Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Лацио

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Стадион: Сан-Сиро
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Интер Милан (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 23.12.2017 Сассуоло 1:0 Интер Милан СA
- 16.12.2017 Интер Милан 1:3 Удинезе СA
- 12.12.2017 Интер Милан 0:0 Порденоне КИ
- 09.12.2017 Ювентус 0:0 Интер Милан СA
- 03.12.2017 Интер Милан 5:0 Кьево СA
- 25.11.2017 Кальяри 1:3 Интер Милан СA
- 19.11.2017 Интер Милан 2:0 Аталанта СA
- 05.11.2017 Интер Милан 1:1 Торино СA
- 30.10.2017 Верона 1:2 Интер Милан СA
- 24.10.2017 Интер Милан 3:2 Сампдория СA
- 21.10.2017 Наполи 0:0 Интер Милан СA
- 15.10.2017 Интер Милан 3:2 Милан СA
- 01.10.2017 Беневенто 1:2 Интер Милан СA
- 24.09.2017 Интер Милан 1:0 Дженоа СA
- 19.09.2017 Болонья 1:1 Интер Милан СA
- 16.09.2017 Кротоне 0:2 Интер Милан СA
- 10.09.2017 Интер Милан 2:0 СПАЛ 2013 СA
- 26.08.2017 Рома 1:3 Интер Милан СA
- 20.08.2017 Интер Милан 3:0 Фиорентина СA
- 12.08.2017 Интер Милан 1:0 Бетис ТМК
Лацио (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 26.12.2017 Лацио 1:0 Фиорентина КИ
- 23.12.2017 Лацио 4:0 Кротоне СA
- 17.12.2017 Аталанта 3:3 Лацио СA
- 14.12.2017 Лацио 4:1 Читтаделла КИ
- 11.12.2017 Лацио 1:3 Торино СA
- 07.12.2017 Зульте-Варегем 3:2 Лацио ЛЕ
- 03.12.2017 Сампдория 1:2 Лацио СA
- 26.11.2017 Лацио 1:1 Фиорентина СA
- 23.11.2017 Лацио 1:1 Витесс ЛЕ
- 18.11.2017 Рома 2:1 Лацио СA
- 02.11.2017 Лацио 1:0 Ницца ЛЕ
- 29.10.2017 Беневенто 1:5 Лацио СA
- 25.10.2017 Болонья 1:2 Лацио СA
- 22.10.2017 Лацио 3:0 Кальяри СA
- 19.10.2017 Ницца 1:3 Лацио ЛЕ
- 14.10.2017 Ювентус 1:2 Лацио СA
- 01.10.2017 Лацио 6:1 Сассуоло СA
- 28.09.2017 Лацио 2:0 Зульте-Варегем ЛЕ
- 24.09.2017 Верона 0:3 Лацио СA
- 20.09.2017 Лацио 1:4 Наполи СA
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 9
Лацио: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 10
- 21.05.2017 Лацио 1:3 Интер Милан Серия A
- 31.01.2017 Интер Милан 1:2 Лацио Кубок Италии
- 21.12.2016 Интер Милан 3:0 Лацио Серия A
- 01.05.2016 Лацио 2:0 Интер Милан Серия A
- 20.12.2015 Интер Милан 1:2 Лацио Серия A
- 10.05.2015 Лацио 1:2 Интер Милан Серия A
- 21.12.2014 Интер Милан 2:2 Лацио Серия A
- 10.05.2014 Интер Милан 4:1 Лацио Серия A
- 06.01.2014 Лацио 1:0 Интер Милан Серия A
- 08.05.2013 Интер Милан 1:3 Лацио Серия A
- 15.12.2012 Лацио 1:0 Интер Милан Серия A
- 13.05.2012 Лацио 3:1 Интер Милан Серия A
- 22.01.2012 Интер Милан 2:1 Лацио Серия A
- 23.04.2011 Интер Милан 2:1 Лацио Серия A
- 03.12.2010 Лацио 3:1 Интер Милан Серия A
- 02.05.2010 Лацио 0:2 Интер Милан Серия A
- 20.12.2009 Интер Милан 1:0 Лацио Серия A
- 08.08.2009 Интер Милан 1:2 Лацио Суперкубок
- 02.05.2009 Интер Милан 2:0 Лацио Серия A
- 06.12.2008 Лацио 0:3 Интер Милан Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|41 - 13
|45
|2.
|Ювентус
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|45 - 14
|44
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|34 - 14
|40
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|28 - 11
|38
|5.
|Лацио
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|43 - 22
|36
|6.
|Сампдория
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|32 - 26
|27
|7.
|Аталанта
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|28 - 23
|27
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|27 - 19
|26
|9.
|Удинезе
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|30 - 25
|24
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|22 - 25
|24
|11.
|Милан
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|23 - 26
|24
|12.
|Торино
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|25 - 27
|24
|13.
|Кьево
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|19 - 30
|21
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|12 - 28
|20
|15.
|Кальяри
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|16 - 29
|17
|16.
|Дженоа
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|15 - 22
|17
|17.
|Кротоне
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|13 - 36
|15
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 31
|15
|19.
|Верона
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|17 - 36
|13
|20.
|Беневенто
|Заявка
|18
|0
|1
|17
|9 - 41
|1
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Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - ЛациоДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 13 минут, которая состоится 30.12.2017.
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Прогнозы на матч Интер Милан - Лацио
Интер Милан
75.4% (89)
Ничья:
17.8% (21)
Лацио
6.8% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Интер Милан:
46.6% (55)
1:1 Ничья:
11.9% (14)
1:0 Интер Милан:
10.2% (12)
1:2 Лацио:
5.1% (6)
2:0 Интер Милан:
4.2% (5)
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