри в офсайде
89'
Фариас Диего из команды Кальяри сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
89'
Бираги Кристиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Фариас Диего из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
88'
Тактическая замена. Бадель Милан уходит с поля и его заменяет Лорини Венсан
Офсайд
88'
Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля
88'
Фариас Диего из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
87'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
87'
Бабакар Хоума из команды Фиорентина плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
87'
Верету Жордан из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
87'
Уго Витор пробил головой, вратарь справился с ударом.
86'
Верету Жордан из команды Фиорентина делает передачу одноклубнику.
Угловой
86'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой слева.
86'
Тактическая замена. Пизакане Фабио уходит с поля и его заменяет Сау Марко
86'
ШАНС! Кьеза Федерико нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
Удар от ворот произведет Кальяри
Угловой
85'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой слева.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
84'
Ван дер Виль Грегори предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
83'
Тактическая замена. Миленкович Никола уходит с поля и его заменяет Карлос Санчес
82'
Кьеза Федерико сделал результативную передачу.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Бабакар Хоума изменил счет на табло!
82'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
81'
Удар от ворот произведет Кальяри
81'
Астори Давид из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
81'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Фараго Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Бенасси Марко из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
79'
Удар от ворот произведет Кальяри
79'
Бадель Милан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
78'
Игрок команды Кальяри выносит мяч
Угловой
78'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой справа.
78'
Романья Филиппо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Бенасси Марко из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
77'
Удар от ворот произведет Кальяри
77'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
77'
Плохо сыграл Краньо Алессио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
77'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
76'
Педру Жоау III возвращается на поле, всё в порядке.
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
76'
Ох, нехорошо это выглядит. Педру Жоау III получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
75'
Педру Жоау III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
74'
Верету Жордан нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Падоин Симоне из команды Кальяри навешивает в штрафную с рикошетом.
73'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Желтая карточка
72'
Педру Жоау III получил жёлтую карточку за "нырок".
Фол, нарушение
72'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Педру Жоау III нырнул в штрафной. Спорно!
72'
Педру Жоау III нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой слева.
71'
Бенасси Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Ван дер Виль Грегори из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Миленкович Никола из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Паволетти Леонардо
70'
Тактическая замена. Теро Сириль уходит с поля и его заменяет Бабакар Хоума
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Офсайд
69'
Теро Сириль из команды Фиорентина в офсайде
69'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Пизакане Фабио из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Бенасси Марко
68'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Травма, повреждение
67'
Андреолли Марко возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
67'
Пизакане Фабио из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Миленкович Никола пострадал.
67'
Педру Жоау III из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
67'
Пизакане Фабио из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
66'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой справа.
66'
Миленкович Никола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Фараго Паоло из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
66'
Ох, нехорошо это выглядит. Андреолли Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Травма, повреждение
64'
Андреолли Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
64'
Теро Сириль из команды Фиорентина опасно и грубо сыграл. Андреолли Марко пострадал.
64'
Бадель Милан из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
64'
Ван дер Виль Грегори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
63'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Тактическая замена. Ионице Артур уходит с поля и его заменяет Фараго Паоло
63'
Андреолли Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
62'
Теро Сириль пробил головой, вратарь справился с ударом.
62'
Бенасси Марко из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
61'
Бенасси Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Удар от ворот произведет Кальяри
61'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает неудачный навес.
Фол, нарушение
60'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Бадель Милан пострадал.
Офсайд
60'
Теро Сириль из команды Фиорентина в офсайде
60'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
60'
Удар от ворот произведет Фиорентина
Угловой
60'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой слева.
59'
Уго Витор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Барелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Верету Жордан коснулся мяча рукой.
58'
Удар от ворот произведет Кальяри
58'
Какой промах! Бадель Милан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
58'
Теро Сириль из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
58'
Бадель Милан из команды Фиорентина делает пас партнеру.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Паволетти Леонардо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Бираги Кристиано
57'
Удар от ворот произведет Кальяри
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Теро Сириль из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Пизакане Фабио
55'
Андреолли Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
55'
Удар от ворот произведет Кальяри
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
55'
Теро Сириль из команды Фиорентина в офсайде
55'
Бенасси Марко из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
55'
Симеоне Джованни имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
54'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Фариас Диего из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Фариас Диего из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Миленкович Никола
Желтая карточка
52'
Уго Витор сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
52'
Уго Витор из команды Фиорентина опасно и грубо сыграл. Паволетти Леонардо пострадал.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Барелла Николо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Верету Жордан
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Травма, повреждение
49'
Бадель Милан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Бенасси Марко из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
48'
Удар от ворот произведет Кальяри
48'
Удар от ворот произведет Фиорентина
47'
Барелла Николо не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
47'
Миленкович Никола из команды Фиорентина опасно и грубо сыграл. Педру Жоау III пострадал.
47'
Удар от ворот произведет Фиорентина
47'
Шанс! Ионице Артур из команды Кальяри пробил головой, но мимо
46'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
46'
Симеоне Джованни наказан за толчок Пизакане Фабио
46'
Тактическая замена. Коссу Андреа уходит с поля и его заменяет Фариас Диего
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Фиорентина играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Андреолли Марко из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Теро Сириль
45'
Удар от ворот произведет Фиорентина
45'
Педру Жоау III не смог попасть в створ ударом издали
44'
Кьеза Федерико не смог попасть в створ ударом издали
43'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Удар от ворот произведет Кальяри
43'
Верету Жордан из команды Фиорентина не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
43'
Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
42'
Удар от ворот произведет Кальяри
41'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
41'
Теро Сириль нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
39'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
39'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
38'
Астори Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой слева.
38'
Коссу Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Удар от ворот произведет Кальяри
36'
Удар от ворот произведет Кальяри
36'
ШАНС! Кьеза Федерико нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
35'
Барелла Николо из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Бадель Милан пострадал.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
Фол, нарушение
35'
Бадель Милан из команды Фиорентина опасно и грубо сыграл. Педру Жоау III пострадал.
34'
Удар от ворот произведет Кальяри
34'
Бадель Милан не смог попасть в створ ударом издали
33'
Педру Жоау III из команды Кальяри направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
32'
Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Краньо Алессио из команды Кальяри сделал отличный сейв!
32'
Вратарь парирует удар, который нанес Кьеза Федерико, и мяч снова в игре
32'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает навес прямо в штрафную.
32'
Верету Жордан из команды Фиорентина делает пас партнеру.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Кьеза Федерико из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Коссу Андреа
31'
Краньо Алессио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой справа.
30'
Теро Сириль мяч отрикошетил от ворот
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Симеоне Джованни из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Романья Филиппо
28'
Бенасси Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Уго Витор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ионице Артур из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
27'
Астори Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Коссу Андреа из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
27'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Бенасси Марко нанес удар головой, но Краньо Алессио спокойно отбил мяч.
26'
Бадель Милан из команды Фиорентина навешивает в штрафную с рикошетом.
26'
Андреолли Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Краньо Алессио из команды Кальяри сделал отличный сейв!
26'
Головой пробил Симеоне Джованни, но голкипер отбил его в поле!
26'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Травма, повреждение
25'
Ионице Артур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Удар от ворот произведет Кальяри
24'
Кьеза Федерико нанес удар, но промахнулся очень сильно.
24'
Ван дер Виль Грегори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Игрок из команды Фиорентина делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
23'
Уго Витор из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
23'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой справа.
23'
Барелла Николо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
22'
Уго Витор из команды Фиорентина наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
22'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой справа.
21'
Падоин Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Верету Жордан из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
21'
Верету Жордан из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
20'
Хорошую попытку сделал Симеоне Джованни. Удар в створ, но вратарь начеку
20'
Бенасси Марко из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
20'
Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
18'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
18'
Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Барелла Николо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Симеоне Джованни
16'
Педру Жоау III бьет со штрафного в створ, но Спортьелло Марко держит все под контролем
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
15'
Симеоне Джованни коснулся мяча рукой.
15'
Ван дер Виль Грегори нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой справа.
14'
Ионице Артур из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Астори Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Педру Жоау III из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
Угловой
13'
Педру Жоау III из команды Кальяри разыграл угловой с левого угла.
13'
Удар от ворот произведет Кальяри
12'
Миленкович Никола нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
12'
Плохо сыграл Педру Жоау III - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
12'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой справа.
12'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Теро Сириль из команды Фиорентина делает пас партнеру.
11'
Верету Жордан из команды Фиорентина делает пас партнеру.
11'
Опасность предотвращена - Пизакане Фабио из команды Кальяри вступил в отбор удачно
11'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает пас партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
10'
Кьеза Федерико пробует нанести удар издали, но Краньо Алессио ловит мяч
10'
Миленкович Никола из команды Фиорентина делает передачу одноклубнику.
Угловой
10'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой справа.
10'
Андреолли Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
9'
Теро Сириль из команды Фиорентина опасно и грубо сыграл. Пизакане Фабио пострадал.
8'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Уго Витор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Коссу Андреа из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
5'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
Фол, нарушение
5'
Ионице Артур из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Бадель Милан пострадал.
Фол, нарушение
4'
Миленкович Никола из команды Фиорентина опасно и грубо сыграл. Пизакане Фабио пострадал.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Пизакане Фабио из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Кьеза Федерико
2'
Барелла Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой слева.
2'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фиорентина". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кальяри 0:1 Фиорентина
Кальяри
4.3% (8)
Ничья:
26.1% (48)
Фиорентина
69.6% (128)

Вы не участвовали в прогнозе

Фиорентина:
35.3% (65)
Фиорентина:
23.4% (43)
Ничья:
23.4% (43)
Фиорентина:
4.3% (8)
Фиорентина:
3.3% (6)
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