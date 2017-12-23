Стадион: Дачия-Арена
24' Желтая карточкаБесса Даниэль
1:0
28' ГолБарак Антонин
2:0
44' ГолВидмер Сильван
48' Желтая карточкаФеррари Алекс
64' Желтая карточкаКараччоло Антонио
3:0
68' ГолБарак Антонин
4:0
80' ГолЛасанья Кевин
Второй тайм
94'
Удинезе заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 14000 болельщиков
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
93'
Барак Антонин нарушает правила. Тупта Любомир пострадал
92'
Балич Андрия из команды Удинезе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
92'
Николас Давид не дал случится голу! Аднан Али должен был забивать, но Николас Давид сделал отличный сейв
91'
91'
Лопес Макси нанес удар, но промахнулся очень сильно.
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
90'
Назначен штрафной. Пострадал Балич Андрия, его свалил Тупта Любомир.
89'
89'
О, нет. Из многообещающей позиции Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
89'
Отличная возможность! Стрюгер-Ларсен Йенс упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
89'
Плохо сыграл Ромуло Соуза - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
88'
Аднан Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Тупта Любомир из команды Верона играет слишком грубо. Аднан Али оказался на газоне.
87'
86'
Паццини Джампаоло из команды Верона толкнул локтем оппонента. Это Нюйтинк Брэм заработал фол
86'
85'
Лопес Макси нанес удар чуть мимо. Близко!
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
85'
85'
83'
82'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
Тактическая замена. Янкто Якуб уходит с поля и его заменяет Балич Андрия
81'
Тактическая замена. Ласанья Кевин уходит с поля и его заменяет Де Пауль Родриго
81'
Отличный гол забил Ласанья Кевин
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
80'
Янкто Якуб сделал результативную передачу.
80'
Г О О О О Л - Ласанья Кевин изменил счет на табло!
80'
80'
80'
79'
Видмер Сильван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Бесса Даниэль из команды Верона отправил кросс в штрафную...
79'
78'
78'
Шанс! Данило Ларанжера из команды Удинезе пробил головой, но мимо
78'
Барак Антонин из команды Удинезе делает передачу одноклубнику.
78'
Эрто Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Эрто Томас наказан за толчок Лопес Макси
76'
Судья сигнализирует, что Ромуло Соуза из команды Верона поставил подножку. Пострадал Аднан Али
76'
76'
Бесса Даниэль из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
Бесса Даниэль из команды Верона отправил кросс в штрафную...
75'
75'
Seung-Woo Lee нанес удар, но промахнулся очень сильно.
74'
Ласанья Кевин наказан за толчок Эрто Томас
74'
Лопес Макси из команды Удинезе делает пас партнеру.
73'
73'
Паццини Джампаоло из команды Верона в офсайде
73'
Тактическая замена. Верде Даниэле уходит с поля и его заменяет Тупта Любомир
72'
Судья сигнализирует, что Аднан Али из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Фоссати Марко
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
71'
71'
71'
Янкто Якуб нанес удар чуть мимо. Близко!
70'
Янкто Якуб из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
70'
70'
Судья сигнализирует, что Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Фоссати Марко
69'
68'
Ласанья Кевин сделал результативную передачу.
68'
Г О О О О Л - Барак Антонин изменил счет на табло!
68'
Ласанья Кевин из команды Удинезе увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
68'
67'
Тактическая замена. Бехрами Валон уходит с поля и его заменяет Халльфредссон Эмиль
67'
Паццини Джампаоло коснулся мяча рукой.
66'
Лопес Макси коснулся мяча рукой.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
64'
Караччоло Антонио - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
64'
Назначен штрафной. Пострадал Ласанья Кевин, его свалил Караччоло Антонио.
64'
64'
Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Ромуло Соуза из команды Верона отправил кросс в штрафную...
63'
63'
63'
Видмер Сильван из команды Удинезе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
62'
62'
Паццини Джампаоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Караччоло Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Ласанья Кевин из команды Удинезе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
62'
Барак Антонин из команды Удинезе делает пас партнеру.
61'
Караччоло Антонио ошибается в защите.
61'
61'
Seung-Woo Lee из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
60'
Ромуло Соуза из команды Верона навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
59'
59'
Видмер Сильван из команды Удинезе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
59'
Янкто Якуб из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
58'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Бицарри Альбано взял и забрал мяч на выходе
58'
Ромуло Соуза из команды Верона отправил кросс в штрафную...
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
57'
Данило Ларанжера из команды Удинезе толкнул локтем оппонента. Это Паццини Джампаоло заработал фол
56'
56'
Тактическая замена. Феррари Алекс уходит с поля и его заменяет Seung-Woo Lee
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
55'
Бехрами Валон из команды Удинезе сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
54'
Лопес Макси из команды Удинезе нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
54'
Барак Антонин из команды Удинезе подал угловой справа.
54'
Караччоло Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
54'
Ласанья Кевин из команды Удинезе делает пас партнеру.
53'
53'
Феррари Алекс из команды Верона отдал передачу, которая была заблокирована.
53'
Янкто Якуб из команды Удинезе в офсайде
53'
Николас Давид не дал случится голу! Лопес Макси должен был забивать, но Николас Давид сделал отличный сейв
52'
52'
Янкто Якуб из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
52'
52'
Паццини Джампаоло из команды Верона навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
51'
Ласанья Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Ромуло Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
50'
Судья сигнализирует, что Бехрами Валон из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Феррари Алекс
50'
49'
Бицарри Альбано взял и забрал мяч на выходе
49'
Феррари Алекс из команды Верона отправил кросс в штрафную...
49'
Нюйтинк Брэм наказан за толчок Паццини Джампаоло
49'
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Судья подбегает и показывает Феррари Алекс из команды Верона отложенную желтую карточку за фол.
47'
Ласанья Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Барак Антонин не смог попасть в створ ударом издали
47'
46'
46'
Как он промахнулся? Ласанья Кевин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
46'
46'
Тактическая замена. Кин Мойзе уходит с поля и его заменяет Паццини Джампаоло
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Удинезе играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
47'
Бесса Даниэль из команды Верона толкнул локтем оппонента. Это Бехрами Валон заработал фол
46'
Верде Даниэле из команды Верона в офсайде
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
44'
Г О О О О Л - Видмер Сильван первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
44'
Игрок команды Удинезе делает подачу своему товарищу по команде.
44'
Николас Давид не дал случится голу! Ласанья Кевин должен был забивать, но Николас Давид сделал отличный сейв
44'
Барак Антонин нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
44'
Эрто Томас нарушает правила. Лопес Макси пострадал
43'
Янкто Якуб из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
41'
Судья сигнализирует, что Супрайен Самуэль из команды Верона поставил подножку. Пострадал Барак Антонин
40'
40'
Янкто Якуб не смог попасть в створ ударом издали
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
40'
Янкто Якуб из команды Удинезе отдал передачу, которая была заблокирована.
39'
38'
37'
Судья свистит. Сукулини Бруно атаковал сзади соперника. Это Барак Антонин заработал своей команде штрафной
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
34'
34'
34'
34'
Лопес Макси нанес удар, но промахнулся очень сильно.
33'
Лопес Макси из команды Удинезе играет слишком грубо. Сукулини Бруно оказался на газоне.
31'
31'
Янкто Якуб нанес удар, но промахнулся очень сильно.
31'
Эрто Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Янкто Якуб из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
29'
Судья сигнализирует, что Супрайен Самуэль из команды Верона поставил подножку. Пострадал Данило Ларанжера
29'
27'
Видмер Сильван сделал результативную передачу.
27'
Г О О О О Л - Барак Антонин изменил счет на табло!
27'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает пас партнеру.
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
25'
Аднан Али решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
24'
Бесса Даниэль тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
23'
Бесса Даниэль из команды Верона играет слишком грубо. Бехрами Валон оказался на газоне.
23'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Янкто Якуб из команды Удинезе подал угловой справа.
23'
Супрайен Самуэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
22'
Николас Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Барак Антонин из команды Удинезе подал угловой справа.
21'
Лопес Макси мяч отрикошетил от ворот
21'
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
Ласанья Кевин нанес удар головой, но Николас Давид спокойно отбил мяч.
20'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает передачу одноклубнику.
19'
19'
19'
Видмер Сильван из команды Удинезе подал угловой справа.
19'
Сукулини Бруно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Ласанья Кевин из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
18'
18'
Назначен штрафной. Пострадал Фоссати Марко, его свалил Бехрами Валон.
17'
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Ласанья Кевин наказан за толчок Сукулини Бруно
16'
16'
Барак Антонин из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
15'
О, нет. Из многообещающей позиции Ласанья Кевин из команды Удинезе наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
15'
Барак Антонин из команды Удинезе делает пас партнеру.
15'
15'
Кин Мойзе нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Ромуло Соуза из команды Верона подал угловой справа.
13'
Аднан Али предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
10'
8'
8'
Нюйтинк Брэм из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
7'
Супрайен Самуэль наказан за толчок Барак Антонин
6'
6'
ШАНС! Лопес Макси нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
4'
4'
Судья сигнализирует, что Нюйтинк Брэм из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Фоссати Марко
3'
Феррари Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Видмер Сильван из команды Удинезе подал угловой справа.
2'
Аднан Али пробует нанести удар издали, но Николас Давид держит все под контролем
2'
Барак Антонин нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Удинезе". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Удинезе 4:0 Верона
Удинезе
92.9% (157)
Ничья:
5.3% (9)
Верона
1.8% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Удинезе:
40.2% (68)
1:0 Удинезе:
32.5% (55)
2:0 Удинезе:
14.8% (25)
1:1 Ничья:
4.1% (7)
3:1 Удинезе:
3% (5)
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