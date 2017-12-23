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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 19465
Дженоа
1:0
Конец матча
Беневенто
0'
28' Желтая карточка
Лучиони Фабио
44' Желтая карточка
Дель Пинто Лоренцо
45' Желтая карточка
Жуканович Эрвин
62' Желтая карточка
Лападула Джанлука
83' Желтая карточка
Катальди Данило
90' Желтая карточка
Белек Вид
1:0
90' Пенальти
Лападула Джанлука
90' Желтая карточка
Ломбарди Кристиано
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 19465 болельщиков
Фол, нарушение
96'
Судья сигнализирует, что Венути Лоренцо из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Лападула Джанлука
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
94'
Удар от ворот произведет Дженоа
94'
ШАНС! Коста Андреа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

Желтая карточка
93'
Ломбарди Кристиано получает желтую карточку за неспортивное поведение
92'
[5] - столько добавил арбитр времени.
Описание гола
92'
Г О О О О Л - Лападула Джанлука из команды Дженоа забивает с точки!
Желтая карточка
90'
Белек Вид получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
90'
ПЕНАЛЬТИ - Белек Вид из команды Беневенто привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Лападула Джанлука.
90'
Адель Таарабт из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
89'
Белек Вид взял и забрал мяч на выходе
89'
Лашальт Диего из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Пушкаш Георге из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Сполли Николас
88'
Венути Лоренцо мяч отрикошетил от ворот
87'
Удар от ворот произведет Беневенто
86'
Хорошую попытку сделал Адель Таарабт. Удар в створ, но вратарь начеку
86'
Удар от ворот произведет Беневенто
85'
Шанс! Лападула Джанлука из команды Дженоа пробил головой, но мимо
85'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Желтая карточка
83'
Катальди Данило - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
83'
Катальди Данило из команды Беневенто играет слишком грубо. Бираски Давиде оказался на газоне.
81'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
80'
Удар от ворот произведет Беневенто
79'
Бираски Давиде из команды Дженоа делает неудачный навес.
78'
Рози Алеандро получил травму и заменен. Бираски Давиде выходит на поле.
77'
Бертолаччи Андреа получил травму и заменен. Кофи Исаак выходит на поле.
Травма, повреждение
77'
Рози Алеандро возвращается на поле, всё в порядке.
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
76'
Ох, нехорошо это выглядит. Рози Алеандро получил травму и медбригада забирает его с поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Травма, повреждение
75'
Рози Алеандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
75'
Дель Пинто Лоренцо из команды Беневенто опасно и грубо сыграл. Рози Алеандро пострадал.
75'
Коста Андреа из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
74'
Удар от ворот произведет Дженоа
74'
ШАНС! Пушкаш Георге нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
74'
Какой шанс! Чибсах Юссиф почти забил, но мяч вынесли с линии!
74'
Перин Маттиа не дал случится голу! Чибсах Юссиф должен был забивать, но Перин Маттиа сделал отличный сейв
74'
ШАНС! Чибсах Юссиф вышел один-на-один с голкипером...
73'
Ломбарди Кристиано из команды Беневенто идет с мячом вперед на обострение...
73'
Игроки ФК "Беневенто" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
73'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Велозу Мигель из команды Дженоа подал угловой справа.
73'
Лашальт Диего мяч отрикошетил от ворот
73'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает пас партнеру.
72'
Иццо Армандо из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
72'
Велозу Мигель из команды Дженоа подал угловой справа.
72'
Пушкаш Георге предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
72'
Велозу Мигель из команды Дженоа подал угловой справа.
72'
Лучиони Фабио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Белек Вид не дал случится голу! Лападула Джанлука должен был забивать, но Белек Вид сделал отличный сейв
71'
Пандев Горан из команды Дженоа увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
70'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Тактическая замена. Чичиретти Амато уходит с поля и его заменяет Чибсах Юссиф
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
70'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Пандев Горан заслужил этот голевой момент, но мяч после его удара головой был выбит прямо с линии ворот.
69'
Адель Таарабт из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
68'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Адель Таарабт из команды Дженоа пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
Фол, нарушение
66'
Гьямфи Брайт наказан за толчок Лашальт Диего
66'
Белек Вид не дал случится голу! Пандев Горан должен был забивать, но Белек Вид сделал отличный сейв
66'
Велозу Мигель из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
64'
Адель Таарабт нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
64'
Адель Таарабт из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
64'
Игроки ФК "Дженоа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
64'
Катальди Данило из команды Беневенто делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Катальди Данило из команды Беневенто подал угловой слева.
63'
Венути Лоренцо из команды Беневенто делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
63'
Венути Лоренцо возвращается на поле, всё в порядке.
Желтая карточка
62'
Лападула Джанлука получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
62'
Лападула Джанлука из команды Дженоа толкнул локтем оппонента. Это Лучиони Фабио заработал фол
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Венути Лоренцо получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
61'
Рози Алеандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
61'
Венути Лоренцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
61'
Венути Лоренцо из команды Беневенто опасно и грубо сыграл. Рози Алеандро пострадал.
60'
Чичиретти Амато из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
Лучиони Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Иццо Армандо из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
59'
Пушкаш Георге коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
58'
Бертолаччи Андреа наказан за толчок Венути Лоренцо
58'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Тактическая замена. Париджини Витторио уходит с поля и его заменяет Гьямфи Брайт
55'
Удар от ворот произведет Беневенто
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Тактическая замена. Ригони Лука уходит с поля и его заменяет Лападула Джанлука
55'
Адель Таарабт не смог попасть в створ ударом издали
55'
Отличные скиллы показывает Адель Таарабт, обводя своих соперников
54'
Удар от ворот произведет Беневенто
54'
Рози Алеандро из команды Дженоа делает неудачный навес.
54'
Белек Вид взял и забрал мяч на выходе
53'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
52'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Чичиретти Амато из команды Беневенто делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Чичиретти Амато мяч отрикошетил от ворот
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
Удар от ворот произведет Беневенто
50'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Рози Алеандро из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Удар от ворот произведет Дженоа
49'
Дель Пинто Лоренцо из команды Беневенто не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
49'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Ломбарди Кристиано из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
49'
Рози Алеандро из команды Дженоа опасно и грубо сыграл. Ломбарди Кристиано пострадал.
Фол, нарушение
48'
Лашальт Диего наказан за толчок Пушкаш Георге
47'
Велозу Мигель отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Париджини Витторио из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Пандев Горан
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
48'
Катальди Данило из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
48'
Перин Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Катальди Данило из команды Беневенто подал угловой слева.
48'
Катальди Данило из команды Беневенто отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
48'
Венути Лоренцо наказан за толчок Рози Алеандро
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Рози Алеандро из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Париджини Витторио
46'
Париджини Витторио нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Ригони Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Чичиретти Амато из команды Беневенто подал угловой справа.
46'
Пандев Горан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Чичиретти Амато пробил со штрафного прямо в стенку
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
45'
Жуканович Эрвин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
45'
Жуканович Эрвин наказан за толчок Чичиретти Амато
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Желтая карточка
44'
Дель Пинто Лоренцо получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
44'
Адель Таарабт наказан за толчок Лучиони Фабио
43'
Адель Таарабт из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
42'
Какой удар! Со штрафного Велозу Мигель сотряс перекладину!
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Париджини Витторио из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Иццо Армандо
41'
Пандев Горан видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
41'
ШАНС! Пандев Горан вышел один-на-один с голкипером...
41'
Адель Таарабт из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
40'
Париджини Витторио из команды Беневенто играет слишком грубо. Рози Алеандро оказался на газоне.
40'
Удар от ворот произведет Беневенто
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
39'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
38'
Ригони Лука наказан за толчок Венути Лоренцо
38'
Лучиони Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Рози Алеандро из команды Дженоа подал угловой слева.
37'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Лучиони Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Рози Алеандро из команды Дженоа подал угловой слева.
37'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
35'
Удар от ворот произведет Беневенто
Угловой
34'
Рози Алеандро из команды Дженоа подал угловой справа.
34'
Опасность предотвращена - Лучиони Фабио из команды Беневенто вступил в отбор удачно
34'
Ригони Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Адель Таарабт из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Пушкаш Георге пробил головой, вратарь справился с ударом.
33'
Ломбарди Кристиано из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
33'
Игроки ФК "Беневенто" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
33'
Игроки ФК "Беневенто" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
33'
Лучиони Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Рози Алеандро из команды Дженоа подал угловой справа.
32'
Рози Алеандро из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Летиция Гаэтано получил травму и заменен. Венути Лоренцо выходит на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
30'
Рози Алеандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Рози Алеандро из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Желтая карточка
28'
Лучиони Фабио получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
28'
Лучиони Фабио из команды Беневенто опасно и грубо сыграл. Бертолаччи Андреа пострадал.
28'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Катальди Данило из команды Беневенто подал угловой справа.
28'
Ломбарди Кристиано из команды Беневенто делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
25'
Ригони Лука наказан за толчок Дель Пинто Лоренцо
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
24'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
Офсайд
22'
Адель Таарабт из команды Дженоа в офсайде
21'
Лучиони Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Ригони Лука из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
20'
Лучиони Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Бертолаччи Андреа из команды Дженоа подал угловой справа.
20'
Жуканович Эрвин мяч отрикошетил от ворот
Травма, повреждение
19'
Ломбарди Кристиано возвращается на поле, всё в порядке.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Ломбарди Кристиано получил травму и медбригада забирает его с поля.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Бертолаччи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
17'
Ригони Лука наказан за толчок Дель Пинто Лоренцо
17'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Пушкаш Георге из команды Беневенто плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
16'
Чичиретти Амато из команды Беневенто делает пас партнеру.
16'
Отличные скиллы показывает Чичиретти Амато, обводя своих соперников
15'
Белек Вид взял и забрал мяч на выходе
15'
Лашальт Диего из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
15'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Летиция Гаэтано из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Пандев Горан
13'
Удар от ворот произведет Беневенто
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Бертолаччи Андреа из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Дель Пинто Лоренцо
12'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Лучиони Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
11'
Дель Пинто Лоренцо наказан за толчок Пандев Горан
11'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Дженоа
10'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Жуканович Эрвин из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Чичиретти Амато
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Дель Пинто Лоренцо из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Пандев Горан
8'
Удар от ворот произведет Дженоа
8'
Ломбарди Кристиано из команды Беневенто сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
7'
Удар от ворот произведет Беневенто
6'
Удар от ворот произведет Беневенто
5'
Удар от ворот произведет Беневенто
5'
Удар от ворот произведет Беневенто
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
5'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Лучиони Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Лашальт Диего из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
3'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Чичиретти Амато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Рози Алеандро из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Дель Пинто Лоренцо
1'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Беневенто". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дженоа 1:0 Беневенто
Дженоа
95.8% (161)
Ничья:
4.2% (7)
Беневенто
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Дженоа:
36.3% (61)
Дженоа:
33.9% (57)
Дженоа:
16.7% (28)
Ничья:
3.6% (6)
Дженоа:
3% (5)
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