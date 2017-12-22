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Стадион:
Фиорентина
 
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Милан
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Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Милан

До начала игры осталось 2 дня 11 часов 42 минуты, которая состоится 30.12.2017.
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:
Прогнозы на матч Фиорентина - Милан
Фиорентина
51.6% (66)
Ничья:
29.7% (38)
Милан
18.8% (24)

Вы не участвовали в прогнозе

Фиорентина:
32% (41)
Ничья:
21.1% (27)
Фиорентина:
13.3% (17)
Милан:
6.3% (8)
Ничья:
5.5% (7)
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