Стадион: Сарденья Арена
0:1
Конец матча
52' Желтая карточкаУго Витор
72' Желтая карточкаПедру Жоау III
0:1
82' ГолБабакар Хоума
90' Желтая карточкаБарелла Николо
90' Красная карточкаПедру Жоау III
90' Желтая карточкаКьеза Федерико
Новости после матча
Второй тайм
100'
Фиорентина заслуженно побеждает в отличном матче
100'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
100'
Сегодняшная посещаемость составляет 14297 болельщиков
100'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
99'
Фариас Диего из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
99'
99'
98'
Фараго Паоло наказан за толчок Уго Витор
98'
98'
Ван дер Виль Грегори из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
98'
98'
Фариас Диего из команды Кальяри подал угловой слева.
98'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Астори Давид из команды Фиорентина.
98'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
97'
Андреолли Марко из команды Кальяри делает пас партнеру.
97'
97'
Барелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
97'
Судья сигнализирует, что Карлос Санчес из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Фараго Паоло
96'
Фариас Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
96'
96'
Андреолли Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
96'
Плохо сыграл Барелла Николо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
95'
Игрок из команды Фиорентина делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
95'
94'
Рефери не любит споров - именно за это Кьеза Федерико сейчас получил желтую
94'
Андреолли Марко из команды Кальяри играет слишком грубо. Бабакар Хоума оказался на газоне.
94'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
93'
Матч остановлен
93'
Педру Жоау III получает красную карточку за не спортивное поведение
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
Кьеза Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
[6] - столько добавил арбитр времени.
91'
Барелла Николо получает желтую карточку за неспортивное поведение
90'
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
90'
Падоин Симоне из команды Кальяри в офсайде
89'
Фариас Диего из команды Кальяри сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
89'
Бираги Кристиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
88'
Тактическая замена. Бадель Милан уходит с поля и его заменяет Лорини Венсан
88'
Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля
88'
87'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
87'
Бабакар Хоума из команды Фиорентина плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
87'
Верету Жордан из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
87'
Уго Витор пробил головой, вратарь справился с ударом.
86'
Верету Жордан из команды Фиорентина делает передачу одноклубнику.
86'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой слева.
86'
Тактическая замена. Пизакане Фабио уходит с поля и его заменяет Сау Марко
86'
ШАНС! Кьеза Федерико нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
85'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой слева.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
84'
Ван дер Виль Грегори предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
83'
Тактическая замена. Миленкович Никола уходит с поля и его заменяет Карлос Санчес
82'
Кьеза Федерико сделал результативную передачу.
82'
Г О О О О Л - Бабакар Хоума изменил счет на табло!
82'
81'
81'
Астори Давид из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
81'
81'
Фараго Паоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
79'
79'
Бадель Милан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
78'
Игрок команды Кальяри выносит мяч
78'
78'
Романья Филиппо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
77'
77'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
77'
Плохо сыграл Краньо Алессио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
77'
76'
Педру Жоау III возвращается на поле, всё в порядке.
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Ох, нехорошо это выглядит. Педру Жоау III получил травму и медбригада забирает его с поля.
75'
Педру Жоау III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
74'
Верету Жордан нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
73'
Падоин Симоне из команды Кальяри навешивает в штрафную с рикошетом.
73'
73'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
72'
Педру Жоау III получил жёлтую карточку за "нырок".
72'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Педру Жоау III нырнул в штрафной. Спорно!
72'
Педру Жоау III нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
72'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой слева.
71'
Бенасси Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Ван дер Виль Грегори из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
71'
Судья сигнализирует, что Миленкович Никола из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Паволетти Леонардо
70'
Тактическая замена. Теро Сириль уходит с поля и его заменяет Бабакар Хоума
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
69'
69'
68'
Судья сигнализирует, что Пизакане Фабио из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Бенасси Марко
68'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Андреолли Марко возвращается на поле, всё в порядке.
67'
Пизакане Фабио из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Миленкович Никола пострадал.
67'
Педру Жоау III из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
67'
Пизакане Фабио из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
66'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой справа.
66'
Миленкович Никола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Фараго Паоло из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Ох, нехорошо это выглядит. Андреолли Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
64'
Андреолли Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Теро Сириль из команды Фиорентина опасно и грубо сыграл. Андреолли Марко пострадал.
64'
Бадель Милан из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
64'
Ван дер Виль Грегори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
63'
63'
Тактическая замена. Ионице Артур уходит с поля и его заменяет Фараго Паоло
63'
63'
62'
Теро Сириль пробил головой, вратарь справился с ударом.
62'
61'
Бенасси Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
61'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает неудачный навес.
60'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Бадель Милан пострадал.
60'
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
60'
60'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой слева.
59'
Уго Витор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Барелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Верету Жордан коснулся мяча рукой.
58'
58'
Какой промах! Бадель Милан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
58'
Теро Сириль из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
58'
Бадель Милан из команды Фиорентина делает пас партнеру.
57'
Судья сигнализирует, что Паволетти Леонардо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Бираги Кристиано
57'
56'
Судья сигнализирует, что Теро Сириль из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Пизакане Фабио
55'
55'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
55'
55'
55'
Симеоне Джованни имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
54'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
53'
Судья сигнализирует, что Фариас Диего из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Миленкович Никола
52'
Уго Витор сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
52'
Уго Витор из команды Фиорентина опасно и грубо сыграл. Паволетти Леонардо пострадал.
52'
Судья сигнализирует, что Барелла Николо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Верету Жордан
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
49'
Бадель Милан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
48'
48'
48'
47'
Барелла Николо не смог попасть в створ ударом издали
47'
Миленкович Никола из команды Фиорентина опасно и грубо сыграл. Педру Жоау III пострадал.
47'
47'
Шанс! Ионице Артур из команды Кальяри пробил головой, но мимо
46'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
46'
Симеоне Джованни наказан за толчок Пизакане Фабио
46'
Тактическая замена. Коссу Андреа уходит с поля и его заменяет Фариас Диего
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Фиорентина играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
45'
Судья сигнализирует, что Андреолли Марко из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Теро Сириль
45'
45'
Педру Жоау III не смог попасть в створ ударом издали
44'
Кьеза Федерико не смог попасть в створ ударом издали
43'
43'
43'
Верету Жордан из команды Фиорентина не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
43'
42'
42'
41'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
41'
Теро Сириль нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
39'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
39'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
38'
38'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой слева.
38'
Коссу Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
36'
36'
ШАНС! Кьеза Федерико нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
35'
Барелла Николо из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Бадель Милан пострадал.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
35'
Бадель Милан из команды Фиорентина опасно и грубо сыграл. Педру Жоау III пострадал.
34'
34'
Бадель Милан не смог попасть в створ ударом издали
33'
Педру Жоау III из команды Кальяри направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
32'
32'
Краньо Алессио из команды Кальяри сделал отличный сейв!
32'
Вратарь парирует удар, который нанес Кьеза Федерико, и мяч снова в игре
32'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает навес прямо в штрафную.
32'
Верету Жордан из команды Фиорентина делает пас партнеру.
31'
Судья сигнализирует, что Кьеза Федерико из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Коссу Андреа
31'
Краньо Алессио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
30'
Теро Сириль мяч отрикошетил от ворот
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
30'
Судья сигнализирует, что Симеоне Джованни из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Романья Филиппо
28'
Бенасси Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
27'
Ионице Артур из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
27'
27'
Коссу Андреа из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
27'
26'
Бенасси Марко нанес удар головой, но Краньо Алессио спокойно отбил мяч.
26'
Бадель Милан из команды Фиорентина навешивает в штрафную с рикошетом.
26'
26'
Краньо Алессио из команды Кальяри сделал отличный сейв!
26'
Головой пробил Симеоне Джованни, но голкипер отбил его в поле!
26'
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
25'
Ионице Артур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
24'
Кьеза Федерико нанес удар, но промахнулся очень сильно.
24'
Ван дер Виль Грегори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Игрок из команды Фиорентина делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
23'
Уго Витор из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
23'
23'
Барелла Николо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
22'
Уго Витор из команды Фиорентина наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
22'
21'
Падоин Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Верету Жордан из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
21'
Верету Жордан из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
20'
Хорошую попытку сделал Симеоне Джованни. Удар в створ, но вратарь начеку
20'
20'
19'
18'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
18'
Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Судья сигнализирует, что Барелла Николо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Симеоне Джованни
16'
Педру Жоау III бьет со штрафного в створ, но Спортьелло Марко держит все под контролем
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
15'
Симеоне Джованни коснулся мяча рукой.
15'
Ван дер Виль Грегори нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
15'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой справа.
14'
Ионице Артур из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
13'
Педру Жоау III из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
13'
Педру Жоау III из команды Кальяри разыграл угловой с левого угла.
13'
12'
Миленкович Никола нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
12'
Плохо сыграл Педру Жоау III - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
12'
12'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
12'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Теро Сириль из команды Фиорентина делает пас партнеру.
11'
Верету Жордан из команды Фиорентина делает пас партнеру.
11'
Опасность предотвращена - Пизакане Фабио из команды Кальяри вступил в отбор удачно
11'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает пас партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
10'
Кьеза Федерико пробует нанести удар издали, но Краньо Алессио ловит мяч
10'
Миленкович Никола из команды Фиорентина делает передачу одноклубнику.
10'
10'
Андреолли Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
9'
Теро Сириль из команды Фиорентина опасно и грубо сыграл. Пизакане Фабио пострадал.
8'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
7'
6'
5'
Коссу Андреа из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
5'
Ионице Артур из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Бадель Милан пострадал.
4'
Миленкович Никола из команды Фиорентина опасно и грубо сыграл. Пизакане Фабио пострадал.
3'
Судья сигнализирует, что Пизакане Фабио из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Кьеза Федерико
2'
Барелла Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой слева.
2'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фиорентина". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кальяри 0:1 Фиорентина
Кальяри
4.3% (8)
Ничья:
26.1% (48)
Фиорентина
69.6% (128)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Фиорентина:
35.3% (65)
0:1 Фиорентина:
23.4% (43)
1:1 Ничья:
23.4% (43)
0:2 Фиорентина:
4.3% (8)
1:3 Фиорентина:
3.3% (6)
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