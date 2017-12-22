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Стадион:
Рома
 
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Сассуоло
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Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Сассуоло

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 13 минут, которая состоится 30.12.2017.
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Прогнозы на матч Рома - Сассуоло
Рома
94.4% (119)
Ничья:
5.6% (7)
Сассуоло
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
42.9% (54)
Рома:
16.7% (21)
Рома:
12.7% (16)
Рома:
6.3% (8)
Рома:
5.6% (7)
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