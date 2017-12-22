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Текстовая онлайн трансляция матча Кротоне -Наполи

До начала игры осталось 2 дня 20 часов 3 минуты, которая состоится 29.12.2017.
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:
Прогнозы на матч Кротоне - Наполи
Кротоне
1.4% (2)
Ничья:
0.7% (1)
Наполи
97.8% (136)

Вы не участвовали в прогнозе

Наполи:
38.8% (54)
Наполи:
19.4% (27)
Наполи:
10.8% (15)
Наполи:
7.2% (10)
Наполи:
7.2% (10)
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