Угловой подали футболисты "Ювентуса" у ворот соперника. Пошла подача от Пьянича в штрафную. Игуаин нанес выстрел прямо в Алиссона. На добивании сыграл Бенатиа, но Бекер среагировал и здесь, тогда как третий выстрел, производимый Бенатиа оказался уже голевым.
Что касается прогноза… Не буду ходить вокруг да около. Просто дам ставку в пользу «Ювентуса», как бы ни была мне симпатична «Рома». Без объяснения причин ставлю на победу туринского клуба с форой (-1), считая, что она реально может сыграть.
Прогноз от комментатора: Победа команды 1 с форой (-1)
Коэффициент: 2,5.
Аллегри не сможет сегодня рассчитывать на травмированных Буффона и Де Шильо, а также считает, что из-за сужения игры вингеров «Ромы» в центр Андреа Барцальи полезнее будет Стефан Лихтштайнер. Хотя наставник упоминает о Куадрадо, успевшем на днях вернуться из лазарета. Марио Манджукич пока готов выйти только на замену, поэтому ожидается возвращение Дибалы в стартовый состав. Компанию ему составит Игуаин. Туда же присоединится и Дуглас Коста. В составе «Ромы» изменений не ожидается. Неизвестно, кто составит компанию Джеко в атаке. Перотти должен выйти на поле, слева появится Эль-Шаарави. Рядом с Флоренци наверняка появится Шик.
Статистическая смена игры «Юве» не превращает «Рому» в фаворита матча. Тем более, что настоящий фаворит в последнее время собрался и выдал семь матчей подряд без поражений. В Кубке Италии у «Юве» тоже все хорошо. Команда смогла обыграть «Болонью» со счетом 0:3. При этом «старая синьора» могла вполне попасть на «Рому», однако сама «Рома» не справилась с «быками» и пропустила вперед себя оппонента, и теперь мы получает туринское дерби в Кубке. Что ж, зато у «Ромы» есть шанс показать себя сегодня, в матче с грозным соперником, победа над которым поможет римскому коллективу хоть на немножко приблизиться к заветной мечте, которая кроется в завоевании Скудетто.
Лучшая оборона против лучшей атаки. В Серии А это обычно означает игру «Ювентус» против очередного выскочки. В сезоне 2017/2018 все наоборот «Бьянконерри» лидируют в лиге по забитым голам (44), при этом до середины ноября их оборона была крайне нестабильной. Оборона же римского коллектива является абсолютно лучшей в сезоне, ведь имеет только 10 пропущенных голов, три из которых в гостях. При этом атака «Ромы» не раз подвергалась в сезоне жесткой и жестокой критике, а ведущий форвард команды смазал три пенальти кряду и забил лишь один мяч в десяти последних играх. Главный тренер «волков» Эусебио ди Франческо вынужден отбиваться то заявлениями о невезении и недостатке прекрасной реализации, то напоминать о многочисленных Скудетто «Ювентуса», добытых с помощью побед с результатом 1:0. Ну, а в матче с «Кальяри» команда явно отскочила, забив гол при помощи Фасио мяч в самой концовке. А вот в Кубке римлянам явно не повезло. Они уступили «Торино» и потеряли возможность побороться за второй по значимости итальянский трофей.
Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Футбольный портал LiveResult.Ru приветствует всех тех, кто неравнодушен к итальянскому футболу, в частности, в Серии А. В рамках очной встречи сыграют футболисты туринского «Ювентуса» и римской «Ромы». Встреча состоится в Турине, на арене «Альянц Стэдиум». Обслужит этот поединок бригада арбитров во главе с Паоло Тальявенто – рефери из Терни. Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
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