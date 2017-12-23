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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Ювентус
1:0
Второй тайм: 51'
Рома
0'
1:0
18' Гол
Бенатиа Мехди
23' Желтая карточка
Де Росси Даниэле
51'
Второй тайм
51'
Подача со штрафного пошла от Пьянича. Кьеллини в атаке фолил против оппонента, однако свистка от арбитра не последовало, ведь сфера осталась у "волков".
50'
Сандро пытался на левом фланге накрутить одного за другим своих соперников, однако Флоренци здорово отработал против оппонента и заставил того против себя сфолить.
49'
Не особо активны команды впереди были в первом тайме, и в начале второй половины игры пока мало что меняется. А ведь "Роме" нужно отыгрываться, и времени на это не так много осталось.
48'
Де Росси выполнил передачу вперед, но Барцальи и сумел опередить Джеко, который до игрового снаряда попросту не добрался.
47'
Не вижу я, чтобы в составах команд произошли замены. Судя по всему, их действительно не было. Значит, продолжаем следить за игрой тех футболистов, что были на газоне до перерыва.
Второй тайм начался
46'
Итак, друзья, встреча в Турине возобновилась. С центра поля игровой снаряд разыграли футболисты "Ювентуса". Пожелаем удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
Второй тайм
Первый тайм
Перерыв
-
Прозвучал свисток на перерыв!
45'
Снова Бенатиа в деле. Пришел он вперед, и нанес выстрел по воротам "Ромы". Мяч на большой скорости полетел в сторону ворот, но в цели не оказался. Выше!
45'
Флоренци ошибся на правом фланге и отдал пас в ноги сопернику. Последовала диагональная передача вперед, и на правом фланге от преследования соперника не удалось убежать Куадрадо.
44'
Постепенно завершается первым тайм нашего матча. Стали больше на поле атаковать римляне, чего нельзя не заметить невооруженным глазом.
43'
Перотти пяткой откатил мяч на Коларова, который выполнил со штрафного подачу в район вратарской "Ювентуса", где Щесны очень уверенно сыграл на подстраховке.
Фол, нарушение
42'
Начал уже разворачиваться к воротам Хедира, и Фасио не стал мудрить, а заработал для соперника фол. Правда, в центре поля разворачивались события, так что стандарт опасным не получится.
Угловой
41'
Нет, угловой не принес угловой дивидендов "Ювентусу". Фасио сыграл в обороне очень здорово и сумел выбить мяч к боковой линии.
40'
Куадрадо простреливал мяч с левого фланга. Манолас подставил ногу и сумел перевести сферу за лицевую. На угловой.
39'
Пьянич выполнил заброс от центра поля в сторону Манджукича. Вышел из ворот здесь Алисон, который уверенно забрал мяч в свои перчатки.
Фол, нарушение
38'
Как казалось, против Джеко были нарушены правила игроком "Ювентуса" Кьеллини, однако нарушение правил последовало в обратную сторону.
37'
Едва-едва Бенатиа не привез проблем себе на плечи. За малым Джеко у него в атаке сферу не похитил. Вовремя с Щесны обыгрался защитник, нейтрализовав, таким образом, угрозу.
Фол, нарушение
36'
Куадрадо сейчас сфолил против Коларова. Готовится "Рома" свой очередной стандарт исполнить. Подача от Александара. Наингголан получает мяч на правом краю штрафной, откуда наносит удар в левую от себя "девятку", но в цель не попадает.
Угловой
35'
После подачи от Коларова удается выбить сферу хозяевам, но снаряд все также остается у римлян, которые продолжат свою атаку через фланг.
34'
Коларов со штрафного выполнил сейчас удар. Мяч отрикошетил от головы защитника "Ювентуса" и улетел на угловой. Первый для гостей в этой встрече.
Фол, нарушение
33'
Бенатиа, возможно, и фолил сейчас против Джеко, да только не заметил этого судья, который назначил фол в пользу туринцев. Зато в следующем игровом эпизоде рефери фиксирует нарушение в пользу боснийцы. Кто пробьет со стандарта?
Опасный момент
32'
ОПАСНО! Как не забивает Эль-Шаарави??? Классная по динамике и скорости атака "Ромы". Вырывается слева на оперативный простор Перотти, который выполняет прострел в штрафную. Стефан переправляет сферу в сетку, но Щесны на линии свою команду спасает!
31'
С дальней дистанции Игуаин нанес удар, несмотря на то, что до ворот было метров 35. Нанес выстрел Гонсало, но в цель не попал. Рядом со штангой снаряд проходит.
Судья
30'
Удивительно, что Фасио в обороне махнул мимо мяча и этим подставил своего голкипера, который рискованно далее в подкате играл против Игуаина. За малым не получил карточку красного цвета и не привел пенальти Бекер. Хорошо, что Тальявенто здраво подошел к этому моменту.
Желтая карточка
29'
Де Росси идет до конца на своего соперника, в результате чего получает карточку желтого цвета. Да, действительно был фол, а потому и решение рефери можно назвать, скорее, справедливым, нежели жестоким.
28'
Щесны как-то робко действует в воротах. Еще в прошлом сезоне он защищал ворота римлян, а сегодня уже вышел в стартовом составе "Ювентуса". Вот они, все краски Серии А.
27'
"Рома" на чужой половине поля расположилась с мячом. Пытаются римляне медленным, но верным шагом приблизиться к воротам соперника, но пока ничего у них не получается.
26'
Ди Франческо мечется по кромке поля, не зная, как же взбодрить команду, как заставить ее двигаться быстрее. Но пока "Ювентус" перекрывает все зоны, не позволяя "волкам" дышать свободной грудью.
25'
Никаких претензий тут не должно быть в адрес Алиссона, который итак в двух невероятных эпизодах выручил свою команду. Третий выстрел был уже не берущимся.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! БЕНАТИА!
Угловой подали футболисты "Ювентуса" у ворот соперника. Пошла подача от Пьянича в штрафную. Игуаин нанес выстрел прямо в Алиссона. На добивании сыграл Бенатиа, но Бекер среагировал и здесь, тогда как третий выстрел, производимый Бенатиа оказался уже голевым.
Опасный момент
22'
УХ! Едва-едва не сумел забить гол Игуаин. Прекрасная атака пошла на ворота "Ромы", но Фасио вернулся назад и сумел отправить сферу на угловой.
21'
Подача в штрафную "Ромы". Игуаин после прострела с фланга головой наносит удар. Маноласа задевает сфера, но не видит этого рефери и назначает удар от ворот.
20'
Позволяет Паоло Тальявенто продолжать игру командам, несмотря на тот факт, что лежащим на газоне оказался Эдин Джеко.
19'
Сандро на линии штрафной оказался сейчас. Выполнял игрок прострел с левого фланга, но он своей цели не достиг, ведь Наингголан эффектно сыграл на подстраховке.
18'
Перотти сейчас подавал мяч в штрафную на Джеко. Аккуратно снаряд снял на верхнем "этаже" Сандро, которому удалось выбить сферу подальше от собственной рамки.
17'
Эль-Шаарави отошел с мячом назад, оттянул на себя Матюиди и сумел заработать аут для своей команды. Правда, все происходит у ворот "Ромы", так что заслуги итальянца сомнительны. 
16'
Подача в штрафную "Ювентуса" от Джеко. Флоренци не колеблется ни секунды и слету пробивает по воротам соперника, направляя игровой снаряд куда-то на трибуны.
15'
Пока довольно неплохо выдерживает удар соперника "Рома", при все при том, что "Ювентус" просто обожает начинать матчи очень активно. Стоит за это "волков" похвалить. Настрой на игру что надо.
14'
Хедира выскочил на оперативный простор, однако сполна распорядиться эпизодом футболист не смог. Потерял он игровой снаряд, позволив шикарно в отборе сыграть Миралему Пьяничу.
13'
Матюиди выполнил передачу в штрафную соперника. Манджукичу не удалось добежать до игрового снаряда, который был запущен слишком сильно к воротам "Ромы".
Фол, нарушение
12'
Против Наингголана явно фолил Алекс Сандро. Рефери дал свисток, но почему-то желтую карточку игроку "Ювентуса" тут не показал. Странно, да?
11'
Выиграл сегодня "Наполи" свой матч, а это значит, что никому из участников матча сегодня нельзя уступать. Другое дело, что "Интер" потерял очки, что не может не радовать оппонентов.
Опасный момент
10'
ОПАСНО! Манджукич! Это голевой момент! Прекрасная подача с левой бровки в центр штрафной. Марио выигрывает воздух и головой направляет снаряд в правый от себя угол. Мяч за малым не влетает в сетку. Везет римлянам тут.
9'
Из центра атаковали футболисты "Ромы". Передача от Флоренци пошла к воротам оппонента, но до адресата снаряд не долетел, ведь оборона "Юве" сыграла очень надежно.
8'
Да, очень любопытное начало матча. К тому же, многообещающее. Как кажется, голы мы с вами сегодня увидим. Постепенно клубы раскочегарятся, в этом сомневаться не придется.
7'
Побежали сейчас футболисты "Ювентуса" удар по воротам. Хедира выполнил даже своего рода прострел. Игуаин в подкате пытался дотянуться до мяча, но этого ему сделать не удалось.
6'
Куадрадо по ногам досталось сейчас. Кстати говоря, "Рома" из огромного количества матчей (а их было более 80) в Турине выиграла всего 8 поединков. Забил же коллектив из Рима около 60 голов, пропустив чуть ли не в три раза больше. Вот такая печальная статистика для "волков".
5'
Де Росси из центра выполнял передачу в штрафную "Ювентуса". Эль-Шаарави головой переправлял снаряд дальше, но некому было поддержать итальянца с египетскими корнями в той зоне штрафной площадки.
Фол, нарушение
4'
По фолу уже совершили соперники. Получил в последней ситуации удар по ногам Эль-Шаарави, которого на скорости снес Миралем Пьянич.
3'
Честно говоря, друзья, ожидаю я сегодня, что матч получится у нас результативным, но больше всего жду угловых ударов, которых, по идее, должно быть немало.
2'
Хозяева в этой встрече будут действовать на поле в своих традиционных черно-бело полосатых цветах, тогда как гости предстали перед нами в красном обмундировании. Ворота "Ювентуса" в первом тайме будут слева по телевизионной картинке, а рамка "Ромы" - справа.
Первый тайм начался
1'
Отгремел гимн Серии А, поприветствовали друг друга соперники, а также болельщиков, которые пришли поболеть на стадион. Далее разыграли путем жребия соперники мяч и ворота, после чего сферу с центра поля разыграли футболисты "Ромы". Пожелаем удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
Первый тайм
Анонс
-

Что касается прогноза… Не буду ходить вокруг да около. Просто дам ставку в пользу «Ювентуса», как бы ни была мне симпатична «Рома». Без объяснения причин ставлю на победу туринского клуба с форой (-1), считая, что она реально может сыграть.

Прогноз от комментатора: Победа команды 1 с форой (-1)

Коэффициент: 2,5.

-

Аллегри не сможет сегодня рассчитывать на травмированных Буффона и Де Шильо, а также считает, что из-за сужения игры вингеров «Ромы» в центр Андреа Барцальи полезнее будет Стефан Лихтштайнер. Хотя наставник упоминает о Куадрадо, успевшем на днях вернуться из лазарета. Марио Манджукич пока готов выйти только на замену, поэтому ожидается возвращение Дибалы в стартовый состав. Компанию ему составит Игуаин. Туда же присоединится и Дуглас Коста. В составе «Ромы» изменений не ожидается. Неизвестно, кто составит компанию Джеко в атаке. Перотти должен выйти на поле, слева появится Эль-Шаарави. Рядом с Флоренци наверняка появится Шик.

-

Статистическая смена игры «Юве» не превращает «Рому» в фаворита матча. Тем более, что настоящий фаворит в последнее время собрался и выдал семь матчей подряд без поражений. В Кубке Италии у «Юве» тоже все хорошо. Команда смогла обыграть «Болонью» со счетом 0:3. При этом «старая синьора» могла вполне попасть на «Рому», однако сама «Рома» не справилась с «быками» и пропустила вперед себя оппонента, и теперь мы получает туринское дерби в Кубке. Что ж, зато у «Ромы» есть шанс показать себя сегодня, в матче с грозным соперником, победа над которым поможет римскому коллективу хоть на немножко приблизиться к заветной мечте, которая кроется в завоевании Скудетто.

-

Лучшая оборона против лучшей атаки. В Серии А это обычно означает игру «Ювентус» против очередного выскочки. В сезоне 2017/2018 все наоборот «Бьянконерри» лидируют в лиге по забитым голам (44), при этом до середины ноября их оборона была крайне нестабильной. Оборона же римского коллектива является абсолютно лучшей в сезоне, ведь имеет только 10 пропущенных голов, три из которых в гостях. При этом атака «Ромы» не раз подвергалась в сезоне жесткой и жестокой критике, а ведущий форвард команды смазал три пенальти кряду и забил лишь один мяч в десяти последних играх. Главный тренер «волков» Эусебио ди Франческо вынужден отбиваться то заявлениями о невезении и недостатке прекрасной реализации, то напоминать о многочисленных Скудетто «Ювентуса», добытых с помощью побед с результатом 1:0. Ну, а в матче с «Кальяри» команда явно отскочила, забив гол при помощи Фасио мяч в самой концовке. А вот в Кубке римлянам явно не повезло. Они уступили «Торино» и потеряли возможность побороться за второй по значимости итальянский трофей.

-

Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Футбольный портал LiveResult.Ru приветствует всех тех, кто неравнодушен к итальянскому футболу, в частности, в Серии А. В рамках очной встречи сыграют футболисты туринского «Ювентуса» и римской «Ромы». Встреча состоится в Турине, на арене «Альянц Стэдиум». Обслужит этот поединок бригада арбитров во главе с Паоло Тальявенто – рефери из Терни. Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!

Новости матча
Второй тайм
Травма, повреждение
51'
Хедира Сами на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Алисон Бекер взял и забрал мяч на выходе
50'
Куадрадо Хуан из команды Ювентус навешивает в штрафную с рикошетом.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
49'
Алисон Бекер взял и забрал мяч на выходе
49'
Алекс Сандро из команды Ювентус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Де Росси Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Пьянич Миралем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Стротман Кевин из команды Рома опасно и грубо сыграл. Пьянич Миралем пострадал.
48'
Рома совершает вбрасывание на своей половине поля
48'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Манолас Костас из команды Рома.
48'
Игуаин Гонсало из команды Ювентус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
Игрок клуба "Ювентус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Удар от ворот произведет Рома
47'
Игрок клуба "Ювентус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
46'
Де Росси Даниэле коснулся мяча рукой.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
45'
Игрок клуба "Ювентус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Удар от ворот произведет Рома
44'
Бенатиа Мехди нанес удар, но промахнулся очень сильно.
42'
Игрок клуба "Рома" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Игрок клуба "Рома" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
После дальнего удара, который нанес Манджукич Марио мяч отбит вратарем
40'
Щесны Войцех взял и забрал мяч на выходе
40'
Коларов Александар из команды Рома отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Куадрадо Хуан из команды Ювентус поставил подножку. Пострадал Коларов Александар
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Фасио Федерико из команды Рома поставил подножку. Пострадал Хедира Сами
38'
Фасио Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Пьянич Миралем из команды Ювентус подал угловой слева.
37'
Алекс Сандро мяч отрикошетил от ворот
36'
Алисон Бекер взял и забрал мяч на выходе
36'
Пьянич Миралем из команды Ювентус отправил кросс в штрафную...
36'
Игрок клуба "Ювентус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Манолас Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Манджукич Марио из команды Ювентус делает передачу одноклубнику.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
35'
Джеко Эдин из команды Рома играет слишком грубо. Кьеллини Джорджо оказался на газоне.
33'
Удар от ворот произведет Ювентус
33'
Наингголан Раджа не смог попасть в створ ударом издали
32'
Коларов Александар из команды Рома пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
32'
Куадрадо Хуан наказан за толчок Коларов Александар
31'
Манджукич Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Коларов Александар из команды Рома подал угловой справа.
31'
Коларов Александар пробил со штрафного прямо в стенку
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Кьеллини Джорджо из команды Ювентус поставил подножку. Пострадал Джеко Эдин
29'
Удар от ворот произведет Ювентус
28'
Отличный пас сделал Пьянич Миралем из команды Ювентус. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
27'
Эль-Шаарави Стефан имел все шансы забить, но Щесны Войцех сделал отличный сейв!
27'
Перотти Диего из команды Рома делает навес прямо в штрафную.
27'
Перотти Диего из команды Рома идет с мячом вперед на обострение...
26'
Удар от ворот произведет Рома
26'
Игуаин Гонсало не смог попасть в створ ударом издали
26'
Де Росси Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Манджукич Марио из команды Ювентус делает передачу одноклубнику.
26'
Куадрадо Хуан из команды Ювентус отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
26'
Манолас Костас наказан за толчок Игуаин Гонсало
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Офсайд
25'
Куадрадо Хуан из команды Ювентус в офсайде
24'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
24'
Фасио Федерико ошибается в защите.
Желтая карточка
23'
Де Росси Даниэле получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
23'
Безумный фол. Де Росси Даниэле грубо играет против соперника. Пострадал Барцальи Андреа
23'
Щесны Войцех взял и забрал мяч на выходе
23'
Бенатиа Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Перотти Диего из команды Рома отправил кросс в штрафную...
22'
Игрок клуба "Рома" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Перотти Диего из команды Рома делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Манджукич Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Коларов Александар из команды Рома отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
21'
Пьянич Миралем наказан за толчок Де Росси Даниэле
21'
Кьеллини Джорджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Флоренци Алессандро из команды Рома отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
20'
Манолас Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Алекс Сандро из команды Ювентус отправил кросс в штрафную...
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Бенатиа Мехди первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
18'
ПЕРЕКЛАДИНА! Бенатиа Мехди упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
18'
Почти гол! Кьеллини Джорджо пробил головой по воротам, но Алисон Бекер спас!
Угловой
18'
Пьянич Миралем из команды Ювентус подал угловой слева.
18'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Фасио Федерико из команды Рома.
18'
Фасио Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Игуаин Гонсало из команды Ювентус идет с мячом вперед на обострение...
18'
Бенатиа Мехди выбил мяч подальше от ворот.
17'
Удар от ворот произведет Рома
17'
Шанс! Игуаин Гонсало из команды Ювентус пробил головой, но мимо
17'
Куадрадо Хуан из команды Ювентус отправил кросс в штрафную...
16'
Алекс Сандро из команды Ювентус отправил кросс в штрафную...
16'
Де Росси Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Алекс Сандро из команды Ювентус делает пас партнеру.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
15'
Алекс Сандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Перотти Диего из команды Рома отправил кросс в штрафную...
14'
Рома совершает вбрасывание на своей половине поля
13'
Удар от ворот произведет Ювентус
13'
Флоренци Алессандро из команды Рома не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
13'
Джеко Эдин разрезает оборону соперника отличным пасом
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Бенатиа Мехди из команды Ювентус поставил подножку. Пострадал Наингголан Раджа
12'
Де Росси Даниэле из команды Рома хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
12'
Хедира Сами из команды Ювентус идет с мячом вперед на обострение...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Фол, нарушение
10'
Алекс Сандро из команды Ювентус играет слишком грубо. Наингголан Раджа оказался на газоне.
9'
Пьянич Миралем нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Игрок клуба "Ювентус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Удар от ворот произведет Рома
8'
Шанс! Манджукич Марио из команды Ювентус пробил головой, но мимо
8'
Матуиди Блез из команды Ювентус отправил кросс в штрафную...
7'
Удар от ворот произведет Рома
6'
Как он промахнулся? Хедира Сами имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
6'
Плохо сыграл Флоренци Алессандро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
6'
Куадрадо Хуан из команды Ювентус плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
6'
Игуаин Гонсало из команды Ювентус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
5'
Игрок клуба "Рома" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Флоренци Алессандро из команды Рома делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Бенатиа Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Эль-Шаарави Стефан из команды Рома отправил кросс в штрафную...
4'
Удар от ворот произведет Ювентус
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Пьянич Миралем из команды Ювентус поставил подножку. Пострадал Эль-Шаарави Стефан
3'
Игуаин Гонсало из команды Ювентус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Рома". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ювентус 1:0 Рома
Ювентус
89.3% (183)
Ничья:
7.8% (16)
Рома
2.9% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
38% (78)
Ювентус:
26.8% (55)
Ювентус:
9.3% (19)
Ничья:
4.4% (9)
Ювентус:
3.4% (7)
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