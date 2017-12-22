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Верона
 
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Ювентус
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Текстовая онлайн трансляция матча Верона - Ювентус

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 57 минут, которая состоится 30.12.2017.
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Прогнозы на матч Верона - Ювентус
Верона
1.7% (2)
Ничья:
2.5% (3)
Ювентус
95.8% (114)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
30.3% (36)
Ювентус:
24.4% (29)
Ювентус:
16% (19)
Ювентус:
7.6% (9)
Ювентус:
6.7% (8)
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