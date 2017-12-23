Стадион: Луиджи Феррарис Зрители: 19465
28' Желтая карточкаЛучиони Фабио
44' Желтая карточкаДель Пинто Лоренцо
45' Желтая карточкаЖуканович Эрвин
62' Желтая карточкаЛападула Джанлука
83' Желтая карточкаКатальди Данило
90' Желтая карточкаБелек Вид
1:0
90' ПенальтиЛападула Джанлука
90' Желтая карточкаЛомбарди Кристиано
Новости после матча
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 19465 болельщиков
96'
Судья сигнализирует, что Венути Лоренцо из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Лападула Джанлука
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
94'
94'
ШАНС! Коста Андреа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
93'
Ломбарди Кристиано получает желтую карточку за неспортивное поведение
92'
[5] - столько добавил арбитр времени.
92'
Г О О О О Л - Лападула Джанлука из команды Дженоа забивает с точки!
90'
Белек Вид получил желтую карточку от судьи
90'
ПЕНАЛЬТИ - Белек Вид из команды Беневенто привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Лападула Джанлука.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
89'
89'
89'
Судья сигнализирует, что Пушкаш Георге из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Сполли Николас
88'
Венути Лоренцо мяч отрикошетил от ворот
87'
86'
Хорошую попытку сделал Адель Таарабт. Удар в створ, но вратарь начеку
86'
85'
Шанс! Лападула Джанлука из команды Дженоа пробил головой, но мимо
85'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
83'
Катальди Данило - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
83'
Катальди Данило из команды Беневенто играет слишком грубо. Бираски Давиде оказался на газоне.
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
80'
79'
Бираски Давиде из команды Дженоа делает неудачный навес.
78'
Рози Алеандро получил травму и заменен. Бираски Давиде выходит на поле.
77'
Бертолаччи Андреа получил травму и заменен. Кофи Исаак выходит на поле.
77'
Рози Алеандро возвращается на поле, всё в порядке.
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Ох, нехорошо это выглядит. Рози Алеандро получил травму и медбригада забирает его с поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
75'
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Дель Пинто Лоренцо из команды Беневенто опасно и грубо сыграл. Рози Алеандро пострадал.
75'
Коста Андреа из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
74'
74'
ШАНС! Пушкаш Георге нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
74'
Какой шанс! Чибсах Юссиф почти забил, но мяч вынесли с линии!
74'
Перин Маттиа не дал случится голу! Чибсах Юссиф должен был забивать, но Перин Маттиа сделал отличный сейв
74'
ШАНС! Чибсах Юссиф вышел один-на-один с голкипером...
73'
Ломбарди Кристиано из команды Беневенто идет с мячом вперед на обострение...
73'
73'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
73'
Лашальт Диего мяч отрикошетил от ворот
73'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает пас партнеру.
72'
Иццо Армандо из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
72'
Пушкаш Георге предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
72'
Лучиони Фабио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Белек Вид не дал случится голу! Лападула Джанлука должен был забивать, но Белек Вид сделал отличный сейв
71'
Пандев Горан из команды Дженоа увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
70'
70'
Тактическая замена. Чичиретти Амато уходит с поля и его заменяет Чибсах Юссиф
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
70'
69'
Пандев Горан заслужил этот голевой момент, но мяч после его удара головой был выбит прямо с линии ворот.
69'
Адель Таарабт из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
68'
67'
Адель Таарабт из команды Дженоа пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
66'
Гьямфи Брайт наказан за толчок Лашальт Диего
66'
Белек Вид не дал случится голу! Пандев Горан должен был забивать, но Белек Вид сделал отличный сейв
66'
Велозу Мигель из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
64'
Адель Таарабт нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
64'
Адель Таарабт из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
64'
Игроки ФК "Дженоа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
64'
Катальди Данило из команды Беневенто делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
64'
Катальди Данило из команды Беневенто подал угловой слева.
63'
Венути Лоренцо из команды Беневенто делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
63'
Венути Лоренцо возвращается на поле, всё в порядке.
62'
Лападула Джанлука получил желтую карточку от судьи
62'
Лападула Джанлука из команды Дженоа толкнул локтем оппонента. Это Лучиони Фабио заработал фол
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Венути Лоренцо получил травму и медбригада забирает его с поля.
61'
61'
Венути Лоренцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Венути Лоренцо из команды Беневенто опасно и грубо сыграл. Рози Алеандро пострадал.
60'
Чичиретти Амато из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
59'
Иццо Армандо из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
59'
Пушкаш Георге коснулся мяча рукой.
58'
Бертолаччи Андреа наказан за толчок Венути Лоренцо
58'
57'
Тактическая замена. Париджини Витторио уходит с поля и его заменяет Гьямфи Брайт
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Тактическая замена. Ригони Лука уходит с поля и его заменяет Лападула Джанлука
55'
Адель Таарабт не смог попасть в створ ударом издали
55'
Отличные скиллы показывает Адель Таарабт, обводя своих соперников
54'
54'
Рози Алеандро из команды Дженоа делает неудачный навес.
54'
53'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
52'
51'
Чичиретти Амато из команды Беневенто делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
51'
Чичиретти Амато мяч отрикошетил от ворот
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
50'
50'
Рози Алеандро из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
49'
Дель Пинто Лоренцо из команды Беневенто не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
49'
49'
Ломбарди Кристиано из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
49'
Рози Алеандро из команды Дженоа опасно и грубо сыграл. Ломбарди Кристиано пострадал.
48'
Лашальт Диего наказан за толчок Пушкаш Георге
47'
Велозу Мигель отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
46'
Судья сигнализирует, что Париджини Витторио из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Пандев Горан
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
48'
Катальди Данило из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
48'
Перин Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Катальди Данило из команды Беневенто подал угловой слева.
48'
Катальди Данило из команды Беневенто отдал передачу, которая была заблокирована.
48'
Венути Лоренцо наказан за толчок Рози Алеандро
47'
Судья сигнализирует, что Рози Алеандро из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Париджини Витторио
46'
Париджини Витторио нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Ригони Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Чичиретти Амато из команды Беневенто подал угловой справа.
46'
Пандев Горан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Чичиретти Амато пробил со штрафного прямо в стенку
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
Жуканович Эрвин получил желтую карточку от судьи
45'
Жуканович Эрвин наказан за толчок Чичиретти Амато
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
44'
Дель Пинто Лоренцо получает желтую карточку за неспортивное поведение
44'
Адель Таарабт наказан за толчок Лучиони Фабио
43'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
42'
Какой удар! Со штрафного Велозу Мигель сотряс перекладину!
41'
Судья сигнализирует, что Париджини Витторио из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Иццо Армандо
41'
Пандев Горан видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
41'
ШАНС! Пандев Горан вышел один-на-один с голкипером...
41'
40'
Париджини Витторио из команды Беневенто играет слишком грубо. Рози Алеандро оказался на газоне.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
39'
38'
Ригони Лука наказан за толчок Венути Лоренцо
38'
38'
Рози Алеандро из команды Дженоа подал угловой слева.
37'
37'
37'
37'
Рози Алеандро из команды Дженоа подал угловой слева.
37'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
35'
34'
Рози Алеандро из команды Дженоа подал угловой справа.
34'
Опасность предотвращена - Лучиони Фабио из команды Беневенто вступил в отбор удачно
34'
Ригони Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
33'
Пушкаш Георге пробил головой, вратарь справился с ударом.
33'
Ломбарди Кристиано из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
33'
33'
33'
33'
Рози Алеандро из команды Дженоа подал угловой справа.
32'
Рози Алеандро из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
32'
Летиция Гаэтано получил травму и заменен. Венути Лоренцо выходит на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Рози Алеандро из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Лучиони Фабио получил желтую карточку от судьи
28'
Лучиони Фабио из команды Беневенто опасно и грубо сыграл. Бертолаччи Андреа пострадал.
28'
28'
Катальди Данило из команды Беневенто подал угловой справа.
28'
Ломбарди Кристиано из команды Беневенто делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля
25'
Ригони Лука наказан за толчок Дель Пинто Лоренцо
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
24'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
22'
Адель Таарабт из команды Дженоа в офсайде
21'
21'
Ригони Лука из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
20'
20'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа подал угловой справа.
20'
Жуканович Эрвин мяч отрикошетил от ворот
19'
Ломбарди Кристиано возвращается на поле, всё в порядке.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Ломбарди Кристиано получил травму и медбригада забирает его с поля.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Бертолаччи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
17'
Ригони Лука наказан за толчок Дель Пинто Лоренцо
17'
17'
Пушкаш Георге из команды Беневенто плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
16'
Чичиретти Амато из команды Беневенто делает пас партнеру.
16'
Отличные скиллы показывает Чичиретти Амато, обводя своих соперников
15'
15'
15'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
14'
Судья сигнализирует, что Летиция Гаэтано из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Пандев Горан
13'
12'
Судья сигнализирует, что Бертолаччи Андреа из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Дель Пинто Лоренцо
12'
12'
12'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
11'
Дель Пинто Лоренцо наказан за толчок Пандев Горан
11'
11'
10'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Судья сигнализирует, что Жуканович Эрвин из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Чичиретти Амато
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
9'
Судья сигнализирует, что Дель Пинто Лоренцо из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Пандев Горан
8'
8'
Ломбарди Кристиано из команды Беневенто сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
7'
6'
5'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
5'
5'
4'
4'
Бертолаччи Андреа наказан за толчок Катальди Данило
3'
3'
Чичиретти Амато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Судья сигнализирует, что Рози Алеандро из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Дель Пинто Лоренцо
1'
1'
Катальди Данило наказан за толчок Бертолаччи Андреа
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Беневенто". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дженоа 1:0 Беневенто
Дженоа
95.8% (161)
Ничья:
4.2% (7)
Беневенто
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Дженоа:
36.3% (61)
1:0 Дженоа:
33.9% (57)
2:1 Дженоа:
16.7% (28)
1:1 Ничья:
3.6% (6)
3:1 Дженоа:
3% (5)
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