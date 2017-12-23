Стадион: Паоло Мацца Зрители: 12522
0:1
1' ГолФальке Яго
0:2
10' ГолФальке Яго
23' Желтая карточкаКремонези Микеле
35' Желтая карточкаДе Сильвестри Лоренцо
38' Желтая карточкаВикари Франческо
1:2
42' ГолВивиани Федерико
45' Желтая карточкаСкьяттарелла Паскуале
62' Желтая карточкаН'Кулу Николя
2:2
69' ПенальтиАнтенуччи Мирко
90' Желтая карточкаМора Лука
Второй тайм
96'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 12522 болельщиков
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
95'
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
94'
Белотти Андреа заслужил этот голевой момент, но мяч после его удара головой был выбит прямо с линии ворот.
94'
Беренгер Алекс из команды Торино подал угловой справа.
94'
Лаццари Мануэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Судья сигнализирует, что Фальке Яго из команды Торино поставил подножку. Пострадал Матьелло Федерико
92'
Безумный фол. Мора Лука грубо играет против соперника. Пострадал Вальдифиори Мирко
92'
[5] - столько добавил арбитр времени.
92'
92'
Беренгер Алекс из команды Торино подал угловой слева.
92'
Мора Лука сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
91'
Саламон Бартош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
Белотти Андреа из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
91'
91'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
89'
89'
88'
Боррьелло Марко из команды СПАЛ 2013 в офсайде
88'
Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Мора Лука
88'
88'
Беренгер Алекс мяч отрикошетил от ворот
87'
Белотти Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 в офсайде
86'
Тактическая замена. Антенуччи Мирко уходит с поля и его заменяет Боррьелло Марко
85'
Де Сильвестри Лоренцо не смог попасть в створ ударом издали
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
84'
Судья свистит. Антенуччи Мирко атаковал сзади соперника. Это Вальдифиори Мирко заработал своей команде штрафной
84'
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
83'
83'
Беренгер Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Судья сигнализирует, что Мора Лука из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Де Сильвестри Лоренцо
82'
Игрок команды СПАЛ 2013 совершает фол
81'
Тактическая замена. Скьяттарелла Паскуале уходит с поля и его заменяет Мора Лука
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
Тактическая замена. Базелли Даниэле уходит с поля и его заменяет Оби Джоэл
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Выглядело как неплохой момент. Фальке Яго из команды Торино закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
79'
78'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
78'
78'
Базелли Даниэле из команды Торино отправил кросс в штрафную...
77'
Судья сигнализирует, что Беренгер Алекс из команды Торино поставил подножку. Пострадал Лаццари Мануэль
77'
77'
76'
Базелли Даниэле из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Грасси Альберто возвращается на поле, всё в порядке.
76'
Кремонези Микеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Игрок из команды Торино делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
76'
75'
Ринкон Томас из команды Торино отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Ох, нехорошо это выглядит. Грасси Альберто получил травму и медбригада забирает его с поля.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
74'
74'
73'
72'
Судья свистит. Беренгер Алекс атаковал сзади соперника. Это Лаццари Мануэль заработал своей команде штрафной
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
69'
Г О О О О Л - Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 забивает с точки!
69'
ПЕНАЛЬТИ - Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Грасси Альберто.
68'
Матч остановлен
68'
Сиригу Сальваторе не дал случится голу! Грасси Альберто должен был забивать, но Сиригу Сальваторе сделал отличный сейв
68'
67'
66'
Тактическая замена. Флоккари Сержио уходит с поля и его заменяет Палоски Альберто
66'
Тактическая замена. Ньянг М'Байе уходит с поля и его заменяет Беренгер Алекс
66'
ШАНС! Вивиани Федерико нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
Сиригу Сальваторе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
65'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
65'
Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
64'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Н'Кулу Николя наказан за толчок Флоккари Сержио
63'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
63'
Базелли Даниэле из команды Торино хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
63'
62'
Н'Кулу Николя - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
62'
Н'Кулу Николя из команды Торино играет слишком грубо. Флоккари Сержио оказался на газоне.
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
60'
60'
Ньянг М'Байе нанес удар чуть мимо. Близко!
59'
Н'Кулу Николя из команды Торино хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
59'
59'
Игроки ФК "СПАЛ 2013" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
59'
59'
58'
58'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
57'
57'
Как он промахнулся? Антенуччи Мирко имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
57'
Скьяттарелла Паскуале разрезает оборону соперника отличным пасом
57'
Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Вивиани Федерико
56'
56'
Скьяттарелла Паскуале нанес удар, но промахнулся очень сильно.
56'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
56'
Молинаро Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 идет с мячом вперед на обострение...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
55'
Шанс! Белотти Андреа из команды Торино пробил головой, но мимо
55'
Ньянг М'Байе из команды Торино подал угловой слева.
55'
Скьяттарелла Паскуале предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Отличные скиллы показывает Ньянг М'Байе, обводя своих соперников
54'
54'
Флоккари Сержио из команды СПАЛ 2013 сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
54'
Игрок из команды СПАЛ 2013 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
53'
53'
Сиригу Сальваторе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
53'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 забрасывает мяч в штрафную.
52'
Кремонези Микеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
52'
Скьяттарелла Паскуале выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Фальке Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Судья сигнализирует, что Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Ринкон Томас
51'
Базелли Даниэле из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
49'
49'
49'
48'
48'
Безумный фол. Белотти Андреа грубо играет против соперника. Пострадал Скьяттарелла Паскуале
48'
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Лянко Войнович получил травму и заменен. Бурдиссо Николас выходит на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Вивиани Федерико не смог попасть в створ ударом издали
46'
46'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
49'
Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Де Сильвестри Лоренцо пострадал.
47'
Скьяттарелла Паскуале - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
47'
Судья свистит. Скьяттарелла Паскуале атаковал сзади соперника. Это Базелли Даниэле заработал своей команде штрафной
47'
46'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Вивиани Федерико мяч отрикошетил от ворот
45'
45'
Лаццари Мануэль не смог попасть в створ ударом издали
45'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 идет с мячом вперед на обострение...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
44'
44'
Фальке Яго из команды Торино отдал передачу, которая была заблокирована.
43'
43'
42'
Г О О О О Л Вивиани Федерико закручивает штрафной в сетку! Великолепно
42'
Безумный фол. Лянко Войнович грубо играет против соперника. Пострадал Флоккари Сержио
41'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
41'
Ньянг М'Байе из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
41'
40'
Как он промахнулся? Белотти Андреа имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
40'
Вальдифиори Мирко из команды Торино отправил кросс в штрафную...
40'
39'
39'
38'
Викари Франческо сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
38'
Судья свистит. Викари Франческо атаковал сзади соперника. Это Белотти Андреа заработал своей команде штрафной
38'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Лянко Войнович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
Ринкон Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
37'
Молинаро Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
36'
Вивиани Федерико пробил со штрафного прямо в стенку
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
35'
Де Сильвестри Лоренцо сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
35'
Судья сигнализирует, что Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино поставил подножку. Пострадал Матьелло Федерико
34'
Флоккари Сержио из команды СПАЛ 2013 в офсайде
32'
32'
Флоккари Сержио наказан за толчок Де Сильвестри Лоренцо
31'
31'
Должен был быть гол! Скьяттарелла Паскуале имел отличный шанс, но Сиригу Сальваторе не дал голу состоятся!
31'
Флоккари Сержио из команды СПАЛ 2013 делает пас партнеру.
30'
Плохо сыграл Вальдифиори Мирко - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
29'
29'
Базелли Даниэле не смог попасть в створ ударом издали
29'
Ньянг М'Байе из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 в офсайде
28'
28'
Н'Кулу Николя нанес удар, но промахнулся очень сильно.
28'
Лаццари Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
26'
26'
Вальдифиори Мирко нанес удар, но промахнулся очень сильно.
26'
26'
Ринкон Томас из команды Торино отправил кросс в штрафную...
26'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
24'
Фальке Яго из команды Торино в офсайде
23'
Кремонези Микеле - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
23'
Кремонези Микеле из команды СПАЛ 2013 играет слишком грубо. Фальке Яго оказался на газоне.
23'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Флоккари Сержио нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Вальдифиори Мирко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
Судья сигнализирует, что Белотти Андреа из команды Торино поставил подножку. Пострадал Лаццари Мануэль
21'
21'
Н'Кулу Николя возвращается на поле, всё в порядке.
21'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 разыграл угловой с левого угла.
21'
Де Сильвестри Лоренцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Вивиани Федерико выбил мяч подальше от ворот.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
Ох, нехорошо это выглядит. Н'Кулу Николя получил травму и медбригада забирает его с поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
19'
Н'Кулу Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Н'Кулу Николя нанес удар головой, но Гомис Альфред спокойно отбил мяч.
19'
Базелли Даниэле из команды Торино делает передачу одноклубнику.
18'
Ньянг М'Байе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Безумный фол. Лаццари Мануэль грубо играет против соперника. Пострадал Ньянг М'Байе
17'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 в офсайде
16'
Н'Кулу Николя возвращается на поле, всё в порядке.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
15'
Ох, нехорошо это выглядит. Н'Кулу Николя получил травму и медбригада забирает его с поля.
14'
Н'Кулу Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Лаццари Мануэль нанес удар издали, а Сиригу Сальваторе отбил его обратно в игру!
14'
Ньянг М'Байе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 делает пас партнеру.
13'
Плохо сыграл Ринкон Томас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
13'
12'
Ньянг М'Байе наказан за толчок Скьяттарелла Паскуале
10'
Г О О О О Л - Фальке Яго забивает!
10'
Базелли Даниэле нанес удар, мяч был парирован, но Гомис Альфред не удержал его в руках.
10'
Белотти Андреа из команды Торино делает пас партнеру.
10'
Белотти Андреа из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
9'
9'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает неудачный навес.
8'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 играет слишком грубо. Н'Кулу Николя оказался на газоне.
8'
Ньянг М'Байе пробует нанести удар издали, но Гомис Альфред держит все под контролем
8'
Игроки ФК "Торино" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
8'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Игрок из команды СПАЛ 2013 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
7'
Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
6'
6'
Шанс! Саламон Бартош из команды СПАЛ 2013 пробил головой, но мимо
6'
6'
Базелли Даниэле наказан за толчок Лаццари Мануэль
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
4'
Судья свистит. Базелли Даниэле атаковал сзади соперника. Это Скьяттарелла Паскуале заработал своей команде штрафной
3'
3'
Ньянг М'Байе из команды Торино играет слишком грубо. Лаццари Мануэль оказался на газоне.
2'
Флоккари Сержио из команды СПАЛ 2013 в офсайде
1'
Молинаро Кристиан сделал результативную передачу.
1'
Г О О О О Л - Фальке Яго изменил счет на табло!
1'
Молинаро Кристиан из команды Торино делает отличный кросс...
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Торино". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
-
Ляйич в этом году не сыграет — 22:19
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 2:2 Торино
СПАЛ 2013
5.4% (9)
Ничья:
29.2% (49)
Торино
65.5% (110)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Торино:
39.9% (67)
1:1 Ничья:
26.8% (45)
0:1 Торино:
17.3% (29)
0:2 Торино:
3.6% (6)
2:1 СПАЛ 2013:
3% (5)
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