Текстовая онлайн трансляция матча Кротоне -Наполи

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Эцио Шида
Предыдущие игры
Кротоне (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 23.12.2017 Лацио 4:0 Кротоне СA
- 17.12.2017 Кротоне 1:0 Кьево СA
- 10.12.2017 Сассуоло 2:1 Кротоне СA
- 04.12.2017 Кротоне 0:3 Удинезе СA
- 30.11.2017 Дженоа 1:0 Кротоне КИ
- 26.11.2017 Ювентус 3:0 Кротоне СA
- 19.11.2017 Кротоне 0:1 Дженоа СA
- 04.11.2017 Болонья 2:3 Кротоне СA
- 29.10.2017 Кротоне 2:1 Фиорентина СA
- 25.10.2017 Рома 1:0 Кротоне СA
- 21.10.2017 Сампдория 5:0 Кротоне СA
- 15.10.2017 Кротоне 2:2 Торино СA
- 01.10.2017 СПАЛ 2013 1:1 Кротоне СA
- 24.09.2017 Кротоне 2:0 Беневенто СA
- 20.09.2017 Аталанта 5:1 Кротоне СA
- 16.09.2017 Кротоне 0:2 Интер Милан СA
- 10.09.2017 Кальяри 1:0 Кротоне СA
- 27.08.2017 Кротоне 0:0 Верона СA
- 20.08.2017 Кротоне 0:3 Милан СA
- 17.08.2017 Роччелла 0:8 Кротоне ТМК
Наполи (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 23.12.2017 Наполи 3:2 Сампдория СA
- 19.12.2017 Наполи 1:0 Удинезе КИ
- 16.12.2017 Торино 1:3 Наполи СA
- 10.12.2017 Наполи 0:0 Фиорентина СA
- 06.12.2017 Фейеноорд 2:1 Наполи ЛЧ
- 01.12.2017 Наполи 0:1 Ювентус СA
- 26.11.2017 Удинезе 0:1 Наполи СA
- 21.11.2017 Наполи 3:0 Шахтёр Дн ЛЧ
- 18.11.2017 Наполи 2:1 Милан СA
- 05.11.2017 Кьево 0:0 Наполи СA
- 01.11.2017 Наполи 2:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 29.10.2017 Наполи 3:1 Сассуоло СA
- 25.10.2017 Дженоа 2:3 Наполи СA
- 21.10.2017 Наполи 0:0 Интер Милан СA
- 17.10.2017 Манчестер Сити 2:1 Наполи ЛЧ
- 14.10.2017 Рома 0:1 Наполи СA
- 01.10.2017 Наполи 3:0 Кальяри СA
- 26.09.2017 Наполи 3:1 Фейеноорд ЛЧ
- 23.09.2017 СПАЛ 2013 2:3 Наполи СA
- 20.09.2017 Лацио 1:4 Наполи СA
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|41 - 13
|45
|2.
|Ювентус
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|45 - 14
|44
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|34 - 14
|40
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|28 - 11
|38
|5.
|Лацио
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|43 - 22
|36
|6.
|Сампдория
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|32 - 26
|27
|7.
|Аталанта
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|28 - 23
|27
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|27 - 19
|26
|9.
|Удинезе
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|30 - 25
|24
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|22 - 25
|24
|11.
|Милан
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|23 - 26
|24
|12.
|Торино
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|25 - 27
|24
|13.
|Кьево
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|19 - 30
|21
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|12 - 28
|20
|15.
|Кальяри
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|16 - 29
|17
|16.
|Дженоа
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|15 - 22
|17
|17.
|Кротоне
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|13 - 36
|15
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 31
|15
|19.
|Верона
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|17 - 36
|13
|20.
|Беневенто
|Заявка
|18
|0
|1
|17
|9 - 41
|1
-
Текстовая онлайн трансляция матча Кротоне -НаполиДо начала игры осталось 2 дня 20 часов 3 минуты, которая состоится 29.12.2017.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Кротоне - Наполи
Кротоне
1.4% (2)
Ничья:
0.7% (1)
Наполи
97.8% (136)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Наполи:
38.8% (54)
1:2 Наполи:
19.4% (27)
1:3 Наполи:
10.8% (15)
0:3 Наполи:
7.2% (10)
0:1 Наполи:
7.2% (10)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация