Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Милан

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Стадион: Артемио Франки
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Фиорентина (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 26.12.2017 Лацио 1:0 Фиорентина КИ
- 22.12.2017 Кальяри 0:1 Фиорентина СA
- 17.12.2017 Фиорентина 0:0 Дженоа СA
- 13.12.2017 Фиорентина 3:2 Сампдория КИ
- 10.12.2017 Наполи 0:0 Фиорентина СA
- 03.12.2017 Фиорентина 3:0 Сассуоло СA
- 26.11.2017 Лацио 1:1 Фиорентина СA
- 19.11.2017 СПАЛ 2013 1:1 Фиорентина СA
- 05.11.2017 Фиорентина 2:4 Рома СA
- 29.10.2017 Кротоне 2:1 Фиорентина СA
- 25.10.2017 Фиорентина 3:0 Торино СA
- 22.10.2017 Беневенто 0:3 Фиорентина СA
- 15.10.2017 Фиорентина 2:1 Удинезе СA
- 01.10.2017 Кьево 2:1 Фиорентина СA
- 24.09.2017 Фиорентина 1:1 Аталанта СA
- 20.09.2017 Ювентус 1:0 Фиорентина СA
- 16.09.2017 Фиорентина 2:1 Болонья СA
- 10.09.2017 Верона 0:5 Фиорентина СA
- 27.08.2017 Фиорентина 1:2 Сампдория СA
- 23.08.2017 Реал Мадрид 2:1 Фиорентина ТМК
Милан (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 23.12.2017 Милан 0:2 Аталанта СA
- 17.12.2017 Верона 3:0 Милан СA
- 13.12.2017 Милан 3:0 Верона КИ
- 10.12.2017 Милан 2:1 Болонья СA
- 07.12.2017 Риека 2:0 Милан ЛЕ
- 03.12.2017 Беневенто 2:2 Милан СA
- 26.11.2017 Милан 0:0 Торино СA
- 23.11.2017 Милан 5:1 Аустрия Вена ЛЕ
- 18.11.2017 Наполи 2:1 Милан СA
- 05.11.2017 Сассуоло 0:2 Милан СA
- 02.11.2017 АЕК 0:0 Милан ЛЕ
- 28.10.2017 Милан 0:2 Ювентус СA
- 25.10.2017 Кьево 1:4 Милан СA
- 22.10.2017 Милан 0:0 Дженоа СA
- 19.10.2017 Милан 0:0 АЕК ЛЕ
- 15.10.2017 Интер Милан 3:2 Милан СA
- 01.10.2017 Милан 0:2 Рома СA
- 28.09.2017 Милан 3:2 Риека ЛЕ
- 24.09.2017 Сампдория 2:0 Милан СA
- 20.09.2017 Милан 2:0 СПАЛ 2013 СA
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 10
Милан: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 5
- 19.02.2017 Милан 2:1 Фиорентина Серия A
- 25.09.2016 Фиорентина 0:0 Милан Серия A
- 17.01.2016 Милан 2:0 Фиорентина Серия A
- 23.08.2015 Фиорентина 2:0 Милан Серия A
- 16.03.2015 Фиорентина 2:1 Милан Серия A
- 26.10.2014 Милан 1:1 Фиорентина Серия A
- 26.03.2014 Фиорентина 0:2 Милан Серия A
- 02.11.2013 Милан 0:2 Фиорентина Серия A
- 07.04.2013 Фиорентина 2:2 Милан Серия A
- 11.11.2012 Милан 1:3 Фиорентина Серия A
- 07.04.2012 Милан 1:2 Фиорентина Серия A
- 19.11.2011 Фиорентина 0:0 Милан Серия A
- 10.04.2011 Фиорентина 1:2 Милан Серия A
- 20.11.2010 Милан 1:0 Фиорентина Серия A
- 01.05.2010 Милан 1:0 Фиорентина Серия A
- 24.02.2010 Фиорентина 1:2 Милан Серия A
- 31.05.2009 Фиорентина 0:2 Милан Серия A
- 17.01.2009 Милан 1:0 Фиорентина Серия A
- 03.02.2008 Фиорентина 0:1 Милан Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|41 - 13
|45
|2.
|Ювентус
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|45 - 14
|44
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|34 - 14
|40
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|28 - 11
|38
|5.
|Лацио
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|43 - 22
|36
|6.
|Сампдория
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|32 - 26
|27
|7.
|Аталанта
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|28 - 23
|27
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|27 - 19
|26
|9.
|Удинезе
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|30 - 25
|24
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|22 - 25
|24
|11.
|Милан
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|23 - 26
|24
|12.
|Торино
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|25 - 27
|24
|13.
|Кьево
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|19 - 30
|21
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|12 - 28
|20
|15.
|Кальяри
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|16 - 29
|17
|16.
|Дженоа
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|15 - 22
|17
|17.
|Кротоне
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|13 - 36
|15
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 31
|15
|19.
|Верона
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|17 - 36
|13
|20.
|Беневенто
|Заявка
|18
|0
|1
|17
|9 - 41
|1
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Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - МиланДо начала игры осталось 2 дня 11 часов 42 минуты, которая состоится 30.12.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Фиорентина - Милан
Фиорентина
51.6% (66)
Ничья:
29.7% (38)
Милан
18.8% (24)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Фиорентина:
32% (41)
1:1 Ничья:
21.1% (27)
1:0 Фиорентина:
13.3% (17)
1:2 Милан:
6.3% (8)
0:0 Ничья:
5.5% (7)
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