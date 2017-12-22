Текстовая онлайн трансляция матча Верона - Ювентус

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Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Предыдущие игры
Верона (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 23.12.2017 Удинезе 4:0 Верона СA
- 17.12.2017 Верона 3:0 Милан СA
- 13.12.2017 Милан 3:0 Верона КИ
- 10.12.2017 СПАЛ 2013 2:2 Верона СA
- 04.12.2017 Верона 0:1 Дженоа СA
- 29.11.2017 Кьево 1:1 Верона КИ
- 25.11.2017 Сассуоло 0:2 Верона СA
- 20.11.2017 Верона 2:3 Болонья СA
- 05.11.2017 Кальяри 2:1 Верона СA
- 30.10.2017 Верона 1:2 Интер Милан СA
- 25.10.2017 Аталанта 3:0 Верона СA
- 22.10.2017 Кьево 3:2 Верона СA
- 16.10.2017 Верона 1:0 Беневенто СA
- 01.10.2017 Торино 2:2 Верона СA
- 24.09.2017 Верона 0:3 Лацио СA
- 20.09.2017 Верона 0:0 Сампдория СA
- 16.09.2017 Рома 3:0 Верона СA
- 10.09.2017 Верона 0:5 Фиорентина СA
- 27.08.2017 Кротоне 0:0 Верона СA
- 19.08.2017 Верона 1:3 Наполи СA
Ювентус (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 23.12.2017 Ювентус 1:0 Рома СA
- 20.12.2017 Ювентус 2:0 Дженоа КИ
- 17.12.2017 Болонья 0:3 Ювентус СA
- 09.12.2017 Ювентус 0:0 Интер Милан СA
- 05.12.2017 Олимпиакос 0:2 Ювентус ЛЧ
- 01.12.2017 Наполи 0:1 Ювентус СA
- 26.11.2017 Ювентус 3:0 Кротоне СA
- 22.11.2017 Ювентус 0:0 Барселона ЛЧ
- 19.11.2017 Сампдория 3:2 Ювентус СA
- 05.11.2017 Ювентус 2:1 Беневенто СA
- 31.10.2017 Спортинг Л 1:1 Ювентус ЛЧ
- 28.10.2017 Милан 0:2 Ювентус СA
- 25.10.2017 Ювентус 4:1 СПАЛ 2013 СA
- 22.10.2017 Удинезе 2:6 Ювентус СA
- 18.10.2017 Ювентус 2:1 Спортинг Л ЛЧ
- 14.10.2017 Ювентус 1:2 Лацио СA
- 01.10.2017 Аталанта 2:2 Ювентус СA
- 27.09.2017 Ювентус 2:0 Олимпиакос ЛЧ
- 23.09.2017 Ювентус 4:0 Торино СA
- 20.09.2017 Ювентус 1:0 Фиорентина СA
Последние игры между собой
Верона: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Ювентус: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|41 - 13
|45
|2.
|Ювентус
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|45 - 14
|44
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|34 - 14
|40
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|28 - 11
|38
|5.
|Лацио
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|43 - 22
|36
|6.
|Сампдория
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|32 - 26
|27
|7.
|Аталанта
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|28 - 23
|27
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|27 - 19
|26
|9.
|Удинезе
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|30 - 25
|24
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|22 - 25
|24
|11.
|Милан
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|23 - 26
|24
|12.
|Торино
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|25 - 27
|24
|13.
|Кьево
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|19 - 30
|21
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|12 - 28
|20
|15.
|Кальяри
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|16 - 29
|17
|16.
|Дженоа
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|15 - 22
|17
|17.
|Кротоне
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|13 - 36
|15
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 31
|15
|19.
|Верона
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|17 - 36
|13
|20.
|Беневенто
|Заявка
|18
|0
|1
|17
|9 - 41
|1
-
Текстовая онлайн трансляция матча Верона - ЮвентусДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 57 минут, которая состоится 30.12.2017.
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Прогнозы на матч Верона - Ювентус
Верона
1.7% (2)
Ничья:
2.5% (3)
Ювентус
95.8% (114)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Ювентус:
30.3% (36)
1:2 Ювентус:
24.4% (29)
1:3 Ювентус:
16% (19)
0:1 Ювентус:
7.6% (9)
0:3 Ювентус:
6.7% (8)
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