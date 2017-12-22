Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Сассуоло

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Олимпийский (Рим)
Предыдущие игры
Рома (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 23.12.2017 Ювентус 1:0 Рома СA
- 20.12.2017 Рома 1:2 Торино КИ
- 16.12.2017 Рома 1:0 Кальяри СA
- 10.12.2017 Кьево 0:0 Рома СA
- 05.12.2017 Рома 1:0 Карабах ЛЧ
- 01.12.2017 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СA
- 26.11.2017 Дженоа 1:1 Рома СA
- 22.11.2017 Атлетико М 2:0 Рома ЛЧ
- 18.11.2017 Рома 2:1 Лацио СA
- 05.11.2017 Фиорентина 2:4 Рома СA
- 31.10.2017 Рома 3:0 Челси ЛЧ
- 28.10.2017 Рома 1:0 Болонья СA
- 25.10.2017 Рома 1:0 Кротоне СA
- 22.10.2017 Торино 0:1 Рома СA
- 18.10.2017 Челси 3:3 Рома ЛЧ
- 14.10.2017 Рома 0:1 Наполи СA
- 01.10.2017 Милан 0:2 Рома СA
- 27.09.2017 Карабах 1:2 Рома ЛЧ
- 23.09.2017 Рома 3:1 Удинезе СA
- 20.09.2017 Беневенто 0:4 Рома СA
Сассуоло (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 23.12.2017 Сассуоло 1:0 Интер Милан СA
- 20.12.2017 Аталанта 2:1 Сассуоло КИ
- 17.12.2017 Сампдория 0:1 Сассуоло СA
- 10.12.2017 Сассуоло 2:1 Кротоне СA
- 03.12.2017 Фиорентина 3:0 Сассуоло СA
- 29.11.2017 Сассуоло 2:1 Бари КИ
- 25.11.2017 Сассуоло 0:2 Верона СA
- 19.11.2017 Беневенто 1:2 Сассуоло СA
- 05.11.2017 Сассуоло 0:2 Милан СA
- 29.10.2017 Наполи 3:1 Сассуоло СA
- 25.10.2017 Сассуоло 0:1 Удинезе СA
- 22.10.2017 СПАЛ 2013 0:1 Сассуоло СA
- 15.10.2017 Сассуоло 0:0 Кьево СA
- 01.10.2017 Лацио 6:1 Сассуоло СA
- 24.09.2017 Сассуоло 0:1 Болонья СA
- 20.09.2017 Кальяри 0:1 Сассуоло СA
- 17.09.2017 Сассуоло 1:3 Ювентус СA
- 10.09.2017 Аталанта 2:1 Сассуоло СA
- 27.08.2017 Торино 3:0 Сассуоло СA
- 20.08.2017 Сассуоло 0:0 Дженоа СA
Последние игры между собой
Рома: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 0
Сассуоло: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 5
- 19.03.2017 Рома 3:1 Сассуоло Серия A
- 26.10.2016 Сассуоло 1:3 Рома Серия A
- 02.02.2016 Сассуоло 0:2 Рома Серия A
- 20.09.2015 Рома 2:2 Сассуоло Серия A
- 29.04.2015 Сассуоло 0:3 Рома Серия A
- 06.12.2014 Рома 2:2 Сассуоло Серия A
- 30.03.2014 Сассуоло 0:2 Рома Серия A
- 10.11.2013 Рома 1:1 Сассуоло Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|41 - 13
|45
|2.
|Ювентус
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|45 - 14
|44
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|34 - 14
|40
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|28 - 11
|38
|5.
|Лацио
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|43 - 22
|36
|6.
|Сампдория
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|32 - 26
|27
|7.
|Аталанта
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|28 - 23
|27
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|27 - 19
|26
|9.
|Удинезе
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|30 - 25
|24
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|22 - 25
|24
|11.
|Милан
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|23 - 26
|24
|12.
|Торино
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|25 - 27
|24
|13.
|Кьево
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|19 - 30
|21
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|12 - 28
|20
|15.
|Кальяри
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|16 - 29
|17
|16.
|Дженоа
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|15 - 22
|17
|17.
|Кротоне
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|13 - 36
|15
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 31
|15
|19.
|Верона
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|17 - 36
|13
|20.
|Беневенто
|Заявка
|18
|0
|1
|17
|9 - 41
|1
-
Текстовая онлайн трансляция матча Рома - СассуолоДо начала игры осталось 2 дня 14 часов 13 минут, которая состоится 30.12.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Рома - Сассуоло
Рома
94.4% (119)
Ничья:
5.6% (7)
Сассуоло
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Рома:
42.9% (54)
2:1 Рома:
16.7% (21)
1:0 Рома:
12.7% (16)
3:0 Рома:
6.3% (8)
3:1 Рома:
5.6% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация