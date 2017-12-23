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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Удинезе
4:0
Конец матча
Верона
0'
24' Желтая карточка
Бесса Даниэль
1:0
28' Гол
Барак Антонин
2:0
44' Гол
Видмер Сильван
48' Желтая карточка
Феррари Алекс
64' Желтая карточка
Караччоло Антонио
3:0
68' Гол
Барак Антонин
4:0
80' Гол
Ласанья Кевин
90'+4
Второй тайм
94'
Удинезе заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 14000 болельщиков
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
93'
Барак Антонин нарушает правила. Тупта Любомир пострадал
92'
Балич Андрия из команды Удинезе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

92'
Николас Давид не дал случится голу! Аднан Али должен был забивать, но Николас Давид сделал отличный сейв
91'
Удар от ворот произведет Верона
91'
Лопес Макси нанес удар, но промахнулся очень сильно.
91'
Видмер Сильван из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
90'
Назначен штрафной. Пострадал Балич Андрия, его свалил Тупта Любомир.
89'
Удар от ворот произведет Верона
89'
О, нет. Из многообещающей позиции Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
89'
Отличная возможность! Стрюгер-Ларсен Йенс упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
89'
Аднан Али из команды Удинезе делает отличный кросс...
89'
Плохо сыграл Ромуло Соуза - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
88'
Аднан Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Тупта Любомир из команды Верона играет слишком грубо. Аднан Али оказался на газоне.
87'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
86'
Паццини Джампаоло из команды Верона толкнул локтем оппонента. Это Нюйтинк Брэм заработал фол
86'
Удар от ворот произведет Верона
85'
Лопес Макси нанес удар чуть мимо. Близко!
85'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
85'
Николас Давид взял и забрал мяч на выходе
85'
Видмер Сильван из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
83'
Удар от ворот произведет Верона
82'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
Тактическая замена. Янкто Якуб уходит с поля и его заменяет Балич Андрия
81'
Тактическая замена. Ласанья Кевин уходит с поля и его заменяет Де Пауль Родриго
81'
Отличный гол забил Ласанья Кевин
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
80'
Янкто Якуб сделал результативную передачу.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Ласанья Кевин изменил счет на табло!
80'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает пас партнеру.
80'
Николас Давид взял и забрал мяч на выходе
80'
Супрайен Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Аднан Али из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
79'
Видмер Сильван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Бесса Даниэль из команды Верона отправил кросс в штрафную...
79'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Удар от ворот произведет Верона
78'
Шанс! Данило Ларанжера из команды Удинезе пробил головой, но мимо
78'
Барак Антонин из команды Удинезе делает передачу одноклубнику.
Угловой
78'
Аднан Али из команды Удинезе подал угловой слева.
78'
Эрто Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Аднан Али из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
77'
Эрто Томас наказан за толчок Лопес Макси
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Ромуло Соуза из команды Верона поставил подножку. Пострадал Аднан Али
76'
Удар от ворот произведет Удинезе
76'
Бесса Даниэль из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
Бесса Даниэль из команды Верона отправил кросс в штрафную...
75'
Удар от ворот произведет Удинезе
75'
Seung-Woo Lee нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Фол, нарушение
74'
Ласанья Кевин наказан за толчок Эрто Томас
74'
Лопес Макси из команды Удинезе делает пас партнеру.
73'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
73'
Паццини Джампаоло из команды Верона в офсайде
73'
Тактическая замена. Верде Даниэле уходит с поля и его заменяет Тупта Любомир
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Аднан Али из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Фоссати Марко
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
71'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Удар от ворот произведет Верона
71'
Янкто Якуб нанес удар чуть мимо. Близко!
70'
Янкто Якуб из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
70'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Халльфредссон Эмиль из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Фоссати Марко
69'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Ласанья Кевин сделал результативную передачу.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Барак Антонин изменил счет на табло!
68'
Ласанья Кевин из команды Удинезе увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
68'
Видмер Сильван из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
67'
Тактическая замена. Бехрами Валон уходит с поля и его заменяет Халльфредссон Эмиль
Фол, нарушение
67'
Паццини Джампаоло коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
66'
Лопес Макси коснулся мяча рукой.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Желтая карточка
64'
Караччоло Антонио - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
64'
Назначен штрафной. Пострадал Ласанья Кевин, его свалил Караччоло Антонио.
64'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
64'
Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Ромуло Соуза из команды Верона отправил кросс в штрафную...
63'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Удар от ворот произведет Верона
63'
Видмер Сильван из команды Удинезе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
62'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Паццини Джампаоло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Аднан Али из команды Удинезе подал угловой слева.
62'
Караччоло Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Ласанья Кевин из команды Удинезе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
62'
Барак Антонин из команды Удинезе делает пас партнеру.
61'
Караччоло Антонио ошибается в защите.
61'
Удар от ворот произведет Удинезе
61'
Seung-Woo Lee из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
60'
Ромуло Соуза из команды Верона навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
59'
Удар от ворот произведет Верона
59'
Видмер Сильван из команды Удинезе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
59'
Янкто Якуб из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
58'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Бицарри Альбано взял и забрал мяч на выходе
58'
Ромуло Соуза из команды Верона отправил кросс в штрафную...
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
57'
Данило Ларанжера из команды Удинезе толкнул локтем оппонента. Это Паццини Джампаоло заработал фол
56'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Тактическая замена. Феррари Алекс уходит с поля и его заменяет Seung-Woo Lee
55'
Удар от ворот произведет Верона
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
55'
Бехрами Валон из команды Удинезе сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
54'
Лопес Макси из команды Удинезе нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
54'
Барак Антонин из команды Удинезе подал угловой справа.
54'
Караччоло Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
54'
Ласанья Кевин из команды Удинезе делает пас партнеру.
53'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
Феррари Алекс из команды Верона отдал передачу, которая была заблокирована.
Офсайд
53'
Янкто Якуб из команды Удинезе в офсайде
53'
Николас Давид не дал случится голу! Лопес Макси должен был забивать, но Николас Давид сделал отличный сейв
52'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает пас партнеру.
52'
Янкто Якуб из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
52'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
Паццини Джампаоло из команды Верона навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
51'
Ласанья Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Ромуло Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Бехрами Валон из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Феррари Алекс
50'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Бицарри Альбано взял и забрал мяч на выходе
49'
Феррари Алекс из команды Верона отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
49'
Нюйтинк Брэм наказан за толчок Паццини Джампаоло
49'
Удар от ворот произведет Верона
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
48'
Судья подбегает и показывает Феррари Алекс из команды Верона отложенную желтую карточку за фол.
Травма, повреждение
47'
Ласанья Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Барак Антонин не смог попасть в створ ударом издали
47'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает пас партнеру.
46'
Удар от ворот произведет Верона
46'
Как он промахнулся? Ласанья Кевин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
46'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
Тактическая замена. Кин Мойзе уходит с поля и его заменяет Паццини Джампаоло
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Удинезе играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
47'
Бесса Даниэль из команды Верона толкнул локтем оппонента. Это Бехрами Валон заработал фол
Офсайд
46'
Верде Даниэле из команды Верона в офсайде
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Видмер Сильван первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
44'
Игрок команды Удинезе делает подачу своему товарищу по команде.
44'
Николас Давид не дал случится голу! Ласанья Кевин должен был забивать, но Николас Давид сделал отличный сейв
44'
Барак Антонин нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
44'
Эрто Томас нарушает правила. Лопес Макси пострадал
Офсайд
43'
Аднан Али из команды Удинезе в офсайде
43'
Янкто Якуб из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Супрайен Самуэль из команды Верона поставил подножку. Пострадал Барак Антонин
40'
Удар от ворот произведет Верона
40'
Янкто Якуб не смог попасть в створ ударом издали
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
40'
Янкто Якуб из команды Удинезе отдал передачу, которая была заблокирована.
39'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Николас Давид взял и забрал мяч на выходе
38'
Аднан Али из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
37'
Судья свистит. Сукулини Бруно атаковал сзади соперника. Это Барак Антонин заработал своей команде штрафной
36'
Удар от ворот произведет Верона
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
34'
Удар от ворот произведет Верона
34'
Барак Антонин из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Николас Давид взял и забрал мяч на выходе
34'
Лопес Макси нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Фол, нарушение
33'
Лопес Макси из команды Удинезе играет слишком грубо. Сукулини Бруно оказался на газоне.
31'
Удар от ворот произведет Верона
31'
Янкто Якуб нанес удар, но промахнулся очень сильно.
31'
Эрто Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Янкто Якуб из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Супрайен Самуэль из команды Верона поставил подножку. Пострадал Данило Ларанжера
29'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Видмер Сильван сделал результативную передачу.
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Барак Антонин изменил счет на табло!
27'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает пас партнеру.
27'
Аднан Али из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
26'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
25'
Аднан Али решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Желтая карточка
24'
Бесса Даниэль тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
23'
Бесса Даниэль из команды Верона играет слишком грубо. Бехрами Валон оказался на газоне.
23'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Янкто Якуб из команды Удинезе подал угловой справа.
23'
Супрайен Самуэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Барак Антонин из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Николас Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Барак Антонин из команды Удинезе подал угловой справа.
21'
Лопес Макси мяч отрикошетил от ворот
21'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает пас партнеру.
21'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
Ласанья Кевин нанес удар головой, но Николас Давид спокойно отбил мяч.
20'
Видмер Сильван из команды Удинезе делает передачу одноклубнику.
19'
Аднан Али из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
19'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Супрайен Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Видмер Сильван из команды Удинезе подал угловой справа.
19'
Сукулини Бруно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Ласанья Кевин из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
18'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
18'
Назначен штрафной. Пострадал Фоссати Марко, его свалил Бехрами Валон.
17'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
16'
Ласанья Кевин наказан за толчок Сукулини Бруно
16'
Николас Давид взял и забрал мяч на выходе
16'
Барак Антонин из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
15'
О, нет. Из многообещающей позиции Ласанья Кевин из команды Удинезе наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
15'
Барак Антонин из команды Удинезе делает пас партнеру.
15'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
Кин Мойзе нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Ромуло Соуза из команды Верона подал угловой справа.
13'
Аднан Али предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
11'
Удар от ворот произведет Верона
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
10'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Супрайен Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Нюйтинк Брэм из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
7'
Супрайен Самуэль наказан за толчок Барак Антонин
6'
Удар от ворот произведет Верона
6'
ШАНС! Лопес Макси нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
6'
Аднан Али из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
4'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Нюйтинк Брэм из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Фоссати Марко
3'
Феррари Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Видмер Сильван из команды Удинезе подал угловой справа.
2'
Аднан Али пробует нанести удар издали, но Николас Давид держит все под контролем
2'
Барак Антонин нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Барак Антонин из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Удинезе". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Удинезе 4:0 Верона
Удинезе
92.9% (157)
Ничья:
5.3% (9)
Верона
1.8% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Удинезе:
40.2% (68)
Удинезе:
32.5% (55)
Удинезе:
14.8% (25)
Ничья:
4.1% (7)
Удинезе:
3% (5)
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