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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 12522
СПАЛ 2013
2:2
Конец матча
Торино
0'
0:1
1' Гол
Фальке Яго
0:2
10' Гол
Фальке Яго
23' Желтая карточка
Кремонези Микеле
35' Желтая карточка
Де Сильвестри Лоренцо
38' Желтая карточка
Викари Франческо
1:2
42' Гол
Вивиани Федерико
45' Желтая карточка
Скьяттарелла Паскуале
62' Желтая карточка
Н'Кулу Николя
2:2
69' Пенальти
Антенуччи Мирко
90' Желтая карточка
Мора Лука
90'+6
Второй тайм
96'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 12522 болельщиков
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
95'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.

94'
Белотти Андреа заслужил этот голевой момент, но мяч после его удара головой был выбит прямо с линии ворот.
Угловой
94'
Беренгер Алекс из команды Торино подал угловой справа.
94'
Лаццари Мануэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Фальке Яго из команды Торино поставил подножку. Пострадал Матьелло Федерико
Фол, нарушение
92'
Безумный фол. Мора Лука грубо играет против соперника. Пострадал Вальдифиори Мирко
92'
[5] - столько добавил арбитр времени.
92'
Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
Угловой
92'
Беренгер Алекс из команды Торино подал угловой слева.
Желтая карточка
92'
Мора Лука сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
91'
Саламон Бартош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
Белотти Андреа из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
91'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
91'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Оби Джоэл из команды Торино поставил подножку. Пострадал Мора Лука
89'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Молинаро Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Офсайд
88'
Боррьелло Марко из команды СПАЛ 2013 в офсайде
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Мора Лука
88'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
88'
Беренгер Алекс мяч отрикошетил от ворот
87'
Белотти Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Оби Джоэл из команды Торино делает пас партнеру.
87'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 в офсайде
86'
Тактическая замена. Антенуччи Мирко уходит с поля и его заменяет Боррьелло Марко
85'
Де Сильвестри Лоренцо не смог попасть в створ ударом издали
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
84'
Судья свистит. Антенуччи Мирко атаковал сзади соперника. Это Вальдифиори Мирко заработал своей команде штрафной
84'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Беренгер Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Мора Лука из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Де Сильвестри Лоренцо
Фол, нарушение
82'
Игрок команды СПАЛ 2013 совершает фол
81'
Тактическая замена. Скьяттарелла Паскуале уходит с поля и его заменяет Мора Лука
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
Тактическая замена. Базелли Даниэле уходит с поля и его заменяет Оби Джоэл
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Выглядело как неплохой момент. Фальке Яго из команды Торино закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
79'
Молинаро Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
78'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
78'
Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
78'
Базелли Даниэле из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Беренгер Алекс из команды Торино поставил подножку. Пострадал Лаццари Мануэль
77'
Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Молинаро Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
76'
Базелли Даниэле из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Травма, повреждение
76'
Грасси Альберто возвращается на поле, всё в порядке.
76'
Кремонези Микеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Игрок из команды Торино делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
76'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Ринкон Томас из команды Торино отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
75'
Ох, нехорошо это выглядит. Грасси Альберто получил травму и медбригада забирает его с поля.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
74'
Удар от ворот произведет Торино
73'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
72'
Судья свистит. Беренгер Алекс атаковал сзади соперника. Это Лаццари Мануэль заработал своей команде штрафной
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 забивает с точки!
Фол, нарушение
69'
ПЕНАЛЬТИ - Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Грасси Альберто.
68'
Матч остановлен
68'
Сиригу Сальваторе не дал случится голу! Грасси Альберто должен был забивать, но Сиригу Сальваторе сделал отличный сейв
68'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
67'
Игрок команды Торино совершает фол
66'
Тактическая замена. Флоккари Сержио уходит с поля и его заменяет Палоски Альберто
66'
Тактическая замена. Ньянг М'Байе уходит с поля и его заменяет Беренгер Алекс
66'
ШАНС! Вивиани Федерико нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
Сиригу Сальваторе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
65'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
65'
Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Угловой
65'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
64'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
64'
Н'Кулу Николя наказан за толчок Флоккари Сержио
63'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
63'
Базелли Даниэле из команды Торино хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
63'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
62'
Н'Кулу Николя - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
62'
Н'Кулу Николя из команды Торино играет слишком грубо. Флоккари Сержио оказался на газоне.
Фол, нарушение
60'
Игрок команды Торино совершает фол
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
60'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
60'
Ньянг М'Байе нанес удар чуть мимо. Близко!
59'
Н'Кулу Николя из команды Торино хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
59'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
59'
Игроки ФК "СПАЛ 2013" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
59'
Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
59'
Фальке Яго из команды Торино отправил кросс в штрафную...
58'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
57'
Удар от ворот произведет Торино
57'
Как он промахнулся? Антенуччи Мирко имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
57'
Скьяттарелла Паскуале разрезает оборону соперника отличным пасом
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Вивиани Федерико
56'
Удар от ворот произведет Торино
56'
Скьяттарелла Паскуале нанес удар, но промахнулся очень сильно.
56'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
56'
Молинаро Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 идет с мячом вперед на обострение...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
55'
Шанс! Белотти Андреа из команды Торино пробил головой, но мимо
Угловой
55'
Ньянг М'Байе из команды Торино подал угловой слева.
55'
Скьяттарелла Паскуале предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Отличные скиллы показывает Ньянг М'Байе, обводя своих соперников
54'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Флоккари Сержио из команды СПАЛ 2013 сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
54'
Игрок из команды СПАЛ 2013 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
53'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Сиригу Сальваторе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
53'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 забрасывает мяч в штрафную.
52'
Кремонези Микеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Фальке Яго из команды Торино отправил кросс в штрафную...
52'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Скьяттарелла Паскуале выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Фальке Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Ринкон Томас
51'
Базелли Даниэле из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
49'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Молинаро Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
49'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
48'
Безумный фол. Белотти Андреа грубо играет против соперника. Пострадал Скьяттарелла Паскуале
48'
Удар от ворот произведет Торино
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Лянко Войнович получил травму и заменен. Бурдиссо Николас выходит на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Вивиани Федерико не смог попасть в створ ударом издали
46'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
46'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
49'
Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Де Сильвестри Лоренцо пострадал.
Желтая карточка
47'
Скьяттарелла Паскуале - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
47'
Судья свистит. Скьяттарелла Паскуале атаковал сзади соперника. Это Базелли Даниэле заработал своей команде штрафной
47'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Вивиани Федерико мяч отрикошетил от ворот
45'
Удар от ворот произведет Торино
45'
Лаццари Мануэль не смог попасть в створ ударом издали
45'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 идет с мячом вперед на обострение...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
44'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Фальке Яго из команды Торино отдал передачу, которая была заблокирована.
43'
Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
43'
Фальке Яго из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Описание гола
42'
Г О О О О Л Вивиани Федерико закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
42'
Безумный фол. Лянко Войнович грубо играет против соперника. Пострадал Флоккари Сержио
41'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
41'
Ньянг М'Байе из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
41'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
40'
Как он промахнулся? Белотти Андреа имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
Саламон Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Вальдифиори Мирко из команды Торино отправил кросс в штрафную...
40'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Фальке Яго из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
38'
Викари Франческо сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
38'
Судья свистит. Викари Франческо атаковал сзади соперника. Это Белотти Андреа заработал своей команде штрафной
38'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Лянко Войнович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
37'
Ринкон Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
37'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
37'
Молинаро Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
36'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
36'
Вивиани Федерико пробил со штрафного прямо в стенку
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Желтая карточка
35'
Де Сильвестри Лоренцо сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино поставил подножку. Пострадал Матьелло Федерико
Офсайд
34'
Флоккари Сержио из команды СПАЛ 2013 в офсайде
32'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
31'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
31'
Должен был быть гол! Скьяттарелла Паскуале имел отличный шанс, но Сиригу Сальваторе не дал голу состоятся!
31'
Флоккари Сержио из команды СПАЛ 2013 делает пас партнеру.
30'
Плохо сыграл Вальдифиори Мирко - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
30'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
29'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
29'
Базелли Даниэле не смог попасть в створ ударом издали
29'
Ньянг М'Байе из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
28'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 в офсайде
28'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
28'
Н'Кулу Николя нанес удар, но промахнулся очень сильно.
28'
Лаццари Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
26'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
26'
Вальдифиори Мирко нанес удар, но промахнулся очень сильно.
26'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Ринкон Томас из команды Торино отправил кросс в штрафную...
26'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Офсайд
24'
Фальке Яго из команды Торино в офсайде
Желтая карточка
23'
Кремонези Микеле - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
23'
Кремонези Микеле из команды СПАЛ 2013 играет слишком грубо. Фальке Яго оказался на газоне.
23'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Флоккари Сержио нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Вальдифиори Мирко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Вивиани Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Белотти Андреа из команды Торино поставил подножку. Пострадал Лаццари Мануэль
21'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
21'
Н'Кулу Николя возвращается на поле, всё в порядке.
Угловой
21'
Вивиани Федерико из команды СПАЛ 2013 разыграл угловой с левого угла.
21'
Де Сильвестри Лоренцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Вивиани Федерико выбил мяч подальше от ворот.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
20'
Ох, нехорошо это выглядит. Н'Кулу Николя получил травму и медбригада забирает его с поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Травма, повреждение
19'
Н'Кулу Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Н'Кулу Николя нанес удар головой, но Гомис Альфред спокойно отбил мяч.
19'
Базелли Даниэле из команды Торино делает передачу одноклубнику.
18'
Ньянг М'Байе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Безумный фол. Лаццари Мануэль грубо играет против соперника. Пострадал Ньянг М'Байе
17'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
16'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 в офсайде
Травма, повреждение
16'
Н'Кулу Николя возвращается на поле, всё в порядке.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Травма, повреждение
15'
Ох, нехорошо это выглядит. Н'Кулу Николя получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
14'
Н'Кулу Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Лаццари Мануэль нанес удар издали, а Сиригу Сальваторе отбил его обратно в игру!
14'
Ньянг М'Байе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 делает пас партнеру.
13'
Плохо сыграл Ринкон Томас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
13'
Вивиани Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Фальке Яго забивает!
10'
Базелли Даниэле нанес удар, мяч был парирован, но Гомис Альфред не удержал его в руках.
10'
Белотти Андреа из команды Торино делает пас партнеру.
10'
Белотти Андреа из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
9'
Удар от ворот произведет Торино
9'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает неудачный навес.
Фол, нарушение
8'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 играет слишком грубо. Н'Кулу Николя оказался на газоне.
8'
Ньянг М'Байе пробует нанести удар издали, но Гомис Альфред держит все под контролем
8'
Игроки ФК "Торино" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
8'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Игрок из команды СПАЛ 2013 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
7'
Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Удар от ворот произведет Торино
6'
Шанс! Саламон Бартош из команды СПАЛ 2013 пробил головой, но мимо
6'
Вивиани Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Базелли Даниэле наказан за толчок Лаццари Мануэль
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
4'
Судья свистит. Базелли Даниэле атаковал сзади соперника. Это Скьяттарелла Паскуале заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
3'
Игрок команды Торино совершает фол
Фол, нарушение
3'
Ньянг М'Байе из команды Торино играет слишком грубо. Лаццари Мануэль оказался на газоне.
Офсайд
2'
Флоккари Сержио из команды СПАЛ 2013 в офсайде
1'
Молинаро Кристиан сделал результативную передачу.
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Фальке Яго изменил счет на табло!
1'
Молинаро Кристиан из команды Торино делает отличный кросс...
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Торино". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 2:2 Торино
СПАЛ 2013
5.4% (9)
Ничья:
29.2% (49)
Торино
65.5% (110)

Вы не участвовали в прогнозе

Торино:
39.9% (67)
Ничья:
26.8% (45)
Торино:
17.3% (29)
Торино:
3.6% (6)
СПАЛ 2013:
3% (5)
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