Стадион: Сан-Паоло
0:1
2' ГолРамирес Гастон
1:1
16' ГолАллан Маркес
18' Желтая карточкаСтринич Иван
21' Желтая карточкаМертенс Дрис
26' Желтая карточкаХюсай Эльсейд
1:2
27' ПенальтиКвальярелла Фабио
2:2
33' ГолИнсинье Лоренцо
3:2
39' ГолГамшик Марек
52' Желтая карточкаРуй Мариу
57' Желтая карточкаВивиано Эмильяно
62' Желтая карточкаТоррейра Лукас
72' Желтая карточкаВерре Валерио
77' Вторая желтая карточкаРуй Мариу
82' Желтая карточкаРамирес Гастон
Новости после матча
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"Наполи" - "Сампдория" - 3:2. За событиями матча Вам помогал следить Вячеслав Черненков. До свидания!
Второй тайм
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Финальный свисток!
90'
Сапата оказался в офсайде.
90'
Кальехон справа вывел к воротам Мертенса. Первый удар Дриса отразил ВУивиано, а второй удар нападающего "Наполи" с острого угла получился выше ворот.
90'
Рамирес заработал угловой удар. Навес на ближнюю штангу вынесен на Капрари, чей удар с линии штрафной площади заблокирован.
90'
3 минуты добавил Масса во втором тайме.
90'
Кальехон на правом фланге не смог пройти Праета.
89'
Диавара в центре поля завалил на газон Рамиреса.
88'
Аллан справа прорвался вперёд и прострелил на Мертенса, который махнул ногой мимо мяча.
86'
Замена в составе "Сампдории": вместо Ивана Стринича на поле вышел Дуван Сапата.
85'
Кальехолн сбил Рамиреса на чужой половине поля.
84'
Зелиньски слева прорвался к воротам и прострелил вдоль, а никого из партнёров близко не оказалось.
83'
Рамирес за неспортивное поведение получил жёлтую карточку.
82'
Мертенс справа со штрафного пробил в ближний угол. Вивиано в прыжке отбил мяч в сторону.
81'
Торрейра сбил Аллана у угла штрафной площади.
80'
Замена в составе "Наполи": вместо Лоренцо Инсинье на поле вышел Кристиан Маджио.
79'
Мертенс фолит на чужой половине поля, толкнув Феррари в спину.
77'
Руй на фланге сбивает Рамиреса и получает вторую жёлтую карточку. Хозяева остаются в меньшинстве.
76'
Замена в составе "Сампдории": вместо Фабио Квальяреллы на поле вышел Давид Ковнацки.
75'
Квальярелла с двадцати восьми метров пробил рядом с правой штангой.
74'
Инсинье слева немного сильно сделал заброс на Мертенса к воротам.
73'
Верре в атаке грубо играет против Руя и получает жёлтую карточку.
72'
Замена в составе "Сампдории": вместо Эдгара Баррето на поле вышел Валерио Верре.
71'
У Стринича навес слева получился слишком сильным и высоким.
70'
Замена в составе "Наполи": вместо Марека Гамшика на поле вышел Петр Зелиньски.
69'
Хюсай справа покатил мяч на Аллана, а Маркес почему-то решил пропустить мяч. За Алланом находились только соперники.
68'
Угловой удар заработали гости. Навес Торейры на ближнюю штангу вынес Гамшик.
67'
Кулибали в центральном круге завалил Капрари.
65'
Баррето неудачно забросил мяч на левый фланг. Прает не мог успеть к такой передаче партнёра.
64'
Капрари справа навесил точно в руки Рейне.
63'
Торрейра грубо играет у чужой штрафной площади и получил жёлтую карточку. Диавара досталось по ногам.
61'
Квальярелла оказался в офсайде.
60'
Диавара справа со штрафного навесил к воротам. Сильвестре выпрыгнул выше всех и вынес мяч.
59'
Вивиано на фланг выскочил за пределы штрафной площади и сбил Аллана. Жёлтая карточка голкиперу "Сампдории" за игру рукой.
58'
Подача Стринича слева к воротам вынесена Стриничем.
56'
Замена в составе "Наполи": вместо Фрелло Жоржиньо на поле вышел Амаду Диавара.
55'
Феррари забросил мяч в штрафной площади, но Баррето не сумел сделать скидку к воротам в борьбе с Руем.
54'
Второй тайм проходит намного спокойнее \, чем первая половина встречи. Мяч стал часто надолго задерживаться в центре поля.
53'
У Квальяреллы справа не прошла передачу в штрафную площадь на Капрари.
52'
Руй в центре поля опоздал к мячу и врезал по ногам Рамиресу. Жёлтая карточка.
51'
Аллан с восемнадцати метров пробил выше ворот.
50'
Прает в центре поля сбил Аллана.
48'
Гамшик по центру попытался прорваться к воротам, но на пути оказалось много соперников.
47'
Навес Гамшика слева не дошёл до Кальехона на дальней штанге. Защитники "Сампдории" сыграли внимательно.
46'
Второй тайм в Неаполе!
Второй тайм
Первый тайм
-
Перерыв! "Наполи" - "Сампдория" - 3:2.
45'
Жоржиньо в центральном круге завалил на газон ТОррейру.
45'
1 минуту добавил Масса в первом тайме.
45'
Квальярелла забил гол из очевидного офсайда.
44'
Капрари в центре поля сбил Жоржиньо.
43'
Мертенс с двадцати метров пробил низом рядом с правой штангой.
42'
Мертенс получил повреждение в столкновении с Рамиресом.
41'
Мертенс с Инсинье разыграли комбинацию по центру. Лоренцо с пятнадцати метров пробил точно в Вивиано.
39'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
3:2!!!
ГАМШИК!!! Красивую комбинацию разыграли хозяева у чужих ворот и Гамшик впервые сегодня выводит вперёд "Наполи". Инсинье сделал голевую передачу.
3:2!!!
ГАМШИК!!! Красивую комбинацию разыграли хозяева у чужих ворот и Гамшик впервые сегодня выводит вперёд "Наполи". Инсинье сделал голевую передачу.
37'
Мертенс слева вошёл в штрафную площадь и пробил в дальний угол. Чуть неточным вышел удар у Дриса.
36'
Рамирес слева прорвался к воротам, но немного не хватило Гастону длины поля. чтобы найти острое продолжение.
35'
"Сампдория" организовала позиционную атаку. До удара по воротам довести её не удалось.
33'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
2:2!!!
ИНСИНЬЕ!!! Аллан перехватил мяч у чужой штрафной площади. Передача на Мертенса, который сразу выводит Инсинье слева к воротам. Лоренцо с пятнадцати метров низом точно пробил в ближний угол.
2:2!!!
ИНСИНЬЕ!!! Аллан перехватил мяч у чужой штрафной площади. Передача на Мертенса, который сразу выводит Инсинье слева к воротам. Лоренцо с пятнадцати метров низом точно пробил в ближний угол.
33'
Рамирес в центре поля толкнул в спину Жоржиньо.
32'
А Инсинье на левом фланге продолжает коллекционировать офсайды.
31'
Капрари забросил мяч вперёд на Квальяреллу, который справа чуть неточно проблил в дальний угол из непростой позиции.
30'
И ещё один офсайд у Инсинье.
29'
Инсинье на левом фланге забрался в офсайд.
27'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
1:2!!!
КВАЛЬЯРЕЛЛА!!! Квальярелла с "точки" сильно пробил чуть правее центра. Рейна упал в другую сторону.
1:2!!!
КВАЛЬЯРЕЛЛА!!! Квальярелла с "точки" сильно пробил чуть правее центра. Рейна упал в другую сторону.
27'
Жёлтая карточка Хюсаю.
27'
Пенальти! Хюсай в штрафной площади сбил Рамиреса.
26'
Аллан от углового флага навесил к воротам. Вивиано выпрыгивает выше всех и кулаками выбивает мяч из штрафной площади.
25'
Гамшик слева вывел к воротам Инсинье, который пробил в дальний угол. Вивиано отвёл угрозу от ворот.
24'
Кулибали своим криком в штрафной площади распугал всех и после этого спокойно выбил мяч подальше от ворот.
23'
Мертенс нарушил правила в атаке. А вот жёлтую карточку получил он за откидку мяча после свистка арбитра.
22'
Капрари на правом фланге проиграл забег Кулибали.
21'
Прошла передача Кальехона справа на Мертенса, но Дрис при приёме мяча сыграл безобразно.
20'
Жоржиньо справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке.Мяч опустился на газон, но удара нанести по воротам никто не смог.
19'
Стринич на фланге сбил Аллана и получил жёлтую карточку.
18'
В матче небольшая пауза. Арбитр пообщался с видеоаасистентом по поводу офсайда у Кальехона. Гол засчитан.
16'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
1:1!!!
АЛЛАН!!! Мертенс слева навесил на Кальехона. Удар в упор Вивиано парировал, но мяч отскочил к Аллану, которому никто не помешал поразить ворота.
1:1!!!
АЛЛАН!!! Мертенс слева навесил на Кальехона. Удар в упор Вивиано парировал, но мяч отскочил к Аллану, которому никто не помешал поразить ворота.
15'
Гамшик слева совершил приличный рейд, а вот перевод на Кальехона не прошёл. Вверху здорово сыграл Стринич.
13'
Торрейра около центрального круга сзади подкатился под Жоржиньо.
12'
"Наполи" постепенно взял под контроль центр поля. А Мертенс с двадцати трёх метров с разворота пробил рядом с правой штангой.
10'
Вивиано вышел на дальнюю штангу при подаче от углового флага и выбил мяч, не позволил сыграть вверху Кулибали.
9'
Кальехон после перевода слева на дальнюю штангу пробил с лёта в ближний угол. Вивиано отбил мяч за пределы поля.
8'
Кулибали не позволил Капрари справа прорваться к воротам.
7'
Рамирес в центральном круге получил удар в затылок локтем от Альбиоля.
6'
Инсиньо на левом фланге атаки подыграл рукой.
4'
Стринич в центре поля придержал руками Кальехона.
2'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
0:1!!!
РАМИРЕС!!! Капрари заработал первый штрафной удар. До ворот было около тридцати двух метров. Рамирес прямым "пушечным" ударом отправил мяч в левую "девятку". Великолепный удар!
0:1!!!
РАМИРЕС!!! Капрари заработал первый штрафной удар. До ворот было около тридцати двух метров. Рамирес прямым "пушечным" ударом отправил мяч в левую "девятку". Великолепный удар!
2'
"Наполи" играет в голубых футболках и белых трусах, "Сампдория" - в тёмно-синей форме.
1'
Стартовал матч на "Сан-Паоло"!
Первый тайм
-
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча Итальянской Серии А, в котором сыграют «Наполи» и «Сампдория». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Новости матча
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Кого купить лидерам Серии А — 13:00
Новости после матча
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Наполи вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 45000 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
94'
Сапата Дуван из команды Сампдория в офсайде
93'
Мертенс Дрис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
93'
93'
Вивиано Эмильяно не дал случится голу! Мертенс Дрис должен был забивать, но Вивиано Эмильяно сделал отличный сейв
93'
ШАНС! Мертенс Дрис вышел один-на-один с голкипером...
93'
Кальехон Хосе из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
93'
Игроки ФК "Наполи" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
Рамирес Гастон нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Кальехон Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Прает Деннис из команды Сампдория подал угловой справа.
92'
Хюсай Эльсейд предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
Рамирес Гастон из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
91'
Плохо сыграл Кулибали Калиду - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
91'
Сапата Дуван из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
89'
Судья сигнализирует, что Рамирес Гастон из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Диавара Амаду
88'
Судья сигнализирует, что Диавара Амаду из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Капрари Джанлука
88'
Аллан Маркес из команды Наполи навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
88'
Мертенс Дрис из команды Наполи сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
87'
Сапата Дуван наказан за толчок Рейна Пепе
87'
Плохо сыграл Кальехон Хосе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
87'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
86'
Тактическая замена. Стринич Иван уходит с поля и его заменяет Сапата Дуван
86'
86'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает неудачный навес.
85'
85'
Верре Валерио из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
84'
Судья сигнализирует, что Кальехон Хосе из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Рамирес Гастон
83'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Отличные скиллы показывает Кальехон Хосе, обводя своих соперников
83'
Зелиньски Петр из команды Наполи делает навес прямо в штрафную.
83'
Игроки ФК "Наполи" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
82'
Рефери не любит споров - именно за это Рамирес Гастон сейчас получил желтую
82'
Судья сигнализирует, что Мертенс Дрис из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Капрари Джанлука
82'
82'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Вивиано Эмильяно из команды Сампдория.
82'
После штрафного удара,который нанес Мертенс Дрис мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
81'
Судья сигнализирует, что Торрейра Лукас из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Аллан Маркес
80'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
79'
Тактическая замена. Инсинье Лоренцо уходит с поля и его заменяет Маджио Кристиан
79'
Судья сигнализирует, что Мертенс Дрис из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Берешиньски Бартош
78'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
78'
78'
Торрейра Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Руй Мариу получает вторую желтую карточку. Удаление.
77'
Безумный фол. Руй Мариу грубо играет против соперника. Пострадал Ковнацки Давид
76'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
75'
75'
Тактическая замена. Квальярелла Фабио уходит с поля и его заменяет Ковнацки Давид
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
Квальярелла Фабио не смог попасть в створ ударом издали
73'
73'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
72'
Верре Валерио получил желтую карточку от судьи
72'
Безумный фол. Верре Валерио грубо играет против соперника. Пострадал Руй Мариу
71'
Тактическая замена. Баррето Эдгар уходит с поля и его заменяет Верре Валерио
71'
71'
Стринич Иван из команды Сампдория делает неудачный навес.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
70'
Тактическая замена. Гамшик Марек уходит с поля и его заменяет Зелиньски Петр
69'
69'
69'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
68'
68'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
68'
68'
Гамшик Марек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой слева.
67'
Кальехон Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Стринич Иван из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
65'
65'
Баррето Эдгар из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
63'
Рейна Пепе взял и забрал мяч на выходе
63'
Капрари Джанлука из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
62'
Торрейра Лукас получил желтую карточку от судьи
62'
Торрейра Лукас из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Альбиоль Рауль пострадал.
60'
60'
Торрейра Лукас из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
59'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория в офсайде
58'
58'
58'
Диавара Амаду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Вивиано Эмильяно получил желтую карточку от судьи
57'
Судья сигнализирует, что Вивиано Эмильяно из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Аллан Маркес
56'
56'
56'
56'
Тактическая замена. Жоржиньо Фрелло уходит с поля и его заменяет Диавара Амаду
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
55'
55'
Баррето Эдгар из команды Сампдория делает передачу одноклубнику.
55'
Феррари Джанмарко из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
54'
53'
53'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
52'
52'
Руй Мариу получил желтую карточку от судьи
52'
Безумный фол. Руй Мариу грубо играет против соперника. Пострадал Рамирес Гастон
51'
50'
50'
ШАНС! Аллан Маркес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
49'
Гамшик Марек из команды Наполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
47'
Гамшик Марек из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
46'
Судья сигнализирует, что Жоржиньо Фрелло из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Торрейра Лукас
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
44'
43'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория в офсайде
43'
Прает Деннис из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Судья сигнализирует, что Капрари Джанлука из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Жоржиньо Фрелло
42'
ШАНС! Мертенс Дрис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
41'
Хорошую попытку сделал Инсинье Лоренцо. Удар в створ, но вратарь начеку
41'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает пас партнеру.
40'
40'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
Отличный командный гол!
39'
Мертенс Дрис сделал результативную передачу.
39'
Г О О О О Л - Гамшик Марек из команды Наполи забил гол! Легко это для такого игрока, как Гамшик Марек
39'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает навес прямо в штрафную.
39'
Аллан Маркес из команды Наполи делает пас партнеру.
36'
Судья сигнализирует, что Прает Деннис из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Аллан Маркес
36'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
34'
Судья сигнализирует, что Аллан Маркес из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Баррето Эдгар
33'
Отличный командный гол!
33'
Мертенс Дрис сделал результативную передачу.
33'
Г О О О О Л - Инсинье Лоренцо классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
33'
Мертенс Дрис из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
Феррари Джанмарко ошибается в защите.
32'
32'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
32'
Судья сигнализирует, что Рамирес Гастон из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Аллан Маркес
31'
31'
31'
ШАНС! Квальярелла Фабио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
Капрари Джанлука из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
29'
Капрари Джанлука из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Альбиоль Рауль пострадал.
28'
27'
Г О О О О Л - Квальярелла Фабио из команды Сампдория забивает с точки!
26'
Хюсай Эльсейд получил желтую карточку от судьи
26'
ПЕНАЛЬТИ! - Хюсай Эльсейд атаковал сзади соперника. Это Рамирес Гастон заработал своей команде одиннадцатиметровый!
26'
Отличные скиллы показывает Рамирес Гастон, обводя своих соперников
26'
26'
Альбиоль Рауль из команды Наполи наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
26'
Аллан Маркес из команды Наполи подал угловой справа.
25'
Вивиано Эмильяно отбил мяч на угловой после удара Инсинье Лоренцо из штрафной площади.
25'
Гамшик Марек из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
21'
Рефери не любит споров - именно за это Мертенс Дрис сейчас получил желтую
21'
Мертенс Дрис наказан за толчок Сильвестре Матиас
21'
Мертенс Дрис наказан за толчок Сильвестре Матиас
20'
Мертенс Дрис из команды Наполи плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
20'
Кальехон Хосе из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
19'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
19'
Жоржиньо Фрелло из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
19'
19'
Жоржиньо Фрелло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Стринич Иван получил желтую карточку от судьи
18'
Стринич Иван наказан за толчок Аллан Маркес
16'
Г О О О О Л - Аллан Маркес первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
16'
16'
Кальехон Хосе имел отличный шанс забить, но голкипер спас!
16'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает отличный кросс...
16'
15'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
Аллан Маркес наказан за толчок Торрейра Лукас
15'
13'
Судья сигнализирует, что Торрейра Лукас из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Жоржиньо Фрелло
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
12'
12'
Мертенс Дрис из команды Наполи не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
12'
12'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
10'
Кулибали Калиду из команды Наполи опасно и грубо сыграл. Берешиньски Бартош пострадал.
10'
Плохо сыграл Вивиано Эмильяно - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
10'
Аллан Маркес из команды Наполи подал угловой справа.
9'
Вивиано Эмильяно вытянулся и попробовал реализовать навес, который сделал Кальехон Хосе. Отличный был шанс, чтобы забить!
8'
8'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Отличные скиллы показывает Мертенс Дрис, обводя своих соперников
7'
6'
Мертенс Дрис из команды Наполи в офсайде
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Судья сигнализирует, что Берешиньски Бартош из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Кальехон Хосе
3'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
2'
Г О О О О Л Рамирес Гастон закручивает штрафной в сетку! Великолепно
2'
Судья сигнализирует, что Хюсай Эльсейд из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Капрари Джанлука
1'
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Наполи". Встреча началась!
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Paolo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Кого купить лидерам Серии А — 13:00
Прогнозы на матч Наполи 3:2 Сампдория
Наполи
95.9% (187)
Ничья:
2.6% (5)
Сампдория
1.5% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Наполи:
30.8% (60)
2:0 Наполи:
30.3% (59)
3:1 Наполи:
17.9% (35)
1:0 Наполи:
6.2% (12)
3:0 Наполи:
3.1% (6)
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